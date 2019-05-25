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Все про:дороги (736) інвестиції (208) Климпуш-Цинцадзе (282)

 В Україні збираються побудувати 4 800 км автомобільних і залізничних доріг, 6 портів і 11 логістичних центрів

На будівництво цих інфраструктурних об'єктів необхідно 13 млрд євро інвестицій. Україна розраховує на підтримку ЄС.

Про це повідомила служба віце-прем'єра з європейської і євроатлантичної інтеграції України Іванни Климпуш-Цинцадзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

 Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з генеральним директором з питань мобільності і транспорту Європейської Комісії Генріком Хололеєм зазначила, що одним із пріоритетних напрямків діяльності українського уряду, зокрема і країн Східного партнерства, є реалізація проектів у рамках транс'європейської транспортної мережі "Десять-Т інвестиційний план".

На ці проекти потрібно майже 13 млрд євро.

"Усі проекти, зазначені в плані, вимагають майже 13 млрд. євро інвестицій. Планується будівництво 4800 кілометрів доріг і залізниць, 6 портів і 11 логістичних центрів для цих фондів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комунальники взялися за ремонт "нічиєї" столичної вулиці Чавдар, в ями якої провалювалися автобуси. ФОТО

Крім того, Климпуш-Цинцадзе додала, що "Україна розраховує на підтримку ЄС, а також на своєчасне підписання угоди про спільну авіаційну зону, яка дасть поштовх розвитку української авіаційної промисловості, бо це збільшить кількість рейсів і пасажирські перевезення".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128858
 
 
 Топ коментарі
 
Какого черта государство должно строить порты? Это дело частников! Будет как с портом Южный. Государство вложило кучу денег порт сверхприбыльный, но его банкротят под Ахметовский закон о концессии! Но похоже с приходом Зели плакали Ахметовские денежки, которые он вложил в закон о концессии)))
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и 155 лярдов зелемойше...чего ее ожидать от гламурного попсовика с оффшорами, виллами и бизнесом в РФ В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 6510 Который в 5-ти квартирах прятался от 4-х повесток.
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та не говори.. вот и вазелин орал что "дороги не строятся".. а теперь будет приписывать исключительно себе заслуги.. если до осени досидит В Україні збираються побудувати 4 800 км автомобільних і залізничних доріг, 6 портів і 11 логістичних центрів - Цензор.НЕТ 3180
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Какого черта государство должно строить порты? Это дело частников! Будет как с портом Южный. Государство вложило кучу денег порт сверхприбыльный, но его банкротят под Ахметовский закон о концессии! Но похоже с приходом Зели плакали Ахметовские денежки, которые он вложил в закон о концессии)))
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и 155 лярдов зелемойше...чего ее ожидать от гламурного попсовика с оффшорами, виллами и бизнесом в РФ В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 6510 Который в 5-ти квартирах прятался от 4-х повесток.
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Але як добре що Зе шостий не призначає на ключові посади своїх друзів та бізнес партнерів! В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 7844
В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 7985
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Хороший, нормальный, длинный список
Можно больше никого и не дописывать
Раду еще сократить втрое и можно двигать дальше.

А по дорогам, нужно дать нормальные правила для бизнеса. И он сам их построит в Украине.

17.12.2014 Украина самая коррумпированная страна Европы, - Абромавичус
Министерство экономики это - настоящий бюрократический "монстр" с 1300 сотрудниками, который стоит в корне реформировать или даже просто закрыть. Чрезмерная бюрократия в Украине порождает коррупцию и убивает предпринимательский дух. Украина является самой коррумпированной страной Европы.

29.06.2016 "Воровство, коррупция и круговая порука", - Сакварелидзе о Генпрокуратуре
В Генеральной прокуратуре процветает коррупция и круговая порука.
Не бывает так плохо, чтобы не было ещё хуже. Впереди смена прокурора на Луценко. авт.

18.04.2015 Замглавы ГПУ Сакварелидзе заявил о попытке подкупа: "Меня хотели взять на "содержание" - $10 миллионов в месяц"
Подпиарился? Ну и за работу, пока чёс идет.
Помнится предшественник тоже скулил про 7 пшонковских кабинетов.
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В цифровом виде...можете в смартфоне открыть В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 705
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А что взамен? Инвестиции это хорошо, но не любой ценой.
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Взамен надо будет прекратить ловить блох зубами В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 8800 Не потянем
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новый глава АП Богдан, рассказал нам, что развитие экономики Украины напрямую связано с транзитом товаров. Куда и что эти лохи собираются транзитировать, если Украина с трех сторон окружена Парашей?
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для того и порты строят,есть черное море и связи с причерноморскими странами с выходом на великий шелковый путь В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 1195
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Порты только частично можно отнести к транзиту. На хрен грузинскому пароходу с товарами для Египта заходить в порт Одессы?
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Туда проще отправить по ж/д. В крайнем случае сразу в порты ЕС - Варна, Констанца.
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чем проще?расстояния больше.а поезда можно паромами перправлять,поти-одесса В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 1734
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Чем проще по ж/д? Загрузил товар в вагон/контейнер и через Азербайджан, Рашку, Беларусь - в Польшу. Либо через Турцию в ЕС, в Польшу. Не нужно платить 2-м портам за погрузку/выгрузку.
Чем проще морем в Констанцу? Поставка сразу в ЕС, без таможенной волокиты с ввозом/вывозом в транзитную страну.
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так тото и оно...шо рашку в перспективе исключают из этого списка В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 9346.ввиду неопределенности перспектив и повышенного риска.а иначе бы европейские структуры не давали бы денег на инфраструктыру Украины.може чета знают? В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 8184
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Так они и не дают пока. Если Рашку исключат, её место в транзите займёт скорее Турция, чем Грузия с Украиной.
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уже давно дают,и будут и дальше давать.потому что в будущем и Грузия и Украина-в составе ЕС.они для себя строят В Україні збираються побудувати 4 800 км автомобільних і залізничних доріг, 6 портів і 11 логістичних центрів - Цензор.НЕТ 9963.и турции вряд ли будут отдавать свои грузопотоки.разве что это экономически необходимо будет
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Фрол правильно говорит. Какое-то существенное транзитное значение Украины сейчас - миф. Достаточно посмотреть карту.
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взамен?тесная кооперация с ЕС,шоб рускавый мир даже носа всунуть не мог в экономические связи (пока идет война естественно,бо потом надо будет завоевывать расейски рынок...ну или рынки вновь образованых государств на 1\9) В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 1402
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И кто только не обещал строить дороги В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 9536 В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 9782...У кого-то даже был кабинет на трассе "Одесса-Рени"
В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 1421
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шота ехал я через неделю после этой новости по трассе одесса-рени,даже дорожные строители не смогли сказать,где именно кабинет стоит.и сам не увидел В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 1938
рафинированный пиар был.
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А в Миколаєві міст вже років 10 будують. Вже і японці брались, ніяк не проб'ють завісу жадоби чиновників.
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Чтобы не отчитываться пржекты сочиняютс умным видом.А так кроме воррвства и повышение тарифов ни на что не способны. Правительство схемщиков ротердамщиков,прихвостней кобеля рыжего.Лучше бы себе адвакатов искали.
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а у нас розібрали дві жеде вєтки: одна вела до центру міста, на машбудзавод союзного значення, друга - до сахзаводу. Сумарно кілометрів сорок рейок повишеної прочності на желєзобєтонних шпалах, прокладених в послєдні годи савєцкой власті. Вишкребли навіть гравій на продаж. Тепер через все місто тянеця величезна мусорна яма. А ви про якісь 4800 дорог... Нас відкинули в доіндустріальну епоху - в палєозой чи то палєоліт
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Сурджик третій і основна мова Української більшості.
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а шо ти маєш проти суржика? Він живий, а мова пластмасова - покруч канцелярський - тіко для непонятних законів
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Я нічого, я сам на ньому з УСІМА спілкуюсь. А чого ТИ (доречно з незнайомими на ВИ) під Британським прапором?
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У вас флаг английский, англичанка гадит?
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яка разніца, агліцький, француський чи мариканський?
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це я переключаюсь через віпіен шоп радіо джасс слухати, іначе не грає
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Важливий ЗАКЛИК до всіх свідомих українців - на Батьківщині та за її межами. Прохання допомогти зібрати підписи до німецького парламенту.

У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 30+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 2 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

ПОДРОБИЦІ ТУТ
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Времени действительно занимает мало, но и осталось его тоже мало, к сожалению. Одна надежда, что размещая этот пост чаще, люди будут видеть и подписывать. Пока только 30424.
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На кредитные деньги нужно заводы строить, а не порты и логистические центры.
Или у нас уже кризис перепроизводства и порты/логистика с потоками экспорта не справляются?
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всякое устойчивое экономическое развитие начинается с развитой инфраструктуры.никто не едет в амазонские джунгли или сибирскую тайгу (за исключением китайцев,которые ее же и пилят).потому что логистика отнимает всю прибыль.
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Безусловно.
Но таки повторю свой вопрос: у нас уже кризис перепроизводства и порты/логистика с потоками экспорта не справляются?
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4800 на сто лімонів зєлєні - це буде... це буде... це ж які бабки сумашечі мона вкрасти!!!
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Да нах нам эти дороги и порты,верните нам свинарчука и его схемы,не выгоняйте гросю с его купленным дипломом и алколуцика который все дела против коррупционеров вывел на финишную прямую.
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Чего все так возбудились. ? Приват отдают бывшим власникам. Далее МВФ прекращает кредитвать. Естественно международные доноры и ЕС прекращает сотрудничество. Автономия для ОРДЛО с правом вынесения вето на вступление в Украины в НАТО, взятка от России Зеленскому и его акционерам.... в перечисленном отсутсвуют порты и логистические центры.
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6 портов ?😵 Да у вас те , что есть на половину загружены
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Ну да в зависимости от места нахождения
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Украина уже давно за бортом, а будет еще дальше. И нафик это нужно?
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а кому нужент ваш кацапский борт? В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 3455конечно мы за вашим бортом...
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Volodymyr Omelyan
14 ч. ·

Кажуть, чиновники знають тільки 4 слова - інновація, діджеталізація, Гіперлуп та Ілон Маск.
Взагалі-то це 5 слів, бо Ілон не буде радий, якщо його ім'я та прізвище будуть писати разом.
І правильно говорити не "діджеталізація", а дигіталізація (що це таке? - https://bit.ly/2VZrdZG); і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровизація. А хтось на ньому запнувся… Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке.

Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас (цитата). І вибачайте, що українською, бо кацапською чиновнику не личить говорити, тим паче президенту. Може Зе!словник поповниться, хто знає? Почнемо!

Превентивна медицина. Раджу від'їхати в бік від маршруту "квартира - студія 95-го кварталу" хоча б на 100 кілометрів та побачити, що медицину треба розвивати всебічно. Превентивна медицина по грошам вашим кураторам, і вона точно є в Швейцарії та Ізраїлю. Але ми теж її вже створюємо, з нуля.

Приклад з Африкою хоч і має сенс, але його на голову не натягнеш. Українці були впевнені, що Україна знаходиться на мапі Європи. І у нас вже є мобільний зв'язок 4G, і він розвивається. А ще у 2013 і 3G не було, завдяки Твоїм Госпідарникам, яких Ти повертаєш до влади сьогодні.
Минулого місяца запущено пілотний проект 5G на транспортній інфраструктурі (це ті самі безпілотні автомобілі, Big Data і таке інше). Чи мало? Нам треба перескочити відразу на телепатію? Ми ще не оголошували цей проект, як і телекінез, але вже над ним працюємо 😉
Виїмка документів? Прикинь, вже всі перейшли на цифрові підписи та електронний документообіг, сервіси переходять в цифру, дигіталізація відбувається всюди. Схоже, що іммунітет присутній не тільки на майбутнє, але й на сьогодення.

Блокчейн-реєстри? СЕТАМ на блокчейні, геокадастр на блокчейні, реєстр колісних транспортних засобів Мінінфраструктури вже на етапі переведення на блокчейн. Може щось нове представите? Чи не стало відмовитись від хайпового слова?

Електрокари? Читай-те хоча б новини! В Україні вибухове зростання їх кількості. Інфраструктура, виробництво? Всі законодавчі ініціативи ще минулого року передані від Мінінфраструктури до парламенту.

Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо.
Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, вже в Україні реалізовується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, бо навіть кнопки належать не тобі.

Може досить популізму, чувак? Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберись в термінах.

І покажи нам нарешті свою програму з проектами, інновативний ти наш. Інакше це факінг бла-бла-бла.

І, щиро, коли хочеш говорити про електрокари - пересядь з Рендж Ровера на EV.
Зміни себе - зміниш Україну.
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да ты в сторону отьедь тама одни развалины и населения нема
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Перший Hyperloop в Україні побудують між Львовом і Жовквою. Завдяки надшвидкому переміщенню у вакуумному тунелі відстань між цими містами можна буде подолати за 30 секунд, з урахуванням двох зупинок по 5 секунд в Дрогобичі та Червонограді, повідомляє видання «Гіперлупові відомості».

Співробітник Міністерства інфраструктури Степан Маркович Бубенець, який попросив називати його анонімним джерелом, розповів журналістам про найближчі плани виходу гіперлуп в Україну.
«Орієнтовна вартість проекту Львів-Жовква становить 5 мільярдів доларів, вартість квитків - від 5000 грн. за половину місця в плацкарті, - ділиться інформацією з журналістами Степан. - При такій вартості квитків проект окупиться всього за 80 років. Гроші в бюджеті для цього є, щоправда для їх виділення потрібно буде заморозити на 5 років будівництво та ремонт доріг в Луцькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях, але то таке.»
Якщо проект буде успішним, то будуть збудовані гіперлупи і за іншими маршрутами. Наприклад, з Борисполя до Броварів можна буде доїхати за 5 секунд, а з Ірпіня в Ірпінь - лише за 0 секунд.
«Всі деталі для гіперлупу виготовлятимуться в Україні, - повідомило журналістам інше анонімне джерело, яке попросило називати його Миколою Гіперлуповичем. - Ілон Маск надасть нам тільки креслення, а все інше буде нашим. Рухомі деталі постачатиме завод Богдан, труби виготовлятимуться на Нижньодніпровському трубопрокатному заводі, а сам гіперлуп збиратиметься на Крюківському вагонобудівному заводі.»
До речі, квитки на прес-конференцію міністра інфраструктури, на якій буде оголошено про Hyperloop, продаються - від 500 грн в останньому ряду. Можливість поставити питання коштує 2000 грн, а заспівати з міністром про гіперлуп можна всього за 5000 грн. Усі зібрані кошти підуть у фонд будівництва гіперлупу Львів-Жовква.
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обещать не значит жениться
обещали шо будем жить як у Хранции
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построить ЖД и отдать кассы в аренду
тридцать лет ничего не делали с дорогами
кроме конче - заспи
мир меняется гораздо быстрее. по дорогам
ездят фуры тонажностью 30_40 тон. и более
дороги не рассчитаны нужно строить на десятилетия
посмотрите тротуарная плитка в городах
пролежала лет десять и нужно менять /деньги на ветер/
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свежо предание , да верится с трудом...
а так газ летит из дупла
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а потом все будет точно путем....паши лазоренко, баптиста и св. петра мальдивского В Украине собираются построить 4800 км автомобильных и железных дорог, 6 портов и 11 логистических центров - Цензор.НЕТ 7273
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Да вы хоть старые дороги млять залатайте. Вокруг Киева на междугородних трасах такие ямы на дорогах что колеса вместе с рычагами вырывает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВ Україні збираються побудувати 4 800 км автомобільних і залізничних доріг, 6 портів і 11 логістичних центрів
 
 
 
 
 
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