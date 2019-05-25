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Все про:Аргентина (32) документ (144) Кіршнер (1) викрадення (357) Путін (8798)

 "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ

На віллі екс-президента Аргентини Крістіни Кіршнер виявили унікальні історичні документи, викрадені в сімдесятих роках. Колишня глава держави стверджує, що їх подарував їй Путін.

Документи знайшли на віллі екс-президента, розташованій на півдні країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Під час обшуку, який відбувався в рамках розслідування справи про корупцію, з дому вилучили 94 коробки з документами. В одній з них виявили лист національного героя Аргентини Хосе де Сан-Мартіна, написаний в 1835 році, і записну книжку президента Аргентини в 1916-1922 і 1928-1930 роках Іполіто Ірігоєна.

Обидва  були викрадені в минулому столітті. Лист вкрали в 1976, а записну книжку - в 1979 році.

Суддя вважає, що навіть якщо Кіршнер не знала про нелегальне джерело походження документів, вона не могла не розуміти їх національної та історичної цінності і зобов'язана була передати державі.

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Сама екс-президент стверджує, що отримала документи в подарунок від президента РФ Путіна. У своїй книзі вона описала, як це сталося під час її візиту в Москву в березні 2015 року.

Крістіна Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 рік. Довгий час її вважали образом "нової країни". У 2010-му  Христина Фернандес де Кіршнер опинилася на четвертому місці в складеному журналом Time списку десяти найкращих жінок-лідерів світу.

Зараз її звинувачують в корупції і злочинній змові з метою відмивання грошей.

Сама Крістіна Кіршнер, яка  не так давно заявила про рішення балотуватися на пост віце-президента Аргентини на виборах цього року, постійно відкидає звинувачення і стверджує, що всі кримінальні справи і суди над нею організовані її противниками як всередині країни, так і за кордоном, щоб перешкодити її передвиборчій кампанії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128857
 
   
 Топ коментарі
 
кацапи все викрадають а потім дарують своїм прихвостням "Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ - Цензор.НЕТ 9515
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
.
..
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а я ей верю))))
х.ло могло подарить краденное))))
а что ему еще дарить? не свое же))))
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кацапи все викрадають а потім дарують своїм прихвостням
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Вальцмана час потрусити, що йому х-ло подарувало
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***
- вау! вофка...какой чудный экибана...у английской королефы точно такой был
- был...уже нету! бери спокойно Анжелка..она тебе ничего предъявить не сможет
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Это ты мне типа " носолил " в отместку за фотографию пети с )(уйлом? "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ - Цензор.НЕТ 8973
Вынуждена разочаровать, "фрау пиджак" не являлась моим кумиром. А после Северного потока 2 и подавно.

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Наверное много передал, за выход из зоны свободной торговли с Засрахой, кратное уменьшение торгового оборота, санкции, отказ от продаж силовых установок на самолеты, корабли и ветолеты, на спец пошлины, макание в говно на каждой мировой конференции или Генасамблеи ООН и ЗСТ с ЕС.
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зеПрез все состояние заработал стоя на коленях работая ротом перед ***** и яныком (рашей и рыгами) ...но зебилы этого не видят ,почему ? либо тупые ,либо такие же как рашкалюбы каленные
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А Зельцмана когда трусить за офшоры будут ?
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Кацап всегда врёт, всегда, потому что кацап...
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рабочий ротик, могла исессиным путём заработать, а не обязательно коррупцией
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а я ей верю))))
х.ло могло подарить краденное))))
а что ему еще дарить? не свое же))))
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Бразильский канал CNT показал интервью с несколькими бразильскими политологами. Один из них сказал эпичную фразу - найдите в любой точке мира государство, правитель которого - диктатор, сволочь и убийца - и можете не сомневаться что это друг владимира путина.
.
..
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Могло, але ж і вона не могла не розуміти цінності цих речей і не могла не знати того, що вони були свого часу вкрадені.
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КОРРУПЦИЯ- один из видов оружия, который применяет раша
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Если КАКИЕТО АНАЛИТИКИ возьмут ищучать коррупционные скандала, то в конце тоннеля они обнаружить некого " баширова" из сибирского села
Мораль сей басни такова - коррупцию надо уничтожать во всем мире , и рашка развалится
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Кстати, Вы правы... Нужно уничтожать не "последствия", то есть, "коррупцию, как таковую, а "причину", её вызывающую...". Когда-то Екатерина Вторая недоумевала, почему её "добропорядочные немцы", становясь сановниками в Российской империи, очень быстро становились ворами и взяточниками... Просто она не понимала, что это само российское общество их развращало и делало их такими, пробуждая в них низменные страсти...
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какая же тогда мерзость была эта амперия то.... и мы конечно же влезли на столетия в этот гнилой сортир.(
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вот так и у нас будет с зелей - но он убежит - куда - вот это для меня главный вопрос - ваши версии уважаемый)))))))
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так, питання складне, зате ******* ліпецкого точно з радістю прихистять по сусідству з його папєрєдніком-співпартійцем
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Дал ворованные документы,приложил к ним пару миллионов - и готова проститутка из приличной женщины.Нет непродаваемых,есть мало денег для покупки.
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Бойтесь данайцев, дары приносящих! Дура,не знала с кем связалась?
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Та тут і не таке крадуть! Хтось продав права зе-кварталістів, а вони навіть не знають.
"Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ - Цензор.НЕТ 502

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вот и не верь в рептилоидов - ну и рожи "Это Путин подарил": экс-президента Аргентины обвиняют в краже исторических документов, та утверждает, что получила их от главы РФ - Цензор.НЕТ 8324
воблоглазый узкогляд и губастая лгунья. неудивительно
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Посмотрите на ее лоб - зато какая она умная
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Ах Лариса, ах Лариса, белый лобб,
всё смотрел бы, и смотрел бы на неё б.
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***** попало пенісом по лбу, -
Зато какой красівий он в гробу.


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ТАК БУДЕТ !!! ОБЕЗАТЕЛЬНО БУДЕТ !!
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https://uploads.disquscdn.com/images/f524c5b7af490348c4dd453010a5e82a44323218373e7b355f4e5ea8c99a0ffa.jpg
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-

ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--

Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !

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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!

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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................

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Кто бы что не говорил...

НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
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И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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Ну не везет Путину: то кокаин, то в Крыму чужую бутылку раритетного портвейна выпил, то вот письма краденные дарит (и эти люди запрещают нам ковырять в носу (с)).
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гэбня отдала из своих архивов то,что показалось ей незначительным...весь 20 век рыскали по южной америке,готовя бунты с кастро и че гварами и попутно подметая все,что плохо лежало
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Почему только 20 век. Путлер и сейчас по Латинке шастает .

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Москаль тоді красти перестане, як чорт молиться Богу стане.
українська народна приказка (с)


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Беларуская - Увага, увага, на вагзале русский злодзий, хавайце усё у кишеню. (Так, как бабушка сказал, так и записал)
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Да чего вы пристали к Нему, к сЦарью - что притаранили то и подарил, с общака же
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Теперь все урки будут отвечать: где взял-где взял - путин подарил.
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подумаешь, какой-то мартин, какой то путен, все они лишь пыль под ногами национального героя украины пети вальцмана, оставившего после себя не только свиноферму, но и добрую память в народе...
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Пора зелемойшу принимать "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ - Цензор.НЕТ 7087 С виллами и оффшорами...с бизнесом в РФ.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ
 
 
 
 
 
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