 "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ

Документи знайшли на віллі екс-президента, розташованій на півдні країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".
Під час обшуку, який відбувався в рамках розслідування справи про корупцію, з дому вилучили 94 коробки з документами. В одній з них виявили лист національного героя Аргентини Хосе де Сан-Мартіна, написаний в 1835 році, і записну книжку президента Аргентини в 1916-1922 і 1928-1930 роках Іполіто Ірігоєна.
Обидва були викрадені в минулому столітті. Лист вкрали в 1976, а записну книжку - в 1979 році.
Суддя вважає, що навіть якщо Кіршнер не знала про нелегальне джерело походження документів, вона не могла не розуміти їх національної та історичної цінності і зобов'язана була передати державі.
Сама екс-президент стверджує, що отримала документи в подарунок від президента РФ Путіна. У своїй книзі вона описала, як це сталося під час її візиту в Москву в березні 2015 року.
Крістіна Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 рік. Довгий час її вважали образом "нової країни". У 2010-му Христина Фернандес де Кіршнер опинилася на четвертому місці в складеному журналом Time списку десяти найкращих жінок-лідерів світу.
Зараз її звинувачують в корупції і злочинній змові з метою відмивання грошей.
Сама Крістіна Кіршнер, яка не так давно заявила про рішення балотуватися на пост віце-президента Аргентини на виборах цього року, постійно відкидає звинувачення і стверджує, що всі кримінальні справи і суди над нею організовані її противниками як всередині країни, так і за кордоном, щоб перешкодити її передвиборчій кампанії.
- вау! вофка...какой чудный экибана...у английской королефы точно такой был
- был...уже нету! бери спокойно Анжелка..она тебе ничего предъявить не сможет
Вынуждена разочаровать, "фрау пиджак" не являлась моим кумиром. А после Северного потока 2 и подавно.
х.ло могло подарить краденное))))
а что ему еще дарить? не свое же))))
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Мораль сей басни такова - коррупцию надо уничтожать во всем мире , и рашка развалится
вы откуда, товарищ?
воблоглазый узкогляд и губастая лгунья. неудивительно
Ботоксный Президент и Силиконовая Долина.
всё смотрел бы, и смотрел бы на неё б.
Зато какой красівий он в гробу.
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Мы жэ не знали!
нас не спрашивали !
от нас ничего не зависило!...
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А росс-журналисты-РАЗЖИГАЮЩИЕ НЕНАВИСТЬ и ВОЙНЫ..
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А интернэт-ТРОЛЛИ.-
ВСЕ ОНИ ЗНАЛИ и ПОНИМАЛИ........,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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АДРЕССА В СТУДИЮ!!!!!!!!!!!!!--
Объявит ведущий на рос тв-- Д. Недоокисшився. !
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Страна должна знать их в лицо!!!!!!!!!!!!!!!
- ВОСКРИКНЕТ толпа в зале !!!
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и новая гармошка заиграет https://uploads.disquscdn.com/images/daa92c7e68404445acc27788042e57fac4cb52c6dc9bc34a64c1a29ed1abb08e.gif пьятый по счету переделаный гимн рф....................
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Кто бы что не говорил...
НО !
ВО всем ВИНОВАТЫ росс "" сми "" !!!
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И эта поддержка вороватой власти ,
и ОГОЛТЕЛАЯ военная и антиУкраинсская истерия,
Травля народов ,
ЛЖИВАЯ "продукцыя" росс сми- привела к ..
ВОЙНЕ с Украиной , Санкцыям,
и ПОЗОРОМ СТРАНЫ в МИРЕ !!
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. "" ЖУРНАЛИСТОВ "" ПОД СУД !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,
за ЗАВЕДОМО ЛЖИВУЮ ПРОПОГАНДУ с ЦЕЛЬЮ......
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українська народна приказка (с)
век воли не видать