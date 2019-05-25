 "Це Путін подарував": екс-президента Аргентини звинувачують у крадіжці історичних документів. Вона стверджує, що отримала їх від глави РФ

Документи знайшли на віллі екс-президента, розташованій на півдні країни, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

Під час обшуку, який відбувався в рамках розслідування справи про корупцію, з дому вилучили 94 коробки з документами. В одній з них виявили лист національного героя Аргентини Хосе де Сан-Мартіна, написаний в 1835 році, і записну книжку президента Аргентини в 1916-1922 і 1928-1930 роках Іполіто Ірігоєна.

Обидва були викрадені в минулому столітті. Лист вкрали в 1976, а записну книжку - в 1979 році.

Суддя вважає, що навіть якщо Кіршнер не знала про нелегальне джерело походження документів, вона не могла не розуміти їх національної та історичної цінності і зобов'язана була передати державі.

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Сама екс-президент стверджує, що отримала документи в подарунок від президента РФ Путіна. У своїй книзі вона описала, як це сталося під час її візиту в Москву в березні 2015 року.

Крістіна Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 рік. Довгий час її вважали образом "нової країни". У 2010-му Христина Фернандес де Кіршнер опинилася на четвертому місці в складеному журналом Time списку десяти найкращих жінок-лідерів світу.

Зараз її звинувачують в корупції і злочинній змові з метою відмивання грошей.

Сама Крістіна Кіршнер, яка не так давно заявила про рішення балотуватися на пост віце-президента Аргентини на виборах цього року, постійно відкидає звинувачення і стверджує, що всі кримінальні справи і суди над нею організовані її противниками як всередині країни, так і за кордоном, щоб перешкодити її передвиборчій кампанії.