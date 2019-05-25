 Військові РФ перебувають у Венесуелі, щоб допомогти Мадуро захиститися від США, - посол Заємський

Про це заявив посол РФ у Венесуелі Володимир Заємський повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на AFP.
"Уряд Венесуели перебуває в стані тривожного очікування, оскільки США неодноразово погрожували застосувати силу проти країни", - заявив Заємський, зазначивши, що саме через це венесуельські силовики мають бути впевнені, що їхня зброя - в робочому стані.
За його словами, російські військові експерти навчають венесуельців "підтримки боєготовності своєї техніки і вчать їх, як її краще використовувати".
Він також зазначив, що згідно із законом російським військовим дозволено перебувати у Венесуелі відповідно до угоди, підписаної між країнами в 2001 році.
Російський дипломат підкреслив, що незважаючи на всю підготовку, він вірить у мирний шлях врегулювання кризи за допомогою "діалогу і пошуку компромісу".
Як відомо, з січня в Венесуелі триває політична, а також соціально-економічна криза, викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту країни, якого більшість західних країн, включно із США, визнали тимчасовим венесуельським президентом.
Нагадаємо, 30 квітня держсекретар США Майк Помпео заявив, що Росія підтримує режим Мадуро у Венесуелі через жадібність і бажання повернути свої гроші, а також через солідарність між недемократичними режимами. Водночас, за його словами, низка високопоставлених чиновників Мадуро готові від нього відмовитися від нього.
Помпео також додав, що США не знімають з порядку денного можливість застосування військової сили для вирішення кризи в Венесуелі, якщо така потреба з'явиться.
Что касается статьи, то посол бредит.
США покупали 80% венесуэльской нефти на протяжении десятилетий.
Режим мадуро до сих пор существует только благодаря деньгам из США
Совок не 100% а 200%! Не тропинка Рашки на свалку истории, а автобан!
А Штатам надо грохнуть какими-нибудь Томагавками по угрожающим военным объектам Мадуры. Предупредив за полчасика перед ударом.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-24/trump-libya-haftar-tripoli
не, вождь рабов. какой фюрер то? небо и земля(русская)
(по РаКоБородько)
А Трамп вперше зконфузився на воєнному блефі з Північною Корею. Щодалі його слова все більше знецінювалися. Останнє - Венесуела, з категоричними обіцянками Трампа недопустити кацапської присутності у Венесуелі. Дійшло вже до того, що каци ось відкрито заявляють, що їх вояки вже у Венесуелі, щоб допомагати Мадурі протистояти США. А що тепер США, Трамп?
У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 30+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 2 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:
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"Что будут стоить тысячи слов, когда важна будет крепость руки?" (с) Цой