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 Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Диппредставництво Сполучених Штатів закликає Росію негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це заявили в посольстві США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку диппредставництва в Twitter.

"Упродовж шести місяців Росія несправедливо утримує 24 членів екіпажу та судна України. Росія повинна негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначили в посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня оголосить рішення про вимогу звільнити українських військовополонених моряків

Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США 01

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128854
 
 
 Топ коментарі
 
Надо было Порошенко выбирать! Тогда бы моряков выпустили прямо в день его инаугурации! Проклятые зебилы - из-за вас наши моряки в тюрьмах московии!
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Сьогодні, 25 травня 2019 року о 13:00 (за київським часом) відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів...

Чекаємо!!! Нехай Правда і Феміда будуть на стороні наших моряків
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Надо было Порошенко выбирать! Тогда бы моряков выпустили прямо в день его инаугурации! Проклятые зебилы - из-за вас наши моряки в тюрьмах московии!
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Там зверху новина про будівництво 6 портів. Навіщо їх будувати, якщо ви не збираєтеся ними користатися? А полонені моремани якраз і доводили світу, що то можливо, але ***** і тут проковтнув. А ви зараз, як кацап намагаєтеся ***** відмити
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У Порошенко ещё полгода было, но моряков освобождать он не хотел.
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Да я порохососов троллю, да они какие-то ленивый, видимо выходной у них сегодня.
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раніше ***** виправдовувався тим, що не хоче звільняти моряків і тим самим приймати участь у виборчій кампанії Порошенка. Вибори позаду. Що тепер, яка відмазка?
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///
Сьогодні, 25 травня 2019 року о 13:00 (за київським часом) відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів...

Чекаємо!!! Нехай Правда і Феміда будуть на стороні наших моряків
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погано, шо хлопці у ***** сидять...
відомо вже хто наказ віддавав? чи це було зроблено телефоном?
крім папа і пастора, повинні бути козли на яких це все повісять?
чи політика?!
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Так проблема саме в агресії Рашки,її кріпосних та фюрері Пуйло!Хто може щось спростувати?
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ФРАЗА ИЗ РАШИСТСКОГО СМИ Форбс.Ру, где ********** барыги в панике умоляют мир превратить рубль в свободно конвертируемую валюту:
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Фактором в пользу свободной конвертации рубля является отсутствие ограничения на движение капиталов. Этот показатель отражается совокупной цифрой оттока капитала. В 2016-2017 годах он составил $30 млрд, для сравнения: за 2014-2015 годы из страны утекло $190 млрд. Что говорит о его стабилизации, а следовательно, и привлекательности для инвесторов.
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Перевод: утекли все иностранные капиталы, убегают остатки, поэтому умоляем мир сделать рубль свободно-конвертируемым, чтобы мы могли поменять, продать вам деревянные, хоть 1 доллар за 1000 рублей, и тоже убежать!
: ))))))))
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А шо робили в команді судна 2 представника кантори?Були "загрядотрядом"?
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Объясняю тупой овечке: на каждом судне выходящем в нейтральные воды есть представитьель СБУ.
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По каналам ФСБ есть предложение кстати.
Моряков можно обменять, на одного мааленького, шоколадного поросенка Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США - Цензор.НЕТ 5857
Для последующего следствия и приговора в басманом суде.
Ну как, меняем? Россия уже полгода незаконно удерживает 24 украинских моряка и судна, - посольство США - Цензор.НЕТ 5857
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Петя, так где же твои самые страшные санкции за украинских моряков которые ты нам с пеной под носом анонсировал?
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У німецькому місті Гамбург почалося засідання Міжнародного трибуналу з морського права, на якому планують оголосити рішення у справі українських моряків, повідомляє УНН.
На засіданні присутня заступник голови МЗС Олена Зеркаль та інші представники української сторони, яких вона представила під час надання їй слова.
Представників російської сторони немає.
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Представників російської сторони немає.

А им оно надо? Их это перчИт, или пЕрчит? И призывы - требования США, ООН, да хоть самой Украины, им по барабану.
Кстати ГПУ сейчас проводит проверку по трем заявлениям Портнова, пожалуй самого сильного юриста Украины. Среди обвинений - измена родине, выразившаяся в отправке моряков в явно провокационный поход.
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в одном я с Вами точно согласен - раше скорее всего на это решение будет наплевать..
а на счет провокационного похода...не могу спорить - не знаю всех деталей, но и не могу согласиться - Украина имеет право ходить в свои порты в Азовском море...и так как там одно горлышко, через которое можно пройти, Украина при нормальных соседях, могла бы это делать свободно...или не очень свободно а в сопровождении пограничного корабля (или двух-трех-пяти) как это делается в цивилизованных странах (Дарданеллы тому пример, там военные корабли шастают как дельфины)... другое дело раша с раздутым самомнением и уверенностью в своем праве на мир...на весь мир...
повторюсь - это мое мнение и спорить не буду, если у Вас оно другое (это Ваше право)
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США
 
 
 
 
 
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