 Росія вже півроку незаконно утримує 24 українських моряків і судна, - посольство США

Про це заявили в посольстві США в Україні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку диппредставництва в Twitter.
"Упродовж шести місяців Росія несправедливо утримує 24 членів екіпажу та судна України. Росія повинна негайно звільнити моряків, повернути українські судна і поважати суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.
Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".
Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.
30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московський СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".
Термін досудового слідства у справі був продовжений до серпня 2019 року.
Сьогодні, 25 травня 2019 року о 13:00 (за київським часом) відбудеться засідання Міжнародного трибуналу з морського права, під час якого президент Міжнародного трибуналу зачитає наказ суду у справі щодо застосування тимчасових заходів до Російської Федерації щодо порушення імунітетів трьох українських військово-морських кораблів та двадцяти чотирьох членів їхніх екіпажів...
Чекаємо!!! Нехай Правда і Феміда будуть на стороні наших моряків
відомо вже хто наказ віддавав? чи це було зроблено телефоном?
крім папа і пастора, повинні бути козли на яких це все повісять?
чи політика?!
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Фактором в пользу свободной конвертации рубля является отсутствие ограничения на движение капиталов. Этот показатель отражается совокупной цифрой оттока капитала. В 2016-2017 годах он составил $30 млрд, для сравнения: за 2014-2015 годы из страны утекло $190 млрд. Что говорит о его стабилизации, а следовательно, и привлекательности для инвесторов.
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Перевод: утекли все иностранные капиталы, убегают остатки, поэтому умоляем мир сделать рубль свободно-конвертируемым, чтобы мы могли поменять, продать вам деревянные, хоть 1 доллар за 1000 рублей, и тоже убежать!
: ))))))))
Моряков можно обменять, на одного мааленького, шоколадного поросенка
Для последующего следствия и приговора в басманом суде.
Ну как, меняем?
У німецькому місті Гамбург почалося засідання Міжнародного трибуналу з морського права, на якому планують оголосити рішення у справі українських моряків, повідомляє УНН.
На засіданні присутня заступник голови МЗС Олена Зеркаль та інші представники української сторони, яких вона представила під час надання їй слова.
Представників російської сторони немає.
А им оно надо? Их это перчИт, или пЕрчит? И призывы - требования США, ООН, да хоть самой Украины, им по барабану.
Кстати ГПУ сейчас проводит проверку по трем заявлениям Портнова, пожалуй самого сильного юриста Украины. Среди обвинений - измена родине, выразившаяся в отправке моряков в явно провокационный поход.
а на счет провокационного похода...не могу спорить - не знаю всех деталей, но и не могу согласиться - Украина имеет право ходить в свои порты в Азовском море...и так как там одно горлышко, через которое можно пройти, Украина при нормальных соседях, могла бы это делать свободно...или не очень свободно а в сопровождении пограничного корабля (или двух-трех-пяти) как это делается в цивилизованных странах (Дарданеллы тому пример, там военные корабли шастают как дельфины)... другое дело раша с раздутым самомнением и уверенностью в своем праве на мир...на весь мир...
повторюсь - это мое мнение и спорить не буду, если у Вас оно другое (это Ваше право)