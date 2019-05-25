 Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів

Цієї кількості голосів достатньо для того, щоб петиція була розглянута президентом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Голови Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - свідчить текст петиції.

Автор звернення - Олександр Володимирович Василевський.

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

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Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст почав просити в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

Заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський звільнить Богдана, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про конституційність відповідних положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію).