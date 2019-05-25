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Все про:Адміністрація_Президента (426) відставка (481) петиція (43) Богдан Андрій (51)

 Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів

Опублікована 23 травня на сайті глави держави петиція про відставку Андрія Богдана з посади глави Адміністрації Президента набрала 25 180 голосів.

Цієї кількості голосів достатньо для того, щоб петиція була розглянута президентом, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Голови Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - свідчить текст петиції.

Автор звернення - Олександр Володимирович Василевський.

Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.

Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.

Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Якщо ми хочемо миру, то розмовляти потрібно, - глава АП Богдан про переговори з Росією. ВIДЕО

Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст почав просити в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.

Заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський звільнить Богдана, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про конституційність відповідних положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128853
 
   
 Топ коментарі
 
Вот видишь...зебени не помогают презЕдентув его начинаниях...а порохоботы помогают...😀
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Соевые со своими петициями первыми начали внедрять идею нового президента про дижитализацию и государство в смартфоне
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.ПУТИНССКО-коломойсский 3еПЕТУШАРА референДУМАЕТ ,- как помочь РФ !!. . . почему не ставит первым ВОПРОСС-- МИРОТВОРЧЕССКУЮ МИССИЮ на ГРАНИЦЕ с РФ !! . . Когда ПУКин АНЭКСИРОВАЛ КРЫМ- РЕФЕРЕНДУМ НЕ ПРОВОДИЛ - СОГЛАСНО СТАТЬИ конституцыи рф о ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ???? . Когда вводил армию на донбасс--РЕФЕРЕНДУМ пукин НЕ ПРОВОДИЛ ?!!!!!!!!!! . . . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/0ad720681bf156e0fcdd19fbcb3b57f65a4edace07ed37540fda5e027dddc4fa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5fc50b324b2db703c4ceef1853359919ff800724211a3dd21cf37bb2e02d0418.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f6b7c05c9225e1f2eb94aef9d8fcec0dc1f535b5e87b9da92a974250e37720ed.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/f53e0513ca1235e824bf0ec22944dc200f3706a3cb74d9a6b0f90bd5901d5636.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b68213e0ede4b44d3d0e37c0fc593b5ec8f89f4498a3041f290bb23e790e5952.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/fecdd8eeefa64ba94e6c6bb0f9d4437832310701c0333afc7f0379023024e887.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/1031dba0e291e3fd6028fed656f81aee8701f5861cebd36daa509d82bf854e50.png https://uploads.disquscdn.com/images/770da99c731deffc8a42db62708862f653a03f8bfa47f9829cb5c041d8037146.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg

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Розумію, що ти хворий. Так ти нікому не допоможеш. Треба лікуватися.
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порох нюхать это какое то особое извращение...
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Сепары с соей орут в унисон, денисова уголовников пачками тащит с Донецка на ливорюцию.
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25 тыщ только одних дегенератов рыщут по стране... Верните им пороха и януковича!
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Петро назбирав особистих данних у пенсів під вибори, то ще невідомо, чи знають ці підписанти, що вони щось там підписують
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Сторонники Порошенки, вы лучше бы спросили у него зачем он вытянул Мертвечука, кума Пыни из небытия.Он ведь ни одного украинца из плена не освободил. Мертвечук нужен был Пете для другого, для связи между Пыней и Порошенко. По телефону было стрёмно связываться им и решать дела, кто-то мог записи слить, записать и общественности представить. И теперь благодаря усилиям Пети он попадёт в парламент и там будет рассказывать об автономии Донбасса и русском мире всем нам. А лучше готовьтесь, Петя и его шобла приняли закон об рынке энергетики, с 1 июля он вступит с силу, цена на электричество как взлетит в 3-5 раз, потом вам не до писанины петиций будет. И чтоб украинцев окончательно добить Петя перед уходом подписал закон, который ограничивает в правах украинцев по установке солнечных батарей на земле и отменил рынок зелёной энергии для вас.
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Цікаво а скільки набере голосив петиція про смертне покарання за корупцію, або про розпуск ВР і щоб ці депутати більше не змогли ніколи попасти в ВР.
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сначала надо ввести смертную казнь за неправильные запятые и приговорить колю свириденко... а про коррупцию потом ))
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ПУТИНССКО-коломойсский ПЕТУШАРА референДУМАЕТ ,- как помочь РФ !!.
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почему не ставит первым ВОПРОСС-- МИРОТВОРЧЕССКУЮ МИССИЮ на ГРАНИЦЕ с РФ !!
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Когда ПУКин АНЭКСИРОВАЛ КРЫМ- РЕФЕРЕНДУМ НЕ ПРОВОДИЛ - СОГЛАСНО СТАТЬИ конституцыи рф о ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ????
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Когда вводил армию на донбасс--РЕФЕРЕНДУМ пукин НЕ ПРОВОДИЛ ?!!!!!!!!!!
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Потому что ПАРАШЕНКО царь ЛДНР а не путин
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опануй себе ,малюк ще нычого не було а в тебе вже бомбануло
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Не устраивает происходящее в стране?
1 Определить для себя виноватого
2 Создай петицию
3 Жди пока жизнь наладит кто-то за тебя.
4 PROFIT!
PS идея выходить на митинг вообще то гораздо лучше, но самим, а не под руководством убогого Легко и за 360 гривен
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Что скажет на это Богдан ? Что это просто шутка, и петицию снимут с сайта АП. Вот так и будут все 5 лет подтираться мнением людей и законами.
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Да у него на роже все напсано!Аферюга и рейдерюга!
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КоЗел за неделю имеет ПЯТЬ судебных исков:

Конституционный суд -1
Верховный - 3
Административный - 1
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Це ігри.
Чекаємо рішення Конституційного Суду.
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Вот интересно, где эти принципиальные были со своими петициями, когда на Банковой сидел Порошенко, который подпадал под закон о люстрации на все сто?
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Законы не читаем, в интернетах пишем
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Навіщо? Дорог нема зовсім. Примусові в автодорі по суду. На свіжому повітрі, фізична робота, ще й грошей дадуть. Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів - Цензор.НЕТ 3757
Тролів треба берегти, їм ще будувати і будувати Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів - Цензор.НЕТ 5916
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Да да и расстрелять всех ну или повесить!
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мы не кровожадны. повисят денёк и отпустим.
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Смотри как бы твои детки там не висели!
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мои детки там не будут висеть. а вот у тебя после пару часов висения уже деток не будет. ты соевая шваль.
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так тебе уже все вырезали. деток не будет? ах ах ах
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Уинстон Черчилль - "Демократия - наихудшая форма правления, если не считать всех остальных". Исходя из этого касательно петиций - "петиции" - это не инструкция к исполнению, это не однозначно "да" или "нет" - это начало демократического обсуждения для поиска решения по какому-то вопросу". Но петиция не может своим содержанием не соответствовать действующему законодательству и ,например, являться по сути публичным призывом к смене госудварственной власти, как это можно расценивать петицию об отставке вновь избранного Президента ( всего 4 дня при исполнении!), что противоречит ст. 108 Конституции Украины. Для подобного рода понимания Демократии для не правомерного использования публичного пространства ст.109 Конституции предусмотрена серьезная ответственность. Авторы подобных петиций, которых настраивают на подобные провокации, не должны об этом забывать. Видимо некоторы недолугие экзмпляры видят в этом просто развлечение, как подобно некоторые развлекаются "минированием" объектов. Если это нарушение государственных нормативов - это должно серьезно наказываться.
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В отношении Богдана - 23 мая на канале "Прямой" на программе "Голос народа" бывшая главная люстраторша Украины - Директор департамента по люстрации при Минюсте Т.Козаченко заявила, что процесс люстраци и в Украине практически в 2016 был сорван и юридически не использовался, а, если использовался, то властью для поиска и борьбы с "ведьмами" - например, из 200 тыс. прокурорских работников под люстрацию попадали всего 209 особ. Почему прежняя власть забыла последние три года вообще о люстрации и чиновников назначали не с учетом люстрации, а с учетом личной преданности "шоколадным" делам. И как в насмешку вчера появилась информация, что "бывшие" планируют протолкнуть в премьеры Порошенко, который какие только должности не занимал у прежних властей. Вот это Демократия!
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Шо, в Києві вже Кацапія? Людину ввічливо і арґументовано просять піти в відставку. Не застрелитися, не зіграти на роялі. Просто написати заяву про звільнення, згідно з трудовим кодексом. Коли це і є "нарушение государственных нормативов", то якогось іншого "государства".
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Чепуха. "Смена государственной власти" - это замена законных органов власти незаконными. Требование сместить чиновника с занимаемой должности - абсолютно нормальное явление в любом демократическом государстве.

Украина - не Россия, сколько раз вам объяснять ?
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І видає кільоґрам затруєних кошерних чоколядок.
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ты киздишь ваня, как обычно. Платят по 5000, еще дают два раба и клаптик земли Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів - Цензор.НЕТ 5454

А вообще - измельчал ты Сулима. Вообще в говно скатился, еще 4 года назад блистал тут. А сейчас что? -порошенко платит 2000 грн... Печально...
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е-мое, а я нашару подписал. Ваня, куда обращаться за 2000 грн.?
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Зеля- люстрация это очищение власти. Смотри не перепутай с люсрацией. Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів - Цензор.НЕТ 2690
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Зестадо скоро поржет!Когда жрать нечего будет!Тупое дебильное стадо!
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Та нічого. Закон зобов'язує розглянути петицію та видати рішення. Буде папірець, що становить речовий доказ.
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Референдум и мир на условиях фашиста ...уйла при капитуляции Украины? А почему кремлёвские коммунофашисты с их кровавым палачом нелюдем сталиным, они убийцы своего народа не пошли на мир и уничтожили более 20 миллионов своих граждан во второй мировой войне? Почему эти кровавые кремлёвские преступники не спросили свой народ а надо ли на алтарь такой кровавой победы положить десятки миллионов своих граждан рабов? И почему эти коммуно - фашисты кровавой тюрьмы народов ссср не захотели договорится с фашистами рейха о мирном разрешении спорных решений то есть выступить против этой кровавой войны. Да и хотел от коммуно - фашистов фашист Гитлер совсем немного? Всего навсего аннексировать одни только европейские территории ссср и только до Уральских гор, о чём он неоднократно заявлял. При этом кремлёвским кровавым коммуно - фашистам палача маньяка сталина оставалась огромная азиатская территория лапотной параши от Уральских гор до самого Дальнего Востока. Мир !!! Мирный договор на условиях гитлера и живи радуйся, и дальше строй свой кровавый комунно- фашизм, проводи голодоморы, репрессии, геноцид но уже только в азиатской части кровавого ссср. А они кремлёвские коммуно - фашисты твари отвергли мир не захотели провести Минский, Нормандским или какой другой формат переговоров по мирному урегулированию с фашистами гитлера, вот и погубили более 20 миллионов своих граждан.
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Нєее, ну на яку зелебенську морду не подивишся, ну прямо інтелект на ліцо!
Чого в них такі де..ільні мордани, жах!
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И что характерно - одни еврейские морды. Ось де справжній жах! ))
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01.12.2010
Богдан - аферюга со стажем

Правительственный Аферист Б. История тайной жизни одного ушлого бюрократа

https://from-ua.com/politics/93826c614c318.html


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Узєлєнскава кажуть, що звільнять Богдана лише тоді, коли Конституційний суд вирішить, що Закон про очищення влади не є антиконституційним. Хочу нагадати "юристам", що, наприклад, статтю 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) ніколи не визнано такою, що не є антиконституційною. Тому, за льоґікою цих "господ", можна ходити по вулицях і розстрілювати і нарід, і його слуг.
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Ну и что, на Указы Презилента "ложат", а то какая то петиция, а шуму делают журналисты ...ужас, с пустого в порожне, Бутусов не занимайся чепухой, а лучше на МИНИСТРА ОБОРОНЫ СОГЛАШАЙСЯ.
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Розкидання г*вна через вентилятор - Порошенко&Парубій використовують технологію опробувану на головному ТВ каналі Кремля на шоу "Голос.Дети" в результаті якого дочка міліардера і поп-зірки Алсу ніби перемогла.
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тупой? Там нельзя ботам голосовать, только реальным людям и 1 раз.
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Украину убирают из мировой шахматной доски?! Алё Зеленский?!
https://youtube.com/watch?v=PpfnoiCOJxU
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Ну и что ты тут за дерьмо вылаживаешь? По российским каналам, Украина уже давно замерзла и вымерла с голоду.
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Якобы ставший частью фашистской паРаши и временно оккупированный российскими фашистами захватчиками Украинский Крым, уже никогда не сможет выйти из состава Российской *********, так сказал председатель конституционного комитета Госдумы ( не легитимное сборище кацапов фашистов ) Владимир Плигин. Согласно Конституции, суверенитет России распространяется на всю ее территорию, права выхода субъекта из ее состава не предусмотрено даже при провидении крымчанами обратного референдума, пояснил парламентарий. Конституция о возможности выхода из состава России субъектов Федерации ни при каких обстоятельства не предусматривается.
.
Так и в Украине тоже в Украинской Конституции есть СТАТЬЯ - 2. Которая подсказывает что также как и во вражеской лапотной фашистской ********* Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна !
Но вражеский кремль заявил что они фашисты обладающие ядерным оружием , а значит не признают суверенные территории других стран и их Конституцию. И ещё под якобы миром они нагло требуют капитуляцию Украины с признанием ней оккупированного Крыма уже как субъекта проклятой ********* паРаши. И похоже наша новая продажная власть украинофобов ЗЕбилов преступно с проведением референдума соглашается с повелением наших лютых врагов оккупантов фашиста ..уйла. В лапотной паРаше референдумы проводят только для приобретения ( аннексий в свою собственность чужих территорий , а у нас продажная власть проводит его наоборот только для потери своей родной земли.
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по любому назначению можно организовать ПЕТИцию ( тысяча проплаченных с двадцатью пятью аккуантами)...так работает ботопасека петяпарубийяценюкгройсман....проще: саботаж в управлении Украиной...арест и на шконку
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Да ладно, порохоФобы 5 лет этим маялись и ничего не случилось!
Да и опять же, КУДА УЖЕ ХУЖЕ?! Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів - Цензор.НЕТ 1866
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПетиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів
 
 
 
 
 
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