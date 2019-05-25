 Петиція за відставку Богдана з посади глави АП набрала понад 25 000 підписів

Цієї кількості голосів достатньо для того, щоб петиція була розглянута президентом, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки Голови Адміністрації Президента України Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)", - свідчить текст петиції.
Автор звернення - Олександр Володимирович Василевський.
Напередодні, 21 травня, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Богдана, який раніше був його радником з юридичних питань, головою своєї адміністрації. За даними журналістів, він зробив це всупереч рекомендаціям спецпредставника Держдепу США Курта Волкера.
Колишній глава Міністерства юстиції з питань люстрації Тетяна Козаченко стверджує, що Богдан не має права обіймати посаду голови Адміністрації президента відразу за 2 критеріями закону про очищення влади.
Один із авторів закону про люстрацію, народний депутат Єгор Соболєв пообіцяв, що призначення Богдана буде оскаржено в суді.
Заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст почав просити в Адміністрації президента України інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників АП. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення Міністерству юстиції.
Заступник глави АП Руслан Рябошапка заявив, що Зеленський звільнить Богдана, якщо Конституційний суд ухвалить рішення про конституційність відповідних положень закону "Про очищення влади" (т.зв. закон про люстрацію).
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почему не ставит первым ВОПРОСС-- МИРОТВОРЧЕССКУЮ МИССИЮ на ГРАНИЦЕ с РФ !!
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Когда ПУКин АНЭКСИРОВАЛ КРЫМ- РЕФЕРЕНДУМ НЕ ПРОВОДИЛ - СОГЛАСНО СТАТЬИ конституцыи рф о ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ????
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Когда вводил армию на донбасс--РЕФЕРЕНДУМ пукин НЕ ПРОВОДИЛ ?!!!!!!!!!!
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1 Определить для себя виноватого
2 Создай петицию
3 Жди пока жизнь наладит кто-то за тебя.
4 PROFIT!
PS идея выходить на митинг вообще то гораздо лучше, но самим, а не под руководством убогого Легко и за 360 гривен
Конституционный суд -1
Верховный - 3
Административный - 1
Чекаємо рішення Конституційного Суду.
Тролів треба берегти, їм ще будувати і будувати
Украина - не Россия, сколько раз вам объяснять ?
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За кожну підпис петиції проти Зеленського Порошенко платить 2000гр
А вообще - измельчал ты Сулима. Вообще в говно скатился, еще 4 года назад блистал тут. А сейчас что? -порошенко платит 2000 грн... Печально...
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Чого в них такі де..ільні мордани, жах!
Богдан - аферюга со стажем
Правительственный Аферист Б. История тайной жизни одного ушлого бюрократа
https://from-ua.com/politics/93826c614c318.html
https://youtube.com/watch?v=PpfnoiCOJxU
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Так и в Украине тоже в Украинской Конституции есть СТАТЬЯ - 2. Которая подсказывает что также как и во вражеской лапотной фашистской ********* Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию. Украина является унитарным государством. Территория Украины в пределах существующей границы целостна и неприкосновенна !
Но вражеский кремль заявил что они фашисты обладающие ядерным оружием , а значит не признают суверенные территории других стран и их Конституцию. И ещё под якобы миром они нагло требуют капитуляцию Украины с признанием ней оккупированного Крыма уже как субъекта проклятой ********* паРаши. И похоже наша новая продажная власть украинофобов ЗЕбилов преступно с проведением референдума соглашается с повелением наших лютых врагов оккупантов фашиста ..уйла. В лапотной паРаше референдумы проводят только для приобретения ( аннексий в свою собственность чужих территорий , а у нас продажная власть проводит его наоборот только для потери своей родной земли.
Да и опять же, КУДА УЖЕ ХУЖЕ?!