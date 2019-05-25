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 Офіцера військової частини в Запорізькій області затримано за хабар від матері військовослужбовця, - ОК "Південь"

У Запорізькій області представниками військової прокуратури та Національної поліції за підозрою в одержанні хабара від матері військовослужбовця за видачу посвідчення УБС затриманий офіцер військової частини зі складу військ оперативного командування "Південь".

Про це повідомляє прес-центр ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"За цим фактом розпочато службове розслідування.
Наразі триває слідство, за результатами якого винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Особовий склад оперативного командування "Південь" засуджує подібні ганебні вчинки.
Необхідно підкреслити, що у підпорядкованих військових частинах та підрозділах військ оперативного командування "Південь" з особовим складом постійно відбувається попереджувальна та профілактична робота щодо належного підтримання військової дисципліни та правопорядку", - йдеться в повідомленні прес-служби.

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Офіцера військової частини в Запорізькій області затримано за хабар від матері військовослужбовця, - ОК Південь 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128852
 
   
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Хотела сына забрать домой на пару дней на блины - больше дело,потроховские сынки вообще не служат,не служили и служить не собираются,но их военкомов никто не арестовывает.
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ну вот куда только зеленский смотрит? - запустил,вот запустил - стыдоба(в наше время на такси за хлебом не ездили - как то так)
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В параше не контрактная армия, если вы о будущем)))
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ці всі посвідчення - відрижка СССРу. Встановіть людям додаткові виплати щорічно або одноразово.
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Ну все... Прогурорх Юик может вздохнуть свободно..большая рыба наконец то поймана...
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