 Офіцера військової частини в Запорізькій області затримано за хабар від матері військовослужбовця, - ОК "Південь"

Про це повідомляє прес-центр ОК "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"За цим фактом розпочато службове розслідування.
Наразі триває слідство, за результатами якого винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.
Особовий склад оперативного командування "Південь" засуджує подібні ганебні вчинки.
Необхідно підкреслити, що у підпорядкованих військових частинах та підрозділах військ оперативного командування "Південь" з особовим складом постійно відбувається попереджувальна та профілактична робота щодо належного підтримання військової дисципліни та правопорядку", - йдеться в повідомленні прес-служби.