Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
Столтенберг пояснив важливість ухвалення нової концепції оборони необхідністю реагувати на "зростаючу ядерну загрозу" з боку Росії. За його словами, в 2014 році склалася "нова ситуація в сфері безпеки", виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.
Сила Альянсу в тому, що він може змінитися в разі необхідності, сказав генсек.
Він підтвердив, що зобов'язання партнерів довести витрати на оборону до 2% ВВП залишається в силі, і це робиться не для того, щоб "заспокоїти президента Трампа".
(Конечно, если твой "Эрфурт" и "Эссен", не расположены на "Лахте"...).
Если-бы полякам "моча в голову не ударила", и они не начали насильственное окатоличивание и закрепощение населения Украины, история повернулась-бы, по-другому. Была-бы "Една Жечь Посполита, од можа, до можа", а "москали в лесах сидели-бы, не имея доступа в Европу...
Давайте не будемо вислів "Виклики на Сході Європи" трактувати в маніпулятивних цілях, прив'язуючи до Зеленського геополітичні питання останніх десятиріч. Зміну військової стратегії НАТО декілька днів правління Зеленського не здатне змінити при всій Вашій повазі до нього. Спробуйте бути об'єктивним порохоботом.
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
Фильма 2015 года, поэтому зебаки не спешите рвать пуканы -дескать гнусная инсинуация соевых.
Хамча действительно обогатил военное искусство боя новой тактикой под Иловайском. Эта тактика называется -крысиная война. Через кукурузу на карачках, в гражданка осуществляется одиночный или групповой прорыв из окружения
.
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых
https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
з ****** краще торгувати !
бородатий) карло-маркс)) перевертається в могилі від таких пруфів пані меркельши...
а тут нова стратегія - добре хоч так, 2% - хай ті мериканці)) не филюються)!