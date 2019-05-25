 НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".





Столтенберг пояснив важливість ухвалення нової концепції оборони необхідністю реагувати на "зростаючу ядерну загрозу" з боку Росії. За його словами, в 2014 році склалася "нова ситуація в сфері безпеки", виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.

Сила Альянсу в тому, що він може змінитися в разі необхідності, сказав генсек.

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Він підтвердив, що зобов'язання партнерів довести витрати на оборону до 2% ВВП залишається в силі, і це робиться не для того, щоб "заспокоїти президента Трампа".