EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 За кордоном
  2192  100
Все про:НАТО (1987) Росія (17199) Столтенберг Єнс (377)

 НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи

Цього тижня військові експерти НАТО ухвалили рішення про впровадження нової військової стратегії для Альянсу.

Про це в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

Столтенберг пояснив важливість ухвалення нової концепції оборони необхідністю реагувати на "зростаючу ядерну загрозу" з боку Росії. За його словами, в 2014 році склалася "нова ситуація в сфері безпеки", виникли нові виклики на сході і на півдні Європи.

Сила Альянсу в тому, що він може змінитися в разі необхідності, сказав генсек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обговорив з Генсеком НАТО інтеграцію України в Альянс. ВІДЕО+ФОТО

Він підтвердив, що зобов'язання партнерів довести витрати на оборону до 2% ВВП залишається в силі, і це робиться не для того, щоб "заспокоїти президента Трампа".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128846
 
   
 Топ коментарі
 
"Люди, почему-то, уверены, что войны начинают правители... Нет... Войны разжигают миллионы пустых животов, миллионы завистливых глаз и миллионы жадных рук...". Это особенно характерно для народов, привыкших жить грабежом... К ним относятся и "рассеяне"... Сотни лет они занимаются только одним - захватом и грабежом чужих земель
 показати весь коментар
 
Генерал Хомчак предал своих солдат!
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM

Фильма 2015 года, поэтому зебаки не спешите рвать пуканы -дескать гнусная инсинуация соевых.
Хамча действительно обогатил военное искусство боя новой тактикой под Иловайском. Эта тактика называется -крысиная война. Через кукурузу на карачках, в гражданка осуществляется одиночный или групповой прорыв из окружения
.
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых

https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
 показати весь коментар
 
Реакция офицеров на назначение Хомчака. Очень показательно
НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 7244
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
устранив царя и пару десятков приближенных - угроза будет ликвидирована.
 показати весь коментар
 
 
"Люди, почему-то, уверены, что войны начинают правители... Нет... Войны разжигают миллионы пустых животов, миллионы завистливых глаз и миллионы жадных рук...". Это особенно характерно для народов, привыкших жить грабежом... К ним относятся и "рассеяне"... Сотни лет они занимаются только одним - захватом и грабежом чужих земель
 показати весь коментар
 
 
НАТО нужно думать не об усилении вооружений, а о принятии Украины в НАТО.Иначе эта кацапская истерика никогда не прекратится.
 показати весь коментар
 
 
Турцию и Венгрию уже приняли... А теперь имеют "головную боль"... Когда-то знакомый, служивший в миротворческом контингенте, в Югославии, рассказал о разговоре с американским офицером, украинского происхождения. Когда спросил его, когда Украину примут в НАТО, тот ответил - "Не раньше, чем уйдёт на пенсию последний офицер, окончивший советское военное училище...". Вся "верхушка" ВСУ - ещё "совки"... И "головной боли" НАТО они могут прибавить побольше, чем турки и мадьяры...
 показати весь коментар
 
 
А ты, сначала, убеди Меркель и всех немцев, возместить многолетнюю задолженность по взносам в НАТО... Имеются сведения, что, например, до трети бронетехники бундесвера - небоеспособны... Ну, и первым подай пример, как "новый патриот Германии" - сними свои сбережения, и перечисли их на счёт бундесвера, как делали украинцы, в период с 2014-го, и продолжают это делать до сих пор, для ВСУ... И "свидомые" возьмут с тебя пример...
(Конечно, если твой "Эрфурт" и "Эссен", не расположены на "Лахте"...).
 показати весь коментар
 
 
Ракеты дешевле обойдутся. Опять же, деньги останутся в украинской экономике (ЮжМаш) НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи - Цензор.НЕТ 5509
 показати весь коментар
 
Офицеры стран бывшего СЭВ все совки, однако Польше, Чехии, прибалтам и др. станам бывшего соц лагеря это не помешало вступлению в НАТО.
 показати весь коментар
 
 
Не забывай, что поляки, финны, до 18 века, не находились под растлевающим воздействием России, поляки имели свою государственность европейского типа, а финны развились, как нация, под влиянием шведов. Чехи, словаки, до начала 20 века, тоже были частью немецкой европейской культуры, а Литва, Латвия, Эстония, фактически, сформировались, как народы, в немецком культурном и правовом поле... Румын не дали "русифицировать" Великобритания и французы - как только Николай Первый начал её "подгребать под себя", ему "дали по рукам", в Крымской войне... Болгары, хоть и "числились" "братушками", однако, тяготели к Европе, и немецкому влиянию - и в Первую мировую, и во Вторую... Сами народы этих стран чувствовали неприязнь к "дикарям с Востока"...
Если-бы полякам "моча в голову не ударила", и они не начали насильственное окатоличивание и закрепощение населения Украины, история повернулась-бы, по-другому. Была-бы "Една Жечь Посполита, од можа, до можа", а "москали в лесах сидели-бы, не имея доступа в Европу...
 показати весь коментар
 
Че то ты, рассуждая совке в головах офицеров ВСУ, раздвинул временные рамки аж до 18 века. Польша, Финляндия прибалтика тоже были частью РИ. Совок был с 1917 по 1991. Все остальное зависит от морального облика конкретной личности и нации в целом.
 показати весь коментар
 
Да? А чем, по сути, "совок", отличается от мировоззрения "вяликоросса"? И там, и там - презрение к личности, хамство, жадность и лень... Менталитет народов формируется веками, и 70 лет СССР, для его переделки, маловато... Посмотри на беларусские "вёски", украинские "сёла", и сравни их с "рассейскими "дярёвнями"... Единственное сходство - если "деревня" - "староверческая"... А так - "небо и земля"... В Литве, Эстонии, Латвии, Восточной Пруссии, в Украине, Беларуси, по сёлам, замки на входных дверях, стали появляться, когда туда массово понаехали "рассеяне"...
 показати весь коментар
 
_Войны случаются по различным причинам. Часть из них начинают именно правители. В других случаях правители - это результирующий вектор страны - как путлер и имперская спесь. Чаще всего связь между народом и правителем двусторонняя, полагаю.
 показати весь коментар
 
 
Правители - воплощение "хотелок" народа, или лиц, его представляющих... Если украинский народ никогда не воспринимал абсолютную монархию, то ни один из руководителей восстаний и не думал именовать себя "королевичем", "королём, "царём" или "князем"... В России всё было наоборот... (Кстати, в Англии - тоже... Монмут, например...).
 показати весь коментар
 
 
_Результирующий вектор. Как я и сказал. Но не всегда. Это дорога с двусторонним движением. Влияние взаимно.
 показати весь коментар
 
 
"Виклики на Сході Європи" - це треба розуміти - президентство Зе?
 показати весь коментар
 
 
Розуміти треба було підручник з географії, а не курити його на перервах - став би людиною, а не порохоботом.
 показати весь коментар
 
 
Не курю і тобі не раджу. Але мене дивує, що тиярлики вішаєш. От ти, чий бот - Зєлі, Бєні чи путі? Бо вам всім на інтереси України начхати. А Порошенко вже сидить, або в Ростові, тому ботоферма вже вмерла. Ти проспав епохальну подію.
 показати весь коментар
 
 
а ты на "батьку" посмотри. газ по 180 баксов из росии, в росию морепродукты белорусские, там учёные, новый вид бульбы вывели, вместо бульбы мидии растут. НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 922 и уже ни кто не называет его последним диктатором европы.
 показати весь коментар
 
 
Бацька своеобразный самородок- дай Бог каждому такие способности!
 показати весь коментар
 
На жаль, у США не знають, що деякі українці вважають себе центром Європи. Не знають цього і жителі країн так званої Старої Європи. У жодних підручниках з географії цих країн ви не знайдете згадку про те, що географічний центр Європи знаходиться в Україні. Ви напевне ніколи не були за західним кордоном України. Бо знали б про це. Саме тому програми співпраці з Україною мають яскраво виражений географічний вказівник."Східне партнерство", наприклад. Уентрально-європейськими там вважають Австрію, деякі балканські країни. Ви надто звузили свою освіту, шановний. Її потрібно розширювати за межі ваших скромних знань. Бот від освіти. 😁
 показати весь коментар
 
Авжеж, Ви писали свій сарказм для європейців старої Європи на їхньому ж ресурсі.
Давайте не будемо вислів "Виклики на Сході Європи" трактувати в маніпулятивних цілях, прив'язуючи до Зеленського геополітичні питання останніх десятиріч. Зміну військової стратегії НАТО декілька днів правління Зеленського не здатне змінити при всій Вашій повазі до нього. Спробуйте бути об'єктивним порохоботом.
 показати весь коментар
 
Реакция офицеров на назначение Хомчака. Очень показательно
НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 7244
 показати весь коментар
 
 
Это кацапские тролли видят тут "назначение".
 показати весь коментар
 
 
"Положительные эмоции" "бьют через край"... Судя по его восхищению "Блазнем", единственное "умение", имеющееся у него - шаркать ножкой по паркету и вылизывать "начальствующий" зад...
 показати весь коментар
 
 
Генерал Хомчак предал своих солдат!
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM

Фильма 2015 года, поэтому зебаки не спешите рвать пуканы -дескать гнусная инсинуация соевых.
Хамча действительно обогатил военное искусство боя новой тактикой под Иловайском. Эта тактика называется -крысиная война. Через кукурузу на карачках, в гражданка осуществляется одиночный или групповой прорыв из окружения
.
Будь ты проклят, гад! Ты всех нас продал и живых и мёртвых

https://www.youtube.com/watch?v=gY6hCFzSPyk
 показати весь коментар
 
 
Но это лучше, чем "зеленый широкий коридор" Пэдрячины, где расстреляли как в тире не одну тысячу людей.Не Хомчак засылал людей в Иловайск и не он не дал подмогу,обещая ее 10 дней.
 показати весь коментар
 
 
Правда о том - что затеял Коломойский под Иловайском - ещё лучше...
 показати весь коментар
 
 
Еще и Коломойского приплетаете? А чего не Гонтареву или Тимошенко? Вы же беспредельщики. Вам абы врать.
 показати весь коментар
 
 
ты бы уважаемая хоть чего то почитала или накрайняк ролик глянула из моей мессаги, повторяю 2015 года Ну разве приятно быть базарной бабой. Я этого не понимаю
 показати весь коментар
 
 
Гавно + гавно ща мочат адвокаты Пороха, там астрономическая сумма иска. Похоже пошли на рекорд Гинеса. Би Би Ссу и они уже приземлили и не сомневаюсь, что и этот гныднык пустят по миру с котомками
 показати весь коментар
 
 
Так я, когда искал - откуда идёт зрада, то всё упиралось в Коломойского, паРаша СМИ и манипуляции Тимошенко...
 показати весь коментар
 
 
Это манипуляторы, которые взяли за уши наших простофиль и управляют, как лошадью натягивая поводья в нужную сторону. Эта некая номерная Лариса, есмь продукт селективного отбора. Скорей всего, дедушка работал пупкарём в тюрьме и мочил порохоботов. А она ща злобствует, как фурия из за отсутствия нагана и возможностей
 показати весь коментар
 
 
почему вы здесь со всеми скандалите ? как вам не стыдно ?
 показати весь коментар
 
 
А все это кто? Боты? Не стыдно с ними скандалить.Они наглые скотыняки.
 показати весь коментар
 
 
в зеркало - там все и увидите - однозначно ))))
 показати весь коментар
 
 
Я всегда пишу по делу и не ангажированно. От меня идет критика любой власти и любого президента, если есть повод, конечно.А от тебя льется дерьмо только на ЗЕ.
 показати весь коментар
 
 
Подтверждаю,критика у тебя в десятку и взвешенная
 показати весь коментар
 
Боты это кто? Те, кто затрагивает интересы Коломойского? Не хочется поискать - чьи интересы защищал #истинныйборецзанародноесчастье с Роттердам+ - Герус?
 показати весь коментар
 
 
Cсмешно, боты - это компьютерная программа она писать не умеют, а только выполняет команды внешнего управления Реально, усвойте хоть базовые понятия, чтоб не быть посмешищем. Возраст и всё такое........
 показати весь коментар
 
 
Вот ты и пишешь как робот. Только услышишь малейшую возможность критики новой власти и волаешь как сирена. Прямо смех и грех.)
 показати весь коментар
 
 
Я боевой тролль и был призван сюда под выборы. Кроме того, здесь я уже давно, поскольку имею ник в одно слова. Такие давали когда была открыта прямая регистрация на Цензоре Сторжил с вашего позволения и ведил много и всякого.
 показати весь коментар
 
 
С ботами разговаривать бесполезно, у них кумир брехло и мародер
 показати весь коментар
 
 
Что знач "приплетаете"? Есть расследование голландских журналистов, и сотни свидетельств наших бойцов. НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи - Цензор.НЕТ 1835 Беня с Корбаном погнали добробаты на штурм Илловайска и захват у Ахметова ЗуГЭС. Без согласования с ЗСУ, которым потом пришлось идти их спасать. После чего вторглись кацпы. А через "зеленый коридор" всех погнал как раз Хомчак, но сам почему то резко свернул в другую сторону и сутки отлёживался в лесопосадке. Есть документальные кадры. Так что жри, "абы врать". Тут тебе на Ґ+Ґ НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи - Цензор.НЕТ 1383
 показати весь коментар
 
Вопрос, почему Беня с Корбаном кого - то погнали? Кто им право дал? Это им Пэтя дал распоряжение? Или они самовольно распоряжались? Если самовольно, то почему не наказаны? Почему не в тюрьме? Почему у Порошенко предатели и самовольники - беспредельщики не в тюрьмах, а при власти и при деньгах? И кто в этом виноват как не Порошенко? Почему при таких обстоятельствах не было введено военное положение? А как это Хомчак мог всех погнать в зеленый коридор, если Пэдро объявил,что это он договорился с Пукиным про зеленый коридор и дал распоряжение через него отходить? Ты чего тут брехни разводишь, падла? Скотина провокаторская, путинская прокладка.
 показати весь коментар
 
 
......росию УСПОКОЯТ когда МИР ПОЙМЕТ , что эта страна -- ИЩАДИЕ АДА !!!
 показати весь коментар
 
 
И уничтожат путлера ,как усаму бен Ладена
 показати весь коментар
 
 
Тормоза! Реакция столь же быстрая, как у забора. Расслабленные идиоты.
 показати весь коментар
 
та шо вони собі думають?!
з ****** краще торгувати !
бородатий) карло-маркс)) перевертається в могилі від таких пруфів пані меркельши...
а тут нова стратегія - добре хоч так, 2% - хай ті мериканці)) не филюються)! НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 1338
 показати весь коментар
 
 
Лучше оставить предприятия без оборотных средств (конечно можно производить на склад до определённого момента), а украинцев без зарплаты, ради того, чтобы придти с лозунгами "Торговля на крови" и...продолжать торговать
 показати весь коментар
 
 
НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 2154шо ти мелеш?! іди допомагай чистити нафтопровід)- ***** і бацьку! НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 2154 НАТО примет новую военную стратегию в ответ на растущую ядерную угрозу со стороны РФ и вызовы на востоке Европы - Цензор.НЕТ 5900
 показати весь коментар
 
Я просто цитирую из книги "Основы политики. Для чайников", прости из книги "Основы экономики предприятий. Для чайников"
 показати весь коментар
 
 
на тобі ще 11-80 і займись чимось корисним у себе в Білорусі!
 показати весь коментар
 
 
NATO - OTAN. Так писали на самолетах разведки (чтобы в зеркала заднего обзора видели).
 показати весь коментар
 
 
OTAN это NATO по французски, испански и португальски
 показати весь коментар
 
 
А я написал о чем? В перископе (*истребитель) в зеркале обзора , ты видишь зеркалку. Кстати и ФКП на зеркало ставили.
 показати весь коментар
 
Да Ви шо. North Atlantic Treaty OrganizatioN/ Это на инглише. С португальским - в Анголу.
 показати весь коментар
 
Так может переименуем Украину на юг и восток Европы?
 показати весь коментар
 
Лучшее оружие-нефтяное и газовое эмбарго,и чем раньше тем лучше
 показати весь коментар
 
 
Во-во! А фильм "Пианист" просто вырубает.
 показати весь коментар
 
 
ПРОСТО ВЕРНИТЕ УКРАИНЕ 1024 ЯДЕРНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ БОЕГОЛОВКИ И РАКЕТОНОСИТЕЛИ К НИМ !)
 показати весь коментар
 
Эта доктрина учитывает (в том числе) широкое применение высототочного тактического ядерного оружия. Ху*ло таки допи*делся. Ему не терпится стать "мучеником".
НАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи - Цензор.НЕТ 2400
 показати весь коментар
 
 
Может дешевле рашку от СВИФТа отрубить?
 показати весь коментар
 
 
почати з відключень "з технічних причин", строком на 5-10 діб...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономНАТО ухвалить нову військову стратегію у відповідь на зростаючу ядерну загрозу з боку РФ і виклики на сході Європи
 
 
 
 
 
 вгору