 Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової. ФОТО

Заборонити її виступ офіційно просив глава одеського "Вуличного фронту" Дем'ян Ганул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Крім того, активісти провели роз'яснювальну роботу з адміністрацією нічного клубу Ibiza Beach Club, який і запросив виконавицю до себе на відкриття на вечір п'ятниці, 24 травня.

Зі свого боку, Ibiza теж звернулася в СБУ і там в письмовій формі запевнили, що проблем з в'їздом співачки не буде, пише одеський сайт "Наблюдатель".

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Вчора "Вуличний фронт" допізна пікетував нічний клуб - активісти роздавали листівки і спалили державний прапор Російської Федерації - і близько 22:00 розійшлися. На той момент, за даними Ганула, Темнікова вже була в Одесі, а її виступ, як пишуть місцеві ЗМІ, було заплановано після 24:00.









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Як повідомляє видання "Факти"Олена Темнікова неодноразово хвалилася, що є затятою фанаткою Путіна і Медведєва, а також обожнює уряд РФ.

У 2017 році співачка брала участь у концерті, що відбувався у Москві на честь трирічного ювілею окупації Криму і заявила тоді зі сцени: "Я обожнюю своїх президентів, я фанат Путіна і Медведєва, обожнюю наш уряд".