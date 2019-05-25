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 Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової. ФОТО

Всупереч позиції проукраїнських громадських організацій Одеси Державна прикордонна служба і СБУ не заборонили в'їзд в Україну російській співачці Олені Темніковій, екс-учасниці поп-групи Serebro, яка раніше відвідувала з гастролями окупований Крим і відкрито називала себе "фанаткою Путіна".

Заборонити її виступ офіційно просив глава одеського "Вуличного фронту" Дем'ян Ганул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".

Крім того, активісти провели роз'яснювальну роботу з адміністрацією нічного клубу Ibiza Beach Club, який і запросив виконавицю до себе на відкриття на вечір п'ятниці, 24 травня.

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 01

Зі свого боку, Ibiza теж звернулася в СБУ і там в письмовій формі запевнили, що проблем з в'їздом співачки не буде, пише одеський сайт "Наблюдатель".

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 02

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Вчора "Вуличний фронт" допізна пікетував нічний клуб - активісти роздавали листівки і спалили державний прапор Російської Федерації - і близько 22:00 розійшлися. На той момент, за даними Ганула, Темнікова вже була в Одесі, а її виступ, як пишуть місцеві ЗМІ, було заплановано після 24:00.

Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 03
Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 04
Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 05
Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту фанатки Путіна Темнікової 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект про гастролі в РФ так і не прийнято. Після скандалу з MARUV звернулися до ВР з проханням терміново зробити це, - Кириленко

Як повідомляє видання "Факти"Олена Темнікова неодноразово хвалилася, що є затятою фанаткою Путіна і Медведєва, а також обожнює уряд РФ.

У 2017 році співачка брала участь у концерті, що відбувався у Москві на честь трирічного ювілею окупації Криму і заявила тоді зі сцени: "Я обожнюю своїх президентів, я фанат Путіна і Медведєва, обожнюю наш уряд".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128841
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський був зайнятий. Він продавав права показу серіалу ;слуга народа; російській компанії ;Яндекс;.
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вопрос - почему зеленский допускает такой беспредел?он шо собирается сдаваться - простой вопрос? в сбу другана поставил - а тот даже мышей не ловит - позор
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он командует всеми сбу и армией - так шо он прямо и виноват - зеленский не выполняет свои обязанности - позор ему
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Лише громадянством. І більш нічим.Тому ніхто ТЕПЕР її чіпати не буде,як і Газманова, Расторгуєва і можливо, навіть Жириновського,який має хобі - актор розмовного жанру, комік.
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Как то этот раз земели толерантно обошлись. Хотя кто она - ХЗ.
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так власть поменялась, теперь у нас установка - "Мир с Раисей".
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А у нас нет. Со страной оккупантом не может быть мира, пока поганые сапоги их вояк, топчут нашу землю.
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Да, что Вы пристали к девушке - в Рашен ********* если этого не скажешь, то пустят по кругу прямо на сцене.
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Вот пусть там и кружится, а у нас - "нехай щастить".
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Петиція до ВР. "Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента".
Автор(ініціатор): Токар Ілона Володимирівна
Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 20 травня, 2019
Дата завершення збору підписів: 20 серпня, 2019
Залишилось днів до закінчення збору: 87
Загальна кількість підписів: 8201https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?page=205
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Уже ця ( до президента) - "За відставку Президента України Володимира". Зеленського". https://petition.president.gov.ua/petition/53360 А вище до ВР, щоб ВР забезпечила механізм імпічмента. Тут ще не всі підписи є.
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Важливий ЗАКЛИК до всіх свідомих українців - на Батьківщині та за її межами. Прохання допомогти зібрати підписи до німецького парламенту.

У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.

Треба всього 50 000 підписів, а є 20+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.

Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.

Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 4 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:

1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.

Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )

Було б здорово, якщо б ця заява з Вашою допомогою отримала дальше поширення і залучила нових співгромадян.
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Одеса вже давно перетворилась на передову по захисту громадянського суспільства України. https://www.youtube.com/watch?v=dcmledKN5cM
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Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової - Цензор.НЕТ 9093Олег Данилов‏ @Danko007 22 мая

Теперь, после всего этого дерьма с Зезедентом, вы понимаете НАСКОЛЬКО крутыми были воины УПА, которые дрались через 10-20 лет после того, как 73% предателей слили страну.

Без надежды на победу, на одной злости и упертости
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Вот поэтому в расее и боятся "бандеровцев" и детей ими пугают. Теперь там не говорят - "придет бабай" а говорят - "придет бандеровец".
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Я не удивлюсь если ибице фасад отретушируют. Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової - Цензор.НЕТ 4845
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Продолжительность жизни в Украине увеличилась, т.к. все хотят увидеть чем закончится этот пи*дец.
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твой пЭця его так и не дождался,так и ты теперь...пЭцю))
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А почему вся зеленская орда емеет кацапские айпи
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"*****" оштрафовать на несколько лимонов ...зелени.....ЗА ПРОВОКАЦИИ.
Потому как это только начало сезона,а они все пять лет этими провокациями занимаются,под прикрытием трухи.
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Сжигать надо не тряпку!Сжигать надо пригласивших эту суку,сжигать надо тех кто заплатит ей.Это неоходимо делать сейчас,обходясь малой кровью иначе потом мы утонем в этой крови,спасибо зедебилам.
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Потрох не пожелал ввести визовый режим с засрашкой,хотел что бы его хитрый сынок свободно мотался в питер к своей тёще на блины - вот результат.
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ХЗ,объяви тут свой приговор,почитаем,обсудим,ты способен иметь собственное мнение?
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Все обвиняют кого угодно: новобраного, СБУ, пограничников, полицию...
Но никто не предъявляет претензий к фуфелам, которые организовывают подобные концерты, кто даёт согласие на приезд таких зашквареных сук.
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Сепарское одесское СБУ разрешило местным сепарам культурно оттянуться под сепарский музон.
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зеленский по сути не справляется с ролью президента - вот факт шо говориться налицо - печально
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Так чи інакше концерт відбудеться. Часи Порошенка минули. Тепер правлять молоді ініціативні люди з дніпропетровщини, котрі розуміють що для мистецтва нема кордонів.
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Ибица доиграицца, если не перестанет приглашать эти поющие трусы из раськи федераськи.
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Зеленского надо гнать в три шея. Тогда ватники не будут делать попытки. Это пробный шар.
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Порошенко надо судить, за то, что в Одессе оставил после себя такие кадры. За решетку. Здесь только его вина и только его проделки и больше ничьи.
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Зачем нам эту кобылу безголосую слушать пусть у себя на росии квакает
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Дети мои!
"участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея оккупации Крыма" и "посещала с гастролями оккупированный Крым" две большие разницы!
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В первом случае НЕ посещала Крым, во втором - посещала. Ещё вопросы?
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Зебилы скоро с москалями в десна целоваться будут.
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актывисты пусть у себя на кухне газ перекроют "словацкий".
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Пора "ахтивістам" вже "спускатися з небес на землю". Адже судячи із всього - піндоська пвдтримка ублюдків припиняється.
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Ты шо гаваришь кацапчик смыло волной в канализацию
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАктивісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової. ФОТО
 
 
 
 
 
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