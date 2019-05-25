 Активісти в Одесі спалили прапор РФ, виступаючи проти концерту "фанатки Путіна" Темнікової. ФОТО

Заборонити її виступ офіційно просив глава одеського "Вуличного фронту" Дем'ян Ганул, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Думскую".
Крім того, активісти провели роз'яснювальну роботу з адміністрацією нічного клубу Ibiza Beach Club, який і запросив виконавицю до себе на відкриття на вечір п'ятниці, 24 травня.
Зі свого боку, Ibiza теж звернулася в СБУ і там в письмовій формі запевнили, що проблем з в'їздом співачки не буде, пише одеський сайт "Наблюдатель".
Вчора "Вуличний фронт" допізна пікетував нічний клуб - активісти роздавали листівки і спалили державний прапор Російської Федерації - і близько 22:00 розійшлися. На той момент, за даними Ганула, Темнікова вже була в Одесі, а її виступ, як пишуть місцеві ЗМІ, було заплановано після 24:00.
Як повідомляє видання "Факти"Олена Темнікова неодноразово хвалилася, що є затятою фанаткою Путіна і Медведєва, а також обожнює уряд РФ.
У 2017 році співачка брала участь у концерті, що відбувався у Москві на честь трирічного ювілею окупації Криму і заявила тоді зі сцени: "Я обожнюю своїх президентів, я фанат Путіна і Медведєва, обожнюю наш уряд".
Автор(ініціатор): Токар Ілона Володимирівна
Статус петиції: Оприлюднена
Дата початку збору підписів: 20 травня, 2019
Дата завершення збору підписів: 20 серпня, 2019
Залишилось днів до закінчення збору: 87
Загальна кількість підписів: 8201https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/5645?page=205
У Бундестагу зареєстрована петиція про міжнародно-правове визнання Голодомору 1932-1933 рр. як Геноциду проти українського народу. Це надважлива ініціатива нашої громадськості, яка може допомогти вітчизняній дипломатії досягти цю важливу мету. До 27 травня потрібно набрати 50 тисяч голосів для того, щоб документ міг бути розглянутий німецькими депутатами і винесений на голосування.
Треба всього 50 000 підписів, а є 20+ тисяч. Це дуже мало і дуже соромно. І це важливіше за тролінг Зеленського петиціями про відставку.
Як сказав моїй сестрі один німець (як дуже топить за нас, не словом, а ділом)
"якщо українців самих не хвилює визнання голодомору геноцидом, то чому бундестаг має хвилювати визнання голодомору геноцидом....".
І він правий.
Тож, давайте спробуємо, в нас є ще 4 дні. Підписати петицію може БУДЬ-ЯКА людина у будь-якій точці земної кулі. Ця процедура займе у Вас максимум 5 хвилин:
1. Зайдіть за посиланням на сторінку Бундестагу, де розміщена петиція.
2. Натиснить значок «підписати» ("Petition mitzeichnen")
3. Натиснить світлосірий значок «Реєструюся вперше» («Ich bin neu hier")
4. Внизу сторінки з'явиться анкета, яку потрібно заповнити (е-мейл, придумати пароль, ім'я, прізвище, адреса, місто, країна).
5. В анкеті, де в полі зазначається фраза «optionale Angabe» - заповнювати необов'язково.
6. Під останнім рядком «телефон», розміщуться два квадратики, які потрібно виділити.
7. Якщо Ви хочете заповнити анонімно, то поставте у самому низу сторінки анкети значок напроти фрази - Ich möchte ohne Namen...
8. Натиснить головну нижню кнопку з надписом «Jetzt registrieren und mitzeichnen"
9. В кінці необхідно підтвердити вашу реєстрацію, перейшовши за лінком, який буде надіслано на вказаний вами при реєстрації мейл.
Ось і все. Ви підписали надважливу політичну петицію і заодно потренерувались у німецькій )
Було б здорово, якщо б ця заява з Вашою допомогою отримала дальше поширення і залучила нових співгромадян.
Теперь, после всего этого дерьма с Зезедентом, вы понимаете НАСКОЛЬКО крутыми были воины УПА, которые дрались через 10-20 лет после того, как 73% предателей слили страну.
Без надежды на победу, на одной злости и упертости
Потому как это только начало сезона,а они все пять лет этими провокациями занимаются,под прикрытием трухи.
Но никто не предъявляет претензий к фуфелам, которые организовывают подобные концерты, кто даёт согласие на приезд таких зашквареных сук.
"участвовала в концерте, проходившем в Москве в честь трехлетнего юбилея оккупации Крыма" и "посещала с гастролями оккупированный Крым" две большие разницы!
https://strana.ua/news/202488-serhej-sternenko-kak-prodvihaetsja-delo-radikala-hod-spustja.html