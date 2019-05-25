 Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: загинув український воїн, знищено російського окупанта

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
двічі поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
біля міста Красногорівка – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів;
в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу міста Авдіївка– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
біля населеного пункту Кам'янка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поблизу села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга – зі станкових протитанкових гранатометів;
поблизу села Лебединське– з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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