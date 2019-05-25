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 Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: загинув український воїн, знищено російського окупанта

24 травня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС в Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу населеного пункту Піски – з мінометів калібрів 120 і 82 мм та автоматичних станкових гранатометів;
біля міста Красногорівка – з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів;
в районі населеного пункту Верхньоторецьке – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
тричі поблизу міста Авдіївка– з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
біля населеного пункту Кам'янка – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
поблизу села Гнутове – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
тричі біля населених пунктів Новотроїцьке, Красногорівка і Новоселівка Друга – зі станкових протитанкових гранатометів;
поблизу села Лебединське– з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:
поблизу населеного пункту Шуми – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Золоте-4 – з мінометів калібру 82 мм;
біля населеного пункту Майорськ– з ручних протитанкових гранатометів;
в районі населеного пункту Станиця Луганська зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, один має поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 24 травня одного окупанта було знищено, ще трьох  поранено.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано".

Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: загинув український воїн, знищено російського окупанта 01
Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС: загинув український воїн, знищено російського окупанта 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128840
 
 
 Топ коментарі
 
знов ще один скорботний день.
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром...........
Родным и близким искренние соболезнования
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зеленский и его слуга народа продались яндексу рунета за российские рубли
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#ЦейДень 25.5.1709 - Петро I зруйнував Чортомлинську Січ за дружбу зі шведами та за підтримку самостійницької політики гетьмана Івана Мазепи
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Вона взагалі була Чортомликська, з Вашого дозволу. Т9 не знає дуже багатьох українських слів і назв.
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знов біда постукала в двері..
важко навіть підібрать слова співчуття осиротілій родині
ще один Янгол-Воїн відлетів у небесне Військо ...
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Вечная и светлая память........Пусть покоится с миром...........
Родным и близким искренние соболезнования
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МИР для Украины это : СВАЛИТЬ росии с КРЫМА и ДОНБАССА !!! ЗАПЛАТИТЬ за РАЗРУХУ которая она принесла УКРАИНЕ и ее ЖИТЕЛЯМ и РЕПАРАЦИЯ НА ВЕКА чтоб ЗАПОМНИЛИ ГАДЫ как ЧУЖОЕ БРАТЬ и РАЗРУШАТЬ !!!
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(поправка) читать не репарация на века , а КОНТРИБУЦИЯ !!!
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К сожалению на практике подобный сценарий абсолютно невозможен.
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Вічна пам'ять загиблому сьогодні і всім загиблим на цій війні...
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А кто то отмстит Вам за того, кто убил его. Ето бесконечная кровавая порука. Сколько людей ещё погибнет за мятежный Лугандон.Грустно ето все мужики.
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