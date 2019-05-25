 Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, генерал дав інтерв'ю ТСН.

Він заявив, що в його пріоритетах - цінність життя кожного військового і їхній добробут.

Також він висловився про кадрові наміри, оцінив дії попереднього командування і висловив свою точку зору на трагедію під Іловайськом.

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