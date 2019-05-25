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Все про:Іловайськ (159) Хомчак (24)

 Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

Новопризначений начальник Генерального штабу генерал Руслан Хомчак відповів на низку запитань журналістів.

Як передає Цензор.НЕТ, генерал дав інтерв'ю ТСН.

Він заявив, що в його пріоритетах - цінність життя кожного військового і їхній добробут.

Також він висловився про кадрові наміри, оцінив дії попереднього командування і висловив свою точку зору на трагедію під Іловайськом.

Также читайте: Зеленский назначил генерала Хомчака начальником Генерального штаба - главнокомандующим ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128838
 
 
 Топ коментарі
 
а как зеля на стадионе кричал "почему никто не наказан за Иловайск?", а потом взял и наказал самого главного за операцию должностью НГШ.
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Починали операцію не ВСУ, а «армія» Коломойського.
А ВСУ кинув туди Порошенко, на її порятунок дійсно «с колес», коли доморощені Наполеони прибігли до нього з воланням про допомогу.
А потім пять років гидили на нього.
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нет. ВСУ начали операцию "с колес" без резервов потому как к моменту их подхода в городе уже были добробаты и их надо было как то выручать. а потом да - потом зашла русня. А вот кто отправил добробаты в город который вообще небыло нужды брать. железка была перерезана вне города и он вообще небыл нужен с точки зрения окружения Донецка. А вот для захвата ЗуГРЭС он очень был нужен. кому-то...
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Угу, так случается что кому-то приходится рисковать и чужими жизнями. Яркий пример тому мясник жуков, положивший ради сомнительного первенства под Берлином более 150000 чужих жизней. И что характерно, людишки твоего разлива этого мясника боготворят.))
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Удивительный случай КОГДА ВНЕШНОСТЬ И ХВАМИЛИЯ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ ВНУТРЕННЕМУ СОДЕРЖАНИЮ. 😂😅😂
бывает и такая синхронизация. 😂😅😂
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Угомонись, мне мнение глиста не интересно.
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Кому сказано, быстро в манипуляционную иначе доктор пропишет галоперидол. ))
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Не смеши, типа муженко порошенко и хомчак это разные вселенные. Посмотри видео выжившего Шапошникова на Ютубе и не неси пургу.
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Ця продажна забучка противсіх привела янека у 2010му, а сама здриснула шаритись по європам, мерзота. Тепер ще щось там вякає, "письменниця", що нікому не потрібна
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Как говорит народная мудрость: Хороший генерал - не тот кто умеет воевать, а тот кто умеет выживать！😀😀😀
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Спираль истории/ В 41-м студенты харьковского университета пошли в ополчение. Студенты- комсомольцы выросли на лозунге «Пролетарии всех стран соединяйтесь». Когда подошли немцы, студенты вышли навстречу чтобы брататься с немецкими рабочими и крестьянами. Как в 17-м. Убеждая немецких товарищей войну империалистическую превратить в войну гражданскую. По Ленину. Немцы удивились но 5 минут вежливо и внимательно слушали комсомольцев. А затем в секунды пулеметами уложили пацифистов ровными рядами.Об этом рассказал Ивану Петровичу Сидорову уцелевший ополченец/В 2014 г. Украина не была готова к войне с РФ по всем параметрам.
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К полудню 24 августа, российские войска силами самоходных артиллерийских установок ударили по тылам Сектора Б, расположенным в Секторе Д, а к вечеру 24 августа подразделения 51-й бригады уже взяли в плен первых 10 российских десантников с 331 полка ВДВ России, переданных затем в штаб АТО.
После этого и до начала прорыва из котла 29 августа обстрелы Иловайского группировка не прекращались. В период с 25 по 27 августа генерал Хомчак. неоднократно спрашивал у штаба АТО решения. Необходимо было либо существенно усиливать группировки, разрывать кольцо окружения и окончательно принимать Иловайск, или срочно выходить из котла. Все эти дни руководство Иловайского группировки получало только один приказ - «Держаться и ждать подмоги».
Попытки деблокирования Иловайска силами АТО
Эпизод с деблокирования группировки украинских войск считается наименее исследованным.
Члены комиссии уверены, что в штабе АТО не могли не знать о критической ситуации с обеспечением окруженного Иловайского группировки. Бойцы требовали направить в Иловайск подмогу. Представители Администрации президента и Генштаба убеждали родственников солдат, что помощь идет. Но ее не было. А командирам там до вечера 28 августа даже не давали команды на выход. висновки комісії ради
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зачем? На радость порохоботам, не дождешься...
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Игорь,с этими продажными сочинителями,как и их босс Порох, бесполезно разговаривать.
Сплошная БРЕХНЯ.
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Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Казалось бы, к чему это я?)) Лайкаете друг друга.))
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.....а на самом деле это один и тот же тролль.
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За кожну відповідь під постом порохотроля він отримує гроші. В ігнор
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За кожну дурницю,шо пише Сулима,він отримує гроші від Йулі))).
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Тогда...когда ему следовало застрелится...еще не было ни порохоботов...ни зебеней...и чести у этого командира тоже не было...и ее у него нет...и никогда уже не будет...
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Да вроде бы как офицером себя считает...
Хотя по большому счету офицеры все в 1917-м кончились....остались только командиры...в основной своей массе красные...
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"Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим", - твоя проблема в тому що ти кинув своїх солдат на полі бою і спасав свою шкуру. На твоєму місті повині бути інші хотя би Легендарний командир 90-го аэромобільного батальона 81-й десантної бригади Олег Кузьминых який ризикуючи своїм житям кинувся спасати своїх солдат та потрапив в полон разом з ними.
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кузьминих потрапив у полон під аеропортом завдяки тому що операцію взяв під контроль особисто муженко
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КАК ОНО ,,патриот украины" ИЗ москвы ПИСАТЬ НА ФОРУМ ТЕБЕ КОНФОРТНО????? 😂😅😂
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Проблема в том, что ты гнида не нашел смелости уйти в отставку, а наоборот лезешь вверх.
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Тебе повинні судити скот
Зза тебе та гомнокомандуючого в Ілловайську загинули близько 1.5 тисячі (!) бійців
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А навіщо ж ти мародера Порошенка обирав, чмиряка продажна?
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Cуліма, ти слово "мародер" мабуть і у сні говориш, бо в кожному твоєму пості пишеш його вже кілька місяців, видно, що на щось більш конкретне розуму нема. А ще хочу тобі нагадати, що у нас тепер преЗЕдент Зеленський і пора вже йому робити "розбір польотів", тим більше що він за 6 днів вже встиг накосячити, порушивши кілька разів Конституцію.
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Зєля призначивши хомчака ти викопав собі могилу, я вже мовчу про інші твої призначення.
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проблема цього "офіцера" що його головнокомандуючий уклоніст, українофоб, придворний шут олігарха і просто тупий чувак
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"... группа людей без информации, без данных разведки, без образования, без военного опыта, без малейшего представления о войне на тот момент, в угоду шкурнякам одной из ФПГ спланировала "операцию", а точнее авантюру, истинной целью которой был отжим Зугреса у Ахметова.
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
В кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска. Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака.

Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ. Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли.

Почему не требуется расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?

Легализовал операцию с участием ЗСУ Хомчак, который нарушив приказ Муженко поехал в Иловайск. А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ. ..."
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Вы меня, конечно, извините, но как эта падла собирается с самого высокого военного поста теперь смотреть в глаза матерей и жен солдат, погибших в Илловайске. Он был их командиром и нес за них ответственность. Даже если его вины нет, порядочному человеку не позволила бы совесть после всего возглавить армию. Циничная сволочь. Я ему не верю.
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там коллективная вина и Пепы . Муженка .Грицака . Хомчака и все они должны быть осуждены . .Что бы смотреть в глаза матерям и женам должны эти матери и жены требовать служить детям топ чиновников и руководства страной . а так же таким типкам , которые не пройдут в политику типо - Ляшко , Кроль . Гройсман и прочая гниль .
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Мы тебя неизвиянем, потому что боевой генерал рисковал СВОЕЙ жизнью спасая отбросов как ты, косящих от армии липовым геморем.
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Ти маеш виду Зеленського і багатьох з команди зе які з косили конкретно від армії ...
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конкретно какие к Хомчаку претензии что его не взяли в плен или не убили благодаря тупости порошенок назаровых муженок?
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не напрягайся, порохоботам неважен смысл обсуждаемой темы, им платят построчно.
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Больше генералов не давать . остальным выйти на пенсию и получать , как полковник . Сокращать штата офицеров и высших чинов -чиновников . Весь упор на сержантский состав . как в США .В СБУ -МВД и прочих подобных конторах вообще упразднить звания- генерал .
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А вот при Сталине, какое бы он понес наказание? Рассказывал бы, что вся проблема в том, что остался в живых? Думаю, эту проблему быстро бы исправили!
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Боюсь, у вас ложное представление о справедливости товарища Сталина. ) Из того, что я читал - и при Сталине генералы обычно выходили сухими из воды, даже положив почти весь личный состав в бесполезных боях. И в докладах наверх постоянно врали.
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Краще б він там здох!
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Что эта плесень зеленая несет Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак - Цензор.НЕТ 8423...всем бы погибшим и раненым такие проблемы- остаться в живых.
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Вот что говорят военнослужащие о действиях генерала Хомчака во время Иловайской трагедии. Ролик записан еще в 2014 году, поэтому говорить о какой то предвзятости в свете его назначения сейчас Начальником ГШ просто неуместно! https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM
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а где он долежн быть, на трибуне? Как петины паркетные хенералы вроде Галатня...
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Как где, он отдал приказ - прорываться боем. Сам же, бросил командование и залег в кусты.
На видео записан разговор по рации, где можно услышать, что Хомчак не дождался окончания переговоров, и повел колонну на расстрел.

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Там был договор что они будут выходить без оружия,а они выходили с оружием.
Зря.
Ради кого и чего?
Что бы диванные полководцы не орали со своих диванов жизнь стоит дороже...
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В видео того парня-журналиста он говорит,что был приказ убрать оружие,и бойцы его убрали.А потом по них начали стрелять.Там и стрельба эта есть на видео.Когда Хомчак уже в лесополосе сидел,а наших убивали.Журналист снимал...
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- Щит, я булава, колонна пошла
- Щит, я булава, пошло три зеленых ракеты
- Булава я Щит - все работаешь по боевому. все пошли вперед.
- Щит, по нам стреляют из минометов.
- Я сказал, скорость максимальная, все вперед.
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Из интервью стрелка 1-й роты специального назначения батальона "Донбасс" И.Гевко:
У меня есть фотография, как шли переговоры, на расстоянии километра от нашей колонны, между генералом Хомчаком и российским генералом. На этой фотографии видел белый флаг, обозначающий переговорный процесс. И рядом там российский дозор, который охранял российских генералов, участвующих в переговорах. Когда переговоры закончились, генерал Хомчак вернулся в колонну. Поскольку у меня в джипе стояла мощная радиостанция, и я сам находился в непосредственной близости к генералу, я некоторые его фразы и команды слышал не только по радиостанции, но и непосредственно.
Хомчаку задали вопрос: "Каков результат переговоров?" Хомчак сообщил о том, что нам предложили сдать оружие и идти пешком. "Как сдать оружие? " Хомчак отвечает: "Вплоть до пистолетов".
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- Директор, мы пошли по плану, о котором мы договаривались. Предупреди их, что если будет много раненых, то что тогда?
- Сколько будет, столько будет, прием.
- Вас понял, прошу две минуты, сейчас выйдут на связь.
- Нету двух минут, мы начали.
Булава, я стою за тобой, у меня три километра длиной, все машины легко уничтожаемые. начинаю движение.
- Движение пошло, пошло движение, тут не только вы - тут все.
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Та ну на....
Это ради чего?
Чтобы всякая зрадоботня сидя сракою на своих диванах не сильно возмущались,что они не отстреливались до последнего патрона?
А потом через пять лет проголосовали за капитуляцию?
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Хомчак должен был понимать, чем закончится этот проход по "боевому". Русня окопалась. Что можно было предпринять, идя колонной по дороге, вдоль которой вкопанные танки? Только умереть.
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навіть смішно таке читати від серливого, "поранітго" в ж**опу семенченка. Дивно, як би він хомчака цькував. Все ж таки в одному кукурудзяному полі ховались, поки розстрілювали їх воїнів.
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так. Кукурудзяне поле надійно захистило "бравого" гейнерала. І от тепер прийшли до влади блазні і витягли цього гейроя на саму вищу посаду військового. Показово. Ні?
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зачем назначать на такую ответственную должность человека, репутация которого уже запятнана кровью солдат? а ответ по-моему, не поверхности, он лично контактировал с коломойским
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Твоя проблема вот в чём: кто дал приказ выходить войскам из Илловайска на броне и тянуть за собой артиллерию?! Ведь договорённость была выходить только с личным оружием (пистолет и автомат).

Кто рассчитывал, что вражескую армию выпустят из окружения с пушками? Такого в истории вообще никогда не было, потому что это военное преступление.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВсе, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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