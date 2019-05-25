 Все, що міг зробити, я зробив. Моя проблема в тому, що в Іловайську я залишився живим, - Хомчак. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, генерал дав інтерв'ю ТСН.
Він заявив, що в його пріоритетах - цінність життя кожного військового і їхній добробут.
Також він висловився про кадрові наміри, оцінив дії попереднього командування і висловив свою точку зору на трагедію під Іловайськом.
бывает и такая синхронизация. 😂😅😂
После этого и до начала прорыва из котла 29 августа обстрелы Иловайского группировка не прекращались. В период с 25 по 27 августа генерал Хомчак. неоднократно спрашивал у штаба АТО решения. Необходимо было либо существенно усиливать группировки, разрывать кольцо окружения и окончательно принимать Иловайск, или срочно выходить из котла. Все эти дни руководство Иловайского группировки получало только один приказ - «Держаться и ждать подмоги».
Попытки деблокирования Иловайска силами АТО
Эпизод с деблокирования группировки украинских войск считается наименее исследованным.
Члены комиссии уверены, что в штабе АТО не могли не знать о критической ситуации с обеспечением окруженного Иловайского группировки. Бойцы требовали направить в Иловайск подмогу. Представители Администрации президента и Генштаба убеждали родственников солдат, что помощь идет. Но ее не было. А командирам там до вечера 28 августа даже не давали команды на выход. висновки комісії ради
Сплошная БРЕХНЯ.
Хотя по большому счету офицеры все в 1917-м кончились....остались только командиры...в основной своей массе красные...
Зза тебе та гомнокомандуючого в Ілловайську загинули близько 1.5 тисячі (!) бійців
Кутейниково на тот момент было уже наше. Фащевка с другой стороны уже была наша. И автомобильная дорога и жд была перерезана нашими десантниками. Фактически снабжение Иловайска было перерезано. Но на это было наплевать тем, кто планировали это. Потому что Иловайск был прикрытием. Корбану нужен был Зугрес, а Иловайск был афишей и парадной вывеской для "победителей" собравшихся въехать в Киев с победой.
В кабинете ДнепрОДА, приняли решение провести МВДшную операцию по якобы освобождению Иловайска. Без тяжелого вооружения и бронетехники. Силами добровольцев на джипах со стрелкотней под руководством команды Коломойского и восхождения новой военной звезды Хомчака.
Хомчак нарушив приказ пошел на Иловайск за венком победителя от ЗСУ, подняв все доступные ему подразделения ВСУ. Муженко включился на стадии, когда все что можно было запороть, уже запороли.
Почему не требуется расследования, где были трое суток сбежавшие генерал Хомчак и Береза?
Легализовал операцию с участием ЗСУ Хомчак, который нарушив приказ Муженко поехал в Иловайск. А потом сбежал и неизвестно где пропадал трое суток. И найден был на том месте, которое до этого прочесывал армейский спецназ. ..."
Иловайская трагедия. Полная версия отчета следственной комиссии ВР. ФОТО
https://www.youtube.com/watch?v=yUNhnh74TrM&list=PLAJL1tJ8ufAqBmDc0mXo-yxMSPerksZ1b&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=WPC0RId3wPQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0Yuk3uv2ddKodPE3Mwuug55d7P21Yz_mzJBbT8RPMTAHPNJtmBz4frBdA
На видео записан разговор по рации, где можно услышать, что Хомчак не дождался окончания переговоров, и повел колонну на расстрел.
Зря.
Ради кого и чего?
Что бы диванные полководцы не орали со своих диванов жизнь стоит дороже...
- Щит, я булава, пошло три зеленых ракеты
- Булава я Щит - все работаешь по боевому. все пошли вперед.
- Щит, по нам стреляют из минометов.
- Я сказал, скорость максимальная, все вперед.
У меня есть фотография, как шли переговоры, на расстоянии километра от нашей колонны, между генералом Хомчаком и российским генералом. На этой фотографии видел белый флаг, обозначающий переговорный процесс. И рядом там российский дозор, который охранял российских генералов, участвующих в переговорах. Когда переговоры закончились, генерал Хомчак вернулся в колонну. Поскольку у меня в джипе стояла мощная радиостанция, и я сам находился в непосредственной близости к генералу, я некоторые его фразы и команды слышал не только по радиостанции, но и непосредственно.
Хомчаку задали вопрос: "Каков результат переговоров?" Хомчак сообщил о том, что нам предложили сдать оружие и идти пешком. "Как сдать оружие? " Хомчак отвечает: "Вплоть до пистолетов".
- Сколько будет, столько будет, прием.
- Вас понял, прошу две минуты, сейчас выйдут на связь.
- Нету двух минут, мы начали.
Булава, я стою за тобой, у меня три километра длиной, все машины легко уничтожаемые. начинаю движение.
- Движение пошло, пошло движение, тут не только вы - тут все.
Это ради чего?
Чтобы всякая зрадоботня сидя сракою на своих диванах не сильно возмущались,что они не отстреливались до последнего патрона?
А потом через пять лет проголосовали за капитуляцию?
Кто рассчитывал, что вражескую армию выпустят из окружения с пушками? Такого в истории вообще никогда не было, потому что это военное преступление.