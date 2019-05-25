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Все про:полон (607) 53 окрема механізована бригада (28)

 Автомобіль із 8 солдатами заїхав до терористів через "помилку в орієнтуванні", - офіційна позиція 53-ї ОМБ

53-тя окрема механізована бригада висловила офіційну позицію щодо щодо обставин потрапляння в полон військовослужбовців нашої бригади 22 травня в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці 53-й бригади в Фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Як було сказано раніше, вісім військовослужбовців на вантажному автомобілі слідували у напрямку м.Костянтинівка. Запланований маршрут пролягав вздовж лінії бойового зіткнення на безпечній відстані. Військовослужбовці слідували без зброї та у тверезому стані.

За попередньою інформацією, внаслідок помилки у орієнтуванні автомобіль з військовослужбовцями перетнув лінію бойового зіткнення у районі н.п. Новотроїцьке та потрапив на тимчасово окуповано територію. Унаслідок військовослужбовці були затримані бойовиками незаконних збройних формувань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено одного українського воїна. Ворог 10 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети під населеним пунктом Шуми, - штаб ООС

Обставини перетину лінії розмежування з’ясовуються. Триває службове розслідування. Органами військової прокуратури розпочато слідчі дії, внесено відповідні відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань.

Керівний склад держави та Збройних Сил України на всіх рівнях вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення наших хлопців.
Будь-які спекуляції щодо причин та обставин події до повернення хлопців додому і завершення слідства – це робота на ворожу пропаганду.

Висловлюємо підтримку рідним та близьким полонених військовослужбовців. Переконані у їх швидкому повернені додому!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128836
 
   
 Топ коментарі
 
Без оружия и в трезвом состоянии вот отчитался....командир этих военнослужащих должен уже давно разжалован до рядового и арестованным.
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дело ясное, шо дело темное. Шо ж они тогда рванули от Украинского блокпоста?
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Надо провести референдум!
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У нас и за котлы никто не ответил, а тот, кто приказал разоружаться и выходить колонной под расстрел в Иловайске вообще Генштаб возглавил...
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"легенда " 100 %%% !!!! теперь ждем ПЛЕНЕНИЯ пушилина , от нашей БОЕВОЙ ГРУППЫ РАЗВЕДЧИКОВ !!!
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Если грузовик с кучей документов по личному составу ВСУ, с людьми без оружия во фронтовой зоне и без всякого сопровождения уезжает к террористам - то это не называется "ошибкой ориентирования". Это кто-то предал.
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Звичайно, як людині яка про це знає з новин, важко судити, але щось тут нам не договорюють, щоб так навпрямки попертись на блокпост орків...?!
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а не был ли это с их стороны протест против нового главкома? А может они об условиях референдума направились договариваться,по поручению зеботов?А за кого они голосовали на выборах,явно зеботы?
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и кто же их так учил ориетироваться? Почему без оружия? Белый флаг был?
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так отчьот був, шо та машина рвонула до сєпарів, а наші стриляли в воздух
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Владімір Алєксандровіч, "просто вєрнітє пацанов". Чи часу нема?
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Что за бред опять? В зоне боевых действий, вдоль линии боевого столкновения и без оружия !!! Они что на дискотеку ехали?
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Вот эта петиция не менее важна: https://epetitionen.bundestag.de/petitionen/_2018/_12/_14/Petition_89118.$$$.sort.antworten_d.batchsize.10.htmlПодробней тут: https://ibigdan.livejournal.com/23719602.htmlЭто не менее важно, чем постановка на место зеленой субстанции из носа
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везли документы на сверку? сепарам что ли?
не могли сориентироваться ...а куда ехали то? (ну не на шашлык же.. с документами???)
почему без оружия, если везете очень ценные...да просто - документы?
короче...или предательство или безбашенная безответственность = предательству!!!!
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Мутная история и версия сомнительная . Они не козьими тропами заблудились , проехали свой КПВВ и поехали на сепарский , странно они как-то заблудились .
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Я гражданский и военному делу не обучен. Но "на свій хлопський розум" хочу спросить.

А какого лешего возле линии фронта без оружия ездить ? Это первый вопрос.

И второй : как контролируется линия фронта, если можно случайно к врагу заехать ? Должны же быть блокпосты, часовые, инженерные загражления какие-то. Кто-то должен был сказать : "Стой, кто идёт ?" Минное поле между позициями нашими и вражескими полагается иметь сплошной линией.

Странная война какая-то.
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Ув.Логойда,вынужден вам сообщить,что у нас не война,а ООС.А если война,то гибридная.Что это такое,каждый может себе попридумать.И да,еще и "Закон парных случаев".Никто не забыл,как "заблудились"десантники из кацапии?
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Я теж за мінне поле за нашим блок-постом,але тою трасою дамбас їздить у Волноваху за документами,пенсіями.а одна дурна зелена (***,хоч нік міняй)жаба триндить про переговори.
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навигатор, со своими подсказками, в степи, почти без ориентиров, с кучей пересекающихся дорог - плохой помощник, тот ещё Сусанин..
сам месяц назад "блукал" по Донбассу.. оптимально для простого турЫста: GPS (только, чтобы определить местоположение на карте), карта (электронная, бумажная) и компас для подстраховки
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А давайте дамо цим воякам, Героя України і на чергових виборах до ВР проголосуємо за них і зробимо своїми депутатами.
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автомобиль с военнослужащими пересек линию боевого соприкосновения..

Эти идиоты сами поняли, что сказали? То есть есть куча дорог, которые вообще никто не контролирует... Одни придурки поехали и уехали туда типа по ошибке, значит по этой-же дороге оттуда свободно могут приехать и машины и танки... Во время войны неконтролируемые дороги как минимум минируются... Второй вопрос: почему эти 8 идиотов без оружия везли секретные списки военных со всеми данными?
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Верно. Значит государство народу врало. Там даже не выстроена система обороны на линии соприкосновения!
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БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ, ЧТО ПРИ НОВОМ НАЧ. ШТАБА ПОРЯДКА НА ПЕРЕДОВОЙ БУДЕТ БОЛЬШЕ. Один только вопросик?, А где был СТАРШИЙ АВТОМОБИЛЯ!?, такое впечатление, что они поехали на "ДИСКОТЕКУ" в соседнее село, там выпили, А когда возвращались обратно до мой ЗАБЛУКАЛИ.
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A likely story, как говорит американская народная мудрость.
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Так этнические русские это славяне гордые жители древней славянской части Киевской Руси русичи, и частично литвины и у них сейчас их современное название славяне -Украинцы и Беларусы. Ну а лапотные татаро - угро-финны...москали - кацапы которые только в 18 веке придумали себе и при том что с потолка новое название якобы "рассеяне", так они даже и близко не пахнут славянами, а значит и русичами - русскими не могут быть. Все современные российские учёные генетики прямо с ног сбились в поисках в лапотной паРаше генетических славян - русичей ( русских), и что, ну нашли всего несколько процентов по всей этой лапотной ********* этих славян, но они все с украинскими и белорусскими польскими...историческими корнями. А всё остальное руцькое это угро - татаро финское лапотное сборище в фашистской не славянской паРаше. Да и оно только по паспорту якобы русское но липовое. Вот так эта коварная татаро-угро - финская лапотная нечисть испоганила древнее название украинцев величественных славян - русичей, славянской части Киевской Руси ( древнее названиеи Руси - Украины).
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Знатный бред, иди к профессору Бебику в помощники.
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Эти дедушки не имели смартфонов с GPS, не голосовали за ЗЕБЕню и за это их наказал Господь!

Бабушки, покупайте смартфоны для управления правительством !
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Хоппер,не звизди о народе из Белоруссии.Съездь в любой город Белоруссии и познакомься с людьми,а потом гавнякай.Столько страданий и мук,сколько вытерпели белорусы от фашистов,даже евреям не снилось.Более дружественных и приветливых людей,чем белорусы,я не встречал ни в бывшем СССР ни в Европе.
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Приходилось служить в чужой оккупационной для меня и Украины кремлёвской СА. Так мы тогда и спали и жрали в обнимку с личным лёгким стрелковым оружием не выпуская его с рук. Да даже и когда где бы это не было извините срали оружие всегда болталось на шее и его можно было моментально применить . Может в этих наших воинов попавших в плен российским фашистам оккупантам и кровавым нелюдям сепаратистам - террористам из бандитской резервации лугандония, взяли и отобрали личное оружие чтобы они не дай Бог не вздумали незапланированно стрелять по нашим "дорогим "кацапам - братушкам да ещё и накануне великого мира - капитуляции Украины затеянного нашей новой крути не верти а выходит что антиукраинской властью ЗЕбилов -украинофобов ...
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В зоне боевых и без оружия,все дороги в этой зоне они должны были знать наизусть и ездить по ним с завязанными глазами,здесь имеет место быть явное предательство,как и в случае с автобусом с ребятами из правого сектора,которых провожал ярош много лет проработавший в российской сибири.
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Если эта дорога не простреливается и безконтрольна, тогда также могут заехать к нам боевики большим количеством и оружием! В "заблудились" не верю. Или тогда у нас не выстроена система обороны.
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Пять лет война, а солдату не доверяют оружие,гильзы пересчитывает солдат.
Запрещённое вооружением нельзя применять, минское предательство.
Порошенко: не открывать огонь на провокации.
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53 бригада - це якесь суцільне непорозуміння. Та заступник командира бригади продавав сепарам зброю, то напились і застрелили дівчину, то побутові проблеми на Широкому Лану. Все, як не у людей. Розформувати !
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А где линия фронта под неусыпным контролем или любая фура может проехать туда-сюда?Получается что дороги контрабандистов через линию фронта укатаны лучше чем дороги военных вдоль линии фронта? А где войсковая связь и навигация по хваленым стандартам НАТО? А все штабисты вдоль фронта ездят с документами и без оружия? А есть ли война?
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Вы граждане военные вообще о.уели что ли,какая ошибка,просто безмозглое командование,наверное с утра не похмелились.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАвтомобіль із 8 солдатами заїхав до терористів через "помилку в орієнтуванні", - офіційна позиція 53-ї ОМБ
 
 
 
 
 
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