 Автомобіль із 8 солдатами заїхав до терористів через "помилку в орієнтуванні", - офіційна позиція 53-ї ОМБ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на офіційній сторінці 53-й бригади в Фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Як було сказано раніше, вісім військовослужбовців на вантажному автомобілі слідували у напрямку м.Костянтинівка. Запланований маршрут пролягав вздовж лінії бойового зіткнення на безпечній відстані. Військовослужбовці слідували без зброї та у тверезому стані.
За попередньою інформацією, внаслідок помилки у орієнтуванні автомобіль з військовослужбовцями перетнув лінію бойового зіткнення у районі н.п. Новотроїцьке та потрапив на тимчасово окуповано територію. Унаслідок військовослужбовці були затримані бойовиками незаконних збройних формувань.
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Обставини перетину лінії розмежування з’ясовуються. Триває службове розслідування. Органами військової прокуратури розпочато слідчі дії, внесено відповідні відомості до єдиного державного реєстру досудових розслідувань.
Керівний склад держави та Збройних Сил України на всіх рівнях вживає усіх можливих заходів для визначення місця перебування та повернення наших хлопців.
Будь-які спекуляції щодо причин та обставин події до повернення хлопців додому і завершення слідства – це робота на ворожу пропаганду.
Висловлюємо підтримку рідним та близьким полонених військовослужбовців. Переконані у їх швидкому повернені додому!"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Те, як здалися в полон 8 українських військових, які самі заїхали в руки ворога, - демонстрація кадрових проблем армії на шостому році війни, - БутусовИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3128836
не могли сориентироваться ...а куда ехали то? (ну не на шашлык же.. с документами???)
почему без оружия, если везете очень ценные...да просто - документы?
короче...или предательство или безбашенная безответственность = предательству!!!!
А какого лешего возле линии фронта без оружия ездить ? Это первый вопрос.
И второй : как контролируется линия фронта, если можно случайно к врагу заехать ? Должны же быть блокпосты, часовые, инженерные загражления какие-то. Кто-то должен был сказать : "Стой, кто идёт ?" Минное поле между позициями нашими и вражескими полагается иметь сплошной линией.
Странная война какая-то.
сам месяц назад "блукал" по Донбассу.. оптимально для простого турЫста: GPS (только, чтобы определить местоположение на карте), карта (электронная, бумажная) и компас для подстраховки
Эти идиоты сами поняли, что сказали? То есть есть куча дорог, которые вообще никто не контролирует... Одни придурки поехали и уехали туда типа по ошибке, значит по этой-же дороге оттуда свободно могут приехать и машины и танки... Во время войны неконтролируемые дороги как минимум минируются... Второй вопрос: почему эти 8 идиотов без оружия везли секретные списки военных со всеми данными?
Бабушки, покупайте смартфоны для управления правительством !
Запрещённое вооружением нельзя применять, минское предательство.
Порошенко: не открывать огонь на провокации.