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 На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами. ФОТОрепортаж

У Дніпропетровській області на загальновійськовому полігоні відбулися тактико-спеціальні заняття з навчальними та бойовими стрільбами з озброєння зенітних установок ЗУ-23-2 і крупнокаліберних кулеметів ДШК.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 01

Напередодні практичних занять у польових умовах на базі одного з підрозділів військовослужбовці штатної прислуги провели бойове злагодження, а також удосконалили знання щодо заходів безпеки та матеріальної частини озброєння, вивчили вимоги керівних документів і правил стрільби.

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Крім того, зенітники відпрацювали перехід із похідного в бойове положення, закріпили навички правильного прицілювання, практично обладнали окоп для ЗУ-23-2.

На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 02

На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 03

На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 04

На полігоні, після розгортання зенітних установок було проведено тренування з управління вогнем розрахунків. За сценарієм бойових стрільб воїни-зенітники виконали вогневі завдання зі знищення повітряних і наземних цілей, зокрема, вертольотів і бронетанкової техніки умовного противника.

На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 05
На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 06

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На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами 07

"Тактико-спеціальні заняття дозволили результативно провести індивідуальну підготовку особового складу до боротьби з наземними цілями, а також підвищити рівень злагодженості бойових розрахунків безпосереднього прикриття загалом", - зазначив керівник навчань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128832
 
   
 Топ коментарі
 
У меня друзья в ВСУ на контракте)
И они тебе и твоему долбню ЗЕ разбили бы харю за твои слова)))
Они любят в реале опускать такой диванный спец наз как ты)))
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Человек без флага...
Снимись с ручника!
Твое мнение тут первое с зади...
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Где современное оружие или барыга как обычно лапшу на уши клеил...
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Как где? Конечно в совместном с лишнехромосомными офшоре на Кипре.
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У меня друзья в ВСУ на контракте)
И они тебе и твоему долбню ЗЕ разбили бы харю за твои слова)))
Они любят в реале опускать такой диванный спец наз как ты)))
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Те долбню соевому еще долго придется хвастаться кавалерийскими полками и царскими шашками ....
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Ты постишь без флага!!! С цифрами в нике...
Таое мнение тут всем до того места твоей бабушки что его нет у твоего дедушки!
Человек без флага это чедовек без страны!
Пшло вон...
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крупный ты специалист по манифестам мовзолейной мумии...
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Человек без флага...
Снимись с ручника!
Твое мнение тут первое с зади...
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Диванний воын, йди памперс поміняй, бо я погукаю своїх друзів, з сусіднього дитячого садочку, вони тобі на каву насцють!
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Так він в Ростові вже давно, не в курсі?
Путлер любить зрадників і злодіїв українських збирати до купи.
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спи здил... и ракетное тоже... ВСЕ! А ЗСУ 23-2 оставил для команды ЗЕ! В рулетку скоро поиграют на 95 анале.
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то не "современное оружие", а "надлишкове майно ЗСУ". Уже запаковано и готовится к продаже.
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Диван, а в чем проблема то? Американцы уже почти 80 лет юзают свой М2, и ни чего. ЗУха тоже нормальное вооружение в прямых руках, так что не нужно здесь накидыват на вентилятор.
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военнослужащие штатной прислугиИсточник: https://censor.net.ua/n3128832

Це як це??? Ви там нічого не наплутали???
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажНа Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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