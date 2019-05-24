 На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.
Напередодні практичних занять у польових умовах на базі одного з підрозділів військовослужбовці штатної прислуги провели бойове злагодження, а також удосконалили знання щодо заходів безпеки та матеріальної частини озброєння, вивчили вимоги керівних документів і правил стрільби.
Крім того, зенітники відпрацювали перехід із похідного в бойове положення, закріпили навички правильного прицілювання, практично обладнали окоп для ЗУ-23-2.
На полігоні, після розгортання зенітних установок було проведено тренування з управління вогнем розрахунків. За сценарієм бойових стрільб воїни-зенітники виконали вогневі завдання зі знищення повітряних і наземних цілей, зокрема, вертольотів і бронетанкової техніки умовного противника.
"Тактико-спеціальні заняття дозволили результативно провести індивідуальну підготовку особового складу до боротьби з наземними цілями, а також підвищити рівень злагодженості бойових розрахунків безпосереднього прикриття загалом", - зазначив керівник навчань.
И они тебе и твоему долбню ЗЕ разбили бы харю за твои слова)))
Они любят в реале опускать такой диванный спец наз как ты)))
Таое мнение тут всем до того места твоей бабушки что его нет у твоего дедушки!
Человек без флага это чедовек без страны!
Пшло вон...
Снимись с ручника!
Твое мнение тут первое с зади...
Путлер любить зрадників і злодіїв українських збирати до купи.
Це як це??? Ви там нічого не наплутали???