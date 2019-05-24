 На Дніпропетровщині відбулися тактичні навчання з бойовими стрільбами. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони.

Напередодні практичних занять у польових умовах на базі одного з підрозділів військовослужбовці штатної прислуги провели бойове злагодження, а також удосконалили знання щодо заходів безпеки та матеріальної частини озброєння, вивчили вимоги керівних документів і правил стрільби.

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Крім того, зенітники відпрацювали перехід із похідного в бойове положення, закріпили навички правильного прицілювання, практично обладнали окоп для ЗУ-23-2.

На полігоні, після розгортання зенітних установок було проведено тренування з управління вогнем розрахунків. За сценарієм бойових стрільб воїни-зенітники виконали вогневі завдання зі знищення повітряних і наземних цілей, зокрема, вертольотів і бронетанкової техніки умовного противника.





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"Тактико-спеціальні заняття дозволили результативно провести індивідуальну підготовку особового складу до боротьби з наземними цілями, а також підвищити рівень злагодженості бойових розрахунків безпосереднього прикриття загалом", - зазначив керівник навчань.