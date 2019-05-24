EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  3549  129
Матеріали за темою:
Все про:Крим (6853) Чубаров (356) кримські татари (1336)

 Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров

Меджліс кримськотатарського народу поки не отримував від президента України Володимира Зеленського та його адміністрації пропозицій зустрічі з обговорення теми анексованого Росією Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крім.Реалії голова Меджлісу Рефат Чубаров.

"Ми готові максимально поділитися своїми уявленнями, що було досі зроблено, що робиться і найголовніше - що необхідно зробити. Буде таке побажання з боку президента - ми це зробимо. Поки таких сигналів про те, що сядемо і поговоримо про Крим, такого не було", - сказав Чубаров.

Він заявив, що Меджліс готовий поділитися з президентом і його командою всією інформацією, яка може допомогти звільнити українських громадян, які перебувають за політичними мотивами в Росії й анексованому нею Криму.

Також читайте: Зеленський має почати відновлення територіальної цілісності України з Криму, - Чубаров

"Президент, який поставить собі за мету відновити територіальну цілісність України, президент, чиї дії будуть спрямовані на забезпечення прав у тимчасово окупованому Криму, не може обійти Крим і кримськотатарську проблему", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу припустив, що нова адміністрація президента, "судячи з усього, поки вивчає, з чого почати".

Читайте також: Хотілося б почути конкретні шляхи звільнення Криму, - Чубаров про промову Зеленського на інавгурації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128831
 
 
 Топ коментарі
 
Чем этот Меджлис реально там занимается кроме того что ждёт
 показати весь коментар
 
вистачить брехати - скоро вибори, - нічого не коштуватиме, навіть в плюсі лишимось через те, що не вкрадуть того, що вкрали б до осені
 показати весь коментар
 
А що з вами розмовляти? Кримський півострів - це область України. Треба звільняти. Тільки у чурабова чогось до педрика ніяких питань про стратегію не було.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Чубаров тонко натякає, щоб Зеленський виділив гроші на утримання Меджелісу. Тільки для чого нам годувати цю шарагу?
 показати весь коментар
 
 
А о чем зеленскому говорить с чубаровым?? Переживать из пустого в породнее.за 5 лет уже Педро много чего наговорил, а толку нет. От клики чубарова в вопросе Крыма зависит столько же как и в вопросе Каталонии. Так что и говорить не о чем. Разве только самолюбие этого ПЯТОГО КОЛЕСА потешить, но сейчас не время для этого.
 показати весь коментар
 
 
Надеюсь, что и не будет. Хватит вас, дармоедов, содержать за деньги украинских налогоплательщиков! Тем более, после того гауна, которое вы вылили ему на голову во время выборов!
 показати весь коментар
 
 
Лэп на завод Фирташа должны подрывать татары а не Украинцы .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
КЛОУН-зеленский-НИКОГДА И НИКОМУ НЕ ОБЕЩАЛ И НИЧЕГО ИЗ РАНЕЕ СКАЗАННОГО ВЫПОЛНЯТЬ НЕ БУДЕТ-----это бени коломойского тактика,БАРАНЫ проголосовали и теперь стойте в стойле и жуйте СЕНО,АПЛОДИСМЕНТЫ !!!!!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
з клоуном нема чого говорити... там все вирішує Коломийський і медведчуки з ригіАналама разумковими...а буратіно...це так..для прикриття...
 показати весь коментар
 
свинарчук бегом в стойло тебе сена на обед подвезли
 показати весь коментар
 
 
если власть,как минимум, бездействует..
 показати весь коментар
 
Да эти бесполезные чубаровы-чийгозы охренели совсем.Мало того,что бездействовали,когда надо было локализовать расползание "зелёных человечков" усилиями местного населения и организовать сопротивление захвата администраций...мало того,что как коренное население не блокировали т.н. референдум (а такая ситуация была бы невозможна,если бы эти персонажи,Чубаров и пр.,не протолкнули в своё время совсем необязательное положение в СВОБОДНОМ Крыму об автономии )...так теперь приходите к ним "поразговаривать"...А как насчёт того,чтобы самим прийти с готовыми программами освобождения и с новым президентом согласовать шаги?
 показати весь коментар
 
 
Чубаров начинает шантажировать. Уселся как райкомовский секретарь и готов ... заслушать... А цензор єто время от времени вбрасывает в информационное пространство... Следовало бы для начала его и его соратников заслушать как они Крым ... упустили... Виновный спешит занять более выгодную позицию - усесться на место судей и прокуроров... Позор! Спекуляция и нажива политического капитала на проблеме Крыма.
 показати весь коментар
 
 
Вот именно.Что то я не слышал про татарские батальоны сопротивления.Чеченцы воевали,за свою независимость.А этот "готов заслушать..." Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 8448
 показати весь коментар
 
 
А що перемелювати з пустого в порожнє? Треба боронити Северокримський канал від рзблокування. І качати м"язи. Воювати все одне прийдеться, Раша зупинятись не збирається. На перемогу розраховувати можна навряд, але шкоди рашкованам треба нанести якнайбільше.
Тільки щось татари п"ять останніх років тільки і займались, що облизували російського шпигуна Мародера язиком муждобаєвих. То вже визначтесь, нарешті, ви за Мародера, чи за кого?
 показати весь коментар
 
 
..яндекс купил зеленского со слугой народа...на вырученные российские деньги проведут выборы в раду...
 показати весь коментар
 
 
Як не було?! Він же вам уже казав "Ідіть усі в сраку!" І чим ви тільки слухаєте?! Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9873
 показати весь коментар
 
Чурбанов....ты идиот????Почему твой коханный параша не освободил Крым за пять лет....а ты не спросил Турчиного чего он его сдал???
 показати весь коментар
 
 
Он не идиот, его "зарядил" Сывочелый нервировать Президента Украины. Но выглядит по идиотски. Так Паниковский бегал за Корейко: "Дай мильон, дай мильйон...!"Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 1794
 показати весь коментар
 
 
А нехай чубарка с муджабаем поболтает как они с полковниками в Украинский народ стрелять будут,и в ЖОПОзицию станут в позу.Выкормыши трупанчука и бойки!
 показати весь коментар
 
 
Где порохоботы? Команды по этой ветке не поступало?
 показати весь коментар
 
 
ВаЗелинщики, не ссцать! Сигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров - Цензор.НЕТ 9982 Порох уже не президент. А Владимир (ясное солнышко) - уже президент и главнокомандующий. И ему думать (если есть чем) над стратегией освобождения украинской территории - Крыма. Это ждут не только татары, не только руководители стран, поддерживающий Украину, но и 25% ее населения (за 73% не скажу, бо не знаю). А президент молчит. И шо ж так? Ах, да, Богдан сказал, что Крым - это Украина. Надо полагать - это всЁ, что от вазеленских ожидать по Крыму. Не густо.
 показати весь коментар
 
 
Чубаров!
А что вам говорил порошенко, освободим Крым политико-дипломатическим путём.
Вы этого хотите услышать. Скоро услышите.
Кто отвоёвывал болтовнёй, через ООН.
Можно хоть сколько выступать на ООН, раше будет только куражиться.
Израиль плевал на все резолюции ООН, и что Израилю.
 показати весь коментар
 
 
Политико-дипломатическим, это так же как, инопланетяне освободят.
 показати весь коментар
 
Где татарские партизаны? Устройте оккупанту Афганистан или Сирию. Пока что крымские татары успешно сотрудничают с оккупантом , как 1941-1943
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСигналів від Зеленського і його команди щодо розмови з Меджлісом про окупований Крим поки не було, - Чубаров
 
 
 
 
 
 вгору