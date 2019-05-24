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 На Одещині відбулися заводські випробування протикорабельних ракет "Нептун"

Сьогодні, 24 травня, на новому військовому полігоні "Алібей" відбувся черговий етап заводських випробувань комплексу крилатих протикорабельних ракет РК-360МЦ "Нептун".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив присутній на випробуваннях військовий експерт Сергій Згурець, інформує Цензор.НЕТ.

Ракета "Нептун" змінилася, зокрема отримала новий стартовий двигун (раніше використовувався від зенітної ракети ЗРК С-125). Новий "стартовик" розроблено і виготовлено українськими підприємствами. Також ракета отримала крила і рулі більшої площі, які забезпечують кращу керованість і маневреність.

Серед оновлень також новий радіовисотомір, який забезпечує політ ракети над поверхнею землі або води на значно менших висотах. Крім того ракета отримала вдосконалений блок гіроскопів і нові приймачі системи супутникової навігації, здатні працювати в складніших умовах.

У 2019 ракетний комплекс "Нептун" має вийти на державні випробування.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128830
 
   
 Топ коментарі
 
Не поверишь, Вернер, который фон Браун их придумал- а всё остальное это дешёвые понты.
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Все никак не успокоишься в отношении Украины и ее ракетных успехах!Ты просто чужой гражданин нашей страны
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Не зовсім так. Спочатку зЕлідер створив "Факап и бла-бла-бла", а потім із них народився РК-360МЦ "Нептун".
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От я уверен, это Зе придумал такие ракеты, чтобы чехлить москалей!!!
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Не зовсім так. Спочатку зЕлідер створив "Факап и бла-бла-бла", а потім із них народився РК-360МЦ "Нептун".
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Ну если Зеленский умеет путиним на рояле играть то представте какие у него золотые руки.
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Лучше, чем лезть в управление государством, держал бы своего путина золотыми руками.
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А он и держит когда сцин в глаза своим избирателям.
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Эти ракеты придумали советские инженеры очень много лет назад а всё остальное это дешёвые понты от пэти с подельниками..
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Не поверишь, Вернер, который фон Браун их придумал- а всё остальное это дешёвые понты.
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советские инженегры германского происхождения. вывезенные в качестве репараций.
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Китайцы запускали ракеты еще 2000 лет ( немцы тогда бегали с каменными топорами вернее их предки На Одещині відбулися заводські випробування протикорабельних ракет "Нептун" - Цензор.НЕТ 6511 ) : Истоки возникновения ракет большинство историков относят ко временам китайской династии Хань источник - википедия.
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опять байки про "древность" Китая
придумали всё, а потом забыли
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Нуу, шутихи и управляемая ракета- немного отличаются.
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Все никак не успокоишься в отношении Украины и ее ракетных успехах!Ты просто чужой гражданин нашей страны
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Никаких ракетных успехов нет. Есть деградация от космических "Зенитов" к простенькой дозвуковой противокорабельной ракете.
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Важнее сейчас налаживать экономику. Враждебные эскадры не штурмуют Одессу.
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Кокда штурмовать будут- бум кричать "барыги усё просрали"? Хороший план.
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Кацапы наверное ждут пока эти ракеты доделают и тогда начнут штурмовать. Скорее на следующих выборах место клоуна займёт кум *****.
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Ну экономика не сильно от танков защитит, без армии. А кум ***** вполне с клоуном может скорешится- тут тебе и кредиты от рашки, и признание Крыма и домбабве...
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а оборонная промышленность это что не экономика ?
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Оборонная промышленность, в отличие от остальной, отнимает деньги, а не зарабатывает.
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та шо ты говоришь

ты бы прежде чем ерунду писать загуглил бы объемы продаж оружия в мире и прикинул кто и сколько на этом зарабатывает
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Зарабатывают оружейные фирмы, а тратятся бюджеты=налогоплательщики.
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На оружейных фирмах люди работают и на Луче например средняя зп выше 20ки
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Чтобы выплатить работникам "Луча" зарплаты сначала с остальных работников страны собирают налоги, формируя бюджет.
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И именно поэтому и именно инженеров с "Южмаша" встречали радостными криками "О, "хахлы" приехали - теперь аппаратура заработает!", на ракетных базах по всему СССР. И именно поэтому Путин с "кремлёвскими" так рвался к созданию "Новороссии" на территории Восточной Украины...
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Просто при Порошенко их не хотели делать, а всего-то нужна была политическая воля и не месяцы и годы на разработку, а, от силы, неделя...
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Ану ка дебил просто расчитай в теор. механике полет тела из одной точки в другую без учета, ветра , трения ну черт сним и вращения Земли ? Задача для второго курса физического факультета. А потом начни высказывать свои дебильные мысли
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Если бы вдумчиво листал, то не писал бы херню. 1989 году моя дипломная работа была обнаружение низколетящих целей над морем , так вот я представляю какую адскую работу провели ребята ( даже если старая ворованая разработка)
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Этого не скажешь по твоему предыдущему комментарию
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Ты много ракет за неделю наразрабатывал видать! 😁😁😁
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Я просто очень наблюдательный - при Порошенко даже не пахло об испытании противокорабельных ракет, а тут - выборы животворящие прошли и сразу испытания.
Ты, что, не понял - кому результаты работы в плюсы записывать, а кому в минусы!?
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а ти що бухав в той час? чи ти новенький, гастером прийшов, на скломийку чи боярку заробити?
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Ты, что, два плюс два сложить не можешь?
Если при Порошенко столько рассказывают о коррупционерах, то при нём их стало многократно больше, чем при убийце-Януковиче. Если при Зелемойском производятся испытания ракет, то ты хочешь приписать это Порошенко? Может ещё скажешь, что если некоторые реформы начнут давать результаты при Зелемойском, то это заслуга Порошенко?
Пойду выпью Боярышника, чтобы дойти до твоей кондиции.
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Петросян в помощь "юморист". Это даже не перл ,а выперл.
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Колись бачив стрільби ПЛ крилатою ракетою з підводного положення по надводній цілі. Вражаюче видовище.
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Написав ПЛ, тому що мало хто зрозуміє що таке ПЧ.
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найс!чем больше стрельб тем лучше.
кацапская падаль понимает только силу!
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ага, деякі дядьки годні лише на те, щоб бігати й безглуздо махати ракетами чи іншими залізяками, і так до самої смерті
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Хто є,"деякi дядьки" защищают твой дом и твою семью от москальной орды,чтоб сепарский снаряд не залетел в твое окно,а ты хамишь!

брысь в будку спам казларогое!
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а на вигляд так дві казларогі орди онанізмом займаються. Ти свою хату спочатку захисти, а потім вже про інші думай.
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Так это "батрак внутриМКАДовский"... У него нет "дома в Украине"...
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Разработка СССР-х 60 годов хлам еще тот.
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Ты статью читал? Никаких изменений не произошло?
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Это украденная у США в 70 м году документация Гарпуна ! Её в совке 20 лет доводили до ума, и основные части и производство делали у нас !
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даже во времена ссср все ракеты делались в Днепропетровске на заводе "Южмаш"
(например знаменитая "сатана")
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Далеко не все. Было (и есть) много ракетных заводов.
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Да да да, а мина мон 50 это аналог клеймора, а спейс шатл аналог бурана........ совок по жизни крал и подсматривал у американцев а не наоборот, у меня есть знакомый дед в Киеве гидроакустик который всю жизнь проработал в нии где весь коллектив все время пытался заклонить на нашей кирпичной элементарной базе то шо им разведка у амеров стырила, результат сам можешь догадаться.
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"Гарпун" начал поступать на вооружение через 10 лет после того как совковые П-15 потопили израильский фрегат "Элайт".
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Да да .Только это одна из ракет на которые не действуют никакие помехи. И за ней стоят очередь на покупку. Две ракеты такие могут остановить продвижение одной бригады на суше.
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Надо бы потестить ее на красухах и ртутях с борисоглебсками тогда точно будем знать
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Это всьо ПЭтя винават. Злочинна влада...
Надо рефендурум проводить о мире с ********** расисянов
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"Нептун" не доработанная х-55 80-х годов разработки. Чуть доработать, и догонит Украина совок.
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То вся лахта так и срёт кирпичами, что это недоработанный совок? Ясно-понятно.
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Учитывая то, что "Нептун" рассчитан и для поражения наземных целей, то неплохо было-бы заиметь и кассетный боеприпас для неё, как у "Вильхи" - пункты сосредоточения накрывать... Кацапы любят "толпой кучковаться"... Если бы у нас, в 2014-м, были подобные боеприпасы, а не старые "Точки-У", то кладбище под Псковом было-бы, намного шире...
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Радиовысотомер это слабое место ракеты, кацапская ртуть пускает такой же частоты сигнал на летящую ракету комплекса рсзо обманывает его с высотой и та взрывается в воздухе или падает. Амеры на своих новых ракетах лазерные высотомеры ставят.
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Я думаю конструктора над этим думали и это учли.
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