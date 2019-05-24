 На Одещині відбулися заводські випробування протикорабельних ракет "Нептун"

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив присутній на випробуваннях військовий експерт Сергій Згурець, інформує Цензор.НЕТ.
Ракета "Нептун" змінилася, зокрема отримала новий стартовий двигун (раніше використовувався від зенітної ракети ЗРК С-125). Новий "стартовик" розроблено і виготовлено українськими підприємствами. Також ракета отримала крила і рулі більшої площі, які забезпечують кращу керованість і маневреність.
Серед оновлень також новий радіовисотомір, який забезпечує політ ракети над поверхнею землі або води на значно менших висотах. Крім того ракета отримала вдосконалений блок гіроскопів і нові приймачі системи супутникової навігації, здатні працювати в складніших умовах.
У 2019 ракетний комплекс "Нептун" має вийти на державні випробування.
придумали всё, а потом забыли
ты бы прежде чем ерунду писать загуглил бы объемы продаж оружия в мире и прикинул кто и сколько на этом зарабатывает
Ты, что, не понял - кому результаты работы в плюсы записывать, а кому в минусы!?
Если при Порошенко столько рассказывают о коррупционерах, то при нём их стало многократно больше, чем при убийце-Януковиче. Если при Зелемойском производятся испытания ракет, то ты хочешь приписать это Порошенко? Может ещё скажешь, что если некоторые реформы начнут давать результаты при Зелемойском, то это заслуга Порошенко?
Пойду выпью Боярышника, чтобы дойти до твоей кондиции.
кацапская падаль понимает только силу!
брысь в
будкуспам казларогое!
(например знаменитая "сатана")
Надо рефендурум проводить о мире с ********** расисянов