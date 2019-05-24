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Все про:Закарпаття (747) Зеленський (1424) повінь (23) паводок (59) Івано-Франківська область (230)

 Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи з подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру на окремих територіях Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською ОДА має забезпечити ліквідацію наслідків НС, у тому числі, проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт.

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"Забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності. Здійснювати оперативне, повне інформування населення про ситуацію на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності", - йдеться в указі.

Органам місцевого самоврядування Закарпатської та Івано-Франківської областей запропоновано вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування, надання необхідної допомоги для подолання наслідків надзвичайної ситуації на постраждалих територіях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128829
 
   
 Топ коментарі
 
Люди топляться, а ;народний; преЗЕдент сидить в Києві і і ділить між друзями та своїми працівниками з Кварталу-95 міністерські крісла?
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От клятий Порошенко! Вночі пиляв смереки бензопилою ;Дружба; з алмазним цепом.
А місцеви тим часом тихо-мирно спали в своїх ліжечках.
А ще Порошенко підкинув в кожен двір по пилорамі.
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А утром обещал что лично с лопатой прибудет и всех спасет...
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- Товаріщ Хомчак, срочно скомандуйтє "Паводок, стой - раз - два!"
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хитроумный сЪедальго‏ @DonQuickeater 43 минуты назад

Шут стал Королём. Когда-нибудь ближайшая пятилетка украинской истории будет переосмыслена в притчах. Помяните моё слово.
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Борохлоботы, надо бы проверить, то точно Зеленский подписал указ, а не Коломойский, Богдан или Разумков, чтоб спали спокойно зубами к стенке
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А зачем? Фиолетово у крапинку кто конкретно из зебеней его подписал...
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та ну, а кто конкретный бене-фициар того указа...надо знать кого называть "патриотом и рышучим рыформатором"
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Тебе не фиолетово кто издал указ?Понимаю,что тролль-просто интересно.
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зачем?это зебеням надо знать....пусть узнают...
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Почитать каждую ветку- у сои истерика. Причем галлопирующая и непрекращающаяся. А ведь от корыта их только начали отстранять. И пока еще не в тюрьмы. Даже боюсь представить, что будет с ними дальше. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9632
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какая тюрьма зебеня..? Все уже в ростове..еще с 21 апреля..😀
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Ну, в ростове, похоже, их не очень ждут. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 4969 Приходится выбирать между чужими и родными стенами. Тюремными.
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Да какая разница...ждут-не ждут....все уже там...с 21 апреля...😀
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Вот и славно. А тех, что еще не там, будут "греть родные стены". Тюремные. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 7514
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не надоело заниматься аутофелляцией? кроме вас никто не истерит. вообще. и не истерил. я понимаю что у вас в голову не умещается этот факт но так и есть. угомонись.
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Та ты истерил тут больше всех! Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 1687 Вопел, что собираешь манатки и валишь в Европу. Ну и? Чумуданы спаковал? Или там боты не нужны? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9747
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А ты вопел благим матом о том что 21 апреля я сбегу в ростов...и что ?
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Не факт что ты вообще не оттуда строчишь. Судя по текстам....
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Ага. а убежали антикоррупционеры, расследователи и носители плакатов про ганзюк.
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ну зачем врать то как шибзик? я понимаю - каков поп таков и приход. но я не говорил что собираю манатки и валю в Европу. я говорил что начинаю пробивать открытие бизнеса в Польше. и я делаю это. Я жду до августа. Потом буду принимать решение.

и еще - я понимаю, вы языкам не обучены по причине врожденного тупоумия но постарайся использовать любой проверщик орфографии. Глаза режет от вашей безграмотности. Или это выпячивание пролетарского происхождения и презрение к людям с образованием?
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Ну, да, у нас только порохоботы "с высшим образованием". "Ылита"! Жаль только, что "ылите" ума не хватило понять, что на этот БРЕД, который вы тут строчите ДНЯМИ, ДАВНО никто не ведется. Подтверждение тому- результаты выборов.

А чё ждешь до августа? Страдаешь инсинуациями относительно того, что Пеця пролезет в ВР и будет "премьером"? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 7290 Смотри не упусти свой шанс. К августу в Польше клубнику уже соберут. Без тебя.
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ты тупой дебил. все что я могу тебе сказать из того что до тебя дойдет.
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Узнаю "слог образованной ЫЛИТЫ"! Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 8112
Разрывом твоего перд@ка удовлетворен. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 6623 Вообще после 20 читаю тебя в удовольствием. Ты, главное, не бросай писать. А то нам скучно без тебя будет. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 9165
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ну хоть читать научился и удовольствие после 20 получать.
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Что это за произведение,кто автор ?
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автор эссе - переселенец беженец с Донецка. в твиттере. просто человек. умный.
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В твиттере меня нет,но попробую поискать.
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не найдешь по тексту. он выложен в виде скринов.
это его единственное эссе. в остальном - обычный вменяемый человек. он знает к чему приводят референдумы и попытки договориться с русней, он знает что такое война и он помнит что в стране она идет уже шестой год.. не любит идиотов в зеленом и ругает за дело пороха. в общем обычный нормальный человек
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Оууу! Да ты, как я посмотрю, "романтик"? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 6602 С большой дороги. Женскими романами увлекся? Похвально! Это с безнадёги или как? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 349
Если ты намекаешь на политику, то скажу тебе, что герой романа- благородный ОН- явно не лжец, барыга и мародер по имени Пепа. С ним эта история была бы совсем иной.
ОН забрал бы у Неё её несчастную хрущевку и выкинул на улицу вместе с тремя карапузами. Лишил средств к существованию. Уничтожил в ней остатки веры в людей- сделал то, что не удалось сделать даже её бывшим, "неудавшимся" мужьям. Он изменял ей и врал. Бесконечно врал, пытаясь заставить её поверить в то, что тот АД, который он ей "организовал"- и есть "счастье"- то, к чему она стремилась и о чем мечтала, наивно поверив его взгляду у супермаркета..... Её прозрение длилось пять лет и давалось ей очень тяжело. Не хотелось верить в то, что можно ТАК поступить с ней, потрепанной судьбой, но по-прежнему красивой. Верной женой, трудолюбивой хозяйкой, заботливой матерью..... Она никак не могла осознать, что человек, имеющий дом-дворец и миллиардные суммы на банковских счетах, не побрезговал отобрать то малое, что еще осталось у неё- двухкомнатную хрущевку, сервиз и.....ВЕРУ.
Но порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. И однажды она, выходя маленького магазинчика возле старого родительского дома, вдруг встретилась глазами с простым парнем. Эти добрые, карие глаза показались ей очень знакомыми. Оказалось, что он- её давняя, давно забытая, школьная любовь. Бывший мальчишка, веселый и юморной, душа компании. Потом она долго не могла понять, как так получилось, что они расстались? И как вообще могли "случиться" в её жизни неудавшиеся мужья и ОН- лживый, циничный, алчный, богатый жлоб?......
С тех пор они вместе. Да, жизнь пестрая и в ней много полутонов. В ней бывают обиды, недопонимание, ошибки и прочая ерунда, которая никоим образом не затмевает счастье. Великое счастье обрести себя и БЫТЬ СОБОЙ!
Как тебе такой финал, унылая соя? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 349
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честно? откровенно слабо. ты не Байрон это точно.

"вдруг встретилась глазами с простым парнем. Эти добрые, карие глаза показались ей очень знакомыми. Оказалось, что он- её давняя, давно забытая, школьная любовь". попробуем оценить этот всплеск твое мозговой активности
трое детей от предыдущих и один от ЕГО. это минимум 7-8 лет. прибавим сюда еще три пять лет как миннимум (младший понимает что любит и маму и братьев и папу). Значит 10-13.
Раньше 18 она вряд ли могла забеременить. итого ей на момент рассказа за тридцать. "школьной любви" тоже столько же. и это "парень"?

в дополнение к твоему опусу следует добавить что "парниша" оказался наркоманом и патологическим вруном. он обещал ей машину, любить детей как своих, дом и путешествие на Гоа, но как только она поставила подпись в ЗАГСе он отказался от своих слов. Оказывается у него нет ни денег ни ума ни возможностей. Вместо этого он заявил что он переезжает к ней. И не один а с друзьями. Жить они теперь будут на алименты на детей от бывших. А ее мама пусть даже не суется - он ее знать не хочет. И вообще - его друг сказал что соседка, которая до этого жить не давала стараясь нагадить как можно сильнее, ничего вроде и с ней надо дружить. Но самое плохое - она потеряла ЕГО телефон и с ужасом осознает, что раньше она была как за каменной стеной а теперь на нее показывают пальцами соседи когда она пытается утихомирить "парня" во дворе, когда он после очередной дозы ловит глюки и громко орет на непонятном языке, пугая соседей и ее детей.
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"Честно" от порохобота звучит как надругательство. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 3454

Бред. Про "трех карапузов" написано в твоем "эссе" (как ты его называешь). Ты, видимо, не внимательно читал.))) И да, в моем рассказе ребенка от НЕГО (богатого жлоба) просто нет. Точно так же, как не получилось у Украины "плода" от барыги и мародера. Ибо дети рождаются от любви, а не от изнасилования путем обмана. Хотя бывает и такое. Но мне не хотелось такой судьбы и без того несчастной, обманутой, настрадавшейся женщине. А посему- "плоды" будут от того простого парня, с которым она по-настоящему счастлива.
Остальное, написанное тобою- бред под коксом, что даже "мозговой активностью" не назовешь.))) И да. Я не Барон. И не претендую, собственно.))) Я просто вижу то, что не видишь (точнее, НЕ ХОЧЕШЬ видеть) ты. Занимаешься инсинуациями. Притягиваешь "образы" к политическим персонажам. Причем образы, АБСОЛЮТНО им не свойственные. Может, у тебя просто такое настроение? Или ты- женщина с ПМС?)) Хотя чему удивляться? После 20-го все порохоботы- это женщины с ПМС.)))
Удачи вам в размазывании соплей по своим бесстыжим, лживым фейсам.))) Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 2334 Чао!
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Я "получаю удовольствие" ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от "ылитных" нервных тёток с ПМС. Таких, как ты, кароч. Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 8207 Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 5393 Может, черкнешь телефончик? Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 2008 Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 5790
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а вот качество текста этого человека, а также твоего и моего повествования оценят читатели цензора
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Давай еще 10 комментов в ответ на мой один! ))) Полыхай соевый пукан!))) И еще раз 100 напиши "д@бил"!))) Это так соответствует "ылитной" даме с ПМС!)))))
Тебя читатели Цензора давно "оценили". Гонят sцаными тряпками не первый год.)))) А лайки ставят только коллеХи за соседними столами- порохоботы, ники которых давно известны всем.))))
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Просто вопрос:
Нужно ли здесь оставлять комментарии, если порохоботы успели застать ветку шоколадным поносом?
Я, конечно, понимаю, жизнь такая у вас после выборов, но вы реально какие-то бешеные становитесь!
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Твою ты мать! Закарпатье и так затопило, а тут ещё и Зеленский (указ) подписял... Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях - Цензор.НЕТ 2418
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