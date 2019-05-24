 Зеленський підписав указ про заходи з подолання наслідків паводку в Закарпатській і Івано-Франківській областях

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.
Кабмін разом із Закарпатською та Івано-Франківською ОДА має забезпечити ліквідацію наслідків НС, у тому числі, проведення аварійно-рятувальних, ремонтних, будівельних робіт для відновлення житлових будинків, транспортної інфраструктури, житлово-комунального господарства, інженерних споруд і комунікацій, організувати проведення у повному обсязі протипаводкових робіт.
"Забезпечити населення питною водою, необхідною медичною допомогою та медикаментами, предметами першої необхідності. Здійснювати оперативне, повне інформування населення про ситуацію на постраждалих територіях і заходи, що вживаються для подолання наслідків надзвичайної ситуації та нормалізації життєдіяльності", - йдеться в указі.
Органам місцевого самоврядування Закарпатської та Івано-Франківської областей запропоновано вирішити в установленому порядку питання щодо фінансування, надання необхідної допомоги для подолання наслідків надзвичайної ситуації на постраждалих територіях.
Шут стал Королём. Когда-нибудь ближайшая пятилетка украинской истории будет переосмыслена в притчах. Помяните моё слово.
и еще - я понимаю, вы языкам не обучены по причине врожденного тупоумия но постарайся использовать любой проверщик орфографии. Глаза режет от вашей безграмотности. Или это выпячивание пролетарского происхождения и презрение к людям с образованием?
А чё ждешь до августа? Страдаешь инсинуациями относительно того, что Пеця пролезет в ВР и будет "премьером"? Смотри не упусти свой шанс. К августу в Польше клубнику уже соберут. Без тебя.
Разрывом твоего перд@ка удовлетворен. Вообще после 20 читаю тебя в удовольствием. Ты, главное, не бросай писать. А то нам скучно без тебя будет.
это его единственное эссе. в остальном - обычный вменяемый человек. он знает к чему приводят референдумы и попытки договориться с русней, он знает что такое война и он помнит что в стране она идет уже шестой год.. не любит идиотов в зеленом и ругает за дело пороха. в общем обычный нормальный человек
Если ты намекаешь на политику, то скажу тебе, что герой романа- благородный ОН- явно не лжец, барыга и мародер по имени Пепа. С ним эта история была бы совсем иной.
ОН забрал бы у Неё её несчастную хрущевку и выкинул на улицу вместе с тремя карапузами. Лишил средств к существованию. Уничтожил в ней остатки веры в людей- сделал то, что не удалось сделать даже её бывшим, "неудавшимся" мужьям. Он изменял ей и врал. Бесконечно врал, пытаясь заставить её поверить в то, что тот АД, который он ей "организовал"- и есть "счастье"- то, к чему она стремилась и о чем мечтала, наивно поверив его взгляду у супермаркета..... Её прозрение длилось пять лет и давалось ей очень тяжело. Не хотелось верить в то, что можно ТАК поступить с ней, потрепанной судьбой, но по-прежнему красивой. Верной женой, трудолюбивой хозяйкой, заботливой матерью..... Она никак не могла осознать, что человек, имеющий дом-дворец и миллиардные суммы на банковских счетах, не побрезговал отобрать то малое, что еще осталось у неё- двухкомнатную хрущевку, сервиз и.....ВЕРУ.
Но порой жизнь преподносит неожиданные сюрпризы. И однажды она, выходя маленького магазинчика возле старого родительского дома, вдруг встретилась глазами с простым парнем. Эти добрые, карие глаза показались ей очень знакомыми. Оказалось, что он- её давняя, давно забытая, школьная любовь. Бывший мальчишка, веселый и юморной, душа компании. Потом она долго не могла понять, как так получилось, что они расстались? И как вообще могли "случиться" в её жизни неудавшиеся мужья и ОН- лживый, циничный, алчный, богатый жлоб?......
С тех пор они вместе. Да, жизнь пестрая и в ней много полутонов. В ней бывают обиды, недопонимание, ошибки и прочая ерунда, которая никоим образом не затмевает счастье. Великое счастье обрести себя и БЫТЬ СОБОЙ!
Как тебе такой финал, унылая соя?
"вдруг встретилась глазами с простым парнем. Эти добрые, карие глаза показались ей очень знакомыми. Оказалось, что он- её давняя, давно забытая, школьная любовь". попробуем оценить этот всплеск твое мозговой активности
трое детей от предыдущих и один от ЕГО. это минимум 7-8 лет. прибавим сюда еще три пять лет как миннимум (младший понимает что любит и маму и братьев и папу). Значит 10-13.
Раньше 18 она вряд ли могла забеременить. итого ей на момент рассказа за тридцать. "школьной любви" тоже столько же. и это "парень"?
в дополнение к твоему опусу следует добавить что "парниша" оказался наркоманом и патологическим вруном. он обещал ей машину, любить детей как своих, дом и путешествие на Гоа, но как только она поставила подпись в ЗАГСе он отказался от своих слов. Оказывается у него нет ни денег ни ума ни возможностей. Вместо этого он заявил что он переезжает к ней. И не один а с друзьями. Жить они теперь будут на алименты на детей от бывших. А ее мама пусть даже не суется - он ее знать не хочет. И вообще - его друг сказал что соседка, которая до этого жить не давала стараясь нагадить как можно сильнее, ничего вроде и с ней надо дружить. Но самое плохое - она потеряла ЕГО телефон и с ужасом осознает, что раньше она была как за каменной стеной а теперь на нее показывают пальцами соседи когда она пытается утихомирить "парня" во дворе, когда он после очередной дозы ловит глюки и громко орет на непонятном языке, пугая соседей и ее детей.
Бред. Про "трех карапузов" написано в твоем "эссе" (как ты его называешь). Ты, видимо, не внимательно читал.))) И да, в моем рассказе ребенка от НЕГО (богатого жлоба) просто нет. Точно так же, как не получилось у Украины "плода" от барыги и мародера. Ибо дети рождаются от любви, а не от изнасилования путем обмана. Хотя бывает и такое. Но мне не хотелось такой судьбы и без того несчастной, обманутой, настрадавшейся женщине. А посему- "плоды" будут от того простого парня, с которым она по-настоящему счастлива.
Остальное, написанное тобою- бред под коксом, что даже "мозговой активностью" не назовешь.))) И да. Я не Барон. И не претендую, собственно.))) Я просто вижу то, что не видишь (точнее, НЕ ХОЧЕШЬ видеть) ты. Занимаешься инсинуациями. Притягиваешь "образы" к политическим персонажам. Причем образы, АБСОЛЮТНО им не свойственные. Может, у тебя просто такое настроение? Или ты- женщина с ПМС?)) Хотя чему удивляться? После 20-го все порохоботы- это женщины с ПМС.)))
Удачи вам в размазывании соплей по своим бесстыжим, лживым фейсам.))) Чао!
Тебя читатели Цензора давно "оценили". Гонят sцаными тряпками не первый год.)))) А лайки ставят только коллеХи за соседними столами- порохоботы, ники которых давно известны всем.))))
Нужно ли здесь оставлять комментарии, если порохоботы успели застать ветку шоколадным поносом?
Я, конечно, понимаю, жизнь такая у вас после выборов, но вы реально какие-то бешеные становитесь!