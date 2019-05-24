 Супрун підтвердила, що український політв'язень у РФ Клих оголосив голодування

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у Twitter Уляна Супрун.
"Український політв'язень Станіслав Клих, незаконно утримуваний Росією вже п'ятий рік, оголосив голодування. Про це він повідомив своїй матері в телефонній розмові: "Уже неможливо терпіти холод у камері, погану їжу, а головне - забуття", - повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.
Стас, надо просто выжить! Пожалуйста!
Ради мамы и папы - они очень тебя ждут!
Насколько мне известно, Стас в Чечне не воевал, учился в это время в Киеве в университете - есть много свидетелей, он вообще гуманитарий, "книжный мальчик", домашний.
Правда, что он состоял в списках УНА-УНСО - в молодости вступил, был тогда очень патриотичен, участвовал в Революции на граните и в Оранжевой революции. Очевидно, потому и попал под раздачу от ФСБ.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!Даже Азаров говорит, что достижение Супрун, это что Украина заняла первое место в мире по смертности населения. Порошенко её почему-то держал в нарушение законов Украины и Зеленский продолжает это же делать, вместо того чтобы арестовать и провести расследование её деятельности.
а що він в Рашці робить?