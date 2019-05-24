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 Політика України
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Все про:Клих (149) Супрун Уляна (453)

 Супрун підтвердила, що український політв'язень у РФ Клих оголосив голодування

Український політв'язень Кремля Станіслав Клих, який відбуває в РФ 20-річний термін ув'язнення, оголосив голодування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у Twitter Уляна Супрун.

"Український політв'язень Станіслав Клих, незаконно утримуваний Росією вже п'ятий рік, оголосив голодування. Про це він повідомив своїй матері в телефонній розмові: "Уже неможливо терпіти холод у камері, погану їжу, а головне - забуття", - повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Денісова просить Москалькову терміново перевірити інформацію про оголошення голодування українським політв'язнем Клихом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128828
 
 
 Топ коментарі
 
Чтоб ты сдох, карлик плешивый"
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Если бы россияне согласились обменять её на Клыха...
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Мы бы и Сеню с Гросей в придачу бы отдали....
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Зря он. Только здоровье себе угробит. Ху*лу наплевать на людей тем более его врагов украинцев.
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Дорогие Стас и Тамара Ивановна, держитесь!
Стас, надо просто выжить! Пожалуйста!
Ради мамы и папы - они очень тебя ждут!
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Наталья, вы абсолютно правильно написали, Стасу надо выжить, а для етого все способы хороши, патриотизм не стоит слез его матери.. Ему надо написать Путину прошение о помиловании, признать вину и тогда Путлер его амнистирует, если етого не сделать, то отсидит полный срок до старости, ещё и отпетушарят на зоне как особо стойкого, выйдет овощем да и то в лучшем случае. п.с. Принципы ето замечательно, но он никому ничего не докажет и сделает хуже только себе и своим близким, все и так знают что кацапы- бешенные собаки, в данном случае ето вопрос выживания.
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Вот не хочу не кого обидеть, но Клых судя по его поведению (в ютубе есть видео с ним) не совсем вменяемый.
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Спасибо Вам за неравнодушие... Там Илюша Новиков адвокат, умнейший парень, надеюсь, он не сделает хуже, ему видна картина лучше, чем нам.
Насколько мне известно, Стас в Чечне не воевал, учился в это время в Киеве в университете - есть много свидетелей, он вообще гуманитарий, "книжный мальчик", домашний.
Правда, что он состоял в списках УНА-УНСО - в молодости вступил, был тогда очень патриотичен, участвовал в Революции на граните и в Оранжевой революции. Очевидно, потому и попал под раздачу от ФСБ.
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Если бы россияне согласились обменять её на Клыха...
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***** мука, а каким боком эта дикобразмна вобще у этой теме.
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Как она определила? Или и туда телемедицина добралась?
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Супрун-Климкина?)) Зачем она хлебушку у него тбирает? Или Климкин-Супрун,начнет рассказывать как себя вести после контакта с больным корью?
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Кстати Клых реально воевал в Чечне. А это и по закону Украины преступление.
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Сочувствую Клыху, но почему об этом сообщает и.о. министра здравохранения Супрун, а не омбудсмен Денисова?
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Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!Даже Азаров говорит, что достижение Супрун, это что Украина заняла первое место в мире по смертности населения. Порошенко её почему-то держал в нарушение законов Украины и Зеленский продолжает это же делать, вместо того чтобы арестовать и провести расследование её деятельности.
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це той, хто портрет Порошенко у Вінниці розірвав?
а що він в Рашці робить?
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