 Супрун підтвердила, що український політв'язень у РФ Клих оголосив голодування

Як передає Цензор.НЕТ, про це написала у Twitter Уляна Супрун.

"Український політв'язень Станіслав Клих, незаконно утримуваний Росією вже п'ятий рік, оголосив голодування. Про це він повідомив своїй матері в телефонній розмові: "Уже неможливо терпіти холод у камері, погану їжу, а головне - забуття", - повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я.

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