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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:законопроект (660) ЦВК (611) закупівлі (135) Стефанчук Руслан (8)

 Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук допускає розгляд Радою наступного тижня президентського законопроекту про здійснення закупівель під час виборчого процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки я знаю, в понеділок на погоджувальній раді, можливо, буде повторний розгляд, повернення цього закону з тим, що б він все-таки пройшов до Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

За його словами, команда президента бачить необхідність прийняття такого закону, ґрунтуючись на консультаціях з Центральною виборчою комісією, а також вважає важливим, щоб при підготовці виборів була відповідна правова основа.

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Нагадуємо, 22 травня парламентарії відмовилися включити до порядку денного сесії президентський проект закону "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу".

Пізніше глава ЦВК України Тетяна Сліпачук заявила, що відомство не встигне підготуватись до позачергових виборів у Раду за чинною системою закупівель.

Водночас, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Максим Нефьодов зазначає, що чинний закон про держзакупівлі дозволяє вчасно провести закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів, і не бачить підстав змінювати законодавство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128827
 
 
 Топ коментарі
 
Какое одухотворенное лицо.. это сирота?
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А чого та, дядьку? Ви ж показали, що вам законів не треба. Ваші закони- це ваші хотєлки. Ви ж достроковими виборами хочете з віртуальної парії "Слуга народу" зробити український варіант "Єдиної росії". Чи на четвертий день безправового шабашу до вас починає доходити, що у цій країні все ще є закони?
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А когда будет внесён преЗЮдентский законопроект о снижениии услуг на ЖКХ?
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😄 😄 😄 Не в качестве троллинга, а просто вспомнил :
https://youtu.be/py-OnZev9P4
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У адвоката Бени самая козырная рожа. Там огромными красными буквами на лобешне написано - мама руская, папа бурят. Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7501
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гопнік.. напоминает по замашкам проФФесорского-того- чей любимый фильм про золотые яйца
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А фигура - зашибись какая утонченная. Жирный Порошенко рыдает в углу. Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6449
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А чого та, дядьку? Ви ж показали, що вам законів не треба. Ваші закони- це ваші хотєлки. Ви ж достроковими виборами хочете з віртуальної парії "Слуга народу" зробити український варіант "Єдиної росії". Чи на четвертий день безправового шабашу до вас починає доходити, що у цій країні все ще є закони?
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А когда будет внесён преЗЮдентский законопроект о снижениии услуг на ЖКХ?
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Тобто всі обіцянки відміняються. Тепер згідно обіцянки Зєлі, він змушений піти у відставку. Але ж, УСІ обіцянки відміняються.)
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Когда будет газ,вода и электроэнергия дешевле.
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У Зе і Бєні вирішили нажитися на поставках паперу для бюлетенів без тендерів?))

От ні щоб сказати: ми внесемо в понеділок закон про відкриті списки (як обіцяв кандидат в президенти Зеленський), так їх держзакупки більше цікавлять...
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Там все сложнее: папа Иосиф, а бурятка очевидно мама Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1268
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Да нет,это конец эпохи бедности,правда только для них.Это яго скатина Порох до такого состояния довел,как хряка,сволочь,откармливал.
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У Богданчика такая харя шо как смотришь на неё, так сразу и понимаешь что такое настоящий русский Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8806
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це шо тіпа в обхід тендерів? Нє ну шо норм.
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Сегодня, на канале мертвечука, достаточно профессиональный на мой взгляд полит.эксперт Михаил Чаплыга, в деталях рассказал почему досрочные выборы не состоятся. Конечно, можно расчитывать на чудо, но лучше не стоит. Выборы состоятся осенью и всё это время, старая государственная машина, будет всячески гадить Украине и украинцам, для того что бы или сломать Зеленского и заставить подчиняться или убить рейтинг его партии на выборах.
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Убить рейтинг профессиональнее, чем он делает это сам, ни у кого не получится. Его просто не надо трогать, он всё сам сделает.
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Может быть и сделает.
Да есть вопросы, с назначением Богдана, но прошлая власть уже выработала у народа стойкий иммунитет, к разного рода назначениям.
А разного рода "шалости"пока прощаются, потому что Зеленский не из этого болота, где каждый похож на жирную пьявку - фу. Как можно это ещё хотеть видеть, не поедставляю.
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У меня больше вопросов с назначением руководителя Квартала на вторую по значимости позиции в СБУ. И если глава АП номинальная позиция, а делать своё чёрное дело он может и не будучи в АП, то клоун в СБУ еще отрыгнется всем. Насчет жирной пиявки....... Привыкайте Вот это теперь будете видеть постоянно. Красавец, не правда ли
https://censor.net.ua/news/3128827/vozmojno_povtornoe_rassmotrenie_radoyi_prezidentskogo_zakonoproekta_ob_osuschestvlenii_zakupok_tsik
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Буду видеть максимум 5лет(+-) - ни жалости, ни сожаленья если окажутся мразями. А терпеть 27 лет прЫнцев "красных директаров" и их престолонаследников - вот это реальное испытание.
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То есть если они окажутся еще большими мразями, то вот этот прЫнц для Вас будет не жирной пиявкой?
Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3737
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А когда на должность генерального прокурора назначили кума-алкаша БЕЗ должного образования? А премьер с дипломом виницкой базарной акамедии?? Где тогда было ваше негодование и сарказм?! Ответ не нужен и неинткресен от ВЗАГАЛI, у вас впереди целый "рабочий день". ☺
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Кум-алкаш был министром МВД. Премьер с образованием, а базар у Вас в голове.
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😆 У меня хоть что-то, а у вас - одна методичка и полный вакуум в башке. Не попрошайничай - больше не подам!👉
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То есть это я к Вам полезла с комментариями изначально?
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хтось там відоси записував шо друзів і кумів призначають на посади і скільки це можна терпіти. А як сам прийшов, почав наліво і направо призначати на посади друзів. Це тіпа нормально? Це тіпа справедливість?
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КАЖДЫЙ ПОХОЖ НА ЖИРНУЮПИЯВКУ ГОВОРИТЕ? Полностью согласен с вами только посмотрите на необезображенные антилектом лица Богдана и Стефанчука,гиганты мысли,достойные представители зекомандос
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Васілій Іванич(Чапаєв), Бангладеш образовалсь! Нє трогай Пєтька, само пройдьот...
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а возможно и невозможно Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2128.вы бы там разобрались с крестиком и трусами...
а то вчера кричали,шо рада без полномочий,а сегодня просите ее какие то решения принимать.
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Что то соя больно тихо истерит... Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8769
Добавим маслеца: Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/305687-saakashvili_vernetsja_v_ukrainu_v_blihajshie_dni
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Антикор это чей сливной бачок, напомните пожалуйста?
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І викличе Авакяна на дуель. Беня буде секундантом
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Это уже не смешно. Есть действующий закон. Он работает - работает Прозоро. Ну сколько можно пыль в глаза пускать?) Зе-бенины выборы прошли в соответствии с этим законом. Или кому-то из его лохтората бумажки не хватило крестик поставить?
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Чего ж тогда ЦИК истерит, что "Мы не успеем!!!"?
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Цензор нет - сайт упереджених новин. Лавиноподібна критика за попередників і повна відсутність критичних подій за зеленського. Об'єктивність? Ні, не чули
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Так расскажите как критиковать то, что делает Зеленский. Ну не поддается это критике. Над таким только смеяться можно.
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Новини стали вибірковими. Шукаю повноцінний новинарний сайт. Із цензор нет доведеться прощатись. На превеликий жаль
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Лучше не надо. Вы не объективны. Тут новости со всех сторон.
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На мій погляд, відбулася різка зміна після виборів. Болотце несуттєвих новин. Спостерігатиму ще деякий час(
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Не вижу никакой резкой смены, хотя являюсь постоянным участником форума.
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Та ну. А де ви таку кількість "критичних" коментарів Зеленського знайдете? В коментарях відпочивайте розумом і душею. Хоча... Можете спробувати NTV.ru.
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В Україні відбулась спроба рейдерського захоплення влади
https://www.youtube.com/watch?v=JGFcL7hIgQo
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Точніше годі описати дії гопоти ЗЄпрєза
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Дякую за посилання на порошенківський смітник.
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Чтобы была правовая основа? А какая правовая основа досрочных выборов? Потому что зелька -захотелька?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМожливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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