 Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Наскільки я знаю, в понеділок на погоджувальній раді, можливо, буде повторний розгляд, повернення цього закону з тим, що б він все-таки пройшов до Верховної Ради", - сказав Стефанчук.
За його словами, команда президента бачить необхідність прийняття такого закону, ґрунтуючись на консультаціях з Центральною виборчою комісією, а також вважає важливим, щоб при підготовці виборів була відповідна правова основа.
Нагадуємо, 22 травня парламентарії відмовилися включити до порядку денного сесії президентський проект закону "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу".
Пізніше глава ЦВК України Тетяна Сліпачук заявила, що відомство не встигне підготуватись до позачергових виборів у Раду за чинною системою закупівель.
Водночас, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Максим Нефьодов зазначає, що чинний закон про держзакупівлі дозволяє вчасно провести закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів, і не бачить підстав змінювати законодавство.
https://youtu.be/py-OnZev9P4
От ні щоб сказати: ми внесемо в понеділок закон про відкриті списки (як обіцяв кандидат в президенти Зеленський), так їх держзакупки більше цікавлять...
Да есть вопросы, с назначением Богдана, но прошлая власть уже выработала у народа стойкий иммунитет, к разного рода назначениям.
А разного рода "шалости"пока прощаются, потому что Зеленский не из этого болота, где каждый похож на жирную пьявку - фу. Как можно это ещё хотеть видеть, не поедставляю.
https://censor.net.ua/news/3128827/vozmojno_povtornoe_rassmotrenie_radoyi_prezidentskogo_zakonoproekta_ob_osuschestvlenii_zakupok_tsik
а то вчера кричали,шо рада без полномочий,а сегодня просите ее какие то решения принимать.
Добавим маслеца: Саакашвили прибудет в Украину в среду, 29 мая.
Больше информации на портале Антикор: https://m.antikor.com.ua/articles/305687-saakashvili_vernetsja_v_ukrainu_v_blihajshie_dni
https://www.youtube.com/watch?v=JGFcL7hIgQo