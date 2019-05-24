 Можливий повторний розгляд Радою президентського законопроекту про здійснення закупівель ЦВК, - Стефанчук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Наскільки я знаю, в понеділок на погоджувальній раді, можливо, буде повторний розгляд, повернення цього закону з тим, що б він все-таки пройшов до Верховної Ради", - сказав Стефанчук.

За його словами, команда президента бачить необхідність прийняття такого закону, ґрунтуючись на консультаціях з Центральною виборчою комісією, а також вважає важливим, щоб при підготовці виборів була відповідна правова основа.

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Нагадуємо, 22 травня парламентарії відмовилися включити до порядку денного сесії президентський проект закону "Про внесення змін до закону України "Про державні закупівлі" щодо здійснення закупівель під час виборчого процесу".

Пізніше глава ЦВК України Тетяна Сліпачук заявила, що відомство не встигне підготуватись до позачергових виборів у Раду за чинною системою закупівель.

Водночас, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ) Максим Нефьодов зазначає, що чинний закон про держзакупівлі дозволяє вчасно провести закупівлі, необхідні для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів, і не бачить підстав змінювати законодавство.