 Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в п'ятницю ввечері.

"Я прийняв рішення про те, що я буду йти в український парламент. Я хочу створити політичну силу без об'єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду людей, які мають молодість, мають вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила називатиметься "Українська стратегія" і наша стратегія - це сильна Україна і заможні громадяни. Над цим потрібно працювати", - сказав він.

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