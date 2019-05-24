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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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 Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що має намір створити політичну силу без об'єднань з іншими, і вона називатиметься "Українська стратегія".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в п'ятницю ввечері.

"Я прийняв рішення про те, що я буду йти в український парламент. Я хочу створити політичну силу без об'єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду людей, які мають молодість, мають вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила називатиметься "Українська стратегія" і наша стратегія - це сильна Україна і заможні громадяни. Над цим потрібно працювати", - сказав він.

Читайте також: Заяву Гройсмана про відставку зареєстровано в Раді

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128826
 
   
 Топ коментарі
 
От Пети уже шарахаются даже ближайшие подельники по воровству. Яркий показатель "успешности" всех реформ 5 последних лет.
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Будет в тюрьме с порошенко бороться за должность старосты барака.
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Украинская стратегия и европейская солидарность
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Стратегия Гройсмана такая же украинская, как Петина Солидарность европейская
Кроме вывести ничего
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просто ці хамелеони залишаючись плазунами , зараз , будуть гарячково змінювати окрас -
Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко
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Мне кажется они делятся чтобы любыми путями просто пролезть в Раду
Создать иллюзию «новых демократичных сил»

Будем надеяться что люди помудрели достаточно чтобы не купиться на это
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якщо чесно - є великі сумніви що до цього ...((
1 - по "мажоритарці" пролізуть все одно ...
2 - дивлячись на останні рейтинги всіх партій , можна уявити наступний склад ВР - це буде повний мрак ..((
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думаю не будет полного мрака
и думаю что перевыборы могут быть еще и не раз
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в тому то і біда - є така версія , що взагалі вся ця історія з появою Зе і позачерговими виборами - всього лише спецоперація по перетворення України , фактично , в парламентську республіку - де депутати ВР підконтрольні олігархам будуть сами , у Раді , обирати підконтрольного їм президента .. .а народ остаточно відсунуть від усього !
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да фиг им
вынесут тогда вместе с трибунами и кнопками

все хорошо будет, это система просто не хочет сдаваться. Но сдастся, никуда не денется.
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Ваши слова , да Богу в уши.
дорогу осилит идущий.

Уместно вспомнить фразу Уинастона Черчилля - «Я не могу предложить вам ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота».
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а народ не хоче "крові, тяжкої праці, сліз і поту», в серіалах такого не показували.. Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 9556
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В Польше нет у власти миллиардеров, у Польше всё больше,а миллиардеров нет Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 5619,потому Польша там ,а мы здесь на прежнем месте Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 8865
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Польша не бажає "хфедерації", ходить до костелу, шанує свою державу, не проводить "рехферендуми за сруцкій мір", не обирає по приколу президента і каже "єстем поляк". Тому і має допомогу від Єросоюзу і живе добре. Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 8254
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в економіку Польщі ЄС вкинув кучу бабла!!! В Польщі НЕМАЄ війни!!! І в Польщі не було ЗЕКа на посаді преза, який вивіз кешем всі гроші з бюджету...не порівню хрін...з редькою...Не сміши своїми тупенькими "порівняннями" тих, хто може мислити, а не ляпати казна що...
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держи свій запис при собі, бо ти тільки обліковий... і з початку почитай, як Польща підіймалася... як до України їздила на закупи в 90тих, як і досі покупає сировину у нас. А твоє посилання - коню у дупу. Чим ******* - краще працюй в Україні та сплачуй податки, щоб потім не говорити про недостатність пенсій. Якось так...
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Сплачувати податки в Україні просто дурість - у нас податки не повертаються в вигляді доріг, освіти, пенсій або медицини для хворих. Зате 45% ВВП (2018) в чистому вигляді (без відкатів і корупції - тільки утримання!) іде на утримання держапарату. На науку 0,17%, на медицину 3%... Сама плати. Дурепа.
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Ты это своим родителям расскажи и детям. А еще врачам и учителям
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Зате 45% ВВП (2018) в чистому вигляді (без відкатів і корупції - тільки утримання!) іде на утримання держапарату.

дебільнішої цифри не знайшов? Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 2303
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Лучший коммент на Цензоре. +100500. Гнойсмана прокатить но Южному шоссе в Запорожье от начала до любимого ахметова
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Многие партий заходят с названием где присутствуют люди и народ, ,может правильно будет назвать партию.- "Украинская стратегия народа"?
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Страшная дилемма за кого голосовать теперь... За Мародера или за Гения тарифной политики?
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За клоуна,там братья по разуму.
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Гройсман і українська стратегія... нічо не наплутав ? Чомусь спав на думку анекдот радянських часів.

Звонить Мойша по телефону :
- Ало, скажитє єто база ?
-Так, це база.
-А хто дирекор єтой бази, Рабинович ?
-Ні.
-Лифшиц ?
-Ні.
-Фридман ?
-Та, ні, Петренко!!!
-Скажитє, єто што воєнная база ?
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"Гройсман мычал": Коломойский рассказал, как вскоре украинцам в 3 раза повысят цену за свет
"Вы же пребываете в блаженном идиотизме, всех интересует инаугурация, кто кому позвонил, кто с кем встретился. А я вам могу прояснить. С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению "Энергоатома", который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у "Энергоатома" 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все", - рассказал бизнесмен.

"Антимонопольного, вы знаете, что у нас нет. Там 50% от Арсения Петровича и 50% от товарища Алексея Филатова, который в администрации работал. Но у нас не запрещен монополизм. У нас в стране запрещено нарушать антимонопольное законодательство. Правильно? Поэтому если кто-то признан монополистом, то государство должно регулировать этот рынок, цены. А закон - я же понимаю, когда его готовили и почему его готовили, почему его на 2019 год наметили. Там было все четко продумано, что никакой регуляции не будет. Раз регуляция государства, то жаловаться некуда. Антимонопольного нет, регуляции нет, НКРЭ этим не занимается. Все, завтра получите цену в 3 раза дороже… Теперь вам скажут, что не Роттердам+, а Роттердам "пять плюсов"", - добавил он.

По словам Коломойского, Гройсман в ответ "мычал".

"Сказал, что он не допустит и найдет множество моментов, как это затормозить. Надо подавать от правительства законопроект о переносе хотя бы, чтобы потом разобраться с антимонопольным, как у нас сложилась такая ситуация…. Говорил, а потом взял и подал в отставку. Теперь некому заниматься. Так что готовьтесь затягивать ремни. Если бы я вступил в должность, это был бы мой первый законопроект", - рассказал бизнесмен.

"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - добавил Коломойский.
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Найкращий голова антимонопольного комітету - Коломойський. Пєця і Ахметка залишаться без штанів.
Нічого, я їм дам свої, в мене є дві пари зайві Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 2568
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Ваню у тебе на той час вже і труселей даже не буде! Яйцями своїми (однією парою) тільки зможеш побряцати.
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Антимонопольний комітет у нас є.
Інше питання,що Барига туди постійно призначав залежних дегенератів
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Прекрасно. Пусть Беня отменяет ввод третьего энергопакета по директивам ЕС и всё останется как прежде для Гудка и остальных. Только потом не волайте, что у нас монополия и они единственные продавцы на рынке для населения. Беня забыл упомянуть, что было принято решение компенсировать тарифы для населения за счет именно государственной атомной энергетики, себестоимость которой ниже, чем Гидро и ТЭС.
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И етот вслед за Барыгой Офшорным решил свою партию переименовать чтобы народ запутать. Ето же называется обман и мошенничество чистой воды когда старые воры прячутся за новыми масками.
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Во дурак. Ну если заела Гордыня объединяться с Порохом или Яценюком так уйдешь в политическое Небытие через 2 месяца.
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Володимере.., тобі не світить геть ніщо...(((
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Да пускай хоть лесом, на хутор бабочек ловить. Показал, как надо править, на рынке его уровень.
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- Роза, вы слышали, Абрама парализовало.
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перебросить.
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І шо? Був на півшостого, став ще й без 15ти
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Просто сбрендил - это шок. Отрывают от корыта.
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Стратегия Гройсмана, а теперь и его партии с Коболевым ясна: "воровать надо так, чтобы все думали, что это реформы"
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В начале отчет и вернуть украденное.
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Где-то читал,что Слава не успевает зарегистрировать свой "Голос",а грося как успеть собирается?
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Ну и дурак, получит результат схожий с народным фронтом - -0.5%, лучше б шел с бпп
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- Мне нужна твоя одежда печень и твой мотоцикл диплом юрфака. )))
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НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК = Поворовал в министерстве -сняли-пошёл в депутаты-потом опять в министры -потом в замах пересидеть.ДОЛЖНО БЫТЬ ТАК = Проворовался = И что б больше и духу твоего во власти не было .Только в тюрьму дорога .
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потрібно внести зміни до закону Про вибори народних депутаті... зміни щодо не більше 2-х термінів для депутатів, як і Президента. Тоді не буде такої дурні
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По количеству проголосовавших за Гройсмана можно определить часть населения Украины с IQ ниже 25 процентов.
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Уж назвал бы свою партию "Украинский облом" - было бы к лицу т.н. "политику".
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Он будет отбирать голоса у Порошенко.
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А у нас своя стратегія - сказав Гройсман, набиваючи кишені краденим баблом.
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Празднично одетые украинцы, с нетерпением ожидают на берегу "баржу с арбузами", которую представил бывший министр и Гройсман и его партия
"Украинская стратегия". Тесла кусает локти, глядя на передовые инновации украинских политиков.
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Гройсман пойдет В Ж*ПУ с партией "Украинская стратегия". Давайте называть вещи своими именами.
В Раду пройдут: "Слуга народа", ОПП "За життя", "Сила и честь" Смешко, "Голос" Вакарчука, БЮТ Тимошенко, ХЗ Гриценко. Вторая позиция мне очень не нравится, но в Харькове реально множество людей голосовали за Бойко, а в Луганске и Донецке он вообще победил.
В целом, прощай Порох, прощай Гройсман, прощай Аваков и Парубий.
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Реву возьми. Будет следить, чтобы твои партийцы не зажирались.
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Гройман ни одного дня в жизни толком не работал, диплом купил, всю жизнь дурака валял, покупая должности и грабя страну. Надеюсь новое правительство и президент проведут аудит и по достоинству оценят достижения этого Остапа Бендера.
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Теперь не до этого. Новая партия "гройсманов" на подходе.
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коломийський в інтервю розказував що він питав у гнойсмана чи він понімає що він натворив з тим запуском з 1 липня ринка електроенергії..
-спрашиваю,ты понимаеш что 40% електроенергии которые от ахметова-порошенка подымают цену а 50% энергоатома должны перекрывать...но теперь энергоатом подымит в два а то и три раза цену до ахметовской и будет народу уже ротердам 5 плюс ?
-(журналист)а гройсман что?
=мычит!!!....а на следующий день подал заявлие про отставку....
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Не "украинская стратегия", а "последняя еврейская надежда" (пролетит как картонка на Тель-Авивом)! Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 2303
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Мне хватило части заголовка: Гройсман пойдёт на... Вот пусть и идёт, дальше читать даже нет смсла.
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НУ куда ж оно дите несмышленное прет?. ПАПа устроил его на должность премьера, а оно возомнило себя политиком. Молоко еще не губах не обсохло, а оно уже бегает партии создает)) Ну мне лично нравится, что Гройсман потратит значительные сбережения на выборы, а значит несколько десятков представителей так называемого "креативного класса" хорошо заработают. Это позитивный безусловно момент, как и то что Гройсман попуститься и займется винцкими городами а не будет изображать из себя самостоятельрного политика.
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Украинцы??? АУ !!! Где вы ???

Дали вам закон об языке, а власть и бабло оставим себе ведь нас было 200 тыс.(последняя перепись) осталась 120 тыс. (по последней статистике).
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Ти нездара вже показав свою стратегію, повертайся на ринок, це твій рівень.
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Живучий гад .Волк в овечьей шкуре, типа шлюшка .Быстро перекрашивается ,и вперед во владу!Ну когда начнётся суд над этой вороватой мразью?
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гройсман використав звернення нового президента під час інавгурації щоб втекти з посади, розуміючи що в парламенті і в інших державних органах вже створена саботажна коаліція, яка буде діяти за принципом "чим гірше тим краще".
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Грося без шансів .немає часу розкрутитись
взяти навіть 3 відсотки.

десь засіє гречкою мажоритарний округ.

Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія" - Цензор.НЕТ 6431
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апропо..
за динамікою Юлєчка може не пройти бар'єр 5 відсотків.
Вакарчук обходить.(може обійти і Баригу).
Дуже залежить від Смєшка,який може добрати 2-3 відсотки..
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"Гройсман мычал": Коломойский рассказал, как вскоре украинцам в 3 раза повысят цену за свет
https://antikor.com.ua/articles/305667-grojsman_mychal_kolomojskij_rasskazal_kak_vskore_ukraintsam_v_3_raza_povysjat_tsenu_za_svet
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Надо ж докрасть что не докрадено. Идём на помощь Пете.
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Показал как управлять страной - надо выдумывать всё новые налоги.
Как бабушка учила - чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было.
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Украина и так стала самой нищей страной Европы, а оно лезет снова.
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С подачи Кабмина проводились гей-парады в Украине.
Уже этого одного достаточно чтоб ни одного голоса не получил Гройсман со своими подельниками.
А об его "управлении"...
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