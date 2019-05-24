 Гройсман піде на вибори з партією "Українська стратегія"

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна" в п'ятницю ввечері.
"Я прийняв рішення про те, що я буду йти в український парламент. Я хочу створити політичну силу без об'єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду людей, які мають молодість, мають вже досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила називатиметься "Українська стратегія" і наша стратегія - це сильна Україна і заможні громадяни. Над цим потрібно працювати", - сказав він.
Кроме вывести ничего
Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко
Создать иллюзию «новых демократичных сил»
Будем надеяться что люди помудрели достаточно чтобы не купиться на это
1 - по "мажоритарці" пролізуть все одно ...
2 - дивлячись на останні рейтинги всіх партій , можна уявити наступний склад ВР - це буде повний мрак ..((
и думаю что перевыборы могут быть еще и не раз
вынесут тогда вместе с трибунами и кнопками
все хорошо будет, это система просто не хочет сдаваться. Но сдастся, никуда не денется.
дорогу осилит идущий.
Уместно вспомнить фразу Уинастона Черчилля - «Я не могу предложить вам ничего, кроме крови, тяжелого труда, слез и пота».
Україні потрібно понад 50 років, щоб досягти рівня економіки Польщі, - Світовий банк
дебільнішої цифри не знайшов?
Звонить Мойша по телефону :
- Ало, скажитє єто база ?
-Так, це база.
-А хто дирекор єтой бази, Рабинович ?
-Ні.
-Лифшиц ?
-Ні.
-Фридман ?
-Та, ні, Петренко!!!
-Скажитє, єто што воєнная база ?
"Вы же пребываете в блаженном идиотизме, всех интересует инаугурация, кто кому позвонил, кто с кем встретился. А я вам могу прояснить. С 1 июля вступает в силу закон, который был принят еще в 2017 году, но все время откладывали. Сейчас его решили ввести в силу, потому что типа новая власть, посмотрим, как будет бороться с ценами, когда цена электроэнергии может завтра по решению "Энергоатома", который сговорится с Ринатом Леонидовичем уважаемым, у которого 40% электроэнергии страны, а у "Энергоатома" 50%... Они скажут, что цена у нас непозволительно низкая, давайте ее в 2 раза увеличим. Все", - рассказал бизнесмен.
"Антимонопольного, вы знаете, что у нас нет. Там 50% от Арсения Петровича и 50% от товарища Алексея Филатова, который в администрации работал. Но у нас не запрещен монополизм. У нас в стране запрещено нарушать антимонопольное законодательство. Правильно? Поэтому если кто-то признан монополистом, то государство должно регулировать этот рынок, цены. А закон - я же понимаю, когда его готовили и почему его готовили, почему его на 2019 год наметили. Там было все четко продумано, что никакой регуляции не будет. Раз регуляция государства, то жаловаться некуда. Антимонопольного нет, регуляции нет, НКРЭ этим не занимается. Все, завтра получите цену в 3 раза дороже… Теперь вам скажут, что не Роттердам+, а Роттердам "пять плюсов"", - добавил он.
По словам Коломойского, Гройсман в ответ "мычал".
"Сказал, что он не допустит и найдет множество моментов, как это затормозить. Надо подавать от правительства законопроект о переносе хотя бы, чтобы потом разобраться с антимонопольным, как у нас сложилась такая ситуация…. Говорил, а потом взял и подал в отставку. Теперь некому заниматься. Так что готовьтесь затягивать ремни. Если бы я вступил в должность, это был бы мой первый законопроект", - рассказал бизнесмен.
"О переносе этого закона на неопределенный срок, пока не разберутся - у нас монополизм или нет. Надо поставить вопрос: является ли "Энергоатом" монополистом? Он производит половину всей электроэнергии. Если он монополист, то однозначно государство должно регулировать его цены. Дальше, является ли ДТЭК монополистом? Да, он является монополистом. Должно ли государство регулировать его цены и тарифы? Должно. Все проще пареной репы", - добавил Коломойский.
Нічого, я їм дам свої, в мене є дві пари зайві
Інше питання,що Барига туди постійно призначав залежних дегенератів
- И шо, везде?
- Левую руку и левую ногу отняло.
- А член?
- Успел направо перебросить.
одеждапечень и твой мотоциклдиплом юрфака. )))
"Украинская стратегия". Тесла кусает локти, глядя на передовые инновации украинских политиков.
В Раду пройдут: "Слуга народа", ОПП "За життя", "Сила и честь" Смешко, "Голос" Вакарчука, БЮТ Тимошенко, ХЗ Гриценко. Вторая позиция мне очень не нравится, но в Харькове реально множество людей голосовали за Бойко, а в Луганске и Донецке он вообще победил.
В целом, прощай Порох, прощай Гройсман, прощай Аваков и Парубий.
-спрашиваю,ты понимаеш что 40% електроенергии которые от ахметова-порошенка подымают цену а 50% энергоатома должны перекрывать...но теперь энергоатом подымит в два а то и три раза цену до ахметовской и будет народу уже ротердам 5 плюс ?
-(журналист)а гройсман что?
=мычит!!!....а на следующий день подал заявлие про отставку....
Дали вам закон об языке, а власть и бабло оставим себе ведь нас было 200 тыс.(последняя перепись) осталась 120 тыс. (по последней статистике).
взяти навіть 3 відсотки.
десь засіє гречкою мажоритарний округ.
за динамікою Юлєчка може не пройти бар'єр 5 відсотків.
Вакарчук обходить.(може обійти і Баригу).
Дуже залежить від Смєшка,який може добрати 2-3 відсотки..
https://antikor.com.ua/articles/305667-grojsman_mychal_kolomojskij_rasskazal_kak_vskore_ukraintsam_v_3_raza_povysjat_tsenu_za_svet
Как бабушка учила - чтобы у нас всё было и нам за это ничего не было.
Уже этого одного достаточно чтоб ни одного голоса не получил Гройсман со своими подельниками.
А об его "управлении"...