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Все про:Зеленський (1424) НБУ (436) Смолій (44)

 Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Національного банку України Яковом Смолієм.

Про це Смолій повідомив у своєму Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі 01

"Мав першу зустріч з Президентом Зеленським. Обговорювали поточну економічну ситуацію і роботу банківської системи, необхідність співпраці з МВФ і важливість незалежності НБУ. А також - подальші кроки для підтримки макрофінансової стабільності. Змістовно", - написав глава НБУ.

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Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128825
 
   
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Не. "Пролистал" по-быстрому, чтобы знать: о чём, собственно, скрип.
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Возможно Зе окажется и не таким плохим президентом, но его "творчество" это сплошной тошнотворный эстетический ад начиная от "голоска" и заканчивая тупым контентом. Идиосинкразия - или предельное отторжение c первой секунды такие у меня ЗЕ вызывает как "артист", причем это с давних давен и это не связано с выборами.
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Уверяю Вас: Зе не может быть никаким президентом в принципе. Он - заложник, нанятый на роль говорящей головы. Его охрана назначена Коломойским, и её задача: нейтрализовать Зе, если он попытается сделать один шаг в сторону от инструкций, которые Коломойский диктует через Богдана.
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Очень многие в Киеве это прекрасно понимают),но Зеленский далеко не так прост как кажется. Можно смело предположить, что между Ко и Зе заключен простой и надежный договор назовем его условно "Миллиард", и это лучше любых Богданов и охран гарантирует сохранение расклада. Но есть одно огромное "НО" - большая власть чудесным,а чаще чудовищным образом трансформирует людей, а Зеленский по своей природе жесткий и д авторитарный ( это инфа от его актеришек задолго до выборов). Сегодня ни политологи, ни психологи, ни Ко, ни жена Зеленского, ни даже сам Зе не знают кем он станет через года полтора.Поэтому дадим шанс Зе стать все таки Президентом а не дрессированной собачкой группы Приват, а каким он станет посмотрим, лишь бы ни диктатором.
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У вас крайне идеализированное восприятие суровой политической реальности. Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 5044
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Видно что вы человек эрудированный, но тем не менее сувровый украинский потлитикум вы воспринимаете стереотипно, не видите другой более глубинный уровень,но это и понятно судя по флагу потому вы далеко от Украины находитесь.
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Ввиду возраста и жизненного опыта, я ехидный циник и прожжённый реалист. Зеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі - Цензор.НЕТ 4883
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А НАРОДУ ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ !!! НАРОДУ ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО !!!
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Людоньки! Скиньмося преЗедентові на піджак , щоб мав хоч якийсь вигляд . Бо бачу самому розуму не стає зрозуміти на якій посаді працює. Золотце, ти ж не менеджер в 95 кварталі уже тиждень. І розкоти рукава в сорочці, бо так ніби тісто місити зібрався.
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А, що на ділових зустрічах сидять на столах? Чи це, щоб зріст зрівняти?
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Коломойский придумал, как ему хочется развернуть историю с "Приватбанком". Или придумал давно, но только сейчас озвучил.
А идея проста, как угол дома. Коломойский одновременно хочет и забрать банк, и чтобы деньги налогоплательщиков там остались. И его можно понять. 156 млрд грн никому не помешают. Он хочет, чтобы после того, как суд признает национализацию незаконной и оценит непоправимый ущерб его здоровью от этого решения (те самые 2 млрд долларов), войти в капитал банка на те самые 2 млрд долларов. Стать миноритарным акционером, например на 30%.
Хочет Игорь Валерьевич с "Приватбанком" повторить историю успеха "Укрнафты". Когда собственник государство, а управляет компанией Игорь Валерьевич, решая, кому тут вершки, а кому корешки. Очень прибыльная схема, доказано миллиардами долларов, ушедших из "Укрнафты" на счета неизвестных компаний. Надо лишь поставить свой менеджмент в государственный банк и продолжить обычный бизнес. Кредитовать свои компании. И думается, ни у кого нет сомнений, что при президенте Зеленского и главе его администрации Богдане, после парламентских выборов, где "Слуга Народа" станет ключевой партией и сформирует правительство, у него получится назначить свой менеджмент. Любопытно, кстати, кого Зеленский назначит в Наблюдательный Совет Приватбанка. Там как раз есть сейчас одна вакансия пустая, представителя президента.
Все гениальное просто. Олигарху типа Коломойского не надо владеть чем-то. Ему важно контролировать. И сидеть на денежном потоке. Он это делал всегда и хочет продолжать это делать. Тем более, когда теперь у него может быть еще и 156 млрд грн налогоплательщиков. Можно столько всего накредитовать, мама не горюй. Конец эпохи бедности
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все верно. иудеи как глисты, могут существовать только в чужом организме, отсасывая его соки. на земле обетованной они простые как хозяйственное мыло, и без охраны, и не олигархи, тихо сопят в две дырки, плужат за 3 тыс и радуются.
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Да причем тут иудеи, Игорь Валерьевич порождение именно днепропетровской земли какая чудесная плеяда оттуда вышла матерых политических и просто волков: Кучма, Лазаренко, Тимошенко, Пинчук. Турчинов, Коломойский, Зеленский, Брежнев в конце концов) Особый город ,где всегда умели сочетать креатив с напором. Куда там волевым, но примитивным донецким с их тупой агрессией, даже один срок не потянули со своим фронтменом Янеком.
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На 28 році незалежності глава держави Україна не розмовляє українською мовою. Для мене це нонсенс. Я вже не кажу про зовнішній вигляд "президента".
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навіть не уявляю, що може обговорювати спеціаліст, в будь-якій сфері, з настільки сірою обмеженою і неграмотною особою, як зеленський?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський обговорив з главою НБУ Смолієм співпрацю з МВФ і ситуацію в банківській системі. ФОТО
 
 
 
 
 
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