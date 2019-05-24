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 За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА

За час проведення виборів на пост Президента України в поліцію надійшло понад 11 000 повідомлень про порушення у виборчій сфері, відкрито понад 400 кримінальних проваджень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція 01

В основному згадані факти були пов'язані з незаконною агітацією (3 444), підкупом виборців (958), хуліганством (397) і фактами перешкоджання здійсненню виборчого права (323).

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Щодо 436 повідомлень відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, 258 кримінальних проваджень стосувалися порушень виборчого законодавства, а ще 178 кримінальних проваджень - пов'язані з порушеннями під час проведенні передвиборчої кампанії. 90 кримінальних проваджень були розпочаті за фактами підкупу виборців, 64 кримінальні провадження - незаконне використання виборчого бюлетеня і 55 кримінальних проваджень розпочато за перешкоджання здійсненню виборчого права.

За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція 02

Слідчі підрозділи в суд направили 39 кримінальних проваджень. Про підозри повідомлено 53 особам у рамках 48 кримінальних проваджень.

За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція 03

Крім того, поліцейські склали 915 адміністративних протоколів. Зокрема, 647 протоколів направлено до суду, щодо 267 - прийнято рішення і накладено штрафів на суму 34,9 тис. гривень. Найбільше правопорушень адміністративного характеру виявлено в Києві (101), Дніпропетровській (81) та Запорізькій (58) областях.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128823
 
   
 Топ коментарі
 
Фальсификации пэте не помогли,да и отсечь всех гражданских не получилось ... По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5601
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Хотел пэтя абынэюля,а получилось абынэпэтя
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Фальсификации пэте не помогли,да и отсечь всех гражданских не получилось ... По фактам нарушений во время президентских выборов открыто 436 уголовных производств, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5601
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Хотел пэтя абынэюля,а получилось абынэпэтя
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абынеюля полюбому получилось За фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7656.и вас с этим поздравили еще после 1 тура.
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Во забегали черти драповые, службу несут как в первый день! Как там Хлестаков в Ревизоре мульку пускал:*10 000 курьеров скачут по Петербургу*..... .
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більшість фальсифікацій-Донбас..1-й тур.
Другий-відносно чистий(всім вже стало все ясно)
Пєтя надіявся"під шумок " війни..
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а когда же фальсификаторов накажут? Что нам Зе козел отпущения?
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интересно если с 25% минус админ ресурс которому при пеце хорошо жилось и минус купленные избиратели то реальный реальный рейтинг пеци где то 4% и то я считаю эти 4 это больные умственно отсталые люди проголосовавшие за ворюгу который вывел страну на первое место по бедности и нищите
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа фактами порушень під час президентських виборів відкрито 436 кримінальних проваджень, - Нацполіція. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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