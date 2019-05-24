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Все про:ЦВК (611) Бернацька (6)

 ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька

У Центральній виборчій комісії очікують ухвалення Конституційним Судом (КС) рішення за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Основному закону указу президента України "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів". Ухвалення рішення очікується до дня голосування, призначеного на 21 липня.

"Дійсно, Конституційний Суд розглядає такі подання протягом шести місяців. Як правило, сенат (КС) може ухвалити рішення, що це питання є вкрай важливим - скоротити ці терміни і розглянути його до одного місяця", - повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв'ю "ТСН" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона також зазначила, що для ЦВК дуже важливо, щоб КС якнайшвидше розглянув подання народних депутатів.

"У будь-якому разі, це рішення (КС) ми очікуємо до завершення виборчого процесу і до дня голосування, і з цим пов'язані його (рішення КС про конституційність указу про розпуск ВР) правові наслідки. Але для нас вони стануть зрозумілими, коли ми побачимо юридичну позицію Конституційного Суду і куди він нас направить: чи дійсно він вкаже на конституційність чи неконституційність указу. І, можливо, будуть якісь подальші кроки (прописані)", - сказала Бернацька.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жодне рішення суду не може зупинити виборчий процес виборів у Раду, - секретар ЦВК Бернацька

Як повідомлялося, 24 травня до КС надійшло подання 62 нардепів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання і позачергові вибори.

Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук повідомив, що група народних депутатів із цієї фракції внесла до КС відповідне подання. Парламентар стверджує, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції "Народного фронту" з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

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Тетерук повідомив, що парламентарі, які направили подання, просять КС, щоб цю справу було розглянуто впродовж двох місяців - "у найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".

За його словами, подання підписали 62 депутати. Серед них - депутати з "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко, позафракційні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128822
 
   
 Топ коментарі
 
если ты не в курсе...
сбитые летчики после реабилитации и лечения вновь становились в строй и продолжали бить врага...в любой армии.
вот ,кстати,один из них...

ЦИК ждет решение КС о неконституционности указа Зеленского о роспуске Рдаы, - секретарь комиссии Бернацкая - Цензор.НЕТ 5267
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Націоналізація Рошен? ДТЕК? Метінвесту? А чому б і ні?
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Націоналізувати треба все, що було просто вкрадено. За все, що скуплено за копійки треба змусити доплатити до ринкової ціни. Хто вкладав гроші в развітіе- теж врахувати. Але хто цим буде займатися? А судді хто?
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Интересный выбор у Пети и народного фронта - распуститься и потерять много голосов сейчас, или дождаться осени и потерять еще больше голосов.
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Осінню б ВР прийняла б Виборчий Кодекс в другому читанні і вибори пройшли по відкритим спискам. Та і у Слуги осінню рейтинг просяде. Зараз він грає в відкритість. Потім відкритість почне приносити йому неприємності. Тому він і паркан навколо Банківської відновить. І спробує заткнути рота опонентам. Не кажучи що економічно він не зможе нічого зробити. Тому воно і поспішає сформувати більшість в ВР щоб потім покласти на 5 років на виборців те що клав на рояль.
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А я вот не думаю, что адвокаты Квартала считать не умеют.
Ведь для того, чтобы суд признал решение неконституционным, Парубий должен будет предоставить в суд доказательство того, что коалиция существовала до выхода НФ. Чего он раньше не делал.
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Йому не треба доводити. По крайній мірі по діючому законодавству. Він просто попросить представити іншу сторону юридичну фіксацію відсутності.
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Была ли коалиция?
Была, конечно.
И до каких пор она существует?
До тех пор, пока коалиционное правительство в парламенте не получит вотум недоверия,
или пока коалиционное правительство не уйдёт добровольно.
Всё остальное - хотелки Коломойского.
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Пока в коалиции есть 226 голосов! БПП и НФ вместе имеют 216 голосов.
Парубий упорно отказывается назвать фамилии внефракционных.
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Роскажи це пізнєму Ющенку, який Раду роспускав взагалі від фанаря
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Ти взагалі нічого не тямиш, то хоч гуглом користуйся. Ющенко розпустив Раду "від фонаря" тому що Наша Україна та Батьківщина тоді склали мандати. Все було законно і твоя богиня була ініціатором того рішення, вона ющенка майже паяльником катувала, аби він це зробив, і тим не менш все в рамках діючого законодавства.
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СКОТЫ НА ДОРОГИХ ИНОМАРКАХ ЕЗДЯТ, А ДЕТЯМ ДАЖЕ НИ ОДНОГО ДИСНЕЙЛЕНДА НЕ ПОСТРОИЛИ !!!
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ахметову скажи спасибо --60% экономики страны подмял НИЧЕГО НЕ ПОСТРОИЛ --горлопанит на всех перекрестках что просроченные продукты дал 3-4 людям -переселенцам !
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Бабці дивляться телевізор, канал Україна, і думають що Ахметов Моісей який заробляє своїм футбольним клубом і дає гроші на благочинність, це я не придумав моя сусідка розповідала таке. А я пам'ятаю саме як Ахметов овоща підтримував.
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ДА этот КС суд может принять ВСЁ, что угодно - ОПЫТ У НИХ УЖЕ ЕСТЬ. А насчёт коалиции!?, ТАК тут больше вопрос, чем ОТВЕТОВ от Парубия - ПОЧЕМУ он ПО настоящее время НЕ предоставил список депутатов с коалиции??? А ПОТОМУ, что 226 голосов уже давным давно НЕт.
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Когда- то князья водили воинов на грабеж соседей, вместе проливали кровь, потому были лигитимны! Сегодня полит-фин- элитарии предпочитают грабить своих сограждан, защищаясь неприкосновенностью и "высоким профессонализмом". (из Кибер-Маркса). Значит любой правитель - горглава, министр, депутат Рады или президент, если народ на территории стал жить хуже , автоматом становится Неконституционным! А причины неудачного управления пусть выясняют правоохранители. Правители сегодня всего лишь нанятые народом топ-менеджеры и не более того!
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На сичи выборы были каждый год,достроковые после неудач и проступков керманычей Для
этого у них был инструментарий самоуправлние и оружие чтоб гарантировать свои решения.
На первом месте самоуправление: этаж, подьезд, дом,квартал, школьный округ по тереториальным признакам. И паралельно по интересам,Гарантией могут служить нанятые громадские протистувальнинки от каждого обьдинения. И все обьединения, переходы выходы
на добровольной основе. Громодянин в праве платить податок
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ЗЄпрєз із своїм розпуском, достроковими виборами та грою на роялі нагадав анекдот: " ... Іване, я йду на здибанку, але чомусь такий не впевнений... Василю, прийми віагру і все буде ОК. Привіт, Василю. Ну як? Іване, дякую, було фантастично! А чого такий сумний? Бо вона не прийшла..."
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Цитата: Гаюлий Серега: Пока в коалиции есть 226 голосов!

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Ерунда. Нигде в мире не проводят ежедневные коалиционные переклички.
Недостаток голосов в коалиции не является основанием для роспуска парламента.
Есть страны, где годами страной МОЖЕТ править правительство меньшинства.
И с точки зрения жизни - это очень хорошие страны.
Шотландия, Канада, Новая Зеландия...
Желаете изменить правительство или состав парламента - пожалуйста,
вотум недоверия - и ВНЕочередные выборы.
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18 высокоповажных высокоинтеллектуальных толстозадых рыл могут рассматривать этот вопрос до 6 месяцев?
По-моему, это вредная организация в Украине. И нагрузка для бюджета.
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Ничего не меняет. Представьте картину. Все уже настроились на выборы 21 июля. В том числе и народ. А тут бац скажем 21 июня говорят что никаких выборов не будет. Конечно это вызовет гнев в том числе и избирателей, которым сразу же начнут лить в ушки что это злачинна банда трымаетьця за кармушку. И в итоге ну посидит Народный Фронт еще +3 месяца в Раде, но 27 октября у них не будет даже 1%.Да и БПП наберет гораздо меньше, потому что глупый обыватель не будет разбираться кто виноват в срыве выборов, ему скажут что Свынарчуки не хотят отдавать власть, он и побежит голосовать за Зэ послушно. Вот так НФ рубит и свой сук и БПП. А в итоге будет страдать Украина.
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Какой может быть гнев у народа? Наоборот-новый гарант с первых дней нарушил Конституцию на которой давал клятву! А это через 3 мес. рейтинг его может быть ближе к 5% ,а у других будет повышен !!!
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Никто разбиратся не будет. НФ и БПП писта - причем сразу!
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воші ніяк не хотіли покидати теплого кожуха )))
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Що трапилось? ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька - Цензор.НЕТ 6624
Вчора головна повія ЦВК сказала що вибори будуть полюбасу.
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ВОТ КОГДА НАРОД НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЗАБАСТУЕТ, ТОГДА И СКАЖУ !)
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Устав не догма,а руководство к действию. В доистоических законах наших громад когда
разноглсия заходили в глухой кут, вытаскивали на свет божий древних стариков.И просили
их чтоб вспомнили ну хоч какой нибудь похожий прецендент, и основываясь на нем решали спор.Англо-саксонское право держится на прецендентах Очень неудобно иметь 800 кодексов
Но этим они исключают человеческий фактор. КС похо на секту жрецов раставляющая красные флажки и устанавливающая табу в зависимости от коньектуры.Это он делал не раз и не два.С этим надо что то делать.Крайним должен быть референдумм на смартфоне. Или страна будет находиться под угрозой развала постаяно.
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Верно Лонг! нынешняя молодежь давно обошла властные элиты в языках, знаниях, цифро-умениях и Интернет сервисах! А ими все пытаются управлять по старому. Смарт-цифровое нео-либертарианство, по Кибер-Марксу, подразумевает слом старой неофеодальной власти олигархата и ставленников крупного бизнеса и постоянный народный контроль властей и депутатов.
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Суспільство буде знаходитись під загрозою хаосу і розвалу доти, доки воно - суспільство, не зрозуміє прості і зрозумілі принципи керування: Три "П" - ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, ПОРЯДНІСТЬ, ПАТРІОТИЗМ. Це основа ********* європейського меритократичного суспільства (суспільства гідних, такого за побудову якого свої життя віддала Небесна сотня під час Революції Гідності.
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В первобытной тайге где у тунгусов нет керманычей кроме злых духов.Никто чужого не берет или записывает в журнал если необходимо.В зимовьях много чеого меха,ножи,припасы
Если что то потеряешь вернут вплоть до денег. Ведут себя вежливо шо джельтельмены пока не напьются И причем тут Европа? Помню старушку в селе которая спрашивала кто пенсию потерял. Просто мы забыли правила морали, а это что правила двиижения,если их не соблюдать то маемо шо маемо.Вот петя и соевые решили по своим правил на танке прокатиться Результат,- дорога разбита,движения нет,даже на танке не проедешь.Природу жизни не обманешь,она счет всегда выставит не тебе, так твоим детям. Учить правила надо, а не мессию искать чтоб он тебе и дорогу нашел и возил по ней.Сами строим сами за правилами следим и керманычами тоже. Тогда и европейская дорога будет.
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ініціатори цього подання до кс називаючи указ про розпуск неконституційним хоча б повідомили яку норму конституції він порушує.
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Выборы 21-го, а суд объявит решение 24-го. ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька - Цензор.НЕТ 4489
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