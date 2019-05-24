 ЦВК чекає рішення КС щодо неконституційності указу Зеленського про розпуск Ради, - секретар комісії Бернацька

"Дійсно, Конституційний Суд розглядає такі подання протягом шести місяців. Як правило, сенат (КС) може ухвалити рішення, що це питання є вкрай важливим - скоротити ці терміни і розглянути його до одного місяця", - повідомила секретар Центральної виборчої комісії Наталія Бернацька в інтерв'ю "ТСН" у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Вона також зазначила, що для ЦВК дуже важливо, щоб КС якнайшвидше розглянув подання народних депутатів.
"У будь-якому разі, це рішення (КС) ми очікуємо до завершення виборчого процесу і до дня голосування, і з цим пов'язані його (рішення КС про конституційність указу про розпуск ВР) правові наслідки. Але для нас вони стануть зрозумілими, коли ми побачимо юридичну позицію Конституційного Суду і куди він нас направить: чи дійсно він вкаже на конституційність чи неконституційність указу. І, можливо, будуть якісь подальші кроки (прописані)", - сказала Бернацька.
Як повідомлялося, 24 травня до КС надійшло подання 62 нардепів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання і позачергові вибори.
Перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук повідомив, що група народних депутатів із цієї фракції внесла до КС відповідне подання. Парламентар стверджує, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції "Народного фронту" з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.
Тетерук повідомив, що парламентарі, які направили подання, просять КС, щоб цю справу було розглянуто впродовж двох місяців - "у найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".
За його словами, подання підписали 62 депутати. Серед них - депутати з "Народного фронту", "Блоку Петра Порошенка", Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко, позафракційні.
Ведь для того, чтобы суд признал решение неконституционным, Парубий должен будет предоставить в суд доказательство того, что коалиция существовала до выхода НФ. Чего он раньше не делал.
Была, конечно.
И до каких пор она существует?
До тех пор, пока коалиционное правительство в парламенте не получит вотум недоверия,
или пока коалиционное правительство не уйдёт добровольно.
Всё остальное - хотелки Коломойского.
Парубий упорно отказывается назвать фамилии внефракционных.
этого у них был инструментарий самоуправлние и оружие чтоб гарантировать свои решения.
На первом месте самоуправление: этаж, подьезд, дом,квартал, школьный округ по тереториальным признакам. И паралельно по интересам,Гарантией могут служить нанятые громадские протистувальнинки от каждого обьдинения. И все обьединения, переходы выходы
на добровольной основе. Громодянин в праве платить податок
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Ерунда. Нигде в мире не проводят ежедневные коалиционные переклички.
Недостаток голосов в коалиции не является основанием для роспуска парламента.
Есть страны, где годами страной МОЖЕТ править правительство меньшинства.
И с точки зрения жизни - это очень хорошие страны.
Шотландия, Канада, Новая Зеландия...
Желаете изменить правительство или состав парламента - пожалуйста,
вотум недоверия - и ВНЕочередные выборы.
По-моему, это вредная организация в Украине. И нагрузка для бюджета.
Вчора головна повія ЦВК сказала що вибори будуть полюбасу.
разноглсия заходили в глухой кут, вытаскивали на свет божий древних стариков.И просили
их чтоб вспомнили ну хоч какой нибудь похожий прецендент, и основываясь на нем решали спор.Англо-саксонское право держится на прецендентах Очень неудобно иметь 800 кодексов
Но этим они исключают человеческий фактор. КС похо на секту жрецов раставляющая красные флажки и устанавливающая табу в зависимости от коньектуры.Это он делал не раз и не два.С этим надо что то делать.Крайним должен быть референдумм на смартфоне. Или страна будет находиться под угрозой развала постаяно.
Если что то потеряешь вернут вплоть до денег. Ведут себя вежливо шо джельтельмены пока не напьются И причем тут Европа? Помню старушку в селе которая спрашивала кто пенсию потерял. Просто мы забыли правила морали, а это что правила двиижения,если их не соблюдать то маемо шо маемо.Вот петя и соевые решили по своим правил на танке прокатиться Результат,- дорога разбита,движения нет,даже на танке не проедешь.Природу жизни не обманешь,она счет всегда выставит не тебе, так твоим детям. Учить правила надо, а не мессию искать чтоб он тебе и дорогу нашел и возил по ней.Сами строим сами за правилами следим и керманычами тоже. Тогда и европейская дорога будет.