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Все про:Італія (272) суд (5140) Національна гвардія (533) Марків (34)

 Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення

12 липня італійський суд винесе вирок у справі військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, якого необґрунтовано звинувачують у смерті італійського фотокореспондента Роккеллі в 2014 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"24 травня в Павії відбулося чергове засідання у справі Марківа, під час якого прокурор попросив визнати українця винним у співучасті в умисному вбивстві італійського репортера Андреа Роккеллі в Славянську в 2014 році з мірою покарання у вигляді 24 років позбавлення волі.

Водночас він запропонував врахувати відсутність судимостей у Марківа і його хорошу поведінку під арештом і скоротити термін ув'язнення до 16 років, але додати 1 рік за посягання на вбивство французького репортера, який був у зоні бойових дій разом із Роккеллі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: "Він законно захищав свою батьківщину", - МВС має намір зробити все для захисту в італійському суді нацгвардійця Марківа. ВIДЕО

Наступне засідання у справі Марківа відбудеться 14 червня, на ньому розглядатимуть доводи цивільних позивачів.

21 червня і 5 липня суд заслухає сторону захисту, а 12 липня, як очікується, - винесе вирок.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

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Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.

Також читайте: Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128821
 
 
 Топ коментарі
 
Пристрелить бы нахер того подлеца прокурора! Дело Маркива в Италии: прокурор просит суд приговорить украинского нацгвардейца в 17 годам тюрьмы - Цензор.НЕТ 6610
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Что за бред вообще
Нафига ему умышленно убивать этого итальяно-ватного любителя руцкава мира

Что, интересно, в итальянской прессе об этом пишут
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Раша сфабрикувала та проплатила це "діло", а в Італії в неї багато проплачених прихильників!
рАсійський слід, стовідсотково!
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Самый брыхлывый народ из народов ето италия -так обесчают так. Брешуть -уму непостежимо -я на своей шкуре испытал -казалось бы солидный человек доктор -(можете зайти на сайт _allesandro di grehorio-) aоказалосьбрехло ха -ето продажный ибрыхлввый народ
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Маркив сам заявил итальянской журналистке Иларии Моране, которая собиралась ехать на Донбасс и позвонила ему: "«Обычно мы не стреляем в направлении города и по гражданским, однако когда видим движение, заряжаем тяжелую артиллерию. Так произошло с автомобилем двух журналистов и переводчика». Именно эти слова стали основанием для его ареста. Типа ты сюда не едь, мы тут уже двоих завалили. Он хотел таким образом предупредить Илирию и других журналистов, чтобы они не ехали. Но фактически получилось, что он сам признался в том, что принимал участие в обстреле. Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення - Цензор.НЕТ 838 Илария опубликовала его слова в Corriere della Sera, и когда Маркив приехал с Донбасса к матери, его сразу же арестовали.
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Самі розумієте,що досвідчений адвокат тут придреться до кожного слова.Все таки «ми»,але не-«я».Так само з «тяжкою артилерією»:так Марків міг називати все,що є більше за пістолет.А журналістка могла нафантазувати все,що завгодно.В даному випадку,є факт,що Рокеллі загинув від мінометних осколків(соррі,за термінологію),але доказів,що з цього міномету стріляв Марків-нема.
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_Вообще плевать отчего сдох итальянский путлеровец. В первую очередь важно то, что упырь находился там незаконно!
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Фото со страниц социальной сети военнослужащих батальона им Кульчицкого, Александра Гнатюка и Назара Москаля, с горы Карачун

(фото) (фото) (фото) (ссылка) Они с минометом.
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И еще, Маркива судят за то, что стреляли его подчиненные. Командир несет ответственность за действия личного состава.
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Дай бог им побильше имигрантив из африкки
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за что за то что журналист поперся к террористам нелегально..макаронники сосалки путлера как обычно фашик фашика видит из далека
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заказ от террорестической *********..как она италия знала кто там воевал и кто служит в нгу вообще-чушь при чем так быстро оно их ****
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Потрібно заарештувати декілька гімнаталійців ідати їм максимальні сроки в українських тюрмах. Потім поговоримо. Сук..
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Судят в Италии за убийство РУСнЯВоГо журналиста на территории АТО...
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Смерлючі гроші кацапстану відробляє прокурор. Не розумію одного - не віриш в Бога і те, що доведеться відповідати за свої вчинки, то хоч карму не засмічуй.
Це не суд а посміховисько над здоровим глуздом.
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Шо, ставим в пример европейскую "демоктию"?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСправа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення
 
 
 
 
 
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