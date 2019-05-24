 Справа Марківа в Італії: прокурор просить засудити українського нацгвардійця до 17 років ув'язнення

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

"24 травня в Павії відбулося чергове засідання у справі Марківа, під час якого прокурор попросив визнати українця винним у співучасті в умисному вбивстві італійського репортера Андреа Роккеллі в Славянську в 2014 році з мірою покарання у вигляді 24 років позбавлення волі.

Водночас він запропонував врахувати відсутність судимостей у Марківа і його хорошу поведінку під арештом і скоротити термін ув'язнення до 16 років, але додати 1 рік за посягання на вбивство французького репортера, який був у зоні бойових дій разом із Роккеллі", - йдеться в повідомленні.

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Наступне засідання у справі Марківа відбудеться 14 червня, на ньому розглядатимуть доводи цивільних позивачів.

21 червня і 5 липня суд заслухає сторону захисту, а 12 липня, як очікується, - винесе вирок.

Нагадуємо, 29-річного українського нацгвардійця Віталія Марківа заарештували 30 червня 2017 року в аеропорту Болоньї. Його обвинувачують у причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова унаслідок обстрілу біля Слов'янська 24 травня 2014 року.

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Військовий відкидає обвинувачення і заперечує свою причетність. Його адвокат Рафаелле Делла Валле вважає обвинувачення проти Марківа безпідставними, а висновок упередженим. Україна також заперечує причетність бійця Національної гвардії до смерті італійського репортера.

Сторона обвинувачення - батьки загиблого, журналістські організації Італії - наполягає на версії навмисного вбивства фотокореспондента під час війни на Донбасі. Товариства журналістів Італії висунули позов проти України через загибель їхнього колеги Андреа Роккеллі. Обвинувачення проти Марківа і держави Україна об'єднано в одну справу.

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