 "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, яке було опубліковано 24 травня.

"Я вважаю себе ефективним генпрокурором. Ми маємо вироки щодо 2876 корупціонерів підслідних ГПУ категорії "Б": від голови сільради до заступника губернатора. Підкреслюю: 2876. І повернули державі грошей і активів на суму 125 млрд грн. Це $4 млрд повернули ми і 240 тис. га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних", - підкреслив Луценко.

Він додав, що з посади піде, але "але не через ультиматуми".

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"Хочу, щоб передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, тому що будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження", - зазначив генпрокурор.

На запитання, чи порівнює він із революцією власну відставку, Луценко заявив, що "скорше, з контрреволюцією".

"Тому що з відставкою генпрокурора важливі провадження часто "губляться". Перші півроку в цьому кабінеті я їх шукав", - пояснив він.

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