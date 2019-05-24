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Все про:ГПУ (2989) Луценко (2376)

 "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що вважає себе ефективним главою Генеральної прокуратури (ГПУ).

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, яке було опубліковано 24 травня.

"Я вважаю себе ефективним генпрокурором. Ми маємо вироки щодо 2876 корупціонерів підслідних ГПУ категорії "Б": від голови сільради до заступника губернатора. Підкреслюю: 2876. І повернули державі грошей і активів на суму 125 млрд грн. Це $4 млрд повернули ми і 240 тис. га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних", - підкреслив Луценко.

Він додав, що з посади піде, але "але не через ультиматуми".

Читайте також: Генпрокурор Луценко підписав наказ про створення Департаменту процесуального керівництва у справах, підслідних Державному бюро розслідувань.

"Хочу, щоб передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, тому що будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження", - зазначив генпрокурор.

На запитання, чи порівнює він із революцією власну відставку, Луценко заявив, що "скорше, з контрреволюцією".

"Тому що з відставкою генпрокурора важливі провадження часто "губляться". Перші півроку в цьому кабінеті я їх шукав", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми обговорили питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою, - Луценко про розмову із Зеленським

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128820
 
   
 Топ коментарі
 
Югик, іди вже застрелись
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Голова СБУ подав у відставку.
Міністр оборони подав у відставку.
Міністр закордонних справ подав у відставку.

І тільки Юрій Луценко утримує країну від падіння в прірву. Глиба - а не чоловік.
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Твой дом - тюрьма! Ты там уже был, Зеленский обязан вернуть тебя домой!!!
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А свинарчук считает себя честным бизнесменом,а Блохин считает себя гениальным тренером,а ***** считает,что Украина снова должна быть колонией засрашки,а я считаю себя гениальным художником - продаю картину,цена три миллиона баксов,налетай.
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Ага! И лупатая ЖАБА, тоже считает себя профессиАНАЛЬНОЙ банкиршей.
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А я считаю тебя, Югик, м**аком... Мнение на мнение... Но если еще людей спросить - плохо тебе , жулик, придется.
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эффективным генпрокурором", - Луценко

А глазки маленькие, хитрые, бегают..
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Після внесення в реєстр судових рішень для ознайомлення рішення Маріупольського судді по грошах Януковича, яке чомусь засекречене, можна говорити про ефективність.
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после пару стаканов и с собакой потанцевать можно
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це правда ... більше того - протягом наступних тижнів ми ТАКЕ про них дізнаємось ... при чому , запросто може бути так , що Луцик сам здасть своїх друзів вже новій владі .. .
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Интересно, сфабрикованное полностью дело Саакашаили он тоже посчитал с этими своими двумя тыщами?
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а справа рубана-Гаді чого варта..

Так ,Гадя тупа солдафонка,але...
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справа Савченко переконала владу , що народ України цілком керований і покірний - сьогодні вони кричать "волю Наді.." , а вже завтра кричать - "посадіть її " ...
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а мне нравиться этот позывной "эффективный". эффективный то эффективный, но дурной, дурной....
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І в чому полягає ця ефективність ? Здолав корупцію? Посадив впливових можновладців-мародерів? От Лаура Ковесі ефективна- посадила тисячі корупціонерів, в тому числі брата президента. "Тож Югко, випив чарку- будь людиною !"
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він міряє свою ефективність кількістю купюр з мертвими президентами )))
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його недоумкуватість не дозволила інстинкту самозбереження перемогти жагу до кривавих ***********
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Смело , очень смело . Команда зе может оценить по достоинству .
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Луценко оставили прикрывать отступление Порошенко , приказано сжигать и уничтожать улики . Зондеркоманда .
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***
- а давайте напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми....
- простите, а вы точно прокурор?
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то шо считаешь ты не есть мнение остальных
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его кум Пеца тоже считал себя самым эфективным президентом! видать их обоих что-то одно покусало! "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 7263
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эффективно - ДЕфективный))))
Иди уже позорище.
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А, як до того, що вважають податківці, з чиїх джерел ти пив, жрав, будувався, відпочивав, заощаджував? Податківці тебе разом з порохом-мародером викинули в помийний смітник. Як до того, щоб відповідати перед податківцями в суді за всі свої, ну абсолютно не "трудові")) доходи? Як до того, щоб пояснювати в суді навмисні затримки і нехтування очевидними справами в інтересах бувшої влади? Юга, стріляйся(( тричі, гів..ом зі свого "нагородного" пістіка. Від тебе вже смердить мертвичиної. Чи може - памперсами?))
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вот млять, чмо картавое с бляхой-мухой и не избавишься
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Правее висит картинка с темой про генерала СБУ Кмита =Тоже тварь ублюдочная считает себя афигенным героем и прахфесианалом .А по факту тварей надо в топку .
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Пациенту надо принять лекарство от эффективности


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Юфективный генопрокурюр??? я тебе лично звонил ., ты паскуда не одного дела не открыл по поводу двига в 2014г в Луганске. Гандон Гундосый ... иди на свалку, и не забудь вернуть варованые деньги вернуть.
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Эффективный способный красавец спортсмен ! Только иди с богом иди..
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ТОЛЬКО ЭФФЕКТИВНЫЙ ДУРАК САМ СЕБЯ ХВАЛИТ.
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_А... ну да. А ещё один - в ростове околачивается - считает себя легитимным. Чмо ты, юра. И мразь!
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Тоесть за все не раскрытые убийства ты ответственность не чувствуешь, не чувствуешь ответственность за всех кто должен сидеть в тюрьме ,а спокойно гуляет по Украине. Не чувствуешь за все свои расследования которые отмени суд. Какой ты нахер прокурор,крыса да и только.
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Раз никто не похвалит, так хоть сам себя похвалит...
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Эффективно ты шмурдяк локать умеешь, вот это насмешил. До сегодняшнего дня он себя считал прокурором успешным, растёт на глазах бу га га га га
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юГа, якби ти був ефективним, то зараз в адміністрації не було б КВН, а так кожному по заслугам...
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Чувак неспособен даже свою должность внятно произнести, о какой эффективности оно еще мычит?
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А где прежний прокурор которому в окно стреляли? Говорили что он на фронте воюет "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 8641
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Это похоже на идиотизм. Обычно идиоты считают себя самыми лучшими.
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Юра, не красиво, будь мужиком, прокуроры умирают стоя....
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В натуре конченый типок .Он нас просто троллит с будуна
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стопудово ефективний, - брильянтові колеги підтвердять )))
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Ефективний гівнюк ти, а не прокурор, тьфу.
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Чого в коментаг зразу регіт підняли? Ну, помилилась людина або від хвилювання..та й пропустив чи проковтнув букву "Д" в слові, а ви зразу обсміювати.. )))
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Это ты по принципу - сам себя не похвалишь, никто не похвалит? Ты бы из вежливости людей спросил, кем они тебя считают. Скромняга.
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В наш вже були випадки,коли за крісло генпрокурора тримались зубами,руками і ногами.А хвалити самого себе не доречно.
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Коломойский о Луценко: Он профессиональный человек
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что достаточно тесно общается с генеральным прокурором нашей страны Юрием Луценко. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «НВ».

Так, он отметил, что недавно созванивался с Юрием Луценко. Последний рассказал, что дела у него нормально. Кроме того, Игорь Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Юрия Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.
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А Януковича обыграть не смог. Месье Коломойский, шо-то ви тут скромничаете....
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Прямо страсть какой акой эффективный, в осостоянии эффекта чистит морду женщине 3го тысячелетия.
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главное себя успакаивать-я легетимный мего прокурор черной чернющей подпольной мафии))
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Прийшов в незаконний спосіб а піти хоче в законний але більше всього хочеться залишатися на посаді назавжди
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забыл "Д" в начале добавить , или не смог выговорить ?
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Я считаю Луценко эффективным неуком и подлизой.
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Юрий Луценко может считать себя кем угодно.Он может считать себя и умным,интеллигентным человеком .
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Юрик - ******** ты ,только в ФБ можешь пописывать...эффективно
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Давай цифры, Юра! Во сколько раз увеличил личное благосостояние? Сколько золотых батонов? Сколько унитазов из золота?
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Всего одна буква "д" может в корне изменить заголовок и этот заголовок станет правильным.
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Я считаю себя эффективным генпрокурором, скромность границ не знает у господина Луценка "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко - Цензор.НЕТ 6881
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По большинству порошенковского кодла можно сказать, что нами управляли шизофреники с выраженной формой мегаломании, но факт в том, что люди делают ровно столько, сколько им позволяет окружение
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Цей хронічний придаток жінки тисячоліття зробив Сивочолому як мінімум мінус 5 відсотків, Свинарчуки додали ще мінус 5.... Але ПеПо висновків так і не робить, ****, партію переіменуєм і соя проголосує) Соєві, а ви тоді дивуєтесь чого у зебілів такі рейтинги)
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Да неужели? Странно было бы себя любимого назвать неэффективным...
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Зараз в психушках майже перевелися Наполеони, Чингизхани, Македонські... Але почали з'являтись Луценки.
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Даааа *****,теперь уж точно ясно .что они живут в своем мире!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко
 
 
 
 
 
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