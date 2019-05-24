 "Я вважаю себе ефективним генпрокурором", - Луценко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net, яке було опубліковано 24 травня.
"Я вважаю себе ефективним генпрокурором. Ми маємо вироки щодо 2876 корупціонерів підслідних ГПУ категорії "Б": від голови сільради до заступника губернатора. Підкреслюю: 2876. І повернули державі грошей і активів на суму 125 млрд грн. Це $4 млрд повернули ми і 240 тис. га землі, свого часу вкрадених у військових і цивільних", - підкреслив Луценко.
Він додав, що з посади піде, але "але не через ультиматуми".
"Хочу, щоб передача цих досягнень відбулася в законний, спокійний спосіб, тому що будь-які революційні потрясіння, як правило, знищують розпочаті процеси і кримінальні провадження", - зазначив генпрокурор.
На запитання, чи порівнює він із революцією власну відставку, Луценко заявив, що "скорше, з контрреволюцією".
"Тому що з відставкою генпрокурора важливі провадження часто "губляться". Перші півроку в цьому кабінеті я їх шукав", - пояснив він.
Ага! И лупатая ЖАБА, тоже считает себя профессиАНАЛЬНОЙ банкиршей.
А глазки маленькие, хитрые, бегают..
Так ,Гадя тупа солдафонка,але...
- а давайте напьемся и расскажем друг другу все, что боялись сказать трезвыми....
- простите, а вы точно прокурор?
Иди уже позорище.
Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что достаточно тесно общается с генеральным прокурором нашей страны Юрием Луценко. Так пишет replyua.net, ссылаясь на «НВ».
Так, он отметил, что недавно созванивался с Юрием Луценко. Последний рассказал, что дела у него нормально. Кроме того, Игорь Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Юрия Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.