 В Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.





В рамках проведення операції "Акциз-2019" була встановлена ​​громадянка, яка в одному з магазинів Івано-Франківська здійснювала реалізацію тютюнових виробів без будь-яких дозвільних документів.

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За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 102 тис. пачок тютюнових виробів загальною орієнтовною вартістю понад 3,2 млн грн.

Стосовно вказаної особи складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП.