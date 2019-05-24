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Все про:Івано-Франківськ (116) податкова міліція (1246) цигарки (378) ДФС (2225)

 В Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області вилучили з незаконного обігу тютюнових виробів на 3,2 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн 01
В Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн 02

В рамках проведення операції "Акциз-2019" була встановлена ​​громадянка, яка в одному з магазинів Івано-Франківська здійснювала реалізацію тютюнових виробів без будь-яких дозвільних документів.

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В Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн 03

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 102 тис. пачок тютюнових виробів загальною орієнтовною вартістю понад 3,2 млн грн.

В Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн 04

Стосовно вказаної особи складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128819
 
 
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Когда уже изымут из незаконного оборота самих взяточников-налоговиков.
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Так у нас вся система на этом построена. "Силовик-смотрящий" на место ставится старшими крышевать точки и отправлять мзду наверх, когда время приходит он часть точек режет под раскрываемость-премии-погоны. После этого уже он повышается в должности и берут молодого кто будет бегать по точкам и дань заносить наверх помня что через какоето время и он повысится на место начальника будет также командовать своим молодым. круговорот.
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поповнення конфіскатів в магазінах страни
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Скажите, а киевская фирма МИРАНА, что сейчас и уже 3 года на миллиарды без налогов продает сигареты, в этом замешана ?
Или то так, для охлоса результаты ?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаВ Івано-Франківську податківці вилучили з незаконного обігу цигарок на 3,2 млн грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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