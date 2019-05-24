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Все про:Ляшко (644) Мосійчук (194)

 Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з партії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив сам лідер радикальної партії України Олег Ляшко.

"Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком, він заявив мені про те, що подає заяву про вихід із Радикальної партії. Я вітаю це його рішення: баба з воза - кобилі легше", - сказав Ляшко.

Читайте також: На Мосійчука оформляють адмінпротокол через фотографію бюлетеня з результатом голосування

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128818
 
   
 Топ коментарі
 
Ляшко подставил Ахметова - взял деньги и всё просрал
,то есть кинул пахана .
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Під АП Зеленського відбувся мочнєйший протєст илітних 25% чекушників під проводом олєшка та борова полтави.Навіть за 360 грн підтримати цих лузерів прийшло менше чим журналістів

Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 392Мосийчук подал заявление о выходе из Радикальной партии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6772
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Ляшко нашел себе более упитанную жопу))
Любимые браняться,только тешаться.
Достойны друг друга.
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Решил слезть с кобылы,чтобы пересесть на коня? После выборов посмотрим,чьих этот конь Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7650
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Мосейка ... резко поменял свои политические взгляды. он постоянно безвылазно присутствовал в Медвидчуковом логове сепаратистов на антиукраинском телеканала NewsOne .И то что он с пеной на губах вовсю клял Порхатого это нормально привычно Пороха.. поносили все кому не лень. Но этот хамелеон -оборотень мосейка в унисон с вражеским фашистским кремлём вовсю лаял ЕС,США, НАТО.. И маниакально требовал вне блоковый статус для Украины.
Видно он оборотень понял проблему вхождению " радикалов" в новую и скорее всего антиукраинскую Раду проблематично. И скоро мы его увидим его в бандитских рядах кремлёвских холуёв "Жоппозиции" Жыття сепаратистов" или в почти таких же "слуг народа", но как оказалось что слуг да не украинского.народа. ...
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Це велике Ніхто, цей мосейчук. Просто чмо
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Ніщо не постійно під сонцем!
Все тече, все змінюється, навіть Мосійчук тече від радикалів!
Не лайте Ляшка, бо хто буде в новій раді радикальну правду говорити, як його там не буде!
Сумно без нього буде!
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ТовариЩ ляшкин шото вас понесло не по детски , окрылённый вы наш !
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Ляшко сказал, что баба с возу кабыле легче... Ну, я не знаю, капець...)))
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схоже - Олэжка всіх свої\х "членів партії" вважає бабами ..)0
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виходить шо ляшко або віз, або кобила.
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Все понятно, Радикальная не проходит в Раду, надо менять хозяина.
Неужели в группу продленного дня Зе?
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Мосійчук в фб пише,що через ідеологічні розбіжності пішов.Як це зрозуміти?Ляшко радикально проти зебені,то виходить,що Мосійчук таки "позеленів"?
Ще щось там про стан здоров'я.Може хворіє
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Схоже на те, що молодята не зійшлися хараХтерами... Нічого дивного, в кожній сйм"ї таке може статися... Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7341
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блатной- в попу заводной, а мосийчуку еще и на лифчик останется...
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А хто Ляжку в лоба дав? Це часом не від тростини відбиток?
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гы гы гы мосийчук выходить ван нужно не из партии а из ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ куда вы и такие как вы попали по ошибке
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Жаль, благодаря этому депутату я узнал какие расценки на депутатский запрос. А впрочем о чем я, это же был монтаж))
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..ерові часи настали для гоміка...вила йому уже не допоможуть ніяк 5% набрати...а ще як його дружно прокатять по мажоритарці і він стане "прікасаємий" то мабудь у ростов краще...
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Ляшко піде в цирк працювати, талант є
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Петухи крысы побежали с корабля Ляшка.

Теперь мы знаем, кто в их паре был бабой. Баба з воза кобилі легше.
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Не люб Игорек Олегу( не люб. И что только Игорек не придумывал, что вернуть любовь Олега Антольевича: с экранов ТВ не слезал, фейки о себе взяточнике создавал и сам же развенчивал, и в тюрьму на пару дней садился, и взрывы мотоциклов с жертвами организовывал, и на дуде играл и даже похудеть умудрился на целый миллион килограмм. А у Олега Анатольевича не стоит...жаль а красивая могла бы быть пара.
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Ой а що ж сталось? Тварини почали покидати скотиняку???
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Олег Ляшко всё больше становится похож на сумасшедшего. Взяток понабирал, а теперь
боится что посадят. Вот и сходит с ума.
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мосійчук нічого не поміняв. Його попросили. Всі знають шо мосійчук вимагав хабаря, ляшко попросив його шоб той вийшов шоб тіпа не дискредитувати партію. Але імхо там нема що дискредитувати, треба було це робити набагато раніше. Ляшко 5% не набере. В нього вихід тільки мажоритарка і то під питанням.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко
 
 
 
 
 
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