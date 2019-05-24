 Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив сам лідер радикальної партії України Олег Ляшко.

"Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком, він заявив мені про те, що подає заяву про вихід із Радикальної партії. Я вітаю це його рішення: баба з воза - кобилі легше", - сказав Ляшко.

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