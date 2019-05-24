 Мосійчук подав заяву про вихід із Радикальної партії, - Ляшко

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив сам лідер радикальної партії України Олег Ляшко.
"Сьогодні вранці у мене була розмова з Ігорем Мосійчуком, він заявив мені про те, що подає заяву про вихід із Радикальної партії. Я вітаю це його рішення: баба з воза - кобилі легше", - сказав Ляшко.
Любимые браняться,только тешаться.
Достойны друг друга.
Видно он оборотень понял проблему вхождению " радикалов" в новую и скорее всего антиукраинскую Раду проблематично. И скоро мы его увидим его в бандитских рядах кремлёвских холуёв "Жоппозиции" Жыття сепаратистов" или в почти таких же "слуг народа", но как оказалось что слуг да не украинского.народа. ...
Все тече, все змінюється, навіть Мосійчук тече від радикалів!
Не лайте Ляшка, бо хто буде в новій раді радикальну правду говорити, як його там не буде!
Сумно без нього буде!
Неужели в группу продленного дня Зе?
Ще щось там про стан здоров'я.Може хворіє
Петухикрысы побежали с корабля Ляшка.
Теперь мы знаем, кто в их паре был бабой. Баба з воза кобилі легше.
боится что посадят. Вот и сходит с ума.