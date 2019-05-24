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 Апеляційний суд Амстердама 11 червня винесе рішення у справі про повернення скіфського золота

Апеляційний суд Амстердама винесе своє рішення у справі про повернення в Україну колекції Скіфського золота 11 червня 2019 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення буде лише у письмовому вигляді, публічних слухать не буде. Очікується, що рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду об 11:00 за місцевим часом.

Суд Амстердама розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції скіфського золота 11 березня.

Читайте також: Після повернення "скіфського золота" в Україну, колекцію представлять українській та світовій громадськості, - Нищук

Нагадуємо, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

Також читайте: Рішення щодо "скіфського золота" суд може ухвалювати до півроку, - Мін'юст

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128817
 
   
 Топ коментарі
 
Отдайте нам наше золото-- сколько можно судиться за свое Апелляционный суд Амстердама 11 июня вынесет решение по делу о возвращении скифского золота - Цензор.НЕТ 6705
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Поки що держава працює. Йдуть міжнародні суди, тримається валютний курс, росія вигрібає санкції - але вірус вже запущено. Зелена пліснява поки що пожрала лише серце, - все інше ще робить. Але то недовго...
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До чого тут Порошенко? Здається, що у вас психічна хвороба - Порошенкофобія.
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Отдайте нам наше золото-- сколько можно судиться за свое
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Це дійсно український скарб, якщо визнати скифів частиною українців. Запитайте у водіїв трамвайчиків про їхнє розуміння цього факту, бо скіфи були іраномовним, тобто говорили мовою фарсі, як таджики.
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_Да, вот такие подлые твари. Держат у себя наше золото и всячески тянут с возвращением. Уроды!
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О, якщо його продати- можна віддати трохи грошей Коломойському.
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та он и золотишком возьмет - коллекция уникальная.
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Якщо з боку США не буде тиску на нову зелену владу, до Коломойський вкраде українські гроші.
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США теряют интерес к Украине - ето заметно по всему,,,
а скифское золото - да оно украинское, но на месте голландцев я бы еще лет 10 подождал - не сегодняшней власти его возвращать......
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Поки що держава працює. Йдуть міжнародні суди, тримається валютний курс, росія вигрібає санкції - але вірус вже запущено. Зелена пліснява поки що пожрала лише серце, - все інше ще робить. Але то недовго...
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Питання до юристів, які розуміються на міжнародному праві. Скажіть будь ласка, а чому стільки часу знадобилося для рішення, яке вони прийняли згідно конвенції ЮНЕСКО, яку вони добре знали?
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порошенко не пользовался доверием, как бы
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До чого тут Порошенко? Здається, що у вас психічна хвороба - Порошенкофобія.
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попрошенко тут при том, что он был первым лицом государства. какое лицо, такое и отношение.
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Не було поки суду із цієї справи. Але ми говоримо про іншу справу, тобто повернення скіфського золота.
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парашенко работает на россию
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А рыгота слетается к зеленскому. Шаблона не тресеули?
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быструны..потом 5 лет апелляция и ещё пять кассация..?
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имхо юрисдикция суда должна быть перенесена в другую страну
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Вот так и давай золото кому попало.
Хотя, с другой стороны, не отправили бы в Голландию, кацапня уже давно бы лапу наложила и вывезла.
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_Очень старавшаяся во что бы то ни стало на радость путлеру довести до конца брексит , мымра мэй ушла в отставку. Это новость.
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Скифы жили по северному причерноморью изначально. Но почти все артефакты выставлялись в крымских музеях при совдепии. Теперь музеи имеют право на свою экспозицию. Но это национальное достояние Украины. Но прикол в том что считается от совкового времени. Могут делить долго. Там не скоро. Есть крепкое обоснованое прояснение---копайте кому надо. Там печатать много. Но кацапия имеет право тоже там. Мы плохо себе представляем какая это сложная тема-проблема. Её поднял Ющ. В музеях РФ очень много идеально украинских артефактов древностей. А у нас есть российское---но меньше. Менять не хотят и отдавать тем более. Но есть там историчекие документы на какие имеем полное право. Ющ бился крепко тогда. Но мы молчали---о жратве мечтали и жратву нам кидали. Но успешные пузом не меряют, пузом не живут. Отака куйня малята-жовтэнята!
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Вы правы. У них на РФ в архивах есть письма наших гетьманов на украинском языке,
и вообще - много еще чего Апеляційний суд Амстердама 11 червня винесе рішення у справі про повернення скіфського золота - Цензор.НЕТ 7223
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Я подзабыл точно не скажу. Но вроде в Эрмитаже есть оригинал на право города вроде Тернополю или К- Подольску по Магдебургскому праву. Очень важная бумага. Давно просили. Вроде с совдепии ещё. Глухо. Это действующий документ дающий много. Стяги запорожские, гетманские клейноды, оригиналы, причём именные. Та валом.
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Они даже со Штатов вывезли гетьманские регалии, привезенные украинскими козаками с Кубани.
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Это серьезный удар по ушедшему от нас дону пэдро, так и не успел бранзулетками поиграть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниАпеляційний суд Амстердама 11 червня винесе рішення у справі про повернення скіфського золота
 
 
 
 
 
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