 Апеляційний суд Амстердама 11 червня винесе рішення у справі про повернення скіфського золота

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Рішення буде лише у письмовому вигляді, публічних слухать не буде. Очікується, що рішення буде опубліковано на офіційному сайті суду об 11:00 за місцевим часом.

Суд Амстердама розпочав розгляд апеляції у справі щодо повернення в Україну колекції скіфського золота 11 березня.

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Нагадуємо, колекцію "скіфського золота" вивезли з Криму на виставку у музей в Амстердамі ще до окупації півострова Росією. Окружний суд Амстердама 14 грудня 2016 року ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції. В цьому разі це - Україна.

Предметом спору є колекція з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки "Крим - золотий острів у Чорному морі".

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