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 Гладковський просить суд швидше розглянути його справу

Ігор Гладковський, який подав позов проти журналістів про захист честі і гідності, звертається до суду з проханням нарешті вже перейти до розгляду справи по суті.

Як передає Цензор.НЕТ про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гладковського.

На думку Гладковського, журналісти "сфабрикували неправдиві звинувачення проти нього".

"Уже майже три місяці суд не може розпочати розгляд справи, оскільки наклепники зловживаючи навмисно затягують розгляд справи", - йдеться в заяві.

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Так, за його словами, відповідачі неодноразово заявляють про перенесення судових засідань "за надуманими приводами, захаращують справу різними непотрібними папірцями, які не мають жодного стосунку до справи, змінюють адвокатів".

"Цими та іншими нераціональними діями вони не дають можливості суду розставити крапки над "і", - заявив Гладковський.

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На його думку, створивши гучний скандал зі "штучно скомпільованих брехливих провокаційних фактів, наклепники не мали на увазі нічого іншого, ніж п'ятихвилинне перебування на олімпі як розслідувачів".

"А от коли потрібно надати докази правдивості голослівних звинувачень вони "ховаються в кущі", - додав Гладковський.

Нагадаємо, 4 березня цього року Ігор Гладковський звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності і ділової репутації проти журналістів одного з українських телеканалів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128814
 
   
 Топ коментарі
 
А зачем торопиться? Пожизненное - это недолго
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за брехню ДА за пропаганду по Геббельсу ДА За нарушение Конституции Украины в первый день ДА
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"Суд" не может рассмотреть дело, потому, что еще Парламентские выборы предстоят!
А блаЗЕневскому стаду же надо еще впаривать "мародеров" и "свинарчукив", что бы они себя лохами не считали.
Гладковський просить суд швидше розглянути його справу - Цензор.НЕТ 7165
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Ігор Гладковський звернувся до суду з позовом про захист честі, гідності і ділової репутації

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Відновлюю цнотливість,честь та гідність депутатам та чиновникам автогеном через задній прохід
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Вы немного перепутали. Он сбежал в Ростов еще 20 мая
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Когда тебе муж скажет что ты переспала с его другом,а этого на самом деле небыло! Тогда и будеш собирать чемоданы !!!! А пока ты сильно "влюбчивая"!!!
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