 Податківці ліквідували на Харківщині мережу нелегальних АЗС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.
В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було припинено діяльність 5 АЗС, через які в Харкові здійснювалася реалізація незаконно виготовленого бензину, дизельного пального і скрапленого газу.
За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 9,5 тонни бензину, 6,3 тонни дизельного пального і 10,9 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю 631 тис. гривень.
Триває слідство.
Почему обязательно "ЛИКВИДИРОВАЛИ"?!
Когда податкивню реформировать будем, и законы податковые сделаем для народа, а не антинародные?
Интересно, когда уже.
Методы защиты от бандюг созреют в систему.
2. Люди торгуют бензином, люди вложили деньги в инфраструктуру, люди платят работникам зарплату. И шо, никаких документов у них не было? И не платили вообще никаких налогов?Не верю.
Может, документы были "не такие"? А это скорее всего.
Податкивня привыкла рвать бабло на каждом движении. Ради чего? Чтоб кормить паразитов.
Кормятся уже почти три десятка лет, убивая экономику Украины.
Ты мне про "налоги, которые надо платить". Типа проблемы в стране только из-за того что "налоги не платят".
Ты хоть можешь представить себе на секундочку сколько денег украла вся украйиньська дэржслужбовная сволота с 1991-го года?
Какими налогами можно накормить их прожорливые пасти?
Сколько каждый день и сегодня(!) воруется денег на строительстве и ремонте дорог?
3. Бороться с коррупцией это как раз не давать денег коррупционерам.
Как одна из крайних мер, а она уже необходима.