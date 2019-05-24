 Податківці ліквідували на Харківщині мережу нелегальних АЗС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204 КК України було припинено діяльність 5 АЗС, через які в Харкові здійснювалася реалізація незаконно виготовленого бензину, дизельного пального і скрапленого газу.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено 9,5 тонни бензину, 6,3 тонни дизельного пального і 10,9 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю 631 тис. гривень.

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Триває слідство.

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