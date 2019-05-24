 Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання у Верховну Раду або на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу. Водночас їм дозволено у виняткових випадках із благословення церковної влади балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування з дотриманням відповідно певних умов", - йдеться в рішенні Синоду ПЦУ.

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