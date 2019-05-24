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 Політика України, Суспільство
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 Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради

Синод заборонив духовенству Православної церкви України брати участь у виборах до Верховної Ради.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання у Верховну Раду або на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу. Водночас їм дозволено у виняткових випадках із благословення церковної влади балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування з дотриманням відповідно певних умов", - йдеться в рішенні Синоду ПЦУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні стартувала виборча кампанія дострокових виборів до Верховної Ради

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128804
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно, святые отцы. Крестите младенцев, отпевайте покойников и бдите о душе. А в Раде черти насрали.
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Еще и этих там не хватало..... Для полноты картины абсурда. Гадя если что на Раду бы не напала, будь там попы, так как она православная(на всю голову)))
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Еще и этих там не хватало..... Для полноты картины абсурда. Гадя если что на Раду бы не напала, будь там попы, так как она православная(на всю голову)))
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Правильно, святые отцы. Крестите младенцев, отпевайте покойников и бдите о душе. А в Раде черти насрали.
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По чем опиум для народа?
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Ша ребята, ща скажу вам без комплементов...

У священников законы как на зоне - у тех и у других клички.
В миру он Вася,а в рясе - владыка запорожский и мелитопольский...
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Когда уже закончится этот балаган?!! Абсолютно ненужное явление. Страсти вокруг ничего.
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Никогда. Чулавек слаб, корыстлив и вааще падла. Ему нужно в шото верить и списывать на него свои проёпы.
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Ну да. Православие головного мозга - болезнь, которую трудно вылечить.
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В принципе да, но сейчас я отталкиваюсь от территориального признака.
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Никогда. Чулавек слаб, корыстлив и вааще падла. Ему нужно в шото верить и списывать на него свои проёпы.

Правильно.
При этом человек рождается не пьющим,не курящим,не верующим...
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відволікають від призначень облажавшогося блазня
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Все попы далеки от Бога и Веры, как я - от вагины Индиры Ганди, да простит меня великий индийский народ!
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нихрена се у тя сравнения.... Король аллегории) В Индии кстати - х.з. сколько миллионов божков. Индусы все будут "гореть вечно"?)
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Кстати правильное решение, одно из немногих пока...
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Так а раньше не могли запретить, когда диакон маскальского патриархата прызыдентом служил?
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Так служил, шо работодателя нахер послал
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Так то МП. Тем чертям можно, **** православная в раде сидит
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Но надо ещё запретить агентировать за кандидатов!
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"парадокс норика", может ли норик избираться, если он одной ногой уже стоит в духовенстве, а другой в братве? ))
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может ли норик избираться, если он одной ногой уже стоит в духовенстве, а другой в братве? ))

Может.
Потому что духовенство и братва одна шайка.. Но с различными подходами к ограблению...
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кацапня,а теперь все тоже ,что вы понаписывали,все скабрезности-только про гундяйку и рпц...
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Гундяй - очень злой.

Филарет был очень бобрый, но теперь стал злой, но свой.

Онуфрий - злой. Но если Онуфрий тепло здоровается с очень добрым Епифанием, то значит Епифаний не столь бобр, а Онуфрий не столь зол.
Больше ничего тебе не написать?

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я посмотрю,каким ты станешь в свои девяносто...если ,конечно,доживешь...
так шо про гундяйку,осилишь али побоишься? Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4680
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Ну так я же сказал что КирГун очень сильно злой. Нужно молиться чтобы Яхве сделал его очень добрым. Кто не помолится - я того мощи украдал))
Если я ненавижу всех попов, невзирая на сорта, то почему ты думаешь что люблю гундяйку то? Наоборот даже. Ты православный? Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8197
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та не,кацапа...вы не только гундяйку-вы уже и ***** поносите...лишь бы казаться своими на этом форуме Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 8297.
только знаешь,что я тебе скажу?ментальность не замаскируешь.если ты вырос и набрался жизненного опыта в мордоре-то его из тебя уже не выкурить.
а Украина не раисся.вот этого вам никак не понять.вы все считаете,что адиннарот.
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методы у тя так себе)
но если тебе так легче, то мне надо протереть рога и лезть на печь "Русскую") А, лапти еще сплести нужно)
Не буду перечеркивать твой "опыт" - прям как с детьми соглашаются: да-да, в шкафу сидит Путин Бабай.
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та да...емеля в союзе со щукой и золотой рыбкой непобедимы.в сказках Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3143
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дурня якась, він тільки 3 дні в владі
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х-ня, спасуть циганву
вони там рис посіяли?
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їм дозволено у виняткових випадках із благословення церковної влади балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування з дотриманням відповідно певних умов", - йдеться в рішенні Синоду ПЦУ.

ага.. сесії треба благословляти перед початком..
Гріхи відпускати за "земельні питання".. Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9398
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мудрое решение... - святые отцы о душе должны..
политика не ихнее.
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эх.. пэтя не успел.так-бы насоздавал партий типа крест,колокол и т.д.
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простите Христа ради...а что им там делать?
разве что кадилом по хребтам благословлять, чтоб не кнопкодавили
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"отпускать грехи" дупутатам, не отходя от кассы.)
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А ще їм треба заборонити користування мобілами, авто, медичну допомогу, ТБ, ******* освіту для дітей та інші досягнення людства, з якими вони борються 2000 років.
Дозволити не митися і не розчісуватися, піст і дрючбу прихожан та прихожанок, щоб все як у стародавній іудейщині.
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Є такий собі піп-блогер Дедюхін. Висрав: бох дав нам моб зв.язок.... Я дуже сильно був на Лаврова подібний як прочитав
Додумався ж піп до такого - це типу як би Сталін себе назвав "захисник селян". Вони ******* (цитата Нємцова)
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Намекнуть бы иерархам Богу и народу послужить бы им. Знают ведь как. Та столовки бы пооткрывали, да каждый день что бы работали. В Харькове весь 2016-17 год работала миссия при католическом костёле---польском. За бесплатно 2 года по справке о группе диабет, кардиология, туберкулёз, в среднем на 500---900гр лекарства выдавали, врачи осматривали, а переселенцам с детьми в день только подгузников выдавали по мешку каждому. Лекарства можно было каждый квартал получать. Многие успели---набрали много. Монахини худые, шустрые, терпеливые, одеты в закрытую одежду, с акцентом но по русски и украински запросто. Пекарня каждый день хлеб простой печёт. Бомжуки со всего города собирались. А летом во дворе и спали, туалет приличный во дворе, чистый почти. Не представляю и неделю такого возле нашего любого храма. За всю историю православия. Прости Боже---но правда.....
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Они с дерева упали......
Нужно законодательно напрямую это запретить.
Это пересечение контекстов и прямое нарушение этики.
Их дела духовные должны беспокоить, а не мирские.
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Может вы, святой отец, партейный? (с) 12 стульев
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