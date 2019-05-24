 Синод ПЦУ заборонив духовенству балотуватися до Верховної Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Синод заборонив архієреям і клірикам висувати свої кандидатури для обрання у Верховну Раду або на посади місцевого самоврядування, де передбачено прийняття на постійну роботу. Водночас їм дозволено у виняткових випадках із благословення церковної влади балотуватися в депутати органів місцевого самоврядування з дотриманням відповідно певних умов", - йдеться в рішенні Синоду ПЦУ.
У священников законы как на зоне - у тех и у других клички.
В миру он Вася,а в рясе - владыка запорожский и мелитопольский...
Правильно.
При этом человек рождается не пьющим,не курящим,не верующим...
нихрена се у тя сравнения.... Король аллегории) В Индии кстати - х.з. сколько миллионов божков. Индусы все будут "гореть вечно"?)
Может.
Потому что духовенство и братва одна шайка.. Но с различными подходами к ограблению...
Филарет был очень бобрый, но теперь стал злой, но свой.
Онуфрий - злой. Но если Онуфрий тепло здоровается с очень добрым Епифанием, то значит Епифаний не столь бобр, а Онуфрий не столь зол.
Больше ничего тебе не написать?
так шо про гундяйку,осилишь али побоишься?
Если я ненавижу всех попов, невзирая на сорта, то почему ты думаешь что люблю гундяйку то? Наоборот даже. Ты православный?
только знаешь,что я тебе скажу?ментальность не замаскируешь.если ты вырос и набрался жизненного опыта в мордоре-то его из тебя уже не выкурить.
а Украина не раисся.вот этого вам никак не понять.вы все считаете,что адиннарот.
методы у тя так себе)
но если тебе так легче, то мне надо протереть рога и лезть на печь "Русскую") А, лапти еще сплести нужно)
Не буду перечеркивать твой "опыт" - прям как с детьми соглашаются: да-да, в шкафу сидит
ПутинБабай.
вони там рис посіяли?
ага.. сесії треба благословляти перед початком..
Гріхи відпускати за "земельні питання"..
политика не ихнее.
разве что кадилом по хребтам благословлять, чтоб не кнопкодавили
Дозволити не митися і не розчісуватися, піст і дрючбу прихожан та прихожанок, щоб все як у стародавній іудейщині.
Додумався ж піп до такого - це типу як би Сталін себе назвав "захисник селян". Вони ******* (цитата Нємцова)
Нужно законодательно напрямую это запретить.
Это пересечение контекстов и прямое нарушение этики.
Их дела духовные должны беспокоить, а не мирские.