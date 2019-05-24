EN|RU|UK
Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  482  8
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5161) Донбас (11974) операція Об'єднаних сил (1219)

 Від початку доби поранено одного українського воїна. Ворог 10 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети під населеним пунктом Шуми, - штаб ООС

Від початку доби ворог 10 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із мінометів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу міста Авдіївка і села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

двічі у населених пунктів Новотроїцьке і Красногорівка - зі станкових протитанкових гранатометів;

поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте також: З початку доби найманці РФ 4 рази обстріляли позиції ОС: поранено одного українського воїна, - Міноборони

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

поблизу населеного пункту Шуми - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

біля населеного пункту Майорське - з ручних протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.

Внаслідок обстрілу один український захисник дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128800
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Новый президент Владимир Зеленский уволил главу Генштаба Украины Виктора Муженко, когда тот находился с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО. Внимание на скандальное увольнение Муженко обратил в Facebook известный украинский политолог и блогер Тарас Чорновил, передает "Диалог.UA". Зеленский уволил Муженко с поста начальника Генштаба Украины через день после своей инаугурации - 21 мая. На этот момент главнокомандующий украинской армией находился с рабочим визитом в штаб-квартире НАТО на переговорах с высокопоставленными зарубежными коллегами. Об отставке узнал из СМИ. "Реванш идет уже не по дням, а по часам... Незаконное увольнение начальника Генштаба произошло не просто в быстрые сроки - в Кремле же очень попросили. А еще и в очень показательный момент, когда действующий на тот момент главнокомандующий находился на важном для нас заседании в НАТО. Прибыл как полномочный представитель и вдруг без предупреждения узнал от организаторов встречи, а не от нашего Гидранта Конституции, что он уже ни одной страны не представляет", - отметил Чорновил. Он считает такой поступок Зеленского "диверсией против безопасности" Украины. Возмутился из-за истории с Муженко и известный волонтер Роман Доник. Он напомнил, что Муженко возглавлял Генштаб с 2014 года и фактически "вытащил войну на своих плечах". И то, как Зеленский с ним обошелся, просто возмутительно. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что уволенный Муженко предостерег Зеленского от большой ошибки: "Не подставляйте наших людей под огонь противника".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/179508_1558708378
 показати весь коментар
 
 
Якнайшвидшого одужання та здоров'я пораненому захиснику України..
 показати весь коментар
 
 
Выздоравливай, родненький и скорее возвращайся в строй ипашить рассийских террорюг. Смерть рассиянам!!!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби поранено одного українського воїна. Ворог 10 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети під населеним пунктом Шуми, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору