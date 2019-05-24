 Від початку доби поранено одного українського воїна. Ворог 10 разів порушив перемир'я, застосувавши міномети під населеним пунктом Шуми, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
тричі поблизу міста Авдіївка і села Гнутове - зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;
двічі у населених пунктів Новотроїцьке і Красногорівка - зі станкових протитанкових гранатометів;
поблизу села Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:
поблизу населеного пункту Шуми - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;
біля населеного пункту Майорське - з ручних протитанкових гранатометів;
в районі населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілу один український захисник дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.
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