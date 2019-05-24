 До українського політв'язня в РФ Балуха не пускають консула, Росії направлено ноту, - Денісова

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир раніше повідомляв у листах активістці Українського культурного центру в Криму про те, що до нього не допускають українських консулів через нібито його російське громадянство. У МЗС мені повідомили, що український консул проводив зустріч з керівником колонії, де утримують Володимира. Консул звертався до керівництва колонії, щоб йому дали змогу зустрітися з Балухом, проте у цьому було відмовлено", - написала Денісова.

Представника українського посольства в колонії ознайомили із матеріалами перевірки "УМВС Росії" у Керчі, на підставі якої Балух, начебто, визнаний громадянином РФ. При цьому "російський паспорт" ув'язненого не було надано, бо він так і не оформлювався, уточнила Денісова.

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У МЗС поінформували омбудсмена і про те, що 7 травня Балуха відвідувала його адвокат Ольга Дінзе. Вона повідомила про значне погіршення стану здоров’я українського політв’язня, на нього адміністрація закладу здійснює психологічний тиск, а також йому не надається медична допомога.

"Посольство України в РФ направило ноту на адресу МЗС РФ з викладенням фактів порушення прав громадянина України Володимира Балуха з метою отримання відповідних роз’яснень та забезпечення його зустрічі з дипломатичним представником України", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю "Верховний суд" окупованого Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тис. рублів (близько 4 тис. грн) за сукупністю двох кримінальних справ.

25 січня підконтрольний Росії "Керченський міський суд" відмовив українському активісту Володимиру Балуху в умовно-достроковому звільненні.

Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня 2019 року перебуває в ІК-4 г.Торжок Тверської області (ФКУ ІК-4 УФСІН Росії у Тверській області). Володимир Балух своєї згоди на переведення в РФ не давав. Кримська правозахисна група заявила, що етапування Володимира Балуха в РФ порушує ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.