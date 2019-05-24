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 Проти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово"

Адміністрація "Барабашово" пригрозила провокаторам відповідальністю за поширення фейків.

Адміністрація торгового центру "Барабашово" 24 травня заявила про безпрецедентну кількість фейкових вкидань у засобах масової інформації та соціальних мережах про роботу торгового центру. Майже 20 фейкових інформаційних подач тільки за 4 місяці 2019 року - такі цифри озвучили учасники прес-конференції, що відбулася в медіацентрі "Час".

У заході також взяли участь незалежні експерти-адвокати Іван Ліберман і Дмитро Ткаченко.

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Учасники прес-конференції заявили, що всі випадки неправдивих і маніпулятивних публікацій фіксуються й узагальнюються. На сьогодні найбільш активними фейкмейкерами стосовно "Барабашово" є представники так званих "ініціативних груп" - нечисленних об'єднань орендарів і колишніх орендарів торгового центру, які здійснюють дискредитуючу і дестабілізаційну роботу на "Барабашово". Харків'яни отримають об'єктивну інформацію про авторів фейків і їхні методи. "Найкращий спосіб боротьби з брехунами, - вважають у прес-службі торгового центру, - це зробити їх відомими. Таким провокаторам ніхто не подасть руки".

Як зазначив Дмитро Ткаченко, одним з етапів рейдерської атаки є інформаційна атака.

"Інформаційна атака направляється як на саме підприємство, так і на юридичну особу, на керівництво, на співробітників і на власників компанії. Таким чином завданням зловмисників є інформаційна дискредитація", - зазначив Ткаченко.

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"Ми бачимо певні сюжетні лінії, які розвивають наші опоненти. І це дає нам право говорити про певну зрежисованість цього напрямку", - заявляє керівник прес-служби ТЦ Сергій Зайцев.

Команда адвоката Івана Лібермана вже приєдналася до роботи з виявлення авторів і замовників фейків, які поширюються в соціальних мережах і меседжерах. Юрист вважає, що є всі правові підстави для притягнення наклепників до відповідальності. Також буде проведена робота щодо блокування сторінок у соцмережах, що підтримують поширення неправдивої інформації.

"Є всі підстави для відкриття цілої низки кримінальних проваджень щодо величезної групи людей, які розбурхали населення міста Харкова, які перешкоджають вільному і нормальному життю міста, зокрема, Київського району. Створюються несприятливі умови для того, щоб функціонували певні юридичні особи і щоб був нормальний спосіб життя", - заявив на прес-конференції Іван Ліберман.

Як стало відомо, останнім часом різко почастішали випадки поширення маніпулятивних інформаційних повідомлень про діяльність ТЦ "Барабашово". За інформацією прес-служби торгового центру, частота фейкових вкидань зросла в 3-4 рази. Змінився і характер неправдивої інформації. Якщо раніше це були поодинокі публікації, як правило, економічного і господарського характеру, то останнім часом недобросовісні опоненти використовують серії публікацій з соціальною та політичною риторикою. Все це дозволяє говорити, вважають у прес-службі, про сплановані інформаційні атаки, мета яких вже вийшла далеко за межі спроб бізнес-дискредитації.

Активізація відверто фейкових і наклепницьких вкидань, впевнені учасники прес-конференції, чітко збігається з наближенням виборчих перегонів до Верховної Ради України. Використовуючи позицію підприємців і керівництва торгового центру "Барабашово" без політики", "ініціативники" навмисно взяли курс на політизацію протистояння, намагаючись маніпулювати настроями підприємців. Ці спроби неодноразово були засуджені найбільшими профспілковими об'єднаннями підприємців "Барабашово".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128796
 
 
 Топ коментарі
 
Проплаченная статейка.
А суть конфликта и правда таковы:
20 лет подряд предприниматели там изначально выкупали и строили за свои деньги магазины. Получав от фельдмана лишь пролонгируемые бумажки об аренде земли под их магазинами. Фельдман за эти годы наплодил фирм прокладок через которые собирал аренднуюю плату сотнями миллионов грн. Повторюсь - сотнями миллионов. И выводил бабки в оффшоры и на счета своего концерна авэк.
Треть земли под барабашово замозахвачена фельдманом, треть с истекшим сроком от города,,треть в законной пользовании фельмана.
Предприниматели объединились в инициативные группы и требуют перейти в законное русло в громаду города и заключать довора с городом. И платить в бюджет.
Фельдман решил что терятьдойную корову и начал с поджигания машин, избиения акьивистов и запугивания остальных. Попутно ввкидывая собственриков магазинов из их же помещений.
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Барабашово это свалка, пережиток 90-х, я и сам там покупал вещи в свое время, когда не было нормальных магазинов и гипермаркетов.
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Все что принадлежит городу, подконтрольно Кернесу.
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в суд подавайте, как никак в Европу стремимся
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Нацкорпус Фельдману сделал сегодня замечание за калицтво члена Нацкорпуса,торговца с Барабашово.Фельдману будет очень плохо..
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Барабашово это свалка, пережиток 90-х, я и сам там покупал вещи в свое время, когда не было нормальных магазинов и гипермаркетов.
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Рынки обдирают бедных торговцев до липки Проти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово" - Цензор.НЕТ 8200
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Та этот гадюшник уже давно спалить надо
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Нельзя так.Куча фабрик в Харькове,Днепре ,возможно и других городов работают на барабашку.Село и малые города покупают тутошний товар.Пока тока через них цеховикам можно реализовать свой товар.Малый бизнес,а не Ахметка кормит украинцев.Поэтому любой киоск на улице ,бабушка на остановке со своим товаром- благо для Украины и украинцев.Сети и супермаркеты- самое большое зло.Они лишают работы Фермеров и цеховиков и простых сельских молодых ребят,что-то вырастивших.Бахматюки и Косюки нас грабят.
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у США у деяких містах взагалі заборонено будувати гіпермаркети - бо вони вбивають мале підприємництво!
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є логіка в твоїх словах, але торгівля має бути впорядкована, бабулі на зупинках/переходах всетаки не дуже гарно, їм мають бути місця на ринках, міні ринках.
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Есть в Харькове Благ База.И Другие рынки.Лучшие места - у перекупщиков.Продать свой товар -нереально.Я сам живу в ЧС.За домом расцвела куча пионов.Бомжи обносят и продают на стихийных рынка.Жена всё срезала,что расцвело и вынесла вчера у метро после 18-00 расхватали мгновенно.Сегодня у украинской детворы -последний звонок.Помимо этого лучок,салатик ,укропчик,лишний и начинающий перерастать.Худо -бедно 300гр вторговала. Хороший приварок к пенсии 1497гр.А так бы просто выбросили. В начале июня будет ранняя шелковица.Детвора её обожает больше клубники.Тоже приварок.А самое главное в жисни пенсионера -движение.Пережили Сралина,Пораженко ,и ёще многим паршивым президентам дули скрутим!
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>>бабушка на остановке со своим товаром- благо для Украины и украинцев<<
Типовий лохокторат зе. Велика користь Україні...
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Барабашово переживает трудные времена. Т к потенциальные потребители контрафакта ( хотя в редких случаях и неплохого качества) и остального барахла - есть РФ ( Белгород там тарился ветошью) и территория лднр. Рынки закрылись.
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Курские машины на барабашке видел на прошлой неделе.
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Проплаченная статейка.
А суть конфликта и правда таковы:
20 лет подряд предприниматели там изначально выкупали и строили за свои деньги магазины. Получав от фельдмана лишь пролонгируемые бумажки об аренде земли под их магазинами. Фельдман за эти годы наплодил фирм прокладок через которые собирал аренднуюю плату сотнями миллионов грн. Повторюсь - сотнями миллионов. И выводил бабки в оффшоры и на счета своего концерна авэк.
Треть земли под барабашово замозахвачена фельдманом, треть с истекшим сроком от города,,треть в законной пользовании фельмана.
Предприниматели объединились в инициативные группы и требуют перейти в законное русло в громаду города и заключать довора с городом. И платить в бюджет.
Фельдман решил что терятьдойную корову и начал с поджигания машин, избиения акьивистов и запугивания остальных. Попутно ввкидывая собственриков магазинов из их же помещений.
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Все что принадлежит городу, подконтрольно Кернесу.
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Гепа не вечный, через год его не будет.
А суть вопроса что лучше напрямую в бюджет города кернесу платить 2-3тыс в месяц за аренду своего же магазина, чем сейчас фельдману 12 тыс.притом на бесправных условиях.
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и при перезаключении договора по 100$ и более за каждый квадратный метр.
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Мером он точно уже не будет. Уже сейчас своего наместника продвигает на кресло. И если не посадят, то будет вяло тянуть и сидеть в политике.
Вспомните мои слова через год.
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о запугиваниях и безпределе в этом гепа в харькове известен и по клочковской и по геповозах возивших в 2014 гопоту с мордора, ..и как автор конкурентов титушкакми зеленкой кропить.........
главный сепаратист, бандит и коррупционер харькова.
Гепа в действии!
знакомый почерк.
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Вьетнамцев пусть подпрягают на разборки.. Проти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово" - Цензор.НЕТ 5311
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Просто знову вибори і потрібні вже не лимони, а лярди, інфляція, а де їх взяти, якщо не на базарі, адже більше нічого не працює.
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Наш неугомонный инвалид-колясочник опять решил пакостить.

Коррупцию в Харькове возглавляет Кернес Работу всей исполнительной власти Харькова можно охарактеризовать одним словосочетанием - тотальная коррупция!
Для обеспечения жизнедеятельности города в Харькове работает около сотни коммунальных предприятий. Эти предприятия "обилечивают" харьковчан от рождения и до смерти.
При этом ни одно из этих предприятий не является прибыльным, а значит, и не платит никаких налогов в городскую казну. Более того, многие коммунальные предприятия-монополисты ежегодно дотируются из городского бюджета на десятки и сотни миллионов гривен. В итоге городской бюджет ежегодно теряет 3-5 миллиардов гривен (годовой бюджет ~18 млрд грн).
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БАРАБАШОВО гор. власти хотят забрать под застройку, как наш боксёр радиорынок на Харьковском массиве .
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БАРАБАШОВО -- дно. Даже немцы в 1942-43 года туда не совались.
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А зря. Глядишь, война бы быстрее закончилась.
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Сравнять Барабашово вместе с Фельдманом и его помощниками-взяточниками, вместе с деньгами, которые они напдзли и навымогали.
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Все кто хотят знать правду, а не читать заказные статьи сюда --->[Предпринимателей ТЦ Барабашово.](h. ps://www.facebook.com/groups/193230607933403)

А команда адвоката Ивана Либермана пусть лучше обнародует все документы, на основании которых сдирают аренду с предпринимателей.
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Очередная бочка говна вылитая так называемой администрацией Барабашова на предпринимателей-членов инициативных групп по защите конституционных прав предпринимателей, ведущих всою законную предпринимательскую деятельность на стихийной торговой площадке возле ст.м.Барабашова.
Люди устали трудится под финансовым гнетом фирм-прокладок,собирающих черную аренду с предпринимателей от 500 до 900 грн за квадратный метр( этих фирм 154 ТОВ с уставным капиталом от 100 до 500грн и оформлены эти фирмы на 4 человек!!!!).Когда поднялось протестное движение, все продажные СМИ которые "администрациям" удалось купить, начали поливать активистов грязью( некоторые делают это по сей день) паралельно создаются невыносимые условия труда, постоянный пресинг, отключение объектов от электросети, угрозы, разворовывания магазинов, подпалы автомобилей и физическое устранение активистов членов инициативных групп. Полиция бездействует, уголовные дела по заявлениям активистов возбуждаются нехотя, после титанической работы по внесению заявлений в ЕРДР. Кто хочет узнать достоверную информацию по происходящему на Барабашова- заходите на официальные ресурсы ГО СИЛА В ЄДНОСТІ, это объединение инициативных групп. Каналы есть в Ютуб, телеграмм, Инстаграм, Фейсбук
telegram канал - @goSilavEdnosti
[YouTube канал](https://www.youtube.com/channel/UCpwC7Tsee1vCZokURH6jB9g)

Facebook
1. [ГО "Сила - в єдності"](https://www.facebook.com/groups/1928088184165171)
2. [Предпринимателей ТЦ Барабашово.](https://www.facebook.com/groups/193230607933403)

3. [Instagram](https://www.instagram.com/invites/contact/?utm_medium=user_system_sheet&utm_campaign=default.ig_ci_landing_site_0621.control&utm_source=ig_contact_invite&utm_content=4v04pnh)
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Я довольно часто читаю материалы Цензора, и считал редакцию честной и профессиональной , поэтому был сильно удивлен, прочитав перепечатку этой насквозь лжывой статейки .Неплохо бы корреспондентам Цензора самим разобраться в сути конфликта на так называемом рынке Барабашево , а не перепечатывать чужое вранье . Я думаю материал получился бы довольно резонансным , открыли бы глаза на деятельность некоего депутата Фельдмана .
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Опа-опа, Гепа у Фельдмана таки решил окончательно отжать рынок?
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПроти підприємства ведеться спланована інформаційна кампанія, - адвокати торгового центру "Барабашово"
 
 
 
 
 
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