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 Третейський суд у Гаазі почне розглядати позов України проти Росії про порушення прав у Керченській протоці 10 червня

На першому етапі розгляду скарги буде встановлено, чи має Постійний Третейський суд в Гаазі право розглядати цю справу. Якщо суд визнає свою юрисдикцію, другим етапом буде розгляд справи по суті.

Постійний Третейський суд в Гаазі (Нідерланди) з 10 по 14 червня проведе перші слухання у суперечці України з Росією про порушення Москвою міжнародного морського права в Чорному морі, Азовському морі і Керченській протоці. Відповідний анонс поширила прес-служба суду в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Під час слухань будуть розглянуті попередні заперечення, висунуті Росією в суперечці про права прибережних держав на Чорному морі, Азовському морі і в Керченській протоці.

Це перший етап розгляду скарги Києва, під час якого буде розглянуто питання, чи має Постійний Третейський суд юрисдикцію розглядати цю справу. Якщо Суд визнає свою юрисдикцію, другим етапом буде розгляд справи по суті.

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Згідно з графіком, встановленим ПТС, слухання проводитимуться у два тури. У понеділок, 10 червня, російська сторона представить перший раунд усних аргументів, а у вівторок, 11 червня, Україна представить свій перший раунд усних аргументів. У четвер, 13 червня, РФ представить другий раунд усних аргументів, і наступного дня, в п'ятницю, 14 червня, Україна представить другий раунд усних аргументів.

Арбітражний розгляд було порушено 16 вересня 2016 року, коли Україна подала на Російську Федерацію заяву за порушення Конвенції ООН з морського права, зокрема, ініціювавши суперечку про права прибережної держави в Чорному, Азовському і Керченській протоках.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128791
 
   
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Зеленский заработал ПЕРВЫЙ уголовный срок.
Ненадлежащее выполнение должностных обязанностей повлекшее тяжкие последствия и человеческие жертвы. Чистый криминал. Никакой политики.
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Интересно как Зеля проверять будет, станет ли рашка выполнять решение суда? Сам на военном корабле поплывет, или Беню отправит?
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Пластинку смени - иск был подан еще при Порошенко - так что срочно начинай его хвалить за мудрое решение и рассказывать нам, что Зеленский бы такого иска не подал бы ни за что.
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Я знаю! Кто поедет проверять я спрашиваю? Может ты поплывешь?
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Ещё неизвестно будет ли что проверять.
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А кто поехал бы при Порошенко? Он сам, или может быть ты?
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Вот и тут поедут те, кому положено - в чем проблема?
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Напевно Кремль буде посилатись на відкриту кримінальну справу про події в Керчинській протоці по заяві Портнова.
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Все может быть... Беня с Рюкзаковым ведут страну к расколу.
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между тем - почему российским суднам всё ещё разрешено заходить в порты других стран? Почему им не впаяют санкции, чтобы не смогли ни воды ни припасов ни топлива налить?
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