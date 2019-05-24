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Все про:Київська область (926) податки (717) податкова міліція (1246) ДФС (2225)

 Податкова міліція Київської області забезпечила відшкодування до бюджету 4,1 млн грн несплачених податків

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Київській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури забезпечили відшкодування в бюджет 4,1 млн грн несплачених податків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України було встановлено керівника підприємства, яке здійснює будівництво залізниць, мостів і тунелів, який під час здійснення операцій з продажу нерухомості не задекларував у повному обсязі належні до сплати податки і не сплатив їх до державного бюджету.

Урезультаті таких дій компанія - фігурант ухилилася від сплати 4,1 млн грн податків.

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За результатами заходів, вжитих під час слідства, фігурантом відшкодовано завдану шкоду в повному обсязі, у зв'язку з чим до суду направлено клопотання про звільнення вказаної особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128790
 
 
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А, почему на людей повесили пенсионный фонд? Неужели также, не могут взыскать с работодателя не уплаченные налоги в пенсионный фонд? А потом у людей не хватает стажа.
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налоговую милицию нужно было давно разогнать!!! они ничего в бюджет не возвращают, исключительно в свои бездонные карманы!!! а возмещение в бюджет обеспечивает исключительно государственная исполнительная служба по решениям судов!!! в первую очередь сдирая последнюю рубашку с мелких предпринимателей!!!
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Офигенные деньги!!!
На содержание этих профессиональных вымогателей государство тратит в разы больше.
Так зачем они вообще нужны????
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