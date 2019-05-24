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Все про:Геращенко Ірина (893) Зеленський (1424) полонені (381) Тристороння контактна група (84)

 Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську

Представники української гуманітарної групи ТКГ у Мінську поінформували президента Володимира Зеленського про деталі переговорів і передали списки заручників і зниклих безвісти.

На зустрічі також були присутні керівництво СБУ та Об'єднаного центру з питань зниклих безвісти і заручників. Про це повідомила в Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, яка раніше виконувала функції представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

"Проінформували про роботу гуманітарної групи, деталі переговорів, позиції, які відстоювали, прізвища і списки заручників і зниклих, іншу проблематику", - написала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти команди Зеленського зустрічалися з представниками України в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу, - Ірина Геращенко

"Якщо наша інформація і ця "інституційна пам'ять" допоможе звільнити наших, за яких ми щиро боролися всі ці роки - це буде важливо", - додала нардеп.

За кілька годин до зустрічі Ірина Геращенко заявляла на форумі громадської організації "Солідарна справа громад", що вже кілька разів пропонувала команді Зеленського поділитися досвідом зі звільнення полонених, але ще не отримала сигналу у відповідь.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128784
 
   
 Топ коментарі
 
А це вже серйозно.
Схоже, таки наближається якась жесть.
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Если бы был опыт в этой дамы, то до сих пор не было бы заложников в лнр/днр, а так прошло уже 5 лет...
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??? Пуйло би відпустив військовополонених заради неї?

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как бы сказал зеля, "старушка оля". Что ты с неё возьмёшь?
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У неё такой опыт, что я бы вам точно не посоветовал приобретать аналогичный Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську - Цензор.НЕТ 2854
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.......ну так пойди и поделись опытом, Оля, или подскажи нам того, кто сделал бы лучше......или ты только здесь хаить?......
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Опыт простой
Когда идет война
Президент и народ снимает последние трусы и покупает новейшее оружие
Мяч еще пока на стороне народа
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......Leo Tess, ты конечно извини, но вопрошал я Олю по сути её поста выше......и хотелось бы услышать от неё конкретики........а ля ля ля -не катит......
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Прихильники Зеленського вже хочуть за допомогою петицій заборонити критикувати владу - Главком: https://glavcom.ua/columns/dmytrotymchuk/prihilniki-zelenskogo-vzhe-hochut-za-dopomogoyu-peticiy-zaboroniti-kritikuvati-vladu-596404.html?fbclid=IwAR2d8s9_a9d9LIZTmSn0QbPWKpuh84E2CgzbUGKZrCp-Zuj6IZyaEZu9h6A …
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А це вже серйозно.
Схоже, таки наближається якась жесть.
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Обычная оцинковка. Парубий некоторое время будет исполнять функции президента.
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Неплохая мысль. Главное, чтобы его могли понять без присутствия логопеда в зале Зеленський зустрівся з представниками української гуманітарної групи ТКГ у Мінську - Цензор.НЕТ 8899
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та ничего, благодаря прямому все кому надо уже освоили язык жестов.
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Я б такой, чтобы ввести там в Раде язык глухонемых, во-первых екоторые из депутатов хоть что-то новое увидят, а во-вторых хоть немного политкультура повыситься: сложно одновременно взмахнуть вилами, и пальцами же изобразить крик Скотыняка! Поневоле придётся дискуссии вести, а не драки промеж собой.
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Спочатку прочитав ТГК.
І в контексті Зеленського це було якось органічніше...
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Тільки Тимошенко в Мінськ не призначайте.
Бо вже завтра можемо прокинутися жителями РФ.
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І цей мьіролюбно-безальтернативний? Шило на мило.
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Ну і як,було весело?Насміялась Іринка?))
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А ти, коли твої земляки в донецьку ;парад; проводили насміявся?
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В мене таке відчуття,що на тому "параді" ти був,і не серед полонених Українців,в разом з Голубаном.
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А я впевнений що твій близький родич там був з автоматом. Я правий?
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Ще пак,таких родичів мати,так ліпше бути сиротою.
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Крот, а що з твоєю квартирою в Горлівці? Продав, чи порожня стоїть?
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Стоїть без вікон,сусіди кажуть що двері ще є))Купиш?
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Денисова написала на ФБ, что сегодня передали 60 человек.
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Досижувати термін,будуть в Україні.А потім отримають Українські паспорти.
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это кацахол с лугандыры! друг сепарофф!
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если зеленскому хоть однго украинца с кацапии вытянуть удастся,
не за счет интересов Украины, - первый поаплодирую..
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если оплатит дорогу и з\п за пару лет, то сможет вытянуть бригаду вахтовиков из Сургута.
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я не о зарабитчанах вроде - тем господь простит предательство...

а може и нет.
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НЕ НАДО БЫТЬ НАИВНЫМИ Не для того пацаки пленных держат подставляясь под санкции что бы просто на своих утырков обменять Зная ' сердобольность' Украинцев обменяют на какие то политические уступки ......... И ВСЕ БУДУТ РАДОСТНО ПРЫГАТЬ и в жопу пленных целовать большая часть которых просто сложила оружие и не оказывала сопротивление
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да Украина в военном плане слабее кацапни - но ето означает тока одно - сопротивлятся еще сильнее...
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кацап с винтовкой в Украине должен быть дохлым.
есть ножи, вилы та много чего есть...
кацап с винтовкой в Украине должен быть дохлым!
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Какая-то абсолютно непонятная новость....
Кто формирует эту "группу"? Кому она подчиняется?
Какой статус этой "группы" СЕЙЧАС?
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Нетерпеливая баба - давай ей сразу же!
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Ти повертайся до України як закликає великий ЗЕ.
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так за порошенко же больше проголосовало, это еще не все фанаты рошенки
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Ой! ЗеБені не до часу такими "пустяками" займатись.
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