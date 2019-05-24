 Зеленський висловив співчуття сім'ям 2 загиблих під час повені на Закарпатті та Прикарпатті

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський передав слова підтримки сім'ї школяра Сергія Церуша, який загинув у селищі Воловець Закарпатської області. Тіло хлопчика рятувальники виявили сьогодні. Напередодні він вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича, і його понесла течія.

"Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам", - сказав Зеленський.

Також Президент висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Бориса Когуча з Івано-Франківської області. 20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи каналізацію до річки, упав у воду і зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.

Раніше глава держави мав розмову з керівниками областей, які постраждали від повені: в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Шумом, головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.

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