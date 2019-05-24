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Все про:Зеленський (1424) повінь (23) паводок (59) жертви (347)

 Зеленський висловив співчуття сім'ям 2 загиблих під час повені на Закарпатті та Прикарпатті

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих під час повені в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Зеленський передав слова підтримки сім'ї школяра Сергія Церуша, який загинув у селищі Воловець Закарпатської області. Тіло хлопчика рятувальники виявили сьогодні. Напередодні він вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича, і його понесла течія.

"Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам", - сказав Зеленський.

Також Президент висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Бориса Когуча з Івано-Франківської області. 20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи каналізацію до річки, упав у воду і зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.

Раніше глава держави мав розмову з керівниками областей, які постраждали від повені: в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Шумом, головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128783
 
 
 Топ коментарі
 
Співчуття сім'ям загиблих.
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Хоть как-то рейтинг упавший нужно поднимать.А компенсацию за ущерб семьям не предложил ？
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по человечески поступил
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только почему то не поступает с семьями погибших на дамбасе
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Хоть как-то рейтинг упавший нужно поднимать.А компенсацию за ущерб семьям не предложил ？
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Донедавна компенсація виплачувалась ТІЛЬКИ при пошкодженні майна, комісія визначала збитки, які частково відшкодовувались, пропорційно до виділеної суми. При загибелі людей жодної компенсації не передбачалось.
Може щось змінилось, але не думаю.
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Щось я не пам"ятаю таких заяв від Петра?
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а від яника? юща пам'ятаєш? мабуть маленьким був
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Погода цього року взагалі..
В нас хмари не зникають. Тут сонце, а тут град з дощем.
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Эта за бурбака кара Божия на регион пролилась.
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Нахрена вот это писать? Значит ситуация не требует Если "Ранее глава государства имел разговор с руководителями областей, пострадавших от наводнения: и.о. председателя Закарпатской облгосадминистрации Ярославом Шумом, председателем Ивано-Франковской ОГА Олегом Гончарук и председателем Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.Источник: https://censor.net.ua/n3128783"
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Ситуация требует не соболезнований а введения ЧС - это служебная халатность приведшая к человеческим жертвам !
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Зе команда все леса вырубила и по их вине наводнения, а ещё пизанскую башню Зе команда наклонила...
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Это функции Президента - делать что нужно и контролировать это.
Зеленский бездарный , ленивый болван.
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Зеленский за первых три 24 часа на посту сделал больше чем мародёр за пять лет.
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ты за газ свинарчукам по Конституции платил? и усбогойся.. Зе отправил на перевыборы стадо непонятной половой ориентации в надежде что выберут на их место представителей народа, а не всяких ляшков и пашинских
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Лучше бы ввел запрет на вывоз леса из Украины. Или петицию нужно писать? Или рехверендум проводить?
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Сімям - щире співчуття.
Від паводків ніхто не застрахований, однак місцевим жителям слід задуматись. Погляньте на гуглокартах на місцевіть навколо Воловця. Воловецький район - це напевно найбільш безсліса частина українських карпат. Там на одну смереку - один лісоруб! Ще одні діячі на Прикарпатті "протипаводкові роботи" проводили. Допровадились до того, що захисна дамба тю-тю. - а отже можна попилити нові грошики.
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В нас в Івано-Франківській області вода лиха наробила багато і це ще Дністер не виходив з берегів, дякувати Богу. Калуш плавав, води по коліна і вище була на дорогах.
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Микуличин плавав, а це гори. Вода злітає з горів - дерева вирубані...
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мда, лило конкретно.
но от зеленого нам тут ничего не надо.
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"Зеленский выразил соболезнования семьям 2 погибших во время наводнения на Закарпатье и Прикарпатье" - таким образом все люди выражают соболезнование, а как Президент, он должен выделить бабло хотя бы на похорон, иначе не солидно.
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Вот прямо сейчас у меня в ФБ вылезло фото Зеленского и сообщение что он обновил фото своего профиля. Я несказанно рад.
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Так а зачем ты подписался? Или ты в ФБ первый день. Возвращайся на Одноклассники
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Потрібно ще одній висловити, точніше двом. Одній за втрату сина, іншим за сина покидька і нам усім, за наше судочинство...
https://amp.fakty.ua/306385-pochti-otrezal-golovu-odnoklassniku-na-zakarpate-15-letnemu-ubijce-dali-3-5-goda-tyurmy-foto-video
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"-піариться на смертях! "
Саме так голосили на Пороха,по поводу й без.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський висловив співчуття сім'ям 2 загиблих під час повені на Закарпатті та Прикарпатті
 
 
 
 
 
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