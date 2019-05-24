 Зеленський висловив співчуття сім'ям 2 загиблих під час повені на Закарпатті та Прикарпатті

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Зеленський передав слова підтримки сім'ї школяра Сергія Церуша, який загинув у селищі Воловець Закарпатської області. Тіло хлопчика рятувальники виявили сьогодні. Напередодні він вийшов подивитися, як піднялася вода в річці Вича, і його понесла течія.
"Я сам батько і розумію, яке це горе для родини. Співчуваю батькам", - сказав Зеленський.
Також Президент висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Бориса Когуча з Івано-Франківської області. 20 травня 62-річний чоловік послизнувся, розчищаючи каналізацію до річки, упав у воду і зник. Його тіло знайшли в Калуші, в річці Млинівка.
Раніше глава держави мав розмову з керівниками областей, які постраждали від повені: в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Шумом, головою Івано-Франківської ОДА Олегом Гончаруком та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколою Чечоткіним.
Може щось змінилось, але не думаю.
В нас хмари не зникають. Тут сонце, а тут град з дощем.
Зеленский бездарный , ленивый болван.
Від паводків ніхто не застрахований, однак місцевим жителям слід задуматись. Погляньте на гуглокартах на місцевіть навколо Воловця. Воловецький район - це напевно найбільш безсліса частина українських карпат. Там на одну смереку - один лісоруб! Ще одні діячі на Прикарпатті "протипаводкові роботи" проводили. Допровадились до того, що захисна дамба тю-тю. - а отже можна попилити нові грошики.
но от зеленого нам тут ничего не надо.
https://amp.fakty.ua/306385-pochti-otrezal-golovu-odnoklassniku-na-zakarpate-15-letnemu-ubijce-dali-3-5-goda-tyurmy-foto-video
Саме так голосили на Пороха,по поводу й без.