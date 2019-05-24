 Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського"

Про це Медведчук заявив в інтерв'ю російському виданню "Взгляд", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції з моменту його обрання. ...Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", - сказав Медведчук.
"Він стверджує, що спільним між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник такої точки зору", - додав кум Путіна.
Раніше сьогодні глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах з Росією. " Ні я, ні президент не знайомі з Віктором Медведчуком. Ми не бачимо його переговорником з нашого боку. Якщо Росія бачить переговорником зі свого, це їхній вибір", - сказав глава АП.
Нагадаємо, Медведчук входить до гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську і займається обміном полонених. Останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі відбувся 27 грудня минулого року.
На початку грудня 2018 року представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук заявив, що Медведчук останнім часом не брав участі в роботі групи.
У квітні президент Петро Порошенко доручив СБУ вивчити діяльність Медведчука в ТКГ. Він заявив, що у Медведчука була одна функція - звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в тюрмах Росії. Востаннє це сталося в грудні 2017 року.
Тётя Роза @Anakoyher 22 мая
Любимое вино 73% украинцев.
П.С. Только не обвиняйте меня в грубости. При личной встрече я бы вам никогда не позволил сказать такое в лицо. Всего лишь подумал бы про себя.
PS У вас там весело, как я погляжу...я, ты, он, она
два мудака
Похвастайся, кого освободил!
https://youtu.be/Xl-Is4e0BV8
Порохоботи, не Дякуй те
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России
Порошенко угрожает возглавить новый Майдан, если решит, что ему не нравится ход событий.
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России.
Отмороженное создание, врущее сегодня прямо противоположное тому, что врал вчера.
Майдан он устроит, стройные колонны порохоботов, Олешко и Реведжук несут портрет Свинарчука. А бурбак несет физиономию яценюка.(М.Б.)
Так что пасть бы прикрыл насчет зашквара...
Даже путин смотрит на него презрительно.
И в Москве и в Киеве всем ясно, чем является пум кутина.
Не надо мне ваших снисхождений, всё сделаю сам.
Сомневаюсь что без него с ЗЕкомандой кто-нибудь станет разговаривать из Кремля.
Но в основном вы правы, зе ждет доля Ющенко, на которого понавешивают всех собак, плюнут и забудут... Будет сидеть на даче и писать мемуары про то, как его обманули. Ну а если с Ю свяжется, то все будет еще веселее)))
там у него будет много новьіх и увлекательних занятий.