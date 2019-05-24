 Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського"

Про це Медведчук заявив в інтерв'ю російському виданню "Взгляд", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції з моменту його обрання. ...Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", - сказав Медведчук.

"Він стверджує, що спільним між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник такої точки зору", - додав кум Путіна.

Раніше сьогодні глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах з Росією. " Ні я, ні президент не знайомі з Віктором Медведчуком. Ми не бачимо його переговорником з нашого боку. Якщо Росія бачить переговорником зі свого, це їхній вибір", - сказав глава АП.

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Нагадаємо, Медведчук входить до гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську і займається обміном полонених. Останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі відбувся 27 грудня минулого року.

На початку грудня 2018 року представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук заявив, що Медведчук останнім часом не брав участі в роботі групи.

У квітні президент Петро Порошенко доручив СБУ вивчити діяльність Медведчука в ТКГ. Він заявив, що у Медведчука була одна функція - звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в тюрмах Росії. Востаннє це сталося в грудні 2017 року.

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