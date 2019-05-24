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 Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського"

Кум Путіна, глава політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук стверджує, що позиція президента Володимира Зеленського з питань майбутнього окупованих районів Донбасу повністю протилежна його особистій позиції.

Про це Медведчук заявив в інтерв'ю російському виданню "Взгляд", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не бачу сенсу представляти інтереси команди Зеленського як нової влади не тільки тому, що наша партія перебуває до нього в опозиції з моменту його обрання. ...Позиція пана Зеленського, яку він сформулював, повністю суперечить моєму мирному плану, який передбачає автономію для цих територій", - сказав Медведчук.

"Він стверджує, що спільним між Україною і Росією залишився лише кордон. Я категоричний противник такої точки зору", - додав кум Путіна.

Раніше сьогодні глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що Віктор Медведчук не може представляти Україну на переговорах з Росією. " Ні я, ні президент не знайомі з Віктором Медведчуком. Ми не бачимо його переговорником з нашого боку. Якщо Росія бачить переговорником зі свого, це їхній вибір", - сказав глава АП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наказ з'ясувати у військових їхнє ставлення до переговорів з "Л/ДНР" містив викривлену інформацію і зараз скасований. Розпочато службову перевірку, - ОК "Північ"

Нагадаємо, Медведчук входить до гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську і займається обміном полонених. Останній масштабний обмін заручниками між Україною і бойовиками "Л/ДНР" на Донбасі відбувся 27 грудня минулого року.

На початку грудня 2018 року представник України в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Євген Марчук заявив, що Медведчук останнім часом не брав участі в роботі групи.

У квітні президент Петро Порошенко доручив СБУ вивчити діяльність Медведчука в ТКГ. Він заявив, що у Медведчука була одна функція - звільнення заручників, які перебувають як у підвалах окупованих територій, так і в тюрмах Росії. Востаннє це сталося в грудні 2017 року.

Читайте також: У СБУ заявили, що не працюють з Медведчуком щодо питань звільнення заручників і політв'язнів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128780
 
   
 Топ коментарі
 
так никто и не просил, все видят его в петле.
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а не пошол бы он в дупу к своему куму в москве и бизнес партнеру из европейской солидарности
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Зато с Порошенко был кентябой!
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Первое видео в тему. Похоже на то что Зеленскому не разрешают вернуть Мишу. Если бы меня спросили кто лучше Коломойский, Аваков, или Порох - я бы и год назад и сейчас ответил: одно Г. Но я не жалею что агитировал за смену власти, так как в этом акте есть десакрализация власти,а значит и шаг к свободе. Пусть и не окончательный.
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Я первый раз вижу человека, который сбежав от карманника в лапы маньяка-насильника, называет это шагом к свободе. При этом все сидят и ждут. Когда наконец от помоев в СМИ будет что-то в плане доказательной базы участия Порошенко в коррупционных схемах. Ничего, кроме дебилизма со стороны Портнова не наблюдается. С нетерпением жду, когда адвокаты Эрнст энд Янг порвут этого ублюдка на тряпочки за клевету, на них в том числе. Это именно они занимались всеми процедурами по продаже Кузни на Рыбальском. А в плане пути на свободу....... Беня вам в помощь. Простите, у меня есть чувство юмора, но видно недостаточно извращенное.
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Если Зеленский НЕ вернет Мишу - он же НЕ посадит Пороха. Такая элементарная зависимость. В Украине 28 лет происходит круговорот жуликов во власти. Одни сменяют других, только для того чтобы те потом сменили их самих. Делить им особо нечего, только место у дойной коровы под названием Украина. А корова дородная, на всех жуликов хватает, вот они и воюют только для вида. В жопе же сидит только народ, только простые и , вместе с тем, лучшие люди.
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Никакой связи между Мишей и ответственностью Порошенко нет. Михо - барабан. Шумный и пустой.
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Конечно, человек спасший целую (пусть и небольшую страну) это барабан. А жирный дятел укравший 5 лет у каждого жителя своей (большой страны) - это идол на который положено молится. Вы, должно быть, клиническая идиотка. Или же, в лучшем случае, аферистка.
П.С. Только не обвиняйте меня в грубости. При личной встрече я бы вам никогда не позволил сказать такое в лицо. Всего лишь подумал бы про себя.
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странно как то он спас, так что благодарное население выгнало пинками, ну да ладно. Не разбирался глубоко в вопросе...

PS У вас там весело, как я погляжу...я, ты, он, она
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Точно также можно сказать что Мишу из Украины за волосы выкинуло украинское население , а не бандиты порошенко. Чушь.
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эти бандиты порошенко так и остались на постах глав МВД. Так что это теперь бандиты Зеленского...
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Щиро. Вірю. Жалкую. Добра була прем"єрка.
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Тільки не треба гнати на Вову. Вова - теж патріот. Справжній, а не надутий, як свободівці
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Сулима, а как же ВАНА?!!! Ты что, "предал вечную любовь"? Или, как главная героиня "Королевы бензоколонки", "мечту поменял"? "ИЗМЕНЩИК презренный"!!!
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Так, вони не плюють на опонентів. Вони живуть в бульбашці і плюють на народ, який проголосував за вихід з єврокібуцу, а вони правдами і неправдами намагалися цього не допустити.
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Ваню, а не пішов би ти в сраку? Свободівці, які винесли на своїх плечах Майдан (бо їх там було найбільше), яких багато загинуло на фронті - це дуті, ****, патріоти? А вовік - справжнісінький патріот, да? У тебе з головою все гаразд? А хто так вперто мутний референдум **********? Не вовік, часом? Не його голова АП богдан? Свободівська фракція 2012-2014 рр. у ВР була зразковою: били морди ригам, успішно побороли кнопкодавство і впроваджували українську мову. Я, свободівець, сам багато часу провів на Майдані, хоча пляшки з коктейлями молотова не кидав, бо засцяв, але допомагав грошима. А ти, мерзото, що робив тоді? Топив за Джулію, чиїх людей на майдані було лише один намет біля стели?
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та, падажжи, я думал ты интересы Украины представлял, ты ж весь в интересах Украины, тебе ж интересы Украины всему-везде-всегда болят, гнида?? а тут,оказывается вопрос в администрации??)) зеленское не подходит, а парашенко шоколодно подходило, выходит так??
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В критку мертвечину треба. А там, походу, портной йому щось пошиє
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Игра. Типа оппоненты, ага. А референдум, а "договориться посередине" . . . Не верю. Игра. Хотел бы ошибиться, конечно.
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а с Барыгой Мертвечук нашел общий язык
два мудака
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А шо,Мертвечук оказывается представлял на переговорах не интересы Украины а интересы Порошенко??? Нисебе фига поворот...И какие там интересы шоколадного ?)) Вот вам и весь хрен до копейки...оказывается Порошенко через Мертвечука на этих дЭбатах обсуждал с ***** свои барыюные интересы ..Разве я не прав?)
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Ну блин! Боты тут уже вспотели вам это втолковывать, а вы никак! Конечно Порошенко во всем виноват. Это же лучший дружбан *****! Вы разве не знали? Зеленая Сцикля главный патриот и только за мир-дружбу, все для народа, земля крестьянам....! Главное следить за руками этих наперсточников!
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А до этого, значит, он представлял интересы Порошенко!..
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Да кому Вы нужны! Переговорщик хренов!
Похвастайся, кого освободил!
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Медведчук: Те що я роблю в Москві, - я виконую прохання президента України Петра Порошенка.

https://youtu.be/Xl-Is4e0BV8

Порохоботи, не Дякуй те
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Вот и еще одно доказательство, что порошенко предатель.
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О новом Майдане у порошенко. Майдан "оно" устроит)
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России
Порошенко угрожает возглавить новый Майдан, если решит, что ему не нравится ход событий.
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России.
Отмороженное создание, врущее сегодня прямо противоположное тому, что врал вчера.
Майдан он устроит, стройные колонны порохоботов, Олешко и Реведжук несут портрет Свинарчука. А бурбак несет физиономию яценюка.(М.Б.)
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А, шо такое, товарищ Медведчук - ето ж ваш любимий размер!!??
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стоило ********* подвинутся - мертвячук исчезает с горизонта.
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Так і Беня заявляє, що не хоче керувати Зеленським.
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Богдан сказал же ,,Ни я не Зеленский Медведчука не знаем,, А мне ролик с тем отшельником в доме-срубе вспомнился. ,,Вы кто такие, я вас не звал, идите на йух,, Мертвечука ж открыто послали, а оно еще пыжется. Да я, да я и не буду представлять.
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Чиста канкретна не врубаюсь - КТО и ПОЧЕМУ раздувал эту жабу Мертвечука - как супер-пупер субъекта украинской политики и переговорщика? Имеет право чото вякать = тот кто платит дохера туеву хучу налогов в бюджет Украины и работает на интересы её налогоплательщиков, а не это возомнившее говноничтожество ни о чём
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вот так зашквар порохоботни! ))) ну что, порохоботня?! вы - предатели! ваш свинорылый любимчик вместе со своим бизнес-партнером мертвечуком уверенно вели Украину в лапы к *****! но тут что-то пошло не так и 73 % украинцев дали Украине шанс остаться независимой от Мордора! вот так вот!
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А чому ви берете слова цього вражище для віри? Я не вірю жодному слову цього кгбіського виродка. І не потрібно роздувати його слова з позицією про його наміри і інтереси--він є спільник фашистської росії,а звідтиля і оцінка всіх його слів і справ.
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а зачем нужен медведчук, если молодая команда запланировала ПРЯМЫЕ переговоры с ****** о сдаче? А глава администрации официально об этом заявил?

Так что пасть бы прикрыл насчет зашквара...
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медведчук работал на порошенко, а порошенко работал для медведчука.
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На мою думку, потрібно терміново, поки він не втік, техенько його садити до буцигарні і нормальний суд йому влаштувати в США.
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Когда эту утварь опустят в подвал НКВД с выносом вперед ногами...
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Когда там Медведчука будут садить или ЗЕ сработается с ним?)
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его послали... а он заявил, шо он сам пошел... Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського" - Цензор.НЕТ 6102
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Нормально его макнули: если на стороне России - пусть участвует.
Даже путин смотрит на него презрительно.
И в Москве и в Киеве всем ясно, чем является пум кутина.
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Путинский кум ************ к мародеру компаньеном был!
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Ну раз такие дела, то и я отказываюсь от Оскара за вклад в кинематограф. Отказываюсь от нобелевской премии по математике. От золотого мяча по футболу. От премии Гремми певец года. От научной степени по физике елементарных частиц.
Не надо мне ваших снисхождений, всё сделаю сам.
Медведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського" - Цензор.НЕТ 6841
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Они понятно, торгового партнера кремля народ прокатил на вьіборах. Как теперь работать Медведчук не знает
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Можно как угодно относиться к Виктору Медведчуку, но больше него никто не сделал в плане возвращения украинских заложников на родину.
Сомневаюсь что без него с ЗЕкомандой кто-нибудь станет разговаривать из Кремля.
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Если сам Чёртов Кум, то есть организм, о котором "негде пробу ставить" - единственное, что можно сказать без мата, стесняется мараться зелей... Приговорили зелю: живым он с этой аферы не выйдет. Когда из лагеря на севере россии правильно бегут - зеки всегда берут с собой здорового и телесастого молодого - чтобы на заключительном этапе было, чего есть. Так что зеля - тоже "корова".
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ну, насчет живым не выйдет - это, конечно, преувеличение.

Но в основном вы правы, зе ждет доля Ющенко, на которого понавешивают всех собак, плюнут и забудут... Будет сидеть на даче и писать мемуары про то, как его обманули. Ну а если с Ю свяжется, то все будет еще веселее)))
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Каким же нужно быть и выглядеть "ДЕРЬМОМ", если даже "КГБшное дерьмо", Медведчук, отказался с "Блазнем" и его "блазнючатами", поддерживать отношения!!!
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Пора делать мертвечука представителем президента на зоне.
там у него будет много новьіх и увлекательних занятий.
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С Медведчука ещё спросят за карпатский лес и друие вкусняхи.
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Для каждого, кто может такое спросить, у Чёртового Кума заготовлена своя коллекция его скелетов.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМедведчук заявив, що сам "не хоче представляти інтереси команди Зеленського"
 
 
 
 
 
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