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Все про:Порошенко (8942) Портнов (53) ДБР (264)

 Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Колишній заступник глави Адміністрації Президента України часів Віктора Януковича Андрій Портнов зареєстрував у Державному бюро розслідувань чергову заяву щодо п'ятого президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Портнов звинувачує Порошенка у відмиванні коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків. За його словами, екс-президент у складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала екс-регіоналу Володимиру Макеєнку.

Також Портнов повідомив, що в п'ятницю, 24 травня, ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження і почало розслідування за фактом легалізації Порошенком доходів під час "офшорних маніпуляцій на суму $ 300 млн за угодою продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Портнов подав ще одну заяву на Порошенка, ДБР вивчає документ

Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження 01
Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження 02
Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження 03
Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження 04

Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої ​​державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заява про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.

23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка.

Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128774
 
   
 Топ коментарі
 
Бені б про свою шкуру думати не завадило ,бо в США Трамп розійшовся не на жарт.
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Дайте эту тварь портнова на растерзание родственникам Небесной сотни...
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почти согласен..
но скорее - Порох не пожалел украинофобов, а не захотел воевать сразу на два фронта: против кацапов на Донбассе и против всех рыго-комуняк-феодалов по всей Украине..
в принципе он поступил правильно и поэтому за пять лет кое-что успел сделать, несмотря на войну и падение экономики в 2014, убитой рыгоаналами..
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пєтя-Бізнесмен.
звик"домовлятись"
А ,оскільки ВИНЯТКОВИЙ ЖЛОБ,ТО І З ОБМЕЖЕНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ.
ЗАКІНЧИЛАСЬ ВЛАДА-ВСЕ У НЬОГО ПОЧАЛОСЬ"СИПАТИСЬ"
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Пэця сам рыг по уши, клейма негде ставить.
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Портнов весной 2015 говорил: Мы скоро вернемся, мы всех повесим на столбах.
и это говорит юрист.
У Портнова папочка бывший КГБист, как и у Лукаш.
он и внешне становится похож на нацмена или жида.
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Значит, потомственный чекист... Это многое объясняет.
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Тролль Януковича 80-го левела никак не уймется))
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Канал Кривой - мерзкая помойка. А Ганопольский и Вересень уже испоганили себе некролог. Киселев хоть как-то играет в журналистику, если бы еще не бекал, разговор идет дальше, уже все поняли мысль, а он не всё э-э-э
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Как раз медведчуковские каналы очень топили за Порошенко
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Дорогой Лео! Или у тебя нет телека или ты несёшь осознанную ху..ню?
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===На "Интере" больше всего в эфире "светился" Юрий Бойко, а на "Украине" - Александр Вилкул и Олег Ляшко. В период от 1 до 7 марта телеканал "NewsOne" отдал предпочтение двум кандидатам - Юрий Бойко (2 часа 15 минут в течение недели) и Петру Порошенко (3 часа 23 минуты).
"Информация о предвыборной активности кандидатов - Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского - подавалась в минимальных объемах (до 15 минут в неделю) и исключительно в негативном контексте", - добавили в Нацсовете. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/agitaciya-i-prodvizhenie-kandidatov-nacsovet-nazval-telekanaly-kotorye-narushali-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-1330218.html===
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===Канал "NewsOne", по оценкам экспертов мониторинга, также более открыто поддерживает Бойко. В свою очередь канал "112 Украина" больше всего внимания уделяет Порошенко и Бойко.===
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/18/7207010/
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Дорогой Лео, слова имеют смысл!
Две совершенно РАЗНЫЕ вещи - количество минут рекламы, оплаченной кандидатом, и тональность бесконечных политшоу, проводимых непосредственно каналом.
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Т.е. все сепарские каналы активно агитировали за Порошенко. Совпадение? Не думаю
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Дорогой Лео, слова имеют смысл!
Две совершенно РАЗНЫЕ вещи - количество минут рекламы, оплаченной кандидатом, и тональность бесконечных политшоу, проводимых непосредственно каналом.
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" ....завладел телеканалом "Прямой", оформив..."
А можно поподробней?
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можно, если сам не умешь читать. "...экс-президент в составе организованной преступной группы завладел телеканалом "Прямой", оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую экс-регионалу Владимиру Макеенко."
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Если вы немножко знаете уголовный процесс, согласно последнего УПК, открытие уголовного производства - это ни о чем. Например, какой-нибудь доброжелатель захочет сделать неприятное Игорю Д и сообщит в органы дознания, что Игорь Д украл у потерпевшего велосипед и все, Игорь Д фигурант ЕРДР. Примерно так и с Портновым.
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Ты такрой умный, что умеешь цытировать? Может тогда и объяснить сможешь, как это "завладел путём оформления"?
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Поподробней может рассказать Говнопольский. Он каждый день лил помои в эфир.
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Я думал, что что-то будет действительно интересное. С этого дела будет пшик. И он это прекрасно знает. Похоже они занимаются отвлечением внимания народа от чего-то существенного. И пытается обратить внимание на себя. Наверно в депутаты подастся.
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Не наверно. Писали уже на Цензоре, что уже в Херсонской области ошивается. Наверное думает по мажоритарке проскочить. Если у нас 75% за зе проголосовало то наверняка проскочит.
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Видно Портнов соскучился по Порошенко. Прям как дембель своей подружке по возвращению три пистона вставил без передыху))))
А вобще Петя сам виноват. Нехер было рыгов обвинять и не судить. Надо было либо до конца доводить, либо не пистеть вообще.
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Так что их, на дыбу надо было? Портнов бы и из за решетки смог бы заявление подать. И был бы при этом мучеником в глазах народа
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Напомню: Ефремов сидит под арестом... Какой год... Т.е., если надо, то могут...
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Их надо было к Чечетову. Хотя дирижера жаль.
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Его б энергию да в провода. Глядиш и комуналка подешевеет.
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Явно Портнов собрался попасть в книгу рекордов Гиннеса. Как говорится, дадим стране угля, хоть мелкого но много!
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Нелюстрированный президент правил Украиной 5 лет!!!!!
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Пора делать ставки, Петя сбежит до выборов или его успеют посадить?
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не побежит
Придется просить парламент о снятии неприкосновенности.
Оно просто еще не может поверить своему счастью, а так бы уже сбежало.
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к тому времени парламент будет у Зели
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Бежать некуда. Запад он развел, а с путиным быковал. Остаётся Ким Чен Ы. Почему Ы? Чтобы никто не догадался его там искать, ну или друзья из джунглей с которыми климкин безвиз нашлёпал.
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Яка різниця за заявою кого посадять мародера петю? Головне - результат, петя за свої справи на протязі своєї каденції повинен сісти.. І сісти надовго..
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совершенно верено. Тем более что опытный пгокугог ничего не нарыл.
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Любопытно когда вскроются все петины махинации и его посадят или он сбежит (что одно и тоже), порохоботы будут извинятся на этом форуме, типа извините черт попутал или будут опять утверждать про зраду?
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не посадят, но всё отберут.
Может немного посидит.
Для острастки
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у нас таких прецедентов небыло. Если отбирали, то убегали что бы не сидеть.
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а я согшлашусь, что после Майдана всех этих портновых надо было находить и наказывать (неважно как, по суду или без суда)... а не прощать и вести с ними бизнес...
Так что Порох (Луценко, Аваков) сами облажались ....
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типа Петя облажался что его поймали!?
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И кто же ему доктор????? 😂😅😂
С 2014 ГОДА ЕГО ОБ ЭТОМ УКРАИНА ПРОСИЛА.
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Зеленський обіцяв привести в політику нові обличчя. Але під час детальнішого вивчення оточення глави держави спливає все більше сумнівних фактів і зв'язків. Йдеться, наприклад, про Іллю Павлюка, який за даними програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом, відповідає за координацію та фінанси регіональних представників Зе-команди, а заодно тісно пов'язаний з одіозним екс-нардепом у розшуку Ігорем Калєтніком.

"Король контрабанди"
Під час правління екс-президента-втікача ЗМІ називали Павлюка "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.
Річ у тім, що Павлюк був помічником на той час народного депутата 6 скликання Ігоря Калєтніка і підтримував із ним тісні відносини. За деякими даними, вони разом реалізовували низку тіньових схем із незаконного переміщення товарів через митницю. Кажуть, що Павлюк є кумом екс-нардепа.
У 2012 році тодішній депутат Чернівецької облради, а нині голова Чернівецької митниці Микола Салагор називав Павлюка "фактичним власником усієї контрабанди" в регіоні. А Геннадій Москаль, тоді ще опозиційний нардеп, прямо заявляв у відкритому листі до Віктора Януковича про роль Павлюка у розробці змін до законодавства, які фактично "декриміналізували" контрабанду.
До речі, 8 травня 2019 року Печерський райсуд Києва вже скасував розшук колишнього голови української митниці. А за місяць до цього суд зобов'язав Державне бюро розслідувань розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які нібито перевищуючи повноваження, не виконуючи судові рішення, здійснювали кримінальне переслідування Ігоря Калєтніка протягом 5 років. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/korol-kontrabandi-i-glava-regioniv-splivli-skandalni-fakti-pro-chlena-komandi-zelenskogo.htm
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Порошенко уже снимает ролики, как он с опущенным видом гуляет по Киеву под ручку с женой. И как его же жернашлюшки останавливают на пустынной улице и спрашивают, как он относится к политическим преследованиям, которым он начал подвергаться. Это все пятая колонна, говорит. За томос, армию и церковь. Больной какой-то на всю голову.

Ожидаемо. Начинает вертеться как г-ка на сковородке. Да он и выборы досрочные хочет, чтобы быстрее неприкосновенность получить.
Не жалко, какой бы жалкий вид он на себя не напускал.
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Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко и сообщил об открытии уголовного производства.

Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження - Цензор.НЕТ 4716
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Портнов подал в ГБР третье заявление на Порошенко . )) Звучит как анекдот . ..

Почему бы рыглу , с одинаковым успехом , не написать заявление на Пороха заодно и , в Спортлото например . Юморить так юморить уж , "на всю катушку" .?! ..
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Портнов один из столпов режима Януковича и очень опасный человек для Украины, на 100% связанный с российскими спецслужбами. Он имеет немалое влияние на судебную систему Украины, во время президентства Януковича раздавал там огромные суммы взяток. То,что этот ирод спокойно гуляет на свободе в Киева это большая ошибка и прошлой и сегодняшней власти, потому что он враг не Порошенко или Зеленского, он враг Украины.
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Так почитає новин і мимоволі антисемітом зробишся...
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Цей холоп немає бажання подати позов на московських нуворішей які грабували та грабують Україну. Починати може з Лугандонії. для початку.
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а кто догадался выложить адрес портомоя в открытом доступе,тяперича если на него метеорит упадет,все равно Порох виноват будет?
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Брешет Портнов
не 300 лямов и 400 скиздил барыга
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Какая разница, кто такой портнов. Главное, правду он говорит или нет. И мне пох, кто возьмёт педро за золотые яйца.
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ідовські манси..........
Засвітитися як умога скандальніше на гребні боротьби з "колишніми корупціонерами"
Беня підсобить жидоктаратом
Піпл схаває і проголосує.
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потуги портянки, как тявкание моськи на слона. агрессия против Порошенко резко спала после выборов, но впереди еще одни, потому задача своры отвлечь внимание массы от выкрутасов Зе&Ка "громкими" делами против ушедшего Президента.
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Може, портнов запізно повернувся в Україну, поки що він один реально душить пороха.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПортнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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