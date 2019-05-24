 Портнов подав у ДБР третю заяву на Порошенка і повідомив про відкриття кримінального провадження. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Портнов звинувачує Порошенка у відмиванні коштів, легалізації незаконних доходів і несплаті податків. За його словами, екс-президент у складі організованої злочинної групи заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, яка фіктивно належала екс-регіоналу Володимиру Макеєнку.
Також Портнов повідомив, що в п'ятницю, 24 травня, ДБР зареєструвало нове кримінальне провадження і почало розслідування за фактом легалізації Порошенком доходів під час "офшорних маніпуляцій на суму $ 300 млн за угодою продажу заводу "Кузня на Рибальському".
Як повідомлялося, ДБР 21 травня за заявою Портнова почалося досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (стст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що йдеться про події 25 листопада 2018 року, пов'язані з здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.
Раніше Портнов повідомив, що направив в ДБР "першу заява про злочин", який вбачає в діях Порошенка в листопаді 2018 року. "Вважаємо його причетним до державної зради, спроби захоплення державної влади і перевищенні влади і службових повноважень", - написав він.
23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка.
но скорее - Порох не пожалел украинофобов, а не захотел воевать сразу на два фронта: против кацапов на Донбассе и против всех рыго-комуняк-феодалов по всей Украине..
в принципе он поступил правильно и поэтому за пять лет кое-что успел сделать, несмотря на войну и падение экономики в 2014, убитой рыгоаналами..
звик"домовлятись"
А ,оскільки ВИНЯТКОВИЙ ЖЛОБ,ТО І З ОБМЕЖЕНИМИ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ.
ЗАКІНЧИЛАСЬ ВЛАДА-ВСЕ У НЬОГО ПОЧАЛОСЬ"СИПАТИСЬ"
и это говорит юрист.
У Портнова папочка бывший КГБист, как и у Лукаш.
он и внешне становится похож на нацмена или жида.
"Информация о предвыборной активности кандидатов - Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского - подавалась в минимальных объемах (до 15 минут в неделю) и исключительно в негативном контексте", - добавили в Нацсовете. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/agitaciya-i-prodvizhenie-kandidatov-nacsovet-nazval-telekanaly-kotorye-narushali-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-1330218.html===
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/18/7207010/
Две совершенно РАЗНЫЕ вещи - количество минут рекламы, оплаченной кандидатом, и тональность бесконечных политшоу, проводимых непосредственно каналом.
Две совершенно РАЗНЫЕ вещи - количество минут рекламы, оплаченной кандидатом, и тональность бесконечных политшоу, проводимых непосредственно каналом.
А можно поподробней?
А вобще Петя сам виноват. Нехер было рыгов обвинять и не судить. Надо было либо до конца доводить, либо не пистеть вообще.
Придется просить парламент о снятии неприкосновенности.
Оно просто еще не может поверить своему счастью, а так бы уже сбежало.
Может немного посидит.
Для острастки
Так что Порох (Луценко, Аваков) сами облажались ....
С 2014 ГОДА ЕГО ОБ ЭТОМ УКРАИНА ПРОСИЛА.
"Король контрабанди"
Під час правління екс-президента-втікача ЗМІ називали Павлюка "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.
Річ у тім, що Павлюк був помічником на той час народного депутата 6 скликання Ігоря Калєтніка і підтримував із ним тісні відносини. За деякими даними, вони разом реалізовували низку тіньових схем із незаконного переміщення товарів через митницю. Кажуть, що Павлюк є кумом екс-нардепа.
У 2012 році тодішній депутат Чернівецької облради, а нині голова Чернівецької митниці Микола Салагор називав Павлюка "фактичним власником усієї контрабанди" в регіоні. А Геннадій Москаль, тоді ще опозиційний нардеп, прямо заявляв у відкритому листі до Віктора Януковича про роль Павлюка у розробці змін до законодавства, які фактично "декриміналізували" контрабанду.
До речі, 8 травня 2019 року Печерський райсуд Києва вже скасував розшук колишнього голови української митниці. А за місяць до цього суд зобов'язав Державне бюро розслідувань розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які нібито перевищуючи повноваження, не виконуючи судові рішення, здійснювали кримінальне переслідування Ігоря Калєтніка протягом 5 років. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/korol-kontrabandi-i-glava-regioniv-splivli-skandalni-fakti-pro-chlena-komandi-zelenskogo.htm
Ожидаемо. Начинает вертеться как г-ка на сковородке. Да он и выборы досрочные хочет, чтобы быстрее неприкосновенность получить.
Не жалко, какой бы жалкий вид он на себя не напускал.
Почему бы рыглу , с одинаковым успехом , не написать заявление на Пороха заодно и , в Спортлото например . Юморить так юморить уж , "на всю катушку" .?! ..
не 300 лямов и 400 скиздил барыга
Засвітитися як умога скандальніше на гребні боротьби з "колишніми корупціонерами"
Беня підсобить жидоктаратом
Піпл схаває і проголосує.