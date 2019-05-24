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Все про:Дніпропетровськ (1019) екологія (408) Філатов (161)

 Філатов закликав великі промислові підприємства Дніпра приєднатися до екологічного переоснащення потужностей

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав великі промислові підприємства міста взятися за екологічне переоснащення потужностей. Оновлення обладнання та встановлення ефективних фільтрів суттєво поліпшить екологічну ситуацію у Дніпрі.

Про це Борис Філатов заявив під час відвідання Придніпровської ТЕС 24 24 травня, повідомляють в прес-службі мерії.

Філатов закликав великі промислові підприємства Дніпра приєднатися до екологічного переоснащення потужностей 01
Філатов закликав великі промислові підприємства Дніпра приєднатися до екологічного переоснащення потужностей 02
Так, у рамках меморандуму, який мерія Дніпра та енергетичний холдинг ДТЕК уклали понад рік тому, на блоці № 10 станції встановили новий електрофільтр. Модернізація допомогла зменшити викиди в атмосферу у майже 20 разів.

"Різниця велика. Понад рік тому ми уклали меморандум із компанією ДТЕК про те, що енергохолдинг бере на себе зобов’язання технічно та екологічно переоснастити Придніпровську станцію. Для Дніпра та містян це дуже важливо. Для компанії – це питання економії, постачання вітчизняного вугілля та проведення опалювального сезону. Ми йдемо у погодженому темпі, заявленому в меморандумі. Тож, сподіваємося, так триватиме й надалі, і в найближчому майбутньому ми побачимо повне екологічне переоснащення станції. Я також звертаюся до великого бізнесу у Дніпрі з проханням наслідувати приклад компанії ДТЕК. Насамперед це стосується Дніпровського металургійного заводу", – сказав Борис Філатов.

Філатов закликав великі промислові підприємства Дніпра приєднатися до екологічного переоснащення потужностей 03
Філатов закликав великі промислові підприємства Дніпра приєднатися до екологічного переоснащення потужностей 04

Очільник міста також зауважив, що екологічні питання підприємств – це те, що важливо насамперед для громади Дніпра. Тож вони – під суворим контролем, зокрема активістів. Зі свого боку представники компанії ДТЕК планують і надалі працювати над екологічною програмою Придніпровської ТЕС. "Ми виконуємо взяті на себе зобов'язання – стосовно зменшення навантаження на екологію та досягнення державою енергонезалежності. Наш проект з переходу Придніпровської ТЕС на газове вугілля – яскравий приклад того, як завдяки партнерству бізнесу та влади, а також грамотним інвестиціям Україна може стати енергонезалежною, а промислові підприємства – менш шкідливими для довкілля", – зазначив операційний директор ДТЕК Енерго Тоомас Нійнемяє.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128767
 
   
 Топ коментарі
 
должны быть законы, но и естественно их исполнение и контролирующие органы, а не призывы мэра...типа, а давайте ребята не будем гадить, где живем, а если, кто там не живет, то оно ему надо?
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заводы рабочим - землю крестьянам....Деньги- олигархам!...
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Вы еще не видели Днепродзержинск ...
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ТОЛЬКО ВОТ ЖИВУ 40 ЛЕТ - В ЗАПОРОЖЬЕ - КАК ДЫМИЛО, ТАК И ДЫМИТ, СКОЛЬКО БЫ НА ЭТУ ТЕМУ НЕ ТРУБИЛИ Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей - Цензор.НЕТ 1798 ВСЕМ ПОФИГ ЧЕМ МЫ ДЫШИМ Филатов призвал крупные промышленные предприятия Днепра присоединиться к экологическому переоснащению мощностей - Цензор.НЕТ 1712
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должны быть законы, но и естественно их исполнение и контролирующие органы, а не призывы мэра...типа, а давайте ребята не будем гадить, где живем, а если, кто там не живет, то оно ему надо?
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А ето город-спутник Днепра как и Новомосковск ...
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Вы еще не видели Днепродзержинск ...

Был как-то в Северодвинске и местные в разговоре сказали - мы тоже на юге отдыхали - в Днепродзержинске...
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Но Новомосковск , ето совсем другая история ... Курортная зона , Самара , Самарский залив ...
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Ахметов - не, не может быть - разве так бывает? - надо у него все взять и поделить - на всех хватит - заводы рабочим - землю крестьянам - я правильно пишу зебилы?
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заводы рабочим - землю крестьянам....Деньги- олигархам!...
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ви жартуєте, але електорат його саме до цього і провокує)) в нас 75% любителів соціалізму, вони би з задоволенням самостійно розкулачували))
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В Днепре есть жилмассив Северный. Там неплохо работал кабельный телеканал "Фрегат".
Люди были довольны. Но вот примерно 23 мая в офис канала ворвалось человек 20 воору-
жённых автоматами бойцов неизвестного происхождения. В офисе находилась старая жен-
щина. Под дулами автоматов бойцы изъяли оборудование и теперь жители Северного не
смотрят телевизор. Честь и хвала мэру Днепра Борису Филатову, который борится за эколо-
гию. Жители Северного просят мэра помочь им вернуть в посёлок телевидение.
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явно Філатов відчуває наближення місцевих виборців і береться за те, щоби завоювати нових виборців)) але мені здається, шо команда Зеленського вже приглядає собі нові кандидатури на заміну Бориса Альбертовича)
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