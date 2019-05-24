 Філатов закликав великі промислові підприємства Дніпра приєднатися до екологічного переоснащення потужностей

Про це Борис Філатов заявив під час відвідання Придніпровської ТЕС 24 24 травня, повідомляють в прес-службі мерії.





Так, у рамках меморандуму, який мерія Дніпра та енергетичний холдинг ДТЕК уклали понад рік тому, на блоці № 10 станції встановили новий електрофільтр. Модернізація допомогла зменшити викиди в атмосферу у майже 20 разів.

"Різниця велика. Понад рік тому ми уклали меморандум із компанією ДТЕК про те, що енергохолдинг бере на себе зобов’язання технічно та екологічно переоснастити Придніпровську станцію. Для Дніпра та містян це дуже важливо. Для компанії – це питання економії, постачання вітчизняного вугілля та проведення опалювального сезону. Ми йдемо у погодженому темпі, заявленому в меморандумі. Тож, сподіваємося, так триватиме й надалі, і в найближчому майбутньому ми побачимо повне екологічне переоснащення станції. Я також звертаюся до великого бізнесу у Дніпрі з проханням наслідувати приклад компанії ДТЕК. Насамперед це стосується Дніпровського металургійного заводу", – сказав Борис Філатов.





Очільник міста також зауважив, що екологічні питання підприємств – це те, що важливо насамперед для громади Дніпра. Тож вони – під суворим контролем, зокрема активістів. Зі свого боку представники компанії ДТЕК планують і надалі працювати над екологічною програмою Придніпровської ТЕС. "Ми виконуємо взяті на себе зобов'язання – стосовно зменшення навантаження на екологію та досягнення державою енергонезалежності. Наш проект з переходу Придніпровської ТЕС на газове вугілля – яскравий приклад того, як завдяки партнерству бізнесу та влади, а також грамотним інвестиціям Україна може стати енергонезалежною, а промислові підприємства – менш шкідливими для довкілля", – зазначив операційний директор ДТЕК Енерго Тоомас Нійнемяє.