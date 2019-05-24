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Все про:Зеленський (1424) виборчий закон (66) відкриті списки (5) Стефанчук Руслан (8)

 Вибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук

Позиція президента України Володимира Зеленського полягає в тому, що вибори мають відбуватися за відкритими списками.

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Це європейська практика, і це дає можливість громадянам, які обирають майбутній парламент, більш чітко й детально ознайомитися з тими людьми, які йдуть у партіях. І дати кредит довіри саме тим, хто, на їхню думку, зможе найбільш адекватно представити їх у законодавчому органі", – зазначив Руслан Стефанчук.

Водночас, за словами Руслана Стефанчука, під час консультацій із Президентом України 21 травня Голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп наголосили, що наразі немає можливості швидко та якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому часники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%.

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"Безперечно, це не є наша мета, наша мрія, але це менше зло, ніж чинна система мажоритарки, коли люди за рахунок гречки скуповують голоси, після цього активно перепродаючи їх під час голосування", – підкреслив Стефанчук.

Представник Зеленського додав, що депутати проігнорували попередні домовленості й провалили голосування, мотивуючи це тим, що вони хочуть відкритих списків.

"Питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не здобули підтримки народних депутатів", – зазначив представник Президента у парламенті.

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Він також висловив сподівання на те, що партії дадуть громадянам можливість ознайомитися зі своїми списками і вплинути на вибір кандидатів на депутатський мандат настільки, наскільки це дозволяє чинне законодавство.

Нагадуємо, 21 травня відбулася нарада Зеленського з лідерами фракцій. 22 травня в Раду внесли президентський законопроект про правки до виборчого законодавства, а також законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Парламент не захотів їх розглядати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128766
 
   
 Топ коментарі
 
Мои ж маси золотые. И именно поєтому мы подали закон где все наоборот)))
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1. Богдан
2. Разумков
3. Стефанчук

и ещё какой-то шнырь гнусавый, который почему-то постоянно говорит противоположное тому, что сказали эти трое
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Странный компромисс. Убрать мажоритарку уменьшить проходной ценз, закрыть списки?
Кто-нибудь видит этот самый компромиссный компромисс?
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Ще одна петиція за Закон про імпічмент з'явилась вже на сайті Ради і набирає обертів В той час, коли Петиція за відставку Зеленського на сайті Адміністрації Президента набрала більше підписів українців, ніж потрібно менше ніж за добу подібна петиція з'явилась і на сайті Верховної Ради України:

Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента

Станом на 11 год. 40 хвилин 24 травня вона набрала вже 6541 голосів з необхідних для її розгляду парламентом 25 тисяч.
Текст електронної петиції:
Для забезпечення виконання Конституції України (розділV, статті 108, 111), про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, зобов'язати Верховну Раду України невідкладно прийняти закон "Про усунення з поста Президента в порядку імпічменту"
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Та кловун же сам за закон об импичминте. По крайней мере был на словах... ВОт и посмотрим.
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Сітка працює. Треба перевіряти підписантів. Вони ні сном ні духом про це. Це називається "шахрайство".
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Так на этих сайтах все подписанты проверяются. Заходить можно только по своим личным данным. Какая сетка?
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не надо раскрывать секреты. А то они еще и петиции научатся писать. Пусть лучше из этого инкубатора не вылазят.
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В потроха було 5 років щоб змінити виборчий закон і не вистачило часу.
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ГДЕ обещанная запись с встречи Зе-бени с лидерами фракций?
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ее никогда не будет.
там позор зеленых негодяев.
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Значит надо давить на этих умников. Пусть выкладывают, что обещали.
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это нельзя показывать. Там автобус пинал и дергал серванта за рукав, шоб он чего не сморозил.
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На этой ветке забавно смотреть комментарии тех, кто Порошенко или Грановского называли жирными, глядя на рыло Стефанчука.
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Кстати - наконец стали появляться вот такие вот ролики https://www.facebook.com/100024096210154/videos/442247873255083/?hc_location=ufi
Жаль таких подборок не было раньше.
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они все время регулярно появлялись на юпроме. Просто надо иногда выныривать из цензора, хотя бы для того, что бы набрать чистого воздуха.
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вы вынырните в Луганскую олбасть и увидите, что дороги еле дышат. Фейсбук уже поднимает вопрос о необходимости забастовок в Лисичанске.
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та херня осталась - отремонтировать 200 тысяч километров дорог республиканского и областного значения, в том числе и в Луганской области. Осталось всего-то работы лет на 12-15. Но можно вернуть рудьковского (а лучше назначить шульмейстера), и еще "заснуть" лет на пять. Народ выдержит.
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они банальные уроды, которые продались Фашистской россии.
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Совсем необязательно. У их шефа в традициях совсем другое поклонение. Вспомните Старый завет.
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не согласен.
Старый Завет писали умные люди.
А то, что сейчас перед нами... это банальные, тупоголовые неадекваты.
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так я вам и ответил.
много общался с ними, умные люди.
но пробелы есть.
с их слов в 90-е годы: для чего эта жизнь? для того, чтобы прожить её с комфортом. что дает комфорт? деньги.
Они во многом правы, но не учитывают одного - человек смертен, и иногда, внезапно смертен.
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это личинка будущего звягильского.
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...выборы должны проходить по открытым спискам.

Так а зачем этот мудак Раду распустил? Только она могла принять такой закон. Значит он с самого начала и не хотел таких списков, а сейчас только брешет. Ведь прекрасно понимал, что после роспуска рада такой закон не примет... Короче брехло оно..
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в вашем посте ключевое слово... "мудак"... оно же и всеопределяющее.
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Не брехло! Оно артист! Какую фигню в сценарии распишут - такую и озвучит!
А брешут сценаристы и режисеры! Но шоу делаеться для дебилов,и там возможно все!
Даже соната для симфонического оркестра может быть сыграна фуем на рояле!
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Здравия всем! Вот скажите, ну накого расчитано все это???? Сначала Президент Торчок на инагурации говорит о роспуске Рады и новом законодательстве с открытыми списками! Далее по требованию Президента обьявляется внеочередное сессия Парламента на котором выставлен на голосование новый проект Закона с закрытыми списками. Естественно голосование по нему провалено. Выступают депутаты от различных партий и большинство депутатов за открытые списки! Собственно говоря Рада готовила новый Закон о выборах, но ее просто распустили, и там не хватает времени на рассмотрение всех поправок. Если бы были очередные выборы, я думаю к этому времени Новый Закон был бы принят! Или как его называют- Избирательный Кодекс. И после всей этой каши- выходит некий Стефанчук-( кстати хочу заметить - внимательно посмотрите на фото этого человека- вы уверены что вы правильно дали прозвища Свинарчука???????) И заявляет- что, видите ли Президент - за открытые списки!????!!! От скажите , вот как вы обьясните вот эти Зе- Бенины мансы?????
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Вы слишком много требуете. Вибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1622 Чтобы это объяснить, надо включить мыслительный процесс, отключив сразу все имеющиеся - ручками-печатальный, ТВ-смотрительный, лайно-метательный. Да и то......... сомневаюсь в успехе.
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*****... мне фотка нравится Вибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5867 чисто мальчиш плохиш .!через пол года .... ой какие коменты будут .новые не свинарчуки кловаеской команды.
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Ларик Гор

Ваш президент так все правильно делает, что вы все эти дни, только его отмазываете и продолжаете обгладывать кости Порошенко.! Или это уже прицел на парламентские выборы?
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Цитата: "Выборы в Украине должны проходить по открытым спискам, и это принципиальная позиция президента" - Стефанчук.

Стефанчук бреше. По-перше, як би відкритість списків була для Зеленського принциповою,
то він би не пропонував закриті. По-друге, нема у Зеленського ніяких принципів, є лише завдання від Коломойського захопити верховну Раду і страх того, що він може з такою місією і не впоратися. Звідси і поспіх.
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Якщо знаєте як має бути, то робіть, на те ви і влада. Це політикам дозволено розказувати як має бути, а потім пояснювати, чому не вийшло.
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Интересная позиция! "Выборы в Украине должны проходить по открытым спискам, и это принципиальная позиция президента". Но в ВРУ подаеться законопроэкт с "принципиальной позицией президента" по ЗАКРЫТЫМ спискам и снижением порога до 3% ?
Как понять "принципиальную позицию президента" нормальному человеку?!!!
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понять просто - думай с позиции что выгодно Коломойскому, и все встанет на свои места.
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Для зебилов еще проще! Просто есть
Жаба и хотелка отнять себе,а не себе так и никому.
Но при этом заниматься только "фруктовыми делами"!
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А кто спрашивает президента ? Закон что на это говорит ?
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Если бы он этого действительно хотел, то он сперва бы провел через парламент новый избирательный закон, а затем проводил выборы по новому закону. Он же как на срачку побежал незаконно распускать раду чтобы успеть провести выборы пока его избиратели его не послали на....
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открытые списки невыгодны в первую очередь самому Зе Коломойскому.
С закрытыми списками они протащат в Раду кого захотят, а если идти с открытыми списками, то все увидят весь тот сброд и могут быть нюансы.
Поэтому это заявление напоминает известную сценку "Невиноватая я! Он сам пришел!"
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цитата:
russkiy ukrainec:

думай с позиции что выгодно Коломойскому, и все встанет на свои места.

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Это верно. Но кроме того хаос в Украине очень выгоден ещё и большому северному "брату".

К сожалению именно это обстоятельство - и есть основной рычаг
олигархических реванша и шантажа.
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блаЗЕнь чуть не з піною з усіх щілин кричав на стадіоні, що перший закон, який він внесе на розгляд ВРУ, буде про імпічмент президента. ДЕ ВІН???
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Усе дуже просто. Основні спонсори виборчої компанії ЗЕ знаходяться у списку і світити їх не хочуть - бо не вигідно. Але списки проплачені - иам якийсь папік дав гроші за свою Кіску, мамалі щоби пристроїти невігласа....
Це як з командою деЗентерії- інтригу тягнули до останнього і вдало спрацювало.........
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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