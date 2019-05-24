 Вибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
"Це європейська практика, і це дає можливість громадянам, які обирають майбутній парламент, більш чітко й детально ознайомитися з тими людьми, які йдуть у партіях. І дати кредит довіри саме тим, хто, на їхню думку, зможе найбільш адекватно представити їх у законодавчому органі", – зазначив Руслан Стефанчук.
Водночас, за словами Руслана Стефанчука, під час консультацій із Президентом України 21 травня Голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп наголосили, що наразі немає можливості швидко та якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому часники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%.
"Безперечно, це не є наша мета, наша мрія, але це менше зло, ніж чинна система мажоритарки, коли люди за рахунок гречки скуповують голоси, після цього активно перепродаючи їх під час голосування", – підкреслив Стефанчук.
Представник Зеленського додав, що депутати проігнорували попередні домовленості й провалили голосування, мотивуючи це тим, що вони хочуть відкритих списків.
"Питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не здобули підтримки народних депутатів", – зазначив представник Президента у парламенті.
Він також висловив сподівання на те, що партії дадуть громадянам можливість ознайомитися зі своїми списками і вплинути на вибір кандидатів на депутатський мандат настільки, наскільки це дозволяє чинне законодавство.
Нагадуємо, 21 травня відбулася нарада Зеленського з лідерами фракцій. 22 травня в Раду внесли президентський законопроект про правки до виборчого законодавства, а також законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Парламент не захотів їх розглядати.
Зобов'язати Верховну Раду невідкладно прийняти закон про імпічмент президента
Станом на 11 год. 40 хвилин 24 травня вона набрала вже 6541 голосів з необхідних для її розгляду парламентом 25 тисяч.
Текст електронної петиції:
Для забезпечення виконання Конституції України (розділV, статті 108, 111), про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, зобов'язати Верховну Раду України невідкладно прийняти закон "Про усунення з поста Президента в порядку імпічменту"
там позор зеленых негодяев.
Жаль таких подборок не было раньше.
Старый Завет писали умные люди.
А то, что сейчас перед нами... это банальные, тупоголовые неадекваты.
много общался с ними, умные люди.
но пробелы есть.
с их слов в 90-е годы: для чего эта жизнь? для того, чтобы прожить её с комфортом. что дает комфорт? деньги.
Они во многом правы, но не учитывают одного - человек смертен, и иногда, внезапно смертен.
Так а зачем этот мудак Раду распустил? Только она могла принять такой закон. Значит он с самого начала и не хотел таких списков, а сейчас только брешет. Ведь прекрасно понимал, что после роспуска рада такой закон не примет... Короче брехло оно..
А брешут сценаристы и режисеры! Но шоу делаеться для дебилов,и там возможно все!
Даже соната для симфонического оркестра может быть сыграна фуем на рояле!
почитайте, очень инетересно
Ваш президент так все правильно делает, что вы все эти дни, только его отмазываете и продолжаете обгладывать кости Порошенко.! Или это уже прицел на парламентские выборы?
Стефанчук бреше. По-перше, як би відкритість списків була для Зеленського принциповою,
то він би не пропонував закриті. По-друге, нема у Зеленського ніяких принципів, є лише завдання від Коломойського захопити верховну Раду і страх того, що він може з такою місією і не впоратися. Звідси і поспіх.
Как понять "принципиальную позицию президента" нормальному человеку?!!!
Жаба и хотелка отнять себе,а не себе так и никому.
Но при этом заниматься только "фруктовыми делами"!
ЗеКоломойскому.
С закрытыми списками они протащат в Раду кого захотят, а если идти с открытыми списками, то все увидят весь тот сброд и могут быть нюансы.
Поэтому это заявление напоминает известную сценку "Невиноватая я! Он сам пришел!"
russkiy ukrainec:
думай с позиции что выгодно Коломойскому, и все встанет на свои места.
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Это верно. Но кроме того хаос в Украине очень выгоден ещё и большому северному "брату".
К сожалению именно это обстоятельство - и есть основной рычаг
олигархических реванша и шантажа.
Це як з командою деЗентерії- інтригу тягнули до останнього і вдало спрацювало.........