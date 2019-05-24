 Вибори в Україні мають відбуватися за відкритими списками, і це принципова позиція президента, - Стефанчук

Про це заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Це європейська практика, і це дає можливість громадянам, які обирають майбутній парламент, більш чітко й детально ознайомитися з тими людьми, які йдуть у партіях. І дати кредит довіри саме тим, хто, на їхню думку, зможе найбільш адекватно представити їх у законодавчому органі", – зазначив Руслан Стефанчук.

Водночас, за словами Руслана Стефанчука, під час консультацій із Президентом України 21 травня Голова Верховної Ради, його заступники та лідери фракцій і груп наголосили, що наразі немає можливості швидко та якісно ухвалити відкриті виборчі списки. Тому часники зустрічі погодили компромісне рішення – підтримати зміни до чинного закону про вибори народних депутатів, які скасовують мажоритарну систему та зменшують прохідний бар’єр до 3%.

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"Безперечно, це не є наша мета, наша мрія, але це менше зло, ніж чинна система мажоритарки, коли люди за рахунок гречки скуповують голоси, після цього активно перепродаючи їх під час голосування", – підкреслив Стефанчук.

Представник Зеленського додав, що депутати проігнорували попередні домовленості й провалили голосування, мотивуючи це тим, що вони хочуть відкритих списків.

"Питання, щодо яких напередодні був консенсус про їхнє включення до порядку денного, не здобули підтримки народних депутатів", – зазначив представник Президента у парламенті.

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Він також висловив сподівання на те, що партії дадуть громадянам можливість ознайомитися зі своїми списками і вплинути на вибір кандидатів на депутатський мандат настільки, наскільки це дозволяє чинне законодавство.

Нагадуємо, 21 травня відбулася нарада Зеленського з лідерами фракцій. 22 травня в Раду внесли президентський законопроект про правки до виборчого законодавства, а також законопроект про внесення змін до закону про державні закупівлі. Парламент не захотів їх розглядати.