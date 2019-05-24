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Все про:партія (149) Порошенко (8942) Блок Петра Порошенка (669)

 Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність"

На з'їзді партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" 24 травня вирішили змінити назву політсили на "Європейська Солідарність".

Про це повідомляєпрес-служба політичної сили, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пропозицію про зміну назви було висунуто під час Форуму ГО "Солідарна справа громад", який відбувся за участі Петра Порошенка.

Під час виступу на форумі громадських активістів Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з'їзд оновленої партії, в якій будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молодь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко взяв участь у форумі ГО "Солідарна справа громад": "Нова Україна потребує нової політики". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128764
 
   
 Топ коментарі
 
Как го... но не назови, оно останется г...ом.
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Так я понимаю, что речь об ублюдке, который отменил статью о незаконном обогащении, ограбил страну и еще мечтает о власти.
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Зміна вивіски на Борделі,а "дівчата" всі старі,вживані не одноразово))
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Чекаємо на з'їзд партії Слуга народу.
Зеботи можуть отримати мандати у команди...
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лучше
Блок Подонков Порошенка
меньше переписывать и Алешка не перепутает
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Кстати, а ведь классно же-Петро Олексійович Порошенко та Європєйська Солідарність. ПОПіЄС. Попец словом. Уважаемые избиратели, голосуйте за Попец)))
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Европейская солидарность комунистического режима
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партія Солідарності з Європою.

питання просте -а Україну В ЄС вже прийняли ? Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 653
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Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 6551 АМЕРИКАНСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ ЗВУЧАЛО БИ КУДИ СЕРЙОЗНІШЕ )))
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Вальцманоиды почувствовали, что их кумиру скоро придется срок мотать и решили быстренько перекрасится.
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О! І "Вальцмана" згадали. А я думала, що з обранням нового Президента прізвища з закінченням на "...ман" не згадуватимуть.
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Петя шифруется. Марна праця. Рыла барыжные торчит отовсюду. Порошенке лучше пошлые анекдоты в Кривом зеркале у Петросяна со сцены рассказывать. Такое талантище пропадает.
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Назвал бы партия....ЕМ....Европейские мудозвоны(или мородеры наконец)
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Вялая ПЭТУНЬЯ....мягким членом....уныло трахало печаль))))
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Порошенко был Лучший Президент Украины за всю историю Независимости Украины.... но слишком лояльный.
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Петя , может, лучше партия ОФФШОРНАЯ ЦУКЕРОЧКА????
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Критикувати Порошенка є за що (зокрема в кадровій політиці, на мою думку). Але це був найбільш проукраїнський Президент!
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"Партия мародеров Украины" было бы самое то.
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Яка різниця чим дупу прикривати - рушником чи тазиком.
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Хотел вот ответить какому-то кретину конкретно, да глаза разбегаются от обилия кретинов.
Поэтому вопрос всей шобле: ребята, дорогие, подкиньте ссылочку на серьёзный источник, который бы объяснил, как именно мародёр Порошенко разбогател в 80 раз, потеряв при этом 40% своего состояния.
И еще ссылочку на экспертное мнение, объясняющее, почему заплатить 1,5млрд. гривен налога в казну Украины с «Рошена» это хуже, чем ныкать доходы «95-го Квартала» по офшорам и при этом брать субсидию на комуналку.
Давайте, порадуйте меня, вы же победили коррупцию и барыг вместе с «честным Зе»!
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Ну как он обеднел на 40% видит вся страна!). Прямо нищим стал президентом.
Судить конечно по количеству магазинов Рошен в Канаде не могу , а вот количество Рошен только на Левом Берегу Киева явно за последние годы выросло.
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В 2018 году Петр Порошенко внес в декларацию 1,56 млрд грн доходов, недвижимость и земельные участки на 77,4 млн и более 100 компаний в собственности. По данным Администрации Президента, в прошлом году он задекларировал 16,3 млн грн доходов. Таким образом, доход Порошенко вырос почти в 100 раз.
Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСНО".
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....не надо отходить от традиций: "Удар","Голос".....и как логическое завершение"*******".
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Привет дятел, кинь конкретную ссылочку как порошок потерял 40% своего состояния и на все, что ты написал.
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Клоун, проверь Форбс и Блумберг.
Жду от вас ссылочки, только не той, где дегенерат выдает годовой доход за общее состояние.
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Пєтрапарашисти було краще чєм єврасалідьори для політкомерційного угрупування.
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Все, наверное, слышали грустную историю писателя Лескова о мастеровом Левше, подковавшем блоху. Но не все знакомы с другим знаменитым его рассказом, которым и предлагаю назвать новую партию порошенка. Рассказ называется "Жидовская кувырколлегия", по-моему очень подходяще. Гройцман, извини, ты бы влился на все 100.
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Повторяю вопрос зелюкам: подкиньте ссылочку на серьёзный источник, который бы объяснил, как именно мародёр Порошенко разбогател в 80 раз, потеряв при этом 40% своего состояния.
И еще ссылочку на экспертное мнение, объясняющее, почему заплатить 1,5млрд. гривен налога в казну Украины с «Рошена» это хуже, чем ныкать доходы «95-го Квартала» по офшорам и при этом брать субсидию на комуналку.
Давайте, порадуйте меня, вы же победили коррупцию и барыг вместе с «честным Зе»!
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Перефразую Крилова:а вы,друзья,как ни назвитесь,а в депутаты не годитесь.... Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 3099 Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 2112
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О новом Майдане у порошенко. Майдан "оно" устроит)
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России
Порошенко угрожает возглавить новый Майдан, если решит, что ему не нравится ход событий.
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России.
Отмороженное создание, врущее сегодня прямо противоположное тому, что врал вчера.
Майдан он устроит, стройные колонны порохоботов, Олешко и Реведжук несут портрет Свинарчука. А бурбак несет физиономию яценюка.(М.Б.)
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просил же яценюк кулю в лоб...может и получит наконец-то.
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Пропоную гімн партії.
(За мотивами "Яблучко")

Ех ,Європа,куди котишся...
До ЗеБєні попадеш,не воротишся... Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність" - Цензор.НЕТ 8542
чорні коні мчать полями чистими
будем землю удобрять Зе нечистими...
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как говно не называй, оно все равно говном останется.
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Не можна нам в Європу...в Європі юдеїв жидами називають..."В 1787 году при посещении Екатериной II города Шклова во время поездки на юг по протекции князя Григория Потёмкина ею был принят Иошуа Цейтлин с прошением от шкловских иудеев о прекращении употребления в официальных документах унизительного для них слова «жиды». Екатерина дала согласие на это, предписав использовать в официальных бумагах Российской империи только слово «евреи»". Таке враження, що ми все ще знаходимось у Російській Імперії...
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Петя еще не сказал последнее слово, еще вернется в кресло президента.
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Почему-то вместо ответов мои посты просто удаляют.
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Повторяю вопрос зелюкам: подкиньте ссылочку на серьёзный источник, который бы объяснил, как именно мародёр Порошенко разбогател в 80 раз, потеряв при этом 40% своего состояния.
И еще ссылочку на экспертное мнение, объясняющее, почему заплатить 1,5млрд. гривен налога в казну Украины с «Рошена» это хуже, чем ныкать доходы «95-го Квартала» по офшорам и при этом брать субсидию на комуналку.
Давайте, порадуйте меня, вы же победили коррупцию и барыг вместе с «честным Зе»!
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Блок Панамских Патриотов - лучше звучит)))
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