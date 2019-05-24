 Партію БПП перейменували в "Європейську солідарність"

Про це повідомляєпрес-служба політичної сили, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пропозицію про зміну назви було висунуто під час Форуму ГО "Солідарна справа громад", який відбувся за участі Петра Порошенка.
Під час виступу на форумі громадських активістів Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з'їзд оновленої партії, в якій будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молодь.
Зеботи можуть отримати мандати у команди...
Блок Подонков Порошенка
меньше переписывать и Алешка не перепутает
питання просте -а Україну В ЄС вже прийняли ?
Поэтому вопрос всей шобле: ребята, дорогие, подкиньте ссылочку на серьёзный источник, который бы объяснил, как именно мародёр Порошенко разбогател в 80 раз, потеряв при этом 40% своего состояния.
И еще ссылочку на экспертное мнение, объясняющее, почему заплатить 1,5млрд. гривен налога в казну Украины с «Рошена» это хуже, чем ныкать доходы «95-го Квартала» по офшорам и при этом брать субсидию на комуналку.
Давайте, порадуйте меня, вы же победили коррупцию и барыг вместе с «честным Зе»!
Судить конечно по количеству магазинов Рошен в Канаде не могу , а вот количество Рошен только на Левом Берегу Киева явно за последние годы выросло.
Об этом сообщили в общественном движении "ЧЕСНО".
Жду от вас ссылочки, только не той, где дегенерат выдает годовой доход за общее состояние.
И еще ссылочку на экспертное мнение, объясняющее, почему заплатить 1,5млрд. гривен налога в казну Украины с «Рошена» это хуже, чем ныкать доходы «95-го Квартала» по офшорам и при этом брать субсидию на комуналку.
Давайте, порадуйте меня, вы же победили коррупцию и барыг вместе с «честным Зе»!
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России
Порошенко угрожает возглавить новый Майдан, если решит, что ему не нравится ход событий.
Напомните кто-нибудь этому тупому животному, что оно 5 лет визжало, что любые протестные действия-игра на руку России.
Отмороженное создание, врущее сегодня прямо противоположное тому, что врал вчера.
Майдан он устроит, стройные колонны порохоботов, Олешко и Реведжук несут портрет Свинарчука. А бурбак несет физиономию яценюка.(М.Б.)
(За мотивами "Яблучко")
Ех ,Європа,куди котишся...
До ЗеБєні попадеш,не воротишся...
чорні коні мчать полями чистими
будем землю удобрять Зе нечистими...
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Повторяю вопрос зелюкам: подкиньте ссылочку на серьёзный источник, который бы объяснил, как именно мародёр Порошенко разбогател в 80 раз, потеряв при этом 40% своего состояния.
И еще ссылочку на экспертное мнение, объясняющее, почему заплатить 1,5млрд. гривен налога в казну Украины с «Рошена» это хуже, чем ныкать доходы «95-го Квартала» по офшорам и при этом брать субсидию на комуналку.
Давайте, порадуйте меня, вы же победили коррупцию и барыг вместе с «честным Зе»!