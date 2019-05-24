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Все про:хабар (2608) Дніпропетровщина (543) Нацполіція (7602) СБУ (4355)

 Майор поліції на Дніпропетровщині попався на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ під процесуальним керівництвом військової прокуратури викрили в Кривому Розі на хабарі начальника одного з міжрайонних відділів управління протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Майор поліції на Дніпропетровщині попався на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагав від жителя обласного центру 20 тисяч доларів за непритягнення до кримінальної відповідальності за збут наркотичних засобів.

Правоохоронці затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на одній з вулиць міста під час отримання першої частини хабара в розмірі 10 тисяч доларів.

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Зараз вирішується питання про оголошення фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128763
 
 
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Та шо ш такоє.Злачиннай влади барих вже нема,а корупція є.Зєля(трямперетрям))),де рехворми,дороги,перемоги,барьба с карупцийов?
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"Злачиннай влади барих вже нема" - ну то есть до сих была (с ваших слов).
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Полный придурок или осложнения после выборов ?
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ЗЕкоманда, в чем дело, почему до сих пор берут взятки, чем презЕдент занят???
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Зекоманда обіцяла за затримання хабарника 10 відсотків від суми хабаря тож тут походу вже хтось піднявся на 2 куска баксів... Ну це якщо в Зе команді не балаболи звісно.... Тут інше цікаво ДЕ реакція головнокомандувача на взяття в полон наших чергових 8 солдат? Де реакція на паводки на західній Україні де люди вже почали гинути? Зато всі вчора стали свідками як презик зібрався Україну в смартфон засунути.... Тьху, нах.... Отаке
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Готовий розказати про безкоштовну оренду державного майна і втрати бюджету більше 500,0 тис грн і без винагороди, якщо правоохоронців або розслідувачів це цікавить.
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Якби просив/вимагав менше, може би і отримав, а так поперхнувся.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМайор поліції на Дніпропетровщині попався на хабарі 20 тис. дол. за закриття кримінального провадження, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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