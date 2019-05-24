 Ми обговорили питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою, - Луценко про розмову із Зеленським

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"Це була зустріч, де я напівофіційно звітував про три роки в Генпрокуратурі і що ще потрібно зробити. А також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела - держсектор, митницю, рейдерство, афери з землею. Деталі розмови передавати не буду, тому що вважаю неприйнятним розголошувати деталі розмови з президентом для ЗМІ. Не хочу бути тим, хто віднедавна голосно говорить про дружбу з Зеленським, але у нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я, як міністр внутрішніх справ, був потрібен на концертах "95 кварталу". Ми обговорили й інші питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою", - розповів Луценко.

"Мене дуже запрошували приходити, щоб не було страшно жартувати над вищими посадовими особами. Спочатку я був потрібен, а потім мені було цікаво. Мені не все подобалося в діяльності 95-го останніми роками, але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять вже у зовсім інший формат", - додав він.

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