 Ми обговорили питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою, - Луценко про розмову із Зеленським

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net, передає Цензор.НЕТ.
"Це була зустріч, де я напівофіційно звітував про три роки в Генпрокуратурі і що ще потрібно зробити. А також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела - держсектор, митницю, рейдерство, афери з землею. Деталі розмови передавати не буду, тому що вважаю неприйнятним розголошувати деталі розмови з президентом для ЗМІ. Не хочу бути тим, хто віднедавна голосно говорить про дружбу з Зеленським, але у нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я, як міністр внутрішніх справ, був потрібен на концертах "95 кварталу". Ми обговорили й інші питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою", - розповів Луценко.
"Мене дуже запрошували приходити, щоб не було страшно жартувати над вищими посадовими особами. Спочатку я був потрібен, а потім мені було цікаво. Мені не все подобалося в діяльності 95-го останніми роками, але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять вже у зовсім інший формат", - додав він.
Ставлю 100 баків шо ніхто не сяде із попередників...
І 100% що гроші лишатьмя у мене)))
Наївні та тупі ви осли...
Коменти прлти ЗЕ не в почьоті модеров))
ЦеНзура повертається!)
с кем разговаривали? с неадекватом рояльным?
Алкаш и брехун Юра, если его сравнивать с Зю.... - то ничего, нормальный оказывается Чел...
Дилема!
Зеленсько - український словник (зробимо його разом):
📗 факинг отрасль - галузь IT зі значними ускладненнями у функціонуванні.
📗 чуваки - фахівці.
📗 надо шото менять - ми повинні розробити чіткий план змін і актуалізації законодавства для спрощення ведення бізнес-процесів згідно існуючих реалій
📗 технологичная технологичность - інноваційність із застосуванням передових технологій.
📗 у нас много факапов - є ще чимало збоїв у процесах.
📗 чувак порвал эпоху, красавец - Йоганн Гутенберг є видатною особистістю, що здійснила технологічний прорив у свій час, винайшовши друкарський прес.
📗 ШО?! - не зовсім вас зрозумів.
📗 надо идти к дронам - необхідно впроваджувати системи автоматизації.
📗 нет этого всего "бла-бла-бла" - відсутні фактори та явища, про які я вже згадав раніше.
📗 можешь мне в щёчку поговорить - можете скористатися моїм hands-free мікрофоном, щоб було краще чути.
📗 потому что ФОПы, потому что 6% - за допомогою оформлення фактичних співробітників як ФОПів, ІТ-компанії обходять податкове законодавство.
📗 у вас всех мозгов больше чем у меня - я маю за честь говорити перед такими висококласними спеціалістами як ви.
📗 не, ну шото у меня есть, конечно - хоча, звісно, я теж маю базові знання у цій сфері.
даже через Цензор перегар слышен
Нужно начать аудит его "генпрокурорства", а потом судить (за шо - там найдется, тут и к бабке не ходи), а потом посадить эту мразь на самую гнилую кичу в Украине, шобы оно расплатилось со страной полностью. И без всяких амнистий на его слезный скулеж!!!
Це як наполовину завагітніти?
наливал ?
Самое смешное что они обсуждали борьбу с коррупцией. Обхохотаться можно - почище шуток этих дебилов из 95 квартала.
Так, он отметил, что недавно созванивался с Юрием Луценко. Последний рассказал, что дела у него нормально. Кроме того, Игорь Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Юрия Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.