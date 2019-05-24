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Все про:ГПУ (2989) Зеленський (1424) Луценко (2376)

 Ми обговорили питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою, - Луценко про розмову із Зеленським

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським говорив із ним про роботу ГПУ, основні завдання в боротьбі з корупцією і на інші теми.

Про це він сказав в інтерв'ю Liga.net, передає Цензор.НЕТ.

"Це була зустріч, де я напівофіційно звітував про три роки в Генпрокуратурі і що ще потрібно зробити. А також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела - держсектор, митницю, рейдерство, афери з землею. Деталі розмови передавати не буду, тому що вважаю неприйнятним розголошувати деталі розмови з президентом для ЗМІ. Не хочу бути тим, хто віднедавна голосно говорить про дружбу з Зеленським, але у нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я, як міністр внутрішніх справ, був потрібен на концертах "95 кварталу". Ми обговорили й інші питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою", - розповів Луценко.

"Мене дуже запрошували приходити, щоб не було страшно жартувати над вищими посадовими особами. Спочатку я був потрібен, а потім мені було цікаво. Мені не все подобалося в діяльності 95-го останніми роками, але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять вже у зовсім інший формат", - додав він.

Дивіться також: Зеленський з булавою, Порошенко, який відвернувся, Савченко в медалях, усміхнені Луценко та Грицак, - інавгурація шостого Президента України Зеленського. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128761
 
   
 Топ коментарі
 
ЛУЦИК НАВЕРНЯКА ПОЛЗАЛ НА КОЛЕНКАХ ПЕРЕД ЗЕ, НЫЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОГОНЯЛИ И ПРЕДЛАГАЛ В ДАР НА НОЧЬ "ЖИНКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛIТТЯ"
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Нагадую - до зустрічі з Зеленським ви всі волали що Югік алкаш, а жінка у нього Бляха-Муха і він кум Бариги. Що сталося? Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 5327
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Чому ви Югіка вяло атакуєте, а Авака цьомкаєте в попку? Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 7562
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Нагадую - до зустрічі з Зеленським ви всі волали що Югік алкаш, а жінка у нього Бляха-Муха і він кум Бариги. Що сталося?
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А все так и осталось, проблема в том что эта Рада его не скинет.
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как шо, югик алкаш и кум барыги, а баба ейная бляха муха！ тебе этого мало？
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Чому ви Югіка вяло атакуєте, а Авака цьомкаєте в попку?
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Ну шо ЗЕзеї?
Ставлю 100 баків шо ніхто не сяде із попередників...
І 100% що гроші лишатьмя у мене)))
Наївні та тупі ви осли...
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А уж редакційна політика ЦН змінилась...
Коменти прлти ЗЕ не в почьоті модеров))
ЦеНзура повертається!)
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Було б цікаво, якби саме Луцик виписав ордер на арешт Порошенка...
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З ордерами буде те ж саме що і з повістками у воєнкомат.
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аж противно.
с кем разговаривали? с неадекватом рояльным?
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Paul Petrovach - неожиданный комент.... Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1558

Алкаш и брехун Юра, если его сравнивать с Зю.... - то ничего, нормальный оказывается Чел...
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даже не знаю, что лучше - алкаш и брехун или неадекват, иммитирующий игру на рояле половыми органами.
Дилема!
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ЛУЦИК НАВЕРНЯКА ПОЛЗАЛ НА КОЛЕНКАХ ПЕРЕД ЗЕ, НЫЛ ЧТОБЫ НЕ ПРОГОНЯЛИ И ПРЕДЛАГАЛ В ДАР НА НОЧЬ "ЖИНКУ ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛIТТЯ"
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Не брешіть і запам"ятайте собі назавжди: Алкаш ніколи не стане на коліна перед Торчком. Мы обсудили вопросы, не только связанные с Генпрокуратурой, - Луценко о разговоре с Зеленским - Цензор.НЕТ 1351
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Да нет, скорее угрожал. Очень интересно, чем..
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Вы о "бляхе мухе"? Тогда порекомендуйте что нибудь от рвоты.
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"новое платье луценка" )))) позовите ребёнка.
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З перекладачем ?
Зеленсько - український словник (зробимо його разом):
📗 факинг отрасль - галузь IT зі значними ускладненнями у функціонуванні.
📗 чуваки - фахівці.
📗 надо шото менять - ми повинні розробити чіткий план змін і актуалізації законодавства для спрощення ведення бізнес-процесів згідно існуючих реалій
📗 технологичная технологичность - інноваційність із застосуванням передових технологій.
📗 у нас много факапов - є ще чимало збоїв у процесах.
📗 чувак порвал эпоху, красавец - Йоганн Гутенберг є видатною особистістю, що здійснила технологічний прорив у свій час, винайшовши друкарський прес.
📗 ШО?! - не зовсім вас зрозумів.
📗 надо идти к дронам - необхідно впроваджувати системи автоматизації.
📗 нет этого всего "бла-бла-бла" - відсутні фактори та явища, про які я вже згадав раніше.
📗 можешь мне в щёчку поговорить - можете скористатися моїм hands-free мікрофоном, щоб було краще чути.
📗 потому что ФОПы, потому что 6% - за допомогою оформлення фактичних співробітників як ФОПів, ІТ-компанії обходять податкове законодавство.
📗 у вас всех мозгов больше чем у меня - я маю за честь говорити перед такими висококласними спеціалістами як ви.
📗 не, ну шото у меня есть, конечно - хоча, звісно, я теж маю базові знання у цій сфері.
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За три роки не посадив жодного зрадника , жодного корупціонера , про яку дільність на посаді може йти мова ? .
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закрой рот Югик-
даже через Цензор перегар слышен
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Как и кто еще может верить этому существу?!
Нужно начать аудит его "генпрокурорства", а потом судить (за шо - там найдется, тут и к бабке не ходи), а потом посадить эту мразь на самую гнилую кичу в Украине, шобы оно расплатилось со страной полностью. И без всяких амнистий на его слезный скулеж!!!
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Как там твои бриллиантовые замы, Югик?
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Интересно, кужа делись приколы про как бы еврейское происхождение Пороха, искренние вы мои.
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" ...полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре ..." Источник: https://censor.net.ua/n3128761

Це як наполовину завагітніти?
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*** , мне его физиономия уже примелькалась.
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Непотрібна. ,брехлива,нікчемна потвора!!! Його місце на зоні!!!
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Значит с Коломошей уже все утрясли и Югик получил доступ к монаршему телу.
Самое смешное что они обсуждали борьбу с коррупцией. Обхохотаться можно - почище шуток этих дебилов из 95 квартала.
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Коломойский о Луценко: Он профессиональный человек
Так, он отметил, что недавно созванивался с Юрием Луценко. Последний рассказал, что дела у него нормально. Кроме того, Игорь Коломойский акцентировал внимание на высоком уровне профессионализма Юрия Луценко. «Он оратор, трибун, он участвовал в революциях, он сидел, политкаторжанин. Он меня в 10:0 обыграет, если бы это были шахматы в политику». - говорит украинский олигарх.
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Зеленському вдалось умовити югіка закінчити хоча б вечірній технікум
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМи обговорили питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою, - Луценко про розмову із Зеленським
 
 
 
 
 
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