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 Заяву Гройсмана про відставку зареєстровано в Раді

У Верховній Раді зареєстровано заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про відставку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила керівник прес-служби Апарату ВР Ірина Кармелюк.

"23 числа зареєстровано заяву Гройсмана", - зазначила вона.

Кармелюк додала, що тепер парламент має розглянути це питання і вирішити питання щодо відставки уряду.

"Але Кабінет міністрів виконує свої обов'язки до обрання нового уряду", - зазначила керівник прес-служби.

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Найближчий пленарний тиждень у парламенті - з 28 по 31 травня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть заяву про відставку до Верховної Ради України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128760
 
 
 Топ коментарі
 
Отпустите его уже на винницкий рынок.
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вот это зашквар, круче зашквар только допа малый учудил, когда дурь нюхал
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Грося сема мерзена потвора в Україні,після Порося))
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" Грося сема ..."
Хіба він Сьома? Він Володя!
А яйцукович як тобі?
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мда, хоча, хто вона є - багато хто розуміє, проте кожного разу подібне викликає огиду - і прикро що знаходяться ті що "не бачать" і знаходять якісь виправдання таким людям
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вот это зашквар, круче зашквар только допа малый учудил, когда дурь нюхал
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Никакие драгоценности старуху моложе не сделают. А вот гири -- те запросто!
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Власть закончилась, но снова к власти теперь новый путь, тяга она заразная, теперь через свою партию, нажаль, некому спросить за какие деньги, закон о незаконном обогащении не работает.
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Вова, возвращайся в Винницу и открывай рынок электроэнергии.
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Если Порошенко такой хороший президент и менеджер, то как он мог сделать премьером этого недоучку с рынка??
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У него свой критерий отбора кадров: умение воровать и преданность.
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Цікаво, хто тут скиглить голосніше за всіх? Колишні держслужбовці, яких Грося обділив підвищенням пенсій?
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