 Заяву Гройсмана про відставку зареєстровано в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це повідомила керівник прес-служби Апарату ВР Ірина Кармелюк.

"23 числа зареєстровано заяву Гройсмана", - зазначила вона.

Кармелюк додала, що тепер парламент має розглянути це питання і вирішити питання щодо відставки уряду.

"Але Кабінет міністрів виконує свої обов'язки до обрання нового уряду", - зазначила керівник прес-служби.

Читайте також: Парламент має розглянути заяву про відставку Гройсмана упродовж 10 днів, - Семерак

Найближчий пленарний тиждень у парламенті - з 28 по 31 травня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть заяву про відставку до Верховної Ради України.