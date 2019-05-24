 Названо серйозні прорахунки в запуску ринку електроенергії з 1 липня

Таку думку в ході круглого столу, проведеного з ініціативи Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) висловив член Єврокомісії, керівник напрямку "Енергетика та навколишнє середовище" Торстен Воллерт, пише РБК-Україна.
"Питання (запуску нового ринку е/е з 1 липня, - прим.ред.) дуже складне, тому що воно пов'язане з технічними нюансами. І ми, як міжнародні партнери України, звичайно, зацікавлені в тому, щоб ринок працював і працював безперебійно. І щоб цей перехід пройшов гладко... Ми розуміємо, що в принципі, ринок можна хоча б частково відкривати 1 липня, але у нас є таке відчуття, що є ще дуже багато різних невирішених питань... Моя оцінка полягає в тому, що це (запуск ринку , - прим.ред.) це - дуже амбітно, у нас залишилося п'ять тижнів, і ми, напевно не встигнемо все зробити до 1 липня", - зазначив він.
Торстен Воллерт додав, що міжнародні партнери України ще в квітні зверталися до Кабміну і Міненерго зі своїми зауваженнями та рекомендаціями щодо запуску ринку, проте чиновники досі на це звернення не відреагували, а також не вжили заходів щодо безпечного і успішного запуску ринку з 1 липня.
"І ми напевно не встигнемо все зробити до 1 липня", - спрогнозував експерт.
За його словами, на сьогодні не зовсім зрозуміло, який є поетапний план переходу ринку е/е на ринкові умови, щоб запуск був "безперебійним, без стрибка цін, без витіснення якихось гравців ринку і т.д. Щоб всі учасники ринку мали можливість поетапно підготуватися до відкриття ринку", - зазначив він.
Як уточнив Торстен Воллерт, в ЄС виступають за відкриття ринку, "але не за всяку ціну".
"Ми б хотіли, щоб перший етап відбувся 1 липня, а потім був якийсь чіткий план дій: другий етап, третій етап, четвертий етап, який повинен бути прагматичний. І ми готові там брати участь", - пояснив Торстен Воллерт, зазначивши, що зараз на даному етапі підготовки запуск ринку був би передчасним.
Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що поки не бачить чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого запланований на 1 липня 2019 року.
В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок у заплановані терміни. При цьому, як відзначають в банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низької ймовірності прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, в тому числі і у інвесторів, в стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.
ЗЕЛЕНСКИЙ ВИДИМО ПОЛАГАЕТ ЧТО НАДО БУДЕТ ЗА СМАРФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ СВЕЧКУ ПОСТАВИТЬ И ВСЯ СТРАНА ЕГО УВИДИТ И УСЛЫШИТ
тебе вопрос задан - где они взяли те сети, которые, по твоему утверждению, раздеребанили ?
ДТЭК Р.Ахметова
Это тебе в голову каналом Г+Г навеяло, что они партнеры.
Да, кстати, выкупить у кацапов - это, по твоему, раздеребанить ?
По себе судят.
Кстати. Навеяло про национализацию Привата.
Зелюки говорили, что Петя отжал Приват у Бени. Но ведь Приват государственный, теперь президетом считается Зеля, и получается, что Петя отжал Приват у Бени, чтобы отдать Зеле?
от тебя Беня скрыл ?
а уже после того, как не понял бы, вот тогда и лепил сюда сраные лозунги с Г+Г
тогда давайте начнем разбираться с того, кто такой монополист и есть ли АМК в Украине ...?
АЄС - 53,0 %
Гидро - 7,5 %
ТЕС - 36,9 %
от всех ТЕС ахметовских 70 %
то есть 25,83 % от общего производства
и они сразу поднимают тариф в 3 - 4 раза, "Энергоатом" уже несколько лет просит поднять тариф с 0.5 грн ... в таких условиях запускать рынок? блаженные идиоты ...
на этот рынок венгерскую электрику тоже допустят и уже не получится в 3-4 раза дороже.
дешевле получится.
как в Венгрии.
на радость всем страждущим от непомерных тарифов )))
ты хочешь сказать, что в Венгрии в 3-4 раза дороже и наши монополисты выровняют цены до венгерских, чтобы из Венгрии было не выгодно заводить ?
В Украине эти затраты изначально заложены в стоимость электроэнергии.
«Следует не оптовой ценой меряться, а сравнивать тарифы для конечного потребителя. Например, в январе в Будапеште кВт-ч стоила для домохозяйств, то есть населения, 0,12 евро, а в Киеве 0,04. Разница - в три раза!» ©
в Украине профицит электроэнергии, какая нах Венгрия?
так может отрезание головы это не убийство, а облегчение страданий больного с головной болью?
другими словами, Беня стал получать электричество для своих ферросплавов дороже на сумму экономии госбюджета.
А он шо хотел, шоб добывали по 5 тыщ за тонну, а в тариф закладывали по 1600 ?
Губа не треснет ?
Кстати, купить в Роттердаме и привезти получается по 2800. То есть, дотация всё равно есть.
ДТЭК - производство (отпуск) электроэнергии - 37,1 млрд кВт∙ч, из которых 637,8 млн кВт∙ч обеспечили станции возобновляемой энергетики (по "зеленому тарифу" 6 грн/кВт∙ч);
На экспорт идет электроэнергия, произведенная Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциями, которые находятся в Бурштынском энергоострове. Он отсоединен от энергосистемы Украины и синхронизирован с европейской системой. Эти ТЭС сначала дорого продают свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупают ее обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.
В частности, в 2018 году разница в ценах была такой: ДТЭК продавал "Энергорынку" по цене 1,8 грн за кВт* ч, после чего выкупал по 1,59 грн за кВт* ч, и в годовом измерении это составляло 1,3 млрд грн дотации группе Ахметова со стороны всех производителей более дешевой электроэнергии Украины.
С весны 2016 года в Украине действует формула Роттердам+, которая вызвала рост тарифов ТЭС на 140% - с 0,9 грн за кВт-ч до 2,2 грн за кВт-час.
Так все и делается что бы было с точностью до наоборот - скачки цен, передел рынка...Такие блин непонятливые..
разве это только цена, которую мне диктует монополист?
или все же мое смехотворное право выбора...если мне не подходит эта цена... а кто-то может мне предложить меньше...
(ой... я вас умоляю! о чем это я???)
Рынок это плохо, дааааа НКРЕП и Роттердам плюс который все 5 лет проклинали гораздо лучше, ага ))))))
для ЗЕленых идиотов - самое оно.