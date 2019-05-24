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 Названо серйозні прорахунки в запуску ринку електроенергії з 1 липня

Через низку невирішених системних питань повноцінний запуск нового ринку електроенергії, намічений на 1 липня, буде передчасним.

Таку думку в ході круглого столу, проведеного з ініціативи Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) висловив член Єврокомісії, керівник напрямку "Енергетика та навколишнє середовище" Торстен Воллерт, пише РБК-Україна.

"Питання (запуску нового ринку е/е з 1 липня, - прим.ред.) дуже складне, тому що воно пов'язане з технічними нюансами. І ми, як міжнародні партнери України, звичайно, зацікавлені в тому, щоб ринок працював і працював безперебійно. І щоб цей перехід пройшов гладко... Ми розуміємо, що в принципі, ринок можна хоча б частково відкривати 1 липня, але у нас є таке відчуття, що є ще дуже багато різних невирішених питань... Моя оцінка полягає в тому, що це (запуск ринку , - прим.ред.) це - дуже амбітно, у нас залишилося п'ять тижнів, і ми, напевно не встигнемо все зробити до 1 липня", - зазначив він.

Торстен Воллерт додав, що міжнародні партнери України ще в квітні зверталися до Кабміну і Міненерго зі своїми зауваженнями та рекомендаціями щодо запуску ринку, проте чиновники досі на це звернення не відреагували, а також не вжили заходів щодо безпечного і успішного запуску ринку з 1 липня.

"І ми напевно не встигнемо все зробити до 1 липня", - спрогнозував експерт.

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За його словами, на сьогодні не зовсім зрозуміло, який є поетапний план переходу ринку е/е на ринкові умови, щоб запуск був "безперебійним, без стрибка цін, без витіснення якихось гравців ринку і т.д. Щоб всі учасники ринку мали можливість поетапно підготуватися до відкриття ринку", - зазначив він.

Як уточнив Торстен Воллерт, в ЄС виступають за відкриття ринку, "але не за всяку ціну".

"Ми б хотіли, щоб перший етап відбувся 1 липня, а потім був якийсь чіткий план дій: другий етап, третій етап, четвертий етап, який повинен бути прагматичний. І ми готові там брати участь", - пояснив Торстен Воллерт, зазначивши, що зараз на даному етапі підготовки запуск ринку був би передчасним.

Нагадаємо, раніше Європейський банк реконструкції і розвитку заявив, що поки не бачить чіткої картини, як буде працювати новий оптовий ринок електричної енергії в Україні, запуск якого запланований на 1 липня 2019 року.

В ЄБРР не розуміють, як можна впровадити новий ринок у заплановані терміни. При цьому, як відзначають в банку, Україна "семимильними кроками" рухається до запуску лібералізованої моделі е/е з липня в умовах недостатнього тестування механізму взаємодії всіх елементів ринку, відсутності прописаного в законодавстві процесу поступового впровадження нового ринку, а також низької ймовірності прийняття Верховною Радою рішення про перенесення дати старту. На цьому тлі відсутня впевненість, в тому числі і у інвесторів, в стабільній роботі енергосистеми, вважають в ЄБРР.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128757
 
 
 Топ коментарі
 
Який може бути ринок,при монополістах?Це як у Гросі на базарі,віточки які торгували трусами,належали виключно йому))
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Главное, что Пэтро с Ринатом успели до Зе раздерибанить энергосети Украины. Остальное все мелочь и пусчай лохторат сопли пузырями пускает в подобных статейках...Но обязательно путь готовится к новым тарифам!
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Беня начал отмену рынка электроэнергии с 1 июля.
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БЛЭКАУТ В УКРАИНЕ во самое оно для СМАРТФОНОВО КЛОУНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Названо серйозні прорахунки в запуску ринку електроенергії з 1 липня - Цензор.НЕТ 3150
ЗЕЛЕНСКИЙ ВИДИМО ПОЛАГАЕТ ЧТО НАДО БУДЕТ ЗА СМАРФОН ИЛИ ПЛАНШЕТ СВЕЧКУ ПОСТАВИТЬ И ВСЯ СТРАНА ЕГО УВИДИТ И УСЛЫШИТ
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Тут больше всех завыл медведчук, уже кричит как с открытием рынка всех украинцев ограбят ......
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Главное, что Пэтро с Ринатом успели до Зе раздерибанить энергосети Украины. Остальное все мелочь и пусчай лохторат сопли пузырями пускает в подобных статейках...Но обязательно путь готовится к новым тарифам!
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и где они те сети взяли, шоб раздеребанить ?
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ты не лыбься, как зебил.

тебе вопрос задан - где они взяли те сети, которые, по твоему утверждению, раздеребанили ?
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Зебил, в этой статье вранье на партнера Пэтра Ляксееча?

ДТЭК Р.Ахметова
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в этой статье про Ахметова.

Это тебе в голову каналом Г+Г навеяло, что они партнеры.

Да, кстати, выкупить у кацапов - это, по твоему, раздеребанить ?
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Та для них даже национализировать - все равно раздерибанить.

По себе судят.

Кстати. Навеяло про национализацию Привата.
Зелюки говорили, что Петя отжал Приват у Бени. Но ведь Приват государственный, теперь президетом считается Зеля, и получается, что Петя отжал Приват у Бени, чтобы отдать Зеле?
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Що значить "запуск был "бесперебойным, без скачка цен"? Узеленський сказав, що тарифи знизяться! Да і 73% піпла це схавало...
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Правильно, соевый! Товаристч Гройсман сказал: "Чем выше цены на энергоносители в Украине - тем сильнее Украина!". А о понижении тарифов и отмене "Роттердам+" могут рассуждать лишь агенты Крымля!
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Довбень, я кажу про клоуна. Порошенко вже пішов. Доречи, Гройсман - теж. Чи нові методички ще не підвезли? Зараз Узелень тільки переїде у нову будівлю, і буде наступний Роттердам+++.
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да мне плевать на твоего Зеленского, "довбень" - ты мне расскажи, кто тарифы поднял выше, чем той самой Европе и летом с этим самым "энергорынком" еще планирует подымать тарифы??
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Всі запитання до новообраного. Хоча він нікому нічого не винен. Так що насолоджуйся...
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Так хто в останні дні підписав наказ про впровадження енергоринку з 1 липня?
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Так хто у нас останнім часов скасовує накази та розпорядження? Ось і подивимось. Чи ти ще одне "у всьому винні попередники"?
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вообще-то его в августе прошлого года решили открывать на месяц раньше - 1 июня.

от тебя Беня скрыл ?
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Який може бути ринок,при монополістах?Це як у Гросі на базарі,віточки які торгували трусами,належали виключно йому))
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ты бы хоть раз для интереса почитал, как оно будет,

а уже после того, как не понял бы, вот тогда и лепил сюда сраные лозунги с Г+Г
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Кротяра читати не вміє, воно тільки пише та лайки ставить.
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"Энергоатом" - 50% всей электроэнергии, ДТЭК - 40% ...,
тогда давайте начнем разбираться с того, кто такой монополист и есть ли АМК в Украине ...?
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по состоянию на 2018 год :
АЄС - 53,0 %
Гидро - 7,5 %

ТЕС - 36,9 %

от всех ТЕС ахметовских 70 %

то есть 25,83 % от общего производства
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вот и я тебе про тож, какой нах рынок, когда электроэнергию производят два монополиста!!!
и они сразу поднимают тариф в 3 - 4 раза, "Энергоатом" уже несколько лет просит поднять тариф с 0.5 грн ... в таких условиях запускать рынок? блаженные идиоты ...
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а как же душераздирающие истории про то, что в Венгрии электричество дешевле ?

на этот рынок венгерскую электрику тоже допустят и уже не получится в 3-4 раза дороже.

дешевле получится.

как в Венгрии.

на радость всем страждущим от непомерных тарифов )))
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ты хочешь сказать, что про Венгрию - это враньё ?

ты хочешь сказать, что в Венгрии в 3-4 раза дороже и наши монополисты выровняют цены до венгерских, чтобы из Венгрии было не выгодно заводить ?
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в Венгрии есть целый ряд услуг, стоимость которых после «плюсуются» к цене электроэнергии: контроль частоты, контроль напряжения, спиннинговых резерв, постоянный резерв, стартовая мощность и тому подобное.
В Украине эти затраты изначально заложены в стоимость электроэнергии.

«Следует не оптовой ценой меряться, а сравнивать тарифы для конечного потребителя. Например, в январе в Будапеште кВт-ч стоила для домохозяйств, то есть населения, 0,12 евро, а в Киеве 0,04. Разница - в три раза!» ©

в Украине профицит электроэнергии, какая нах Венгрия?
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так может и роттердам+ - это не грабёж народа, а лишь уменьшение дотаций на уголь госшахтам, которые они продают на тес ?
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формула Роттердам+ вызвала рост тарифов ТЭС на 140%

так может отрезание головы это не убийство, а облегчение страданий больного с головной болью?
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прикинь, а дотации на добытый госшахтами уголь на такие же деньги уменьшило.

другими словами, Беня стал получать электричество для своих ферросплавов дороже на сумму экономии госбюджета.

А он шо хотел, шоб добывали по 5 тыщ за тонну, а в тариф закладывали по 1600 ?
Губа не треснет ?
Кстати, купить в Роттердаме и привезти получается по 2800. То есть, дотация всё равно есть.
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о профиците ...
ДТЭК - производство (отпуск) электроэнергии - 37,1 млрд кВт∙ч, из которых 637,8 млн кВт∙ч обеспечили станции возобновляемой энергетики (по "зеленому тарифу" 6 грн/кВт∙ч);
На экспорт идет электроэнергия, произведенная Бурштынской и Добротворской теплоэлектростанциями, которые находятся в Бурштынском энергоострове. Он отсоединен от энергосистемы Украины и синхронизирован с европейской системой. Эти ТЭС сначала дорого продают свою электроэнергию "Энергорынку", а затем дешево выкупают ее обратно по цене оптового рынка для целей продажи за границу.
В частности, в 2018 году разница в ценах была такой: ДТЭК продавал "Энергорынку" по цене 1,8 грн за кВт* ч, после чего выкупал по 1,59 грн за кВт* ч, и в годовом измерении это составляло 1,3 млрд грн дотации группе Ахметова со стороны всех производителей более дешевой электроэнергии Украины.
С весны 2016 года в Украине действует формула Роттердам+, которая вызвала рост тарифов ТЭС на 140% - с 0,9 грн за кВт-ч до 2,2 грн за кВт-час.
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Получается, что ахмет для своиз меткомбинатов стал покупать электроэнергию дороже на 140 %
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Говорить о рынках в Украине ,где всё давно в руках воров, по меньшей мере несерьёзно ...
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чтобы запуск был "бесперебойным, без скачка цен, без вытеснения каких-то игроков рынка и т.д. Чтобы все участники рынка имели возможность поэтапно подготовиться к открытию рынка", (С)

Так все и делается что бы было с точностью до наоборот - скачки цен, передел рынка...Такие блин непонятливые..
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а что такое рынок?
разве это только цена, которую мне диктует монополист?
или все же мое смехотворное право выбора...если мне не подходит эта цена... а кто-то может мне предложить меньше...
(ой... я вас умоляю! о чем это я???)
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Навіть сам заголовок нагадує рашаЗМІ з перлами типу такого: "Названы 10 продуктов, которые способствуют долголетию". Ясно, дякую, далі можна не читати.
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Все отдали Ахметову и теперь рынок вводят! Ото Петя подосрал так подосрал! Ну патриот епт.
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шо все? все 20% рынка (а не 40 как коломой сбрехал лошкам) ? )))))
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Як працює ринок в Україні показав Попандопало (весілля в Малинівці).
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Бутусов активно лижет КоЗелу ))))
Рынок это плохо, дааааа НКРЕП и Роттердам плюс который все 5 лет проклинали гораздо лучше, ага ))))))

для ЗЕленых идиотов - самое оно.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаНазвано серйозні прорахунки в запуску ринку електроенергії з 1 липня
 
 
 
 
 
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