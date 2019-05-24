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Все про:громадянство (533) Зеленський (1424) Артеменко_Андрій (59)

 Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України

Колишній нардеп Андрій Артеменко звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням про повернення йому українського громадянства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Артеменка до Зеленського, копія якого є в розпорядженні редакції LIGA.net.

Екс-нардеп пише, що п'ятий президент Петро Порошенко, підписаним 29 квітня 2017 року указом про позбавлення Артеменка громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.

"Названий указ має виключно політичний мотив і виборчий характер щодо мене", - заявляє Артеменко.

Він назвав дії влади морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї і спробою перешкоджання його депутатській діяльності.

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Артеменко попросив Зеленського скасувати указ Порошенка №119/2017 в частині припинення громадянства Артеменка, а також відновити його в громадянстві України.

Нагадаємо, видання The New York Times з'ясувало, що нардеп із фракції Ляшка Артеменко пропонував раднику Трампа план передачі Криму в оренду Росії на 100 років. Така заява викликала великий суспільний резонанс. Зокрема, представник Президента Герасимов заявив:"За цими речами стоять росіяни". А глава комітету ВР у закордонних справах Гопко зазначила: "Рада має відреагувати на заклики парламентаріїв, що підтримують позицію Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявив: "План Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". А нардеп (БПП) Фріз направила в СБУ запит щодо "плану Артеменка". Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Чубаров зажадав:"ГПУ треба вийти з пропозицією про зняття депутатського імунітету з Артеменка і притягнути його до кримінальної відповідальності". А фракція Радикальної партії виключила Артеменка зі свого складу. В свою чергу глава партії Ляшко вимагає від СБУ розслідувати публікацію Артеменка про план з передачі Криму в оренду РФ. Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України". Артеменеко в свою чергу заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.

З перекладом повного тексту статті в The New York Times про "план Артеменка" можна ознайомитися тут.

Пізніше з'ясувалося, що в Артеменка є громадянство Канади.

Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка. А народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук копію указу про позбавлення українського громадянства депутата Андрія Артеменка і колишнього виконуючого обов'язки заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128756
 
 
 Топ коментарі
 
Как где-то в твиттере попадалось.

ЗЕ!лефилы утверждали, что после выборов из Украины начнут улетать все барИги , а оказывается, что наоборот в Украину стало слетаться всё ранее сбежавшее говно.
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вся сволота збігається...
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Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського
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Как где-то в твиттере попадалось.

ЗЕ!лефилы утверждали, что после выборов из Украины начнут улетать все барИги , а оказывается, что наоборот в Украину стало слетаться всё ранее сбежавшее говно.
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коломойський відчинив скриньку пандори.
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Аналізуючи останні повернення, вже можна говорити, що це дії давно сплановані та підготовлені.
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знал, что телевизор называют ящиком, но причем здесь Пандора?
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от и комуняки головки підняли - вова дозволяє:
https://apostrophe.ua/news/politics/2019-05-24/kommunistyi-gotovyatsya-k-syezdu-v-kieve-nazvana-data-i-interesnyie-detali/163749

В среду, 29 мая, в Киеве планируется съезд "Коммунистической партии Украины".
Об этом сообщили источники в партии.
"Да, мы хотим собраться в среду. Но это будет закрытый съезд, прессу пускать не планируется", - рассказал собеседник.
КПУ планирует участвовать на досрочных парламентских выборах и сейчас набирает команду людей без политического опыта со всех регионов. Пока никому не предлагают вступать в партию, но просят вносить членский взнос в размере 100 грн.
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Для зебилов перевожу на собачу : включил говномет
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Прошу прощения, а зебилы неуиновны? Шо опять сцарь плохой?
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Хуже всего то, что Зяблики от этого в экстазе....
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Когда януковощ будет возвращаться они буду радоваться тому как колбасит парахаботов.
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Из них 30% что то не устраивало, а 40% их тупо отимели со своими хотелками...
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они от всего в экстазе. если бы зеленский в процесе кенгурации залез бы на трибуну и насрал (пардон) на конституцию, они и тут бы зашлись в экстазе, дескать, какой смелый перфоманс, обличает злого пороха, он это пять лет делал фигурально, а вова одним актом дефекации показал его неправоту и унизил.
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Зеля питает любоффь к роялям, там и насрёт. Традициис!
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Слегка ошиблись с вектором, молодой коЗЕманде простительно.
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Запахло дерьмом и мухи слетаются на дерьмо.
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Такое впечатление, шо на низком старте ждали.
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По идее обязан восстановить, он за аренду, эти за референдум - единомышленники.
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это пипецьььь!.. как гниды чувствуют свою родную душу в виде Зеленой Шмаркли!
Осталось еще Гитлеру проснуться и попросить Зеленского о снисхождении!!
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случайность - нет - вопрос один - когда окружной суд Киева, оправдает яныка - кто как думает?
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у пэти спроси, то его песочница
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Забудьте вы уже этого пороха! Он давно в Ростове с бизнеспартнёрами! В песочнице новый пахан- беня, принимает верительные грамоты от неуиновных жертв режима щеколадного барыги!
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Ты в сосну шмякнулся？ будочник партию переименовал и полон оптимизьму😀
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А зачем оправдывать. Увидев, что в Украине творит новый През, "легитимный" с ростова написал заявление о вступление в ряды Правого Сектора.
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Наведіть порядок у Межигір"ї - господар їде додому.
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Ну правильно. Владимир Александрович же сказал всем украинцам: возвращайтесь, конец эпохи бидности! Вот они и возвращаются. Уже Беня прилетел, Хорошковский, Портнов, Онищенко собирается. Вот еще и этот торговец Крымом хочет вернуться. Когда уже Янык приедет?
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Сказав щоб Вовка баньку розтопив і оковиту охолодив.
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когда наконец отпустят вышинского? гужва, вернись! Прекратить преследование шария!
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я понимаю, что это чорный троллинг, но сейчас это звучит убедительно!
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а шоб никто даже не сомневался. И, уверен, ефремов попадет в ВР следующего созыва. Прошедшие выборы это подтверждают.
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Генерал-полковник Володимир Замана на волі, тільки що Апеляційний суд скасував ухвалу Печерського суду і звільнив генерала
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Млять! Ну нахрена ты им идеи подаёшь!!!
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какие же это идеи? Это вожделенные мечты зелектората, и они начинают воплощаться. Но они думали, что мечтают о четырех тысячах, а вон оно что....
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Тьху на тебя Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України - Цензор.НЕТ 8497, ониж записывают все твои идеи! Скоро по просьбе опчественности и азирова в команду возьмут! Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України - Цензор.НЕТ 205 Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України - Цензор.НЕТ 8497
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Немає жодного ворога України, який би не підтримав зеленського
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приєднується черговий гидотний українофоб до своєї рідної зграї, до чортівсько-відьмацького шабашу...
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В очередь сукины дети...в очередь..(с)
артеменко...ты будешь следующим за карлсоном... давай руку номерок нарисуем....и через неделю надо отметиться еще раз...
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У кого еще есть сомнения, что приход Зе к власти это не реванш?
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А я сразу после выборов написала,что это реванш :
Yasina Nina

БЛЕСТЯЩИЙ РЕВАНШ ПАРТИИ РЕГИОНОВ
22.04.2019 22:27
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Колишній член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Володимир Горковенко вважає незаконним своє звільнення указом глави держави Володимира Зеленського і заявив про погрози на свою адресу.

Коментуючи указ президента, Горковенко заявив, що не писав заяву про звільнення.
«Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбір на запчастини" виглядає саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував», - цитує Горковенка Інтерфакс-Україна.
Під час брифінгу четверо членів Національної ради з телерадіомовлення заявили про блокування роботи органу.
«Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради», - заявив член Нацради Сергій Костинський,
Він додав, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні. За даними членів Нацради, на порядку денному накопичилося вже понад невирішених 120 питань.
24 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телерадіомовлення.
Горковенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка 4 травня 2018 року.
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Щури по переду, позаду таргани і **********... Вся цяя ******** нечість з усих боків повзе на Україну... https://www.youtube.com/watch?v=aEt8L78ilh4
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богдан и зеля может хватит на микрофон киздеть! может начнете сволоту ползущую в Украину отсекать и коррупционеров сажать?
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На всех ветках срут одни и те же Ники, комменты на цензоре превращаются в диалоги троллей, печаль
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если у него уже есть иностранное гражданство, то украинское давать или "возвращать" нельзя (по крайней мере до выхода в безгражданство)!
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Экс-нардеп Артеменко - гражданин Канады, как ему можно дать гражданство Украины? Пусть откажется от канадского.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕкс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України
 
 
 
 
 
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