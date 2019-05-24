 Екс-нардеп Артеменко просить Зеленського відновити його в громадянстві України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в листі Артеменка до Зеленського, копія якого є в розпорядженні редакції LIGA.net.
Екс-нардеп пише, що п'ятий президент Петро Порошенко, підписаним 29 квітня 2017 року указом про позбавлення Артеменка громадянства, порушив конституційні права і свободи громадянина України.
"Названий указ має виключно політичний мотив і виборчий характер щодо мене", - заявляє Артеменко.
Він назвав дії влади морально-політичним тиском за висловлені ним ідеї і спробою перешкоджання його депутатській діяльності.
Артеменко попросив Зеленського скасувати указ Порошенка №119/2017 в частині припинення громадянства Артеменка, а також відновити його в громадянстві України.
Нагадаємо, видання The New York Times з'ясувало, що нардеп із фракції Ляшка Артеменко пропонував раднику Трампа план передачі Криму в оренду Росії на 100 років. Така заява викликала великий суспільний резонанс. Зокрема, представник Президента Герасимов заявив:"За цими речами стоять росіяни". А глава комітету ВР у закордонних справах Гопко зазначила: "Рада має відреагувати на заклики парламентаріїв, що підтримують позицію Кремля". Нардеп (БПП) Лещенко заявив: "План Артеменка" - насправді план Льовочкіна-Бойка/Суркова". А нардеп (БПП) Фріз направила в СБУ запит щодо "плану Артеменка". Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Чубаров зажадав:"ГПУ треба вийти з пропозицією про зняття депутатського імунітету з Артеменка і притягнути його до кримінальної відповідальності". А фракція Радикальної партії виключила Артеменка зі свого складу. В свою чергу глава партії Ляшко вимагає від СБУ розслідувати публікацію Артеменка про план з передачі Криму в оренду РФ. Сам Артеменко пояснив свій "план" у такий спосіб: "Це зроблено для того, щоб Путін і Трамп підписали мирну угоду щодо України". Артеменеко в свою чергу заявив, що мав мандат від Ляшка на подорожі в США і мирний план. "Це була ініціатива Радикальної партії", - сказав він.
З перекладом повного тексту статті в The New York Times про "план Артеменка" можна ознайомитися тут.
Пізніше з'ясувалося, що в Артеменка є громадянство Канади.
Раніше Рада достроково припинила депутатські повноваження Артеменка. А народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) оприлюднив на своїй сторінці в Фейсбук копію указу про позбавлення українського громадянства депутата Андрія Артеменка і колишнього виконуючого обов'язки заступника голови Одеської ОДА Саші Боровика.
ЗЕ!лефилы утверждали, что после выборов из Украины начнут улетать все барИги , а оказывается, что наоборот в Украину стало слетаться всё ранее сбежавшее говно.
https://apostrophe.ua/news/politics/2019-05-24/kommunistyi-gotovyatsya-k-syezdu-v-kieve-nazvana-data-i-interesnyie-detali/163749
В среду, 29 мая, в Киеве планируется съезд "Коммунистической партии Украины".
Об этом сообщили источники в партии.
"Да, мы хотим собраться в среду. Но это будет закрытый съезд, прессу пускать не планируется", - рассказал собеседник.
КПУ планирует участвовать на досрочных парламентских выборах и сейчас набирает команду людей без политического опыта со всех регионов. Пока никому не предлагают вступать в партию, но просят вносить членский взнос в размере 100 грн.
Осталось еще Гитлеру проснуться и попросить Зеленского о снисхождении!!
Артеменко привлек внимание американских расследователей из-за его попытки установить альтернативный канал для сделки с президентом Трампом, при котором его администрация отменила бы антироссийские санкции, введенные Белым домом при его предшественнике Бараке Обаме. Согласно "плану Артеменко", в обмен Кремль должен был вывести свои войска из Донбасса, тогда как в стране был бы проведен референдум по "передаче Крыма в аренду" на 50-100 лет.
артеменко...ты будешь следующим за карлсоном... давай руку номерок нарисуем....и через неделю надо отметиться еще раз...
Yasina Nina
БЛЕСТЯЩИЙ РЕВАНШ ПАРТИИ РЕГИОНОВ
22.04.2019 22:27
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Коментуючи указ президента, Горковенко заявив, що не писав заяву про звільнення.
«Це може означати дві речі: або я сам написав заяву (про звільнення - Ред.), або я помер. Очевидно - друга причина: я помер. Я не жартую. Я отримав кілька дзвінків останнім часом з вимогою, мовляв "ти сам напиши заяву, інакше ми тебе розберемо на запчастини". Схоже, "розбір на запчастини" виглядає саме так. Але у нас правова країна і суди ще ніхто не скасовував», - цитує Горковенка Інтерфакс-Україна.
Під час брифінгу четверо членів Національної ради з телерадіомовлення заявили про блокування роботи органу.
«Сьогодні робота Нацради заблокована, перший заступник глави регулятора Ольга Герасим'юк відмовляється підписувати порядок денний і відкривати засідання Нацради», - заявив член Нацради Сергій Костинський,
Він додав, що зазначена проблемна ситуація триває вже три тижні. За даними членів Нацради, на порядку денному накопичилося вже понад невирішених 120 питань.
24 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Горковенка з посади члена Національної ради України з питань телерадіомовлення.
Горковенко був призначений на цю посаду указом п'ятого президента Петра Порошенка 4 травня 2018 року.