 Нардепи з "Народного фронту" внесли до КС подання про неконституційність розпуску Ради

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вбачаємо в указі президента пряме явне порушення принципу верховенства права, закладеного в Конституції", - повідомив журналістам у п'ятницю перший заступник глави фракції Андрій Тетерук.
Парламентарій стверджує, що коаліція фракцій "Європейська Україна" у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції "Народного фронту" з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня почався відлік для 30 денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.
За його словами, депутати просили КС розглянути їхнє звернення протягом двох місяців.
Тетерук зазначив, що депутати, які подали подання, просять КС, щоб ця справа була розглянута протягом двох місяців - "в найкоротші терміни" і "суспільство отримало відповідь".
Нагадаємо, в інавгураційній промові Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради.
21 травня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
Подстилки соевые.
Как вас подрывает в последние пару дней
Тут мне уже рассказывают, как при овоще хорошо жилось
Но тебе захотелось тогда водрузить на трон пэдру, ну теперь вот пожинай плоды.
А Зеленскому еще долго разгребать эту помойную яму.
Лучше плохой мир чем хорошая война.
Договорились?
Во вторых: Ни в каком законе нет ТРЕБОВАНИЙ о перевыборах в случае распада коалиции.Роспуск Рады это Право Президента и то только в случаях когда Рада длительное время не выполняет своих конституционных функций.
В третьих: не припоминаю чтобы была объявлена коалиция с жопоблоком (про то
с кем братается вашкому лижет анус Зе... с первых же дней я вообще молчу)
В четвертых: узурпация власти это присвоение себе дополнительных прав/полномочий, которые не были делегированы народом на выборах. На моей памяти последняя узурпация власти была при Януковиче, когда тот присвоил себе полномочия которые ему не делегировались на выборах, путем отмены через КС, конституционной реформы (т.е. избирался с одними полномочиями, а заимел другие, более широкие)
На момент назначения правительств Гройсмана в коалиции официально остались только БПП+НФ, что менее необходимых по закону 226 народных депутатов, а значит законной коалиции уже не было.
Недостаточно наворовались?
ЗЕристи - такі ЗЕристи...
Интересно, что теперь КС скажет. А то всяких прокуратур и судов развелось - и не сосчитать, а Зе проник в президенты, не зная державной мовы - никто и не пикнул, все положили болт на ст. 9 закона "О выборах Президента"
Все, злазьте. А Тетарук взагалі має відповідати за розбій. Хто бив Кужель пляшкою по голові? Це що? Недоторканний депутат?
Вы читали вечерний фэйсбук молодой зекоманды о новой прикольной динамичной реформе? Да, я в совершенном восторге и я глубоко уважаю вас, лично Зе и глубоко ненавижу порохоботов! Спасибо, вот вам лайк.
Я тоже очень сильно ненавижу порохоботов и еще сильнее уважаю вас и особенно Зе. Вы в курсе, в завтрашнем утреннем твиттере ожидается его живое выступление о начале окончания эпохи обмана? О, как я обожаю эту его хрипотцу и божественную феню!
И я, и я!!!
Помолчали. Тоска. ***, ну куда же подевались эти порохоботы? Ну не то шобы поговорить, хотя бы наxер послать… А на Цензоре остались только единственномышленники. Шутка ли, 73 процента!
голосів з 25000
необхідних
1- нах ви сказали що йдете на вибори,якщо вони не конституційні?
2-ви готові стати співучасниками "злочинного антиконтитуційного перевороту"?
3-якщо ви пройдете в раду й наберете 20% ,а на наступний день після виборів указ буде визнаний не контитуційним - мандати складете й підете на угоду зі слідством за участь в "антиконтитуційному перевороті"?!
це загальновідомо у світі
Так?/Ні?/Написьменнадурнуватамокшанапідробітках?
це ВР при відсутності Кояліції не могла призначити у 2016 Гройсмана Прем"єром
Ну а Парубій зараз Спікер-самозванець..
Жмите рояльного неадеквата с его пособниками.
Ця Верховна Рада з іниіциативи Українського Уряду прийняла так багато законів, що
її непрацездатність треба таки треба підкріпити якимось документом.
От і вся справа. Хіба не так?