 Луценко заявив, що в справі Гандзюк можуть з'явитися нові підозрювані

Про це в інтерв'ю виданню "Ліга.нет" заявив Генеральний прокурор Юрій Луценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не виключаю, що можуть з'явитися ще підозрювані. Маю на увазі посадових осіб, ймовірно, причетних", - заявив він.
На питання про те, чи є Мангер кінцевим замовником, Луценко відповів, що "з юридичної точки зору, він є організатором, який мав співорганізатора Левіна, далі йдуть виконавці, вони вже в суді".
Він нагадав, що Левін ховається за кордоном, і "днями ми нарешті домоглися початку розгляду в суді оголошення Левіна в міжнародний розшук".
"Ще один епізод: ймовірно, керівники місцевих правоохоронних органів зливали інформацію, що дозволило Левіну покинути Україну. Це ми також розслідуємо", - додав Луценко.
Генпрокурор повідомив, що також розглядається версія, що до злочину у справі Гандзюк причетні заступники Мангера. "За останній час проведена робота, наприклад, висновок Рахункової палати і Держлісгоспу про 230 млн грн збитків від незаконної вирубки херсонських лісів, про що писала Катерина", - зазначив він.
При цьому Луценко стверджує, що батько і друзі Гандзюк не змогли надати докази існування замовлення на вбивство активістки у вищому керівництві країни.
"Допитані батько покійної і більшість з тих, хто заявляє (подібне. - Ред.). Жодних доказів цього слідчі не отримали. А вимагати від мене "посадити для балансу" когось із БПП - це ж абсурд", - сказав Луценко.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.
Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.
4 листопада потерпіла померла в лікарні.
Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.
11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".
15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн.
Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу в розмірі 2 497 300 гривень.
лузери !
а зарплата то генпрокуёя каждый месяц реальная...и стаж...и пенсия не копеечная...очевидно!
У ГПУ заявили, що юридично Коломойський не завдавав ПриватБанку $5,5 млрд збитків
Ярослав Вінокуров
24 травня, 2019 15:38
Ліга.Нет
Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що прокуратура не висуває звинувачень колишнім власникам ПриватБанку Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, оскільки юридично факт завдання збитків банку не настав.
Про це Луценко повідомив в інтерв'ю Liga.Net.
Так, за словами Луценка, кредити, які ПриватБанк видавав компаніям Коломойського та Боголюбова і за допомогою яких олігархи вивели з банку 5,5 мільярдів доларів, буле реструктуризованими, тобто термін оплати за ними збільшили на 10-12 років.
Через те, що термін сплати кредитів ще не минув, за словами Луценка, юридичного факту завдання державі збитків немає, тому й підозри Коломойському висунути не можна.
«Тепер питання: чи є тут стаття 191 (розкрадання в особливо великих розмірах)? Для її застосування слідство має виявити суму збитків. Однак, факт настання збитку може відбутися лише у двох випадках: або в останній день кредитної лінії - через 10-12 років, бо позичальник має право заплатити все в останній день. Або є другий спосіб довести збиток - розірвати ці лінії через те, що вони не обслуговуються», - повідомив Луценко.
Він додав, що у 2017-2018 роках намагався розірвати 5 кредитних договорів, за якими Коломойський та Боголюбов вивели кошти з ПриватБанку, однак йому завадив тодішній міністр фінансів (нині член команди президента Зеленського) Олександр Данилюк. За словами Луценка, Данилюк надіслав йому лист, у якому вимагав скасувати позови про розірвання кредитів Коломойського, бо це може зашкодити судовому процесу у Високому суді Лондона.
«Тобто, Данилюк пише - я не вірю в українські суди, відкликайте позови, бо я хочу судитися у Лондоні. В Лондоні, як відомо, пан Данилюк програв», - повідомив Луценко.
Він зазначив, що ГПУ готова висунути звинувачення Коломойському та Боголюбову лише після завершення апеляції у Високому суді Лондона, який наклав на активи олігархів всесвітній арешт. Адже після цього ГПУ почне процес розривання кредитних договорів між Коломойським та ПриватБанком.
Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов прямо чи опосередковано володіли понад 91,5% акцій ПриватБанку. Інші належали міноритарним акціонерам, зокрема менеджменту на чолі з головою правління Олександром Дубілетом.
Нагадаємо, у грудні 2016 року ПриватБанк був націоналізований рішенням українського уряду. У грудні 2017 року націоналізований ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Боголюбова, а також низки компаній, які імовірно підконтрольні їм.
Пізніше Коломойський повідомляв, що він був вимушений сам запропонувати націоналізацію ПриватБанку через «способи штучного зниження капіталізації банку» з боку НБУ.
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Нагадаємо, що за декілька днів до виборів суди ухвалили одразу три рішення на користь колишнього власника ПриватБанку Ігоря Коломойського. Так, 18 квітня - за три дні до другого туру виборів - Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації ПриватБанку.
Пізніше Окружний адміністративний суд Києва ухвалив ще одне рішення на користь Коломойського, скасувавши рішення Нацбанку щодо визначення переліку пов'язаних з банком осіб.
20 квітня Печерський суд Києва скасував майнову поруку Коломойського за кредитами, які Національний банк видав ПриватБанку у 2013 році. Загальна сума цих кредитів складає 9,2 мільярда гривень. Згодом Коломойський подав 5 позовів про скасування своїх боргів перед НБУ за поручительством на користь ПриватБанку.
Напередодні Ігор Коломойський заявив, що судами про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку він хоче повернути собі свою частку в банку у розмірі близько 22-24%. Подібний «взаємозалік боргів» та повернення Коломойському 2 мільярдів доларів начебто його капіталу у ПриватБанку раніше пропонували у команді президента України Володимира Зеленського.