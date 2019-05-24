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 У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко

Команда президента Володимира Зеленського поки не відреагувала на пропозицію команди колишнього президента Петра Порошенка поділитися досвідом переговорів зі звільнення незаконно утримуваних українців у РФ та на окупованому Донбасі.

Про це заявила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на форумі громадської організації "Солідарна справа громад" 24 травня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ще раз хочу заявити - наша команда готова передати команді Зеленського всю інституційну пам'ять для звільнення всіх. Ми будемо порушувати це питання зараз на парламентських асамблеях Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, на всіх міжнародних майданчиках з однією вимогою - звільніть наших!" - сказала Геращенко.

За її словами, такі сигнали команді Зеленського посилали неодноразово. "Поки ще відповідного сигналу ми не отримали", - зазначила перша віце-спікерка.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128750
 
   
 Топ коментарі
 
Голова АП Зеленського і голова ап порошенка,дивіться не переплутайте
У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8589У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3912
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Скільки ця пані визволила з полону,за останні два роки?Відповідь --0.
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фсё, внизапно оно опешило
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И беларусам можно? А кацапы уже проголосовали?
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Это счётчик продажных холопов)))
Бум смотреть, кто е кто
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Это сколько? 10% из тех кто голосовал за петю. Слабенько.
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Зачем остановить? Как только число перевалит за 13 миллионов 541 тысяча 530, тогда можно начинать беспокоиться...
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https://news.liga.net/politics/news/napk-u-zelenskogo-narusheniya-v-finotchetnosti-u-poroshenko---net

НАПК: У Зеленского нарушения в финотчетности, у Порошенко - нет
Нацагентство нашло нарушения в финансовой отчетности предвыборного фонда Владимира Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило нарушения при формировании предвыборного фонда Владимира Зеленского. Об этом говорится в отчете НАПК, опубликованном на официальном сайте.

НАПК уточняет, что провело окончательный анализ финотчетности кандидата в президенты Зеленского, которая велась с 1 февраля по 19 апреля. За этот период сформировался предвыборный фонд кандидата в президенты, который составил 156,4 млн грн. Агентство выявило у него непогашенный налоговый долг на сумму 4,28 млн грн.
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Кроме того, 13 марта Ивану Баканову - распорядителю накопительного счета Зеленского - сообщили о том, что в предвыборный фонд делало взносы лицо, которое по закону не имело такого права. 22 марта Баканов направил в НАПК письмо, в котором не в полном объеме отчитался о возвращении взносов. Это является основанием для админпротокола по ст.188 КУ об административных правонарушениях.

В своем письме Баканов сообщил, что взносы физлиц, не имевших права делать взносы, в сумме 90 632 грн перечислены в госбюджет. Однако часть таких взносов, в сумме 1600 грн, 20 марта в бюджет перечислена не была - их вернули физлицам, которые делали взносы. НАПК указывает, что это нарушает положения ч.8 ст. 43 закона о выборах президента. По этому факту агентство обратилось в Нацполицию - на предмет возможных признаков уголовного правонарушения со стороны распорядителя счета.

Также распорядителю счета 22 марта отправили письмо о взносе со стороны лица, которое не имело на то права. Однако Баканов от получения письма отказался. По этому поводу агентство 25 марта также обратилось в Нацполицию.

По состоянию на 17 мая - на момент окончательного анализа финотчетности фонда Зеленского - у НАПК нет информации о том, что распорядитель перечислил в госбюджет взносы от лиц, которые не имели права делать взносы (как того требует закон).
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нема коли.. вони офіс переносять.
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у зеленского многим не интересуются...только сегодня президент владимир позвонил главе закарпатской ода узнать уровень воды в реках
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зато петя не вылазил с телеэкранов, а толку?
чавдар начали ремонтировать только при зеле))
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У Ируси опыт зашёл в тупик - уже года 3 никого не освобождали.
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А чем она делиться собралась? Она много вернула?
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ну звичайно...Савченко вернула...
ше памятаю яких двох куріц вернули з дирляндії...
Медведчук херні не порадить...а падла Зеленський не хоче...скотиняка така...
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Иришка, в твоих услугах новый президент не нуждается, ты слишком старая для него У Зеленского пока не ответили на предложение поделиться опытом переговоров по освобождению пленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6039
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У нового президента должности передаются исключительно половым путём. У Зеленского пока не ответили на предложение поделиться опытом переговоров по освобождению пленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 881
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браво)) так и есть!
Теперь понятно, почему Лысый до сих пор без должностей: пока "клубничку" не отработает - не быть ему с портфелем
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Тогда, по правилам- У Узеленского, кажись. У Зеленского пока не ответили на предложение поделиться опытом переговоров по освобождению пленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 358
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Беня поставил клована не для того чтобы пленных освобождать, а для того чтобы Приват отжать.
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Беня не страшно , а вот маленький еврей предлагает Зе свои услуги- например взять человек 500 Альфы и побегать за Периком У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8752
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Зачем им опыт по освобождению - они все страну пытаются экстренно слить в пленные к рашке У Зеленского пока не ответили на предложение поделиться опытом переговоров по освобождению пленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5344
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мы такие же проплаченые как и вы,и если у меня другая поцизия чем у 73 процентов зебилов,я ее выражаю открыто,и имею как гражданин Украины полное на это право. Вот так то мальчик
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два верховных,один к ужасу наш,другой команданте так называемой *юнармии* рашки.
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Ирка. а бизнес-партнер Порошенко Медведчук заявил, что это именно он возвращал военнопленных. а не кто то иной (т.е. и не ты в том числе).У Зеленского пока не ответили на предложение поделиться опытом переговоров по освобождению пленных, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1970
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*************** - по меткому замечаниюСергея Власенко иди меряй за колонной браслетики...
какое тебе *********** дело до всего?
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Зате вже про твій досвід розповіли,істерити та зривати переговори,бо вам край потрібні і полонені і війна,одні для піару інше для збагачення
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а ты чего добилась на тех переговорах - есть чем похвастатся
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Голова АП Зеленського і голова ап порошенка,дивіться не переплутайте
У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8589
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россиянец, жопа только у тебя в голове и у того, кто тебя родил... случайно.
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у ирины много опыта , во многих отраслях ...просто кладезь опыта

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Ну, якщо економиста баканова (друга дитинства та земляка) всунули до СБУ то
вважаю "лысый" зможе одразу знайти спільну мову з орками ... ))))
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Скільки ця пані визволила з полону,за останні два роки?Відповідь --0.
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вот потому Зе и не хочет такого опыта
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Есть такая вещь парадоксальная у "самоуверенных идиотов" - чем меньше знаешь, тем больше в тебе уверенности, что ты "знаешь ВСЁ"!!! Но, когда доходит до дела, они не то что не знают, "Что делать?", а даже не понимают, как и кому задать нужные вопросы... Да и "нужных" вопросов они не знают, потому что не знают, ЧТО ИМЕННО "спрашивать"... Бабку одну знавал - она моей матери говорила, что "Спрашивать - стыдно... Люди подумают, что ты - глупая...". На вопрос: "А откуда узнать, чтобы не выглядеть глупой?", бабка ответа не дала...
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Так такой опыт освобождения и нахрен не нужен, оставь себе с мертвечуком
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Ты про зэков,Ирка??Или о твоем опыте,когда наших не отдают и не меняют?
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Ира, не надо общаться с этими мерзкими и убогими негодяями.
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зебильным слово не давали.
твое место в выгребной яме.
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Команда президента Владимира Зеленского пока не отреагировала на предложение команди бывшего президента Петра Порошенко поделиться опытом переговоров по освобождению незаконно удерживаемых украинцев в РФ оккупированном Донбассе.
Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" 24 мая в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net.ua/n3128750
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Маразм з кожним днем крепчішає?
Може це бпп повиино ділитись таким досвідом, це ж в них він збагатився за 5 років... А Зеленський ще ні з ким не вів перемовин, нікого не звільняв... Щось тут не те...
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на рояле занят или балалайкой пытается овладеть?
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твои родители были дегенератами … россиянами
ФАКТ! У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 6616
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у тебя лобная психика, россиянин. У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5792
впрочем, как и твоих родителей.
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Не обязаны реагировать на каждую рыговскую подстилку, это типа она их поджучивает вы ж пленных менять не умеете... ира, как ты строчила при всех властях- так это блин целая эпоха уходит.
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Каким опытом?? Эта шобла шоколадная только бабки тырить умеет.
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а зря "команда переговорщиков от порошенко" считает себя такой,что может вести переговоры.За время их деятельности были в основном переданы Украине уголовники,а основная часть наших военнопленных освобождалась инициативой волонтёров ,частных лиц и негосударственными организациями.Вот пусть эта геращенко лучше отчитается об эфективности затраченных её группой средств.
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Геращенко это называет опытом по обмену пленных ? Завалили всё что только можно было завалить, и довольны собой ?
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У Ирки только опыт
за пять лет результат 0
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Ох,и зеблювотины сегодня на ветке! Двойная ставка,что ли сегодня?
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Да ты остряк-самоучка работающий на собственных отходах
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Я бы тоже отказался от советов столь "опытных специалистов".
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Ира...скажи честно....когда ты последний раз сосала???)))
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Что,до сих пор ее не послали?
Это подразумевалось
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выжившая от ума или с ума,каким поделиться если у людей нет опыта,лучше ты отсшитайся перед народом что ты сделала за пять лет?
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лебедь рак и шука,а гонорят что они за страну.
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У кого опыт? Рубан смылся, Медведчук враг народа, а остальные знают только как до Минска доехать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко
 
 
 
 
 
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