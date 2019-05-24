 У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко

Про це заявила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на форумі громадської організації "Солідарна справа громад" 24 травня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я ще раз хочу заявити - наша команда готова передати команді Зеленського всю інституційну пам'ять для звільнення всіх. Ми будемо порушувати це питання зараз на парламентських асамблеях Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, на всіх міжнародних майданчиках з однією вимогою - звільніть наших!" - сказала Геращенко.
За її словами, такі сигнали команді Зеленського посилали неодноразово. "Поки ще відповідного сигналу ми не отримали", - зазначила перша віце-спікерка.
Бум смотреть, кто е кто
НАПК: У Зеленского нарушения в финотчетности, у Порошенко - нет
Нацагентство нашло нарушения в финансовой отчетности предвыборного фонда Владимира Зеленского
Национальное агентство по противодействию коррупции обнаружило нарушения при формировании предвыборного фонда Владимира Зеленского. Об этом говорится в отчете НАПК, опубликованном на официальном сайте.
НАПК уточняет, что провело окончательный анализ финотчетности кандидата в президенты Зеленского, которая велась с 1 февраля по 19 апреля. За этот период сформировался предвыборный фонд кандидата в президенты, который составил 156,4 млн грн. Агентство выявило у него непогашенный налоговый долг на сумму 4,28 млн грн.
В своем письме Баканов сообщил, что взносы физлиц, не имевших права делать взносы, в сумме 90 632 грн перечислены в госбюджет. Однако часть таких взносов, в сумме 1600 грн, 20 марта в бюджет перечислена не была - их вернули физлицам, которые делали взносы. НАПК указывает, что это нарушает положения ч.8 ст. 43 закона о выборах президента. По этому факту агентство обратилось в Нацполицию - на предмет возможных признаков уголовного правонарушения со стороны распорядителя счета.
Также распорядителю счета 22 марта отправили письмо о взносе со стороны лица, которое не имело на то права. Однако Баканов от получения письма отказался. По этому поводу агентство 25 марта также обратилось в Нацполицию.
По состоянию на 17 мая - на момент окончательного анализа финотчетности фонда Зеленского - у НАПК нет информации о том, что распорядитель перечислил в госбюджет взносы от лиц, которые не имели права делать взносы (как того требует закон).
чавдар начали ремонтировать только при зеле))
ше памятаю яких двох куріц вернули з дирляндії...
Медведчук херні не порадить...а падла Зеленський не хоче...скотиняка така...
Теперь понятно, почему Лысый до сих пор без должностей: пока "клубничку" не отработает - не быть ему с портфелем
какое тебе *********** дело до всего?
вважаю "лысый" зможе одразу знайти спільну мову з орками ... ))))
твое место в выгребной яме.
Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на форуме общественной организации "Солидарна справа громад" 24 мая в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Источник: https://censor.net.ua/n3128750
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Маразм з кожним днем крепчішає?
Може це бпп повиино ділитись таким досвідом, це ж в них він збагатився за 5 років... А Зеленський ще ні з ким не вів перемовин, нікого не звільняв... Щось тут не те...
ФАКТ!
впрочем, как и твоих родителей.
за пять лет результат 0
Это подразумевалось