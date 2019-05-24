 У Зеленського поки не відповіли на пропозицію поділитися досвідом переговорів зі звільнення полонених, - Ірина Геращенко

Про це заявила перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко на форумі громадської організації "Солідарна справа громад" 24 травня в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я ще раз хочу заявити - наша команда готова передати команді Зеленського всю інституційну пам'ять для звільнення всіх. Ми будемо порушувати це питання зараз на парламентських асамблеях Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, на всіх міжнародних майданчиках з однією вимогою - звільніть наших!" - сказала Геращенко.

За її словами, такі сигнали команді Зеленського посилали неодноразово. "Поки ще відповідного сигналу ми не отримали", - зазначила перша віце-спікерка.

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