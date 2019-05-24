 Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет

"Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату. Що цікаво, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влилися, - антиукраїнські та московські - і вони впливають на предстоятеля, тому ухвалюються такі негативні рішення", - сказав патріарх Філарет за результатами Священного синоду в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас Філарет відмовився відповісти, кого саме він має на увазі, кажучи про антиукраїнські сили.

Також він повторив висловлену раніше незгоду з пунктами Томосу про підпорядкування УПЦ (ПЦУ).

"Дякую Вселенському патріархату за Томос, який він дав, але я не згоден з усім, що написано в Томосі", - додав патріарх Філарет.

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Він наголосив, що приймає Томос тільки в тій частині, яка дає автокефалію Українській церкві.

Що стосується ухвалених рішень синоду, за частину яких він не голосував, Філарет зазначив, що виконуватиме ті рішення, які не суперечать канонам та інтересам Української церкви.

Зокрема, йдеться про такі пункти, за які не голосувала Філарет: "Синод засвідчив, що у своїй діяльності УПЦ (ПЦУ) керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів", а також "Помісна УПЦ (ПЦУ) зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат духовенство і вірних усі питання обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі та протистояння. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю Блаженнішому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України".

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".