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Теми дня: Інавгурація Зеленського Парламентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
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Все про:Філарет (188) Епіфаній (158) ПЦУ (359)

 Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет

Почесний патріарх ПЦУ Філарет (Денисенко) заявляє, що на предстоятеля ПЦУ, митрополита Київського і всієї України Епіфанія впливають антиукраїнські сили.

"Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату. Що цікаво, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влилися, - антиукраїнські та московські - і вони впливають на предстоятеля, тому ухвалюються такі негативні рішення", - сказав патріарх Філарет за результатами Священного синоду в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас Філарет відмовився відповісти, кого саме він має на увазі, кажучи про антиукраїнські сили.

Також він повторив висловлену раніше незгоду з пунктами Томосу про підпорядкування УПЦ (ПЦУ).

"Дякую Вселенському патріархату за Томос, який він дав, але я не згоден з усім, що написано в Томосі", - додав патріарх Філарет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філарет відмовився керуватися статутом ПЦУ, - Епіфаній

Він наголосив, що приймає Томос тільки в тій частині, яка дає автокефалію Українській церкві.

Що стосується ухвалених рішень синоду, за частину яких він не голосував, Філарет зазначив, що виконуватиме ті рішення, які не суперечать канонам та інтересам Української церкви.

Зокрема, йдеться про такі пункти, за які не голосувала Філарет: "Синод засвідчив, що у своїй діяльності УПЦ (ПЦУ) керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів", а також "Помісна УПЦ (ПЦУ) зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат духовенство і вірних усі питання обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі та протистояння. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю Блаженнішому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України".

Читайте: Філарет не змінив своєї думки щодо УПЦ КП, - Епіфаній за підсумками синоду (оновлено)

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3128747
 
   
 Топ коментарі
 
сейчас этот старый амбициозный дед, потеряет всё былое уважение, и станет городским сумасшедшим.. Возьмись за ум, Филарет!
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У дедушки крыша совсем уехала... Какой еще Киевский патриархат? Свой личный? Есть Провославная Церковь Украины и хватит.
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очень печально...
гордыня не бывает во благо...
о Вечном подумайте!
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на нашего предстоятеля, митрополита Епифания влияют те силы, которые влились, - антиукраинские и московские
Да он сам часть этих сил.
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Вовочка - много ходов очка - вот я если честно запутался, кто там прав, а кто нет....

Нужно изучать вопрос с документами на руках неделями...

по ходу, на фото искренняя радость от встречи с другом..
Почти все решения, которые принимались на синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата, - Филарет - Цензор.НЕТ 7872



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Походу томос - это предвыборная афёра Порошенко, которая по сути никакой самостоятельности украинской церкви не дала. А может, это всего лишь первый шаг.
Смотря как посмотреть.
Но это не значит что не надо продолжать бороться!
ТЕПЕРЬ САМОЕ ВРЕМЯ СТАНОВИТЬСЯ ИСТИННЫМ ПАТРИАРХАТОМ!!!
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что ты понимаешь пригожинский тролль в этих делах? Томос есть величайшее событие в истории независимости Украины.Украина окончательно,и бесповоротно разорвала пуповину связывающую её с заразным больным,агонирующим обреченным ребенком ,и теперь у Украины есть все шансы на полное выздоровление.!
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Часто тебя пригожинские тролли призывают бороться за Украину, автохтон ты нэдороблэный?
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ДЛЯ ЭТОГО ПЦУ НУЖНО ,,ПОДРОСТИ" И СОЗРЕТЬ.
БЕЗ ЭТОГО НИКАК. ПОСПЕШИШЬ, НЕПРОСТО ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ, НО И НОВОРОЖДЁННОГО УБИТЬ МОЖНО.
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Украина вже созрела и перезрела.Филарет Патриарх.Але Украину понизили в статусе до Митрополии,хоть и сняв анафему с Филарета.Зараз москали будут прессовать Епифания,пока не возьмут в руки Синод и поставят свого промосковського вместо Епифания.МП Украины подчиняется Гундяю.Гундяй считает себя Патриархом Руси.Филарет хочет,щоб был Патриорхат Руси и был в Киеве.Епифаний довольствуется Митрополией,пока москаль Онуфрий, его не приберёт к рукам с днепровским попом Макарием под крышей Нарика и не займёт его место.Филарету же, рот закрывают и травят в СМИ,бо перемога Петра под загрозой.Дед лише каже,що Патриорхат Руси Украины сможет завалить влияние московитов на церковь Украины,а не Митрополия где Онуфрий подчиняется Гундяю Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет - Цензор.НЕТ 8565
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Ты дурко?????
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ УКРАИНА???? ПЦУ НЕТ ЕЩЁ И ГОДИКА. ЕЁ ЕЩЁ НЕ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ. ВОТ СТАНЕТ НА НОГИ ЗАКОННОРОЖДЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ, ПОЛУЧИТ ПОЛНОЕ ПРИЗНАНИЕ СРЕДИ СЕСТЁР ЦЕРКВЕЙ, ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ БОЛЬШИНСТВО ПРИХОДОВ В УКРАИНЕ, ВОТ ТОГДА, И НЕРАНЬШЕ И ПОСТАВИТСЯ ВОПРОС О ПАТРИАРХАТЕ. ПАТРИАРХАТЕ ОФИЦИАЛЬНОМ, ПРИЗНАННОМ.
А до тех пор плисс, недрищите поносом. Бо только навредит ПЦУ всякая спешка.
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Ты не понимаешь что ли?ШО Гундяй Патриарх с Онуфрием никогда не дадут созреть нашей Митрополии до Патриархата.Бо не может быть два Патриархата Руси.Гундяй сегодня Патриарх и Филарет борятся за наследие Руси Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет - Цензор.НЕТ 1212
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Нравится вам, или ненравится, но другого законного пути нет.
БЕРЕГИТЕ НОВОНАРОЖДЕННОЕ ЗАКОННОЕ ДИТЯ - ПЦУ.
в подоле филарет только раскол принесёт.
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Какое дитя?Московия вкрала наше дитя и присвоило себе за собольи шкурки.Вместо справедливости и повернення дитя домой,нам прислали свидетельство о рождении Томос.И теперь все носятся с этим свидетельством,забыв про ребёнка,як угашенные.Нашему дитю,вже 1000 рокiв.А ты созреть кащешь треба.Куда вже зреть?! Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет - Цензор.НЕТ 3358
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я ж говорю ты дурко.
ПРО ТО ЧТО БЫЛО ЗАБУТЬ. ТО ЧТО БЫЛО УШЛО В СТРАНУ ПРО Ё ... ВЕЩЕЙ. И ДА , ЧЕМ ты ОТЛИЧАЕШСЯ ОТ СОВКОДРОЧЕРОВ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ КАК И ты РАССКАЗЫВАЮТ ПРО СВОИ ХОТЕЛКИ????? ТОЛЬКО ТЕМОЙ ХОТЕЛОК????
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В вопросах Церкви время бежит по иному.И взгляд у них на мир другой....сквозь время.Тому срок 1000 лет,для них это як для нас год обычной жизни.Сравнение некорректно.Важна справедливость.Справедливость в том,що Гундяй незаконен,а Филарет по праву перед Богом истинный Патриарх Руси.Но справедливость не была восстановлена.А была создана якась новая ПЦУ с московскими попами,которые напрямую подчиняются Гундяю.И шо значит забыть?Предлагаешь забыть,що Русь крестил Володимир,а на Мордоре в той час лягухи квакали?Ну давай забудем и положим болт на то,що Гундяй Патриарх Руси Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет - Цензор.НЕТ 1336
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Мне думается, время будет играть не в пользу единой церкви.
Куча примеров про 52 гетьмана.
Каждый по отдельности гений, а в купе... таких д...в ещё поискать.
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сейчас этот старый амбициозный дед, потеряет всё былое уважение, и станет городским сумасшедшим.. Возьмись за ум, Филарет!
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Филарет-- иди в баню !!! Из за денег вообще с головой проблемы
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При всем уважении к Филарету - киевстого патриархата таки уже нет.
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после таких выходок НЕТ К НЕМУ НИКАКОГО УВАЖЕНИЯ - СТАРЫЙ И ТЩЕСЛАВНЫЙ МАРАЗМАТИК!
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да нет, как раз у деда Филарета ум светлый...
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да отправьте уже етого маразматика Филарета в психушку!
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О, сцепились...Я только не пойму, где "бог дал, бог и взял", "на всё воля божья" и прочие поповские присказки. Или они для лохов, а эти своё бабло будут зубами выгрызать?
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Не називайте Філарета патріархом бо це зводить його з глузду.
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То вже гра слів!!!як що є щось більш серйозне то кажіть,а так то потрачені нерви!!!
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У дедушки крыша совсем уехала... Какой еще Киевский патриархат? Свой личный? Есть Провославная Церковь Украины и хватит.
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Київський Патріархат - це і є Українська Церква. А ПЦУ - це Стамбульський патріархат.
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як і католицька церква є Ватікана. які проблеми?
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Так він ж сам зробив, що немає патріархату - підписав бумагу про його ліквідацію... Причому на камери, не під дулом пістолету ж))
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петины реформы ещё всем аукнутся
Почти все решения, которые принимались на синоде, были направлены на то, чтобы в Украине не было Киевского патриархата, - Филарет - Цензор.НЕТ 5990
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епифаний - поп проходимец
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очень печально...
гордыня не бывает во благо...
о Вечном подумайте!
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да, не трудно заметить ещё из предыстории человечества, его мифов, легенд, сказок,...., рождённых коллективным бессознательным. там - Hybris всегда стоит на первом месте из всего того, что так не нравится всем известным богам. они всегда за него низвергали гордецов с их вершин. да и сами часто-густо становились его жертвой. ничо так и не поменялось.
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Люди добрые поймите Патриарх может быть только один ну не может Патриарх назначить второго патриарха так как Папа Римский у католиков не может назначить второго Папу Римского где нибудь в Бразилии или Испании ну это же абсурд тогда рушится вся церковная иерархия
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Чушь. Как раз только патриарх материнской церкви может дать право автокефальной церкви выбирать своего патриарха.
Как по-вашему появились прочие патриархи после Константинопольского?
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Так держать - будет больше агностиков)

\\\\\\В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах. Источник: https://censor.net.ua/n3128747\\\\\

Масоны, Госдеп, марсиане, Супермен, Будулай, Дед Мороз, святой Свынуарий Гондурасский Второй и прочие очень злые.
Ну че, "верователи" - если "пастыри" такие, то каково же стадо?

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лес символов трудночитаем в силу своих не логических, а смысловых событий. но всегда прав. разве не символично, шо одним из почётных свитников при вручении томоса был нарик, которого потом сам филарет пожаловал какой то высшей церковной цяцькой на его груть? потому рано или позно, сегодняшние события должны были произойти. государство должно быть отделено от церкви. тем более государство развитого криминалитета от такой же, как оказывается, и церкви.
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и тут Остапа понесло(с)

впринципі навіть мене вже "дістав" при всій моїй повазі до його віку й роботи над становленням КП

потрібно завжди вміти "вчасно зупинитись"....гординя в питаннях релігії/віри - поганий порадник...
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Но признать это значит сказать, что Россия была права про томос, на это тут никто не пойдёт, будут до последнего отрицать очевидные вещи.
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Кацапы только из-за денег и влияния на неокрепшие умы верующих православных и бьются в Украине, ничего более...
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Причём тут кацапы, упц мп так и осталась в Украине и ситуация не поменяется как бы кому не хотелось, а своей независимой церкви в Украине больше нет. Кто проиграл?
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Бачиш, тут головне позбутися московських попів за будь-яких умов... Бо наявність московських попів в Україні, то передумови для внутрішніх чвар та мракобісся.
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Я же тебе написал, что никуда они не делись и не денутся, а Украина потеряла на этой ситуации
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Конечно же денутся. Постепенно их вытеснят.
И в ПЦУ уже значительно больше приходов, чем когда-либо было в ЦПК КП, а будет еще больше.
Украина точно ничего не проиграла от этого.
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А вот когда финансовые потоки шли в Россию, то все было нормально!
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Им финансовых потоков мало, им надо еще и срать людям в головы...
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Огромная часть приходов перешла в ПЦУ, поэтому эти потоки заметно оскудели. Ну и стреляют в нас ихтамнеты оружием из России, а не из Стамбула
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Ну если быть честными то чуть больше 500, но все же это нтчтожная компенсация за потерю независимости
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Порошенко своими амбициями все запорол, мог бы агитацией потихоньку убеждать людей переходить в упц кп и когда прихожан стало бы больше чем у мп поднимать вопрос о признании в церковном мире, но нет, ему нужно было все и сразу, так не решаются церковные вопросы которые формировались сотнями лет
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Це лише питання часу. Турки відроджують Османську імперію і прагнуть контролювати Україну. Створення підконтрольного Стамбулу ПЦУ відкриває перед ними нові можливості.
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Не знаю як там на рахунок Османсько імперії, якої вже 100 років немає, а от що ***** хоче відродити СССР, то це всім відомо,він не раз про це заявляв, і без України йому це має змісту. А ПЦУ московського патріархату є інструментом для засирання мізків і втілення цього наміру!
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Має титул Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет - Цензор.НЕТ 8559
Патріарх..
шо цей маразматик ще хоче?
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отак вчепитися саме в слово "патріархат"...це якась мана...чи дитяча чи вікова...не про об'єднання мова, а про ПОСАДУ....пробачте...але це по-за межею розуміння...
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А хто помітив закономірність - де православ'я основна релігія (майже державна), то ті народи (держави) в дупі...
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Вірне спостереження.

Візантійщина....
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є таке, на жаль...я колись у Польщі ще в 90-ті роки бачив православні храми, порослі травою...
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Протестанты всегда хорошо жили. Потому что им не нужен поводырь, у них есть критическое мышление. А православные = рабы божьи, любой поп для них наместник бога, он за все отвечает, все решает. По опросу, опубликованному вчера, около 90% жителей Украины - православные. Поэтому идейные партии у нас не популярные, только вождистские, люди десятилетиями голосуют за очередного мессию.
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Один из пунктов, за которые Филарет не голосовал: ""Поместная УПЦ (ПЦУ) сохраняет внутреннее единство и призывает епископат духовенство и верных все вопросы обсуждать и решать в духе заповеданной Господом братской любви, избегая з разжигания вражды и противостояния" т. е. он против единства и за разжигание вражды и противостояния, что, собственно, уже и делает.
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Читаю эти новости и ужасаюсь... Ничего народ не может - не церковь построить, не государство... Очень жаль! Что значит нет опыта державотворення. И это всего касается.
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Порошенко з Єпіфанієм нищать Незалежну Українську Церкву - Київський Патріархат. Натомість нам створили підконтрольну Стамбулу ПЦУ, яка чужа українцям, як і УПЦ МП.
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Томос: - Дедушка, забери меня обратно.
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Филя не хочет делиться доходом со Стамбулом.
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Дед, твой конфликт с твоим же ставленником причиняет гораздо больше вреда объединённой церкви (которая из-за результатов выборов резко выпала из внимания и поддержки государства), чем та частичная и временная зависимость от Константинополя, которая прописана в Томосе. Я его читал, да, там не полная независимость - митрополия пока, а не патриархат, право апелляции и ещё ряд вопросов. Но ребёнок тоже через месяц после родов уже не бежит в университет - всему своё время : сначала признание остальных православных церков + максимально возможный переход общин из УПЦ (МП), тогда пару лет существования, которые докажут жизнеспособность и массовость новой структуры, а там уже глядишь, и статус патриархии можно просить.
А дед думал, что через неделю его дадут и что митрополия это просто формальная процедура для получения автокефалии. Да, это транзит, но не 5-минутный ! Чтобы добиться автокефалии, ушло более четверти века. Это история, она за секунду не сделается. Логика деда понятна - пока дадут статус патриархии, может не дожить (ему 90 лет), а ведь хочется умереть патриархом, ровней всяким там гундяям.
Гордыня - смертный грех, а общее дело важнее личных регалий. Расталкиваться локтями и грызню устраивать на радость русским - это же и приостановит переход общин. Люди не будут хотеть ассоциировать себя с интриганским и скандальным бардаком.
Терпение и скромность, пасторская работа ежедневная и независимо от статуса тебя будут вспоминать как выдающегося человека - вот как Любомира Гузара, земля ему пухом. Как говорится : "Будь проще и к тебе потянутся люди"
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Вселенский Синод под четким руководством РПЦ ? Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет - Цензор.НЕТ 8927
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Міг бути як Гузар, а веде себе як захмелілий гусар...
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філя прав: главна цель - єдина помісна церква - не досягнута, церковний розкол не подолано, навпаки, добавилась ше одна, ніким не признана окрім папи стамбульського
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Один таки получил булаву и успокоился, а этот все просит.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоМайже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет
 
 
 
 
 
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