 Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату, - Філарет

"Майже всі рішення, які ухвалювалися на синоді, були спрямовані на те, щоб в Україні не було Київського патріархату. Що цікаво, що на нашого предстоятеля, митрополита Епіфанія впливають ті сили, які влилися, - антиукраїнські та московські - і вони впливають на предстоятеля, тому ухвалюються такі негативні рішення", - сказав патріарх Філарет за результатами Священного синоду в п'ятницю в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Водночас Філарет відмовився відповісти, кого саме він має на увазі, кажучи про антиукраїнські сили.
Також він повторив висловлену раніше незгоду з пунктами Томосу про підпорядкування УПЦ (ПЦУ).
"Дякую Вселенському патріархату за Томос, який він дав, але я не згоден з усім, що написано в Томосі", - додав патріарх Філарет.
Він наголосив, що приймає Томос тільки в тій частині, яка дає автокефалію Українській церкві.
Що стосується ухвалених рішень синоду, за частину яких він не голосував, Філарет зазначив, що виконуватиме ті рішення, які не суперечать канонам та інтересам Української церкви.
Зокрема, йдеться про такі пункти, за які не голосувала Філарет: "Синод засвідчив, що у своїй діяльності УПЦ (ПЦУ) керується Святим письмом, канонами Православної церкви, власним статутом, затвердженим Об'єднавчим собором 15 грудня 2018 року, Патріаршим Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів", а також "Помісна УПЦ (ПЦУ) зберігає внутрішню єдність і закликає єпископат духовенство і вірних усі питання обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі та протистояння. Синод також висловив повну підтримку предстоятелю Блаженнішому Епіфанію, митрополиту Київському і всієї України".
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії за участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року Патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Да он сам часть этих сил.
Нужно изучать вопрос с документами на руках неделями...
по ходу, на фото искренняя радость от встречи с другом..
Смотря как посмотреть.
Но это не значит что не надо продолжать бороться!
ТЕПЕРЬ САМОЕ ВРЕМЯ СТАНОВИТЬСЯ ИСТИННЫМ ПАТРИАРХАТОМ!!!
БЕЗ ЭТОГО НИКАК. ПОСПЕШИШЬ, НЕПРОСТО ЛЮДЕЙ НАСМЕШИШЬ, НО И НОВОРОЖДЁННОГО УБИТЬ МОЖНО.
ПРИЧЁМ ЗДЕСЬ УКРАИНА???? ПЦУ НЕТ ЕЩЁ И ГОДИКА. ЕЁ ЕЩЁ НЕ ВСЕ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАЛИ. ВОТ СТАНЕТ НА НОГИ ЗАКОННОРОЖДЕННАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ, ПОЛУЧИТ ПОЛНОЕ ПРИЗНАНИЕ СРЕДИ СЕСТЁР ЦЕРКВЕЙ, ОБЪЕДИНИТ В СЕБЕ БОЛЬШИНСТВО ПРИХОДОВ В УКРАИНЕ, ВОТ ТОГДА, И НЕРАНЬШЕ И ПОСТАВИТСЯ ВОПРОС О ПАТРИАРХАТЕ. ПАТРИАРХАТЕ ОФИЦИАЛЬНОМ, ПРИЗНАННОМ.
А до тех пор плисс, недрищите поносом. Бо только навредит ПЦУ всякая спешка.
БЕРЕГИТЕ НОВОНАРОЖДЕННОЕ ЗАКОННОЕ ДИТЯ - ПЦУ.
в подоле филарет только раскол принесёт.
ПРО ТО ЧТО БЫЛО ЗАБУТЬ. ТО ЧТО БЫЛО УШЛО В СТРАНУ ПРО Ё ... ВЕЩЕЙ. И ДА , ЧЕМ ты ОТЛИЧАЕШСЯ ОТ СОВКОДРОЧЕРОВ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ КАК И ты РАССКАЗЫВАЮТ ПРО СВОИ ХОТЕЛКИ????? ТОЛЬКО ТЕМОЙ ХОТЕЛОК????
Куча примеров про 52 гетьмана.
Каждый по отдельности гений, а в купе... таких д...в ещё поискать.
гордыня не бывает во благо...
о Вечном подумайте!
Как по-вашему появились прочие патриархи после Константинопольского?
\\\\\\В то же время, Филарет отказался ответить, кого именно он имеет в виду, говоря об антиукраинских силах. Источник: https://censor.net.ua/n3128747\\\\\
Масоны, Госдеп, марсиане, Супермен, Будулай, Дед Мороз, святой Свынуарий Гондурасский Второй и прочие очень злые.
Ну че, "верователи" - если "пастыри" такие, то каково же стадо?
впринципі навіть мене вже "дістав" при всій моїй повазі до його віку й роботи над становленням КП
потрібно завжди вміти "вчасно зупинитись"....гординя в питаннях релігії/віри - поганий порадник...
И в ПЦУ уже значительно больше приходов, чем когда-либо было в ЦПК КП, а будет еще больше.
Украина точно ничего не проиграла от этого.
Патріарх..
шо цей маразматик ще хоче?
Візантійщина....
А дед думал, что через неделю его дадут и что митрополия это просто формальная процедура для получения автокефалии. Да, это транзит, но не 5-минутный ! Чтобы добиться автокефалии, ушло более четверти века. Это история, она за секунду не сделается. Логика деда понятна - пока дадут статус патриархии, может не дожить (ему 90 лет), а ведь хочется умереть патриархом, ровней всяким там гундяям.
Гордыня - смертный грех, а общее дело важнее личных регалий. Расталкиваться локтями и грызню устраивать на радость русским - это же и приостановит переход общин. Люди не будут хотеть ассоциировать себя с интриганским и скандальным бардаком.
Терпение и скромность, пасторская работа ежедневная и независимо от статуса тебя будут вспоминать как выдающегося человека - вот как Любомира Гузара, земля ему пухом. Как говорится : "Будь проще и к тебе потянутся люди"
И папаху!